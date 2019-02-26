Воровство на стройках Тувы при свете дня

Уважаемая газета! Вы много пишете о махинациях на стройках Тувы. Но и вы многого не знаете. Я работал в Мингосзакупок и лично видел, как власти махинируют при строительстве объектов, финансируемых за счёт бюджета. Возьмём, к примеру, строительство терапии в г. Кызыле.

Изначально объект проектировался институтом Тувагражданпроект. Его общая сметная стоимость в соответствии с Постановлением Правительства Тувы составляла 577 млн. рублей, из которых строймонтаж стоил 345 млн. р. К 2016 году, когда я начинал работать, строительная готовность объекта составила 70%. И для окончания строительства было необходимо (без стоимости оборудования) в соответствии с официальным заключением института Тувагражданпроект 78 млн. р.

Не знаю как, но Москва выделила бюджету Тувы 444 млн. рублей на окончание строительства. Республиканский бюджет добавил 23 млн. руб. Всего без какого-либо экономического обоснования денег оказалось 467 млн. рублей. Но для проведения конкурса на строительство необходима аукционная документация, включающая обоснование цены объекта. Её должен был подготовить институт Тувагражданпроект. Однако тут, откуда ни возьмись, появилось в качестве проектировщика некое мошенническое ООО «Ленд Строй», которое умудрилось без документации и участия проектировщика, института Тувагражданпроект, подготовить сметный расчёт обоснования цены на всю катушку – в 460 млн. рублей!

Чтобы понять, что на самом деле произошло, сообщу следующее. К примеру, по сметам института Тувагражданпроект работы по монтажу электрики и вентиляции стоили 28,6 млн. рублей. Однако это не помешало ООО «Ленд Строй» «накрутить» на этих работах смету до 238,477 млн. рублей. Для этого, в частности, им пришлось заложить в смету липовые 300 км силового кабеля. А в обоснование липовых расценок на работы в обоснование завышенных смет они вместо федеральных единичных расценок для раздувания сметы применили прайсы неких фирм-однодневок.

Мало того, Мингосзакупок внесло в конкурсную документацию требование к претендентам в виде опыта исполнения не менее четырех контрактов стоимостью не менее 460 млн. рублей каждый за последние три года. У «победителя» конкурса ООО «Строительный Холдинг Тезис» такого опыта не было, и об этом сразу стало известно. Однако прокуратура Тувы вместо того, чтобы оспорить итоги конкурса в связи с отсутствием у победителя заявленного конкурсом требования опыта, принялась в судебном порядке оспаривать требование конкурсной документации, чтобы у ООО «Строительный Холдинг Тезис» не отобрали объект. Хотя ООО «Сельстрой» снизил цену контракта на 160 млн. рублей.

Пока прокуратура судилась, все деньги были проплачены, хотя они исполнены были по липовой смете, фиктивно подписанной. Прокуратуру не заинтересовало даже то, что на сметный расчёт в 460 млн. руб. отсутствует положительная государственная экспертиза.

Как известно, в декабре 2018г. объект был официально введён в эксплуатацию, хотя на нём не выполнены работы по водоснабжению, канализации, энергоснабжению, благоустройству и фасаду здания. Работы на сумму 319 млн. подписаны и проплачены, хотя фактически не исполнены. А 135 млн. проплачены ООО «Строительный Холдинг Тезис», хотя начальник ГКУ отказался подписывать липовые формы. Жулики раскрутили смету стоимостью 1039 млн. руб., из которых они получили 680 млн. руб. и 320 млн. хотят получить на оборудование, цену на которое тоже завысили в несколько раз.

Вот и выходит: объект, на который уже переплачено порядка 200 млн. рублей, якобы сдан в эксплуатацию, хотя отсутствуют инженерные сети, поскольку фактически работы не завершены, хотя и оплачены сверх меры из Президентского Фонда. И никого, в том числе прокуратуру, это не беспокоит. Из расчётов видно, что при строительстве у государства уже украдено свыше 200 млн. рублей. И воровство продолжается. А прокуратура продолжает никому не нужную тяжбу по аукционной документации, создавая впечатление, что она якобы радеет за государственную копейку, не замечая, как у неё под носом воруют сотни миллионов.

Бывший работник Мингосзакупок

От редакции.

Информация интересна, хоть и не нова. Воровство