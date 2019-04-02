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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 13, 2 апреля / Тува в ожидании перемен
   
 
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№13, 2 апреля 2019 года.

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Сергей Конвиз

Тува в ожидании перемен

Резонансными событиями ушедшей недели стали аресты теперь уже бывших федерального министра Абызова и полпреда президента в Дальневосточном округе Ишаева. Скажу прямо – какие-то странные посадки. Первый задёшево купил акции, второй задорого сдал в аренду здание. И в первом, и во втором случаях имеют место явно гражданско-правовые отношения. А тут посадки. Таких известных в России людей. Это случайным не назовёшь.

Следователи полагают, что Ишаев незаконно обогатился за счёт «Роснефти» за три года на 5 млн. рублей. Сумма смешная, поскольку он в последнее время работал заместителем Сечина и получал, как и Сечин, огромную зарплату – по нескольку миллионов в день. Так что 5 млн. за три года – это не те деньги. Причина «посадки» не в этом. Поговаривают, что он мог помогать ЛДПР-овцу С.Фуркалу на губернаторских выборах против «Единой России», за что и поплатился. А это напоминают борьбу с инакомыслием и репрессии 37-го года. Как ни крути, у нас ЛДПР – легальная партия. Неужели всем запрещено помогать ЛДПР на выборах?

Абызова обвиняют в том, что он, владея 95% акций предприятия, по дешёвке продал в оффшор активы. Выходит, что он обобрал себя сам. При этом интересна реакция премьера Медведева, заявившего: «раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле – через суд, через иски и так далее – теперь единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда». Выходит, это нормально: не можешь высудить – обратись в МВД или ФСБ. Раньше, помнится, в таких случаях пользовались услугами криминальных авторитетов...

Понятно, что ФСБ и СКР всего не говорят. Поэтому за теми событиями и обвинениями могут стоять другие, более значимые. Но всё-таки мне кажется, что всё это – пиар перед выборами. Рейтинг президента, правительства и правящей партии неуклонно падает. Присоединять к РФ новые территории власти опасаются из-за вероятности новых санкций, которые и так принесли стране и людям много проблем. На выборы 9 сентября «Единой России» идти не с чем. Но и новой силы на замену не создано. Отсюда и новые уголовные дела в отношении отставников.

А реальными преступниками с полномочиями никто не занимается. Обратите внимание, сколько времени «расследуют» преступления, совершённые министрами Тас-оол и Санчаа. А по министру культуры, отмывающему деньги через хорошо известную оперативникам структуру, вообще до сих пор нет уголовного дела. Хотя там и расследовать-то по сути нечего. Кара-оол изъял из бюджета и подарил бизнесмену из Новосибирска Пережегину 100 млн. бюджетных рублей, но оба пока на свободе. И руководство «Тезиса», чьи преступления могут достигнуть планки в полмиллиарда, тоже не в СИЗО.

Зато прокуроры дают отмашку усиленно «копать» под Сафрина, хотя все предыдущие проверки нужного результата не дали.

Я почему обращаю внимание читателей на предвыборные силовые манёвры власти – осенью выборы в парламент Тувы. Кара-оолу идти на выборы не с чем. Не случайно он снова поднимает волну с фантазиями на тему железной дороги. И власти для обеспечения результата будет необходимо устранить из избирательного процесса нежелательных конкурентов. Вот тут-то ей и понадобятся ручные прокуроры и полицаи.

Газета много и подробно сообщает о том, как, сколько и через какие бизнес-структуры чиновники правительства Тувы разворовывают бюджет республики. Как известно, сколь верёвочке ни виться... В такой ситуации победа на осенних выборах в Туве «Единой России» – это не блажь Кара-оола и даже не попытка удержания власти в республике любой ценой. Теперь это просто вопрос жизни и смерти огромного числа людей, почти 12 лет разворовывавших тувинский бюджет.

Я уже говорил о том, что смена руководителя УФСБ – это верный симптом того, что в силовом блоке Тувы будут избавляться от всех аффилированных с Кара-оолом лиц. Под пристальный взгляд спецслужб необратимо попадут и прокурор Боровков, и федеральный инспектор Вавилихин. Всё это должно случиться до выборов 9 сентября.

В Туве бытует расхожее мнение, что с Кара-оолами ничего не случится, поскольку их «крышует» Шойгу. Но, к примеру, Абызов – это креатура самого премьера Медведева. Однако даже это не спасло его от следственного изолятора Лефортово. Когда начнётся настоящий спрос – а дело идёт к этому – никакой Шойгу не поможет. Да и вряд ли захочет рисковать, как и в случае с генералом Ганеевым. Раз волна посадок чиновников пошла, скоро вполне могут прийти и за Кара-оолом. К тому же, у него таких адвокатов, как у Абызова, нет... А если у ФСБ вдруг не хватает на него компромата, пусть полистают подшивку «РИСКа».

В настоящее время происходит консолидация оппозиционно настроенных элит. Процесс этот не простой, требует особой деликатности. Но он – неизбежен, поскольку без этого коррумпированный режим власти при поддержке Шойгу может продлевать свою агонию достаточно долго.

Я ещё вернусь к этой теме.

До встречи.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз

(прочитано 1356 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7903.html
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