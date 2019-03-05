Губит людей не пиво – губит людей глава!

Для исполнения всякого дела требуется специалист. Негоже, если пироги печёт сапожник. Не случайно в народе говорится: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Самый типичный пример – так называемая реконструкция моста через Енисей в столице республики. Как только Кара-оол и Уюсов взялись за неё, у владельцев автотранспорта, которые вынуждены ездить по нему, возникли проблемы. Раньше, даже летом, в разгар автомобильного движения, и в светлое-то время дня на мосту автомобильных пробок не наблюдалось. А теперь, когда за дело принялись Кара-оол и Уюсов, пробки на мосту стали обычным явлением даже ночью, когда интенсивность потока спадает – развязку на Правом берегу конструировали люди, ничего в этом не понимающие. Ещё хуже, когда серьёзные государственные полномочия достаются людям недостойным, радеющим исключительно за личную выгоду и любое действие государственных органов превращающих в способ наживы. И совсем плохо, если лисе доверяют охрану куриц или педофила допускают до воспитания детей.

Именно что-то подобное случилось в Туве, когда до власти были допущены люди, сколотившие своё состояние на торговле технарём и спиртовыми фальсификатами. И дело даже не в том, что новые хозяева республики не в состоянии отделаться от клейма отравителей народа и пытаются заработать дешёвый авторитет некими совершенно безумными способами ограничения потребления легально реализуемой винно-водочной продукции. Похоже, облаченные властью алкогольные нувориши под сурдинку борьбы за здоровый образ жизни взялись создавать проблемы не только простым людям, для которых и существует торговля вином и пивом, но и предпринимателям, совершенно легально на законных основаниях торгующих качественной винно-водочной продукцией, незаконно создавая преференции для владельцев других торговых точек, часто торгующих сомнительным пойлом типа средства «Чистый» или сомнительными лосьонами, как в 90-е годы обогащался хапуга Тунёв.

Можно было бы понять власть, если бы она реально боролась с отравлением людей торгашами из подворотен, что втюхивают любителям выпить всякую дрянь. Но нет. Власти с низкой социальной ответственностью, коими являются априори Шолбан Кара-оол и его вино-водочная камарилья, нагло, открыто и бесцеремонно решают собственные проблемы за счёт населения республики, ущемляя интересы предпринимателей, легально осуществляющих деятельность в области общепита и торговли пивом. При этом чиновники при попустительстве прокуратуры действуют планомерно и с размахом, «задавливая» не только субъектов предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса в сфере оптовой и розничной реализации алкогольной продукции. Не только бесцеремонно вмешиваются в их деятельность, предоставляя хорошо известным в республике сомнительным лицам незаконные преференции и привилегии. Но и создают проблемы обычным гражданам, пользующимся услугами легальной торговли, лишая нас, горожан, необходимого комфорта жизни. В таком случае совершенно законная, лицензированная деятельность, в том числе по оказанию услуг общественного питания, становится как бы токсичной.

Власти Тувы пытаются объяснить давление на предпринимателей какими-то туманными общественными интересами – борьбой с алкоголизмом и нелегальным оборотом спиртосодержащих жидкостей, пресечением алкогольной преступности. На самом деле беспристрастная статистика упрямо указывает на обратный эффект от действий тувинских властей. Неуклонно растёт потребление населением нелегальных спиртосодержащих жидкостей, возрастает число алкогольных отравлений, в том числе среди детей и подростков, неуклонно повышается число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Одновременно растут доходы близких к Шолбану Кара-оолу бизнесменов, наживающихся на драконовских ограничениях, законодательно принимаемых парламентом и правительством Тувы в целях препятствования легальной торговли.

К тому же далеко за примерами ходить не надо – достаточно вспомнить бесславно провалившуюся в СССР антиалкогольную кампанию КПСС в 80-годы. Она, кстати, как раз и подорвала доверие людей к власти, что в конечном итоге привело к развалу Союза.

На протяжении нескольких последних лет местными властями принят комплекс поэтапных мер, направленных на ужесточение антиалкогольного законодательства. Друзья Кара-оола, с его помощью владеющих сетью магазинов и супермаркеров, в числе которых его компаньоны Тунёв, Доржу и Брокерт, лоббируют всё новые и новые ограничения для других предпринимателей-конкурентов, не имеющих с ними коррупционных связей.

Всё это негативно отражается на бизнес-климате в Туве, создавая некомфортные условия не только для участников малого и среднего бизнеса, но и в целом населения республики. Власти пренебрежительно относятся ко всем предпринимателям, видя в них исключительно источник личной наживы. Они как бы не знают о той социальной роли, какую те несут на своих плечах. Не ведают, что прекращение ими своей деятельности только в Кызыле сделает безработными до 200 человек, которые часто являются единственным в семье источником доходов, к тому же часто имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. А местный бюджет будет терять ежеквартально налоги в сумме около 1 200 000 рублей. Для Кызыла эти деньги – немалые. Всё вместе это только создаёт напряжённость в обществе, рождая глухое недовольство властью.

Но есть в этом деле ещё один аспект – более половины участников предпринимательской деятельности, попавших под правительственный пресс – это русские, не имеющие возможности заниматься другим бизнесом, поскольку правительство Кара-оола фактически разрушило экономику республики. Эта политика уже привела к тому, что из республики массово выехали русские, работавшие в школах и больницах, в сельском хозяйстве, в сфере строительства и добычи полезных ископаемых. Их место всё чаще замещают приезжие гастарбайтеры-временщики. Теперь, видимо, пришла пора сниматься с насиженных мест оставшимся, которые на что-то надеялись. Не будет рабочих мест – они поедут за Саяны, где нет Кара-оола и его идиотских ограничений. Впрочем, скорее всего, исход постоянно живущих в Туве русских, занятых в этой сфере, Кара-оола как раз устраивает...

Таких необоснованно жёстких условий торговли винно-водочной продукцией и пивом, созданных Кара-оолом, нет ни в одном регионе страны. Отсутствие возможности приобрести качественные спиртные напитки после 15 часов, в выходные и праздничные дни толкает людей на приобретение у разного рода «жучил» сомнительных спиртосодержащих жидкостей чуть ли не в подворотнях. Отсюда массовые отравления людей, ставшие в республике привычными.

А тут ещё случилась напасть на торговлю пивом.

Обустраиваясь в кресле мэра Кызыла, Карим Сагаан-оол назвал приоритетной для себя задачу – наладить работу общественного транспорта. Не решив её, мэр с жаром и пылом принялся за исполнение указаний Кара-оола по части прессинга бизнесменов, работающих в сфере магазинов, кафе и ресторанов. Законом РТ №323-ЗРТ2 республиканские власти наделили органы местного самоуправления полномочиями самостоятельно определять максимально-разрешенное расстояние до границ объектов, на территории которых реализация алкогольной продукции не допускается. Это позволило мэру Кызыла Сагаан-оолу вынести совершенно глупое постановление от 01.02.2019 №51 «Об установлении границ прилегающей территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Этот документ не оставляет индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю алкогольной продукцией в барах, кафе и ресторанах, ни малейшего шанса на дальнейшее существование, так как устанавливает для них минимальное значение расстояния до границ территорий, на которых не допускается реализация алкогольной продукции – 500 метров при наличии обособленной территории объекта и 600 метров при ее отсутствии.

Как известно, Кызыл расположен вдоль реки Енисея. Его ширина варьируется от 2 км. При радиусе запрета в 600 метров зона охвата запретом составляет 1,2 км. Таким образом, постановлением мэра под запрет торговли подпадает территория полосой в 1,2 км, что составляет по минимуму 60% площади столицы. А поскольку к территориям «массового скопления граждан», возле которых запрещено торговать, отнесены даже субурганы, находящиеся по окраинам Кызыла, а школы и больницы распределены по городу достаточно равномерно, то найти в Кызыле место для легальной торговли почти невозможно.

Однако у Кара-оола полно друзей-торговцев спиртным, которых он не может лишить доходов. И как тут быть? В республике бытует поговорка, в соответствии с которой «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром». В такой ситуации он должен был создать какие-нибудь преференции своим компаньонам. И как результат – по странному стечению обстоятельств, данная норма не коснулась деятельности крупных, по меркам республики, предпринимателей, входящих в ближайшее окружение Кара-оола, которые в том числе осуществляют реализацию алкогольной продукции как в стационарных торговых объектах, так и через сеть супермаркетов, расположенных в многоквартирных домах на территории столицы республики.

Мало того, разработчики постановления странным образом составили схему ограничений таким образом, что из него, «выпали» весьма интересные объекты. Это Детская поликлиника №1, находящаяся в Кызыле по ул. Ленина, 24, в непосредственной близости с которой осуществляют предпринимательскую деятельность универмаг «Юность» (ул. Ленина, 26) при наличии вино-водочного отдела, ресторан «Фьюжин» (ул. Тувинских добровольцев, 13), чайхана «Аслан» (ул. Ленина, 19), расстояние до которых составляет менее 100 метров. Они также «не увидели» магазин «Джин», что расположен рядом с Автовокзалом, Гриль-бар «Друг» на «Башне», магазины «Бахус» и «Крепыш» в районе базы и, естественно, магазин «777» по ул. Кузнецова. Так власти создают условия для развития предпринимательства таких «бизнесменов», как Тунёв. И это – не единичный случай создания для различных хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности неравных условий, которые несёт в себе данное постановление.

Странно, но прокуратура Тувы на это беззаконие, попахивающее коррупцией, никак не реагирует. При этом прокурор г. Кызыла Р.Пономарёв своим письмом уведомил, что якобы им «каких-либо нарушений действующего законодательства не выявлено». А мы-то удивлялись, когда нашего сегодняшнего прокурора СМИ г.Красноярска публично обвиняли в связях с водочной мафией...

Таким образом, уже более 80% предпринимателей, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в сфере розничной реализации алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, вынуждены были её прекратить. Многие из них покинули прежние места торговли, перебравшись за Саяны, где нет Кара-оола и его камарильи.

И процесс на этом не прекратится. Власть приступила к следующему этапу выдавливания нелояльного бизнеса из республики. Чиновники вместе с сотрудниками полиции ходят по торговым точкам, выписывают многотысячные штрафы и конфисковывают винно-водочную продукцию, пользуясь тем, что наш неадекватный мэр издал постановление об ограничении торговли, которое вступило в силу немедленно. При этом самого постановления опубликовано не было ни в одном СМИ. Похоже, власти совсем не интересует, что предприниматели – тоже люди, и у них есть семьи. Остановить любой бизнес в одночасье невозможно. А торговый – тем более. Пиво имеет свойство храниться определённый срок. Закупая продукцию, предприниматель берёт кредиты, залезает в долги, по которым нужно платить. Ему нужно что-то делать с работниками, у которых тоже семьи, кредиты, долги... Но премьеру Тувы Кара-оолу и его племяннику-мэру Кызыла Сагаан-оолу до этого, видимо, дела нет. Для них главное – создать для Кремля видимость общественно полезной деятельности, одновременно повышая благосостояние своего окружения.

Судя по всему, борьба малого и среднего бизнеса, перешедшая из строительного комплекса, разваленного Кара-оолом, вошла в сферу торговли. И власть не успокоится, пока не выкорчует бизнес, который не приносит дивидендов Главе. В настоящее время судьёй Арбитражного суда Республики Тыва рассматривается первый иск к мэрии г.Кызыла, ограничившей торговлю в столице. Газета будет информировать читателей обо всех перипетиях судебного разбирательства.

Редакция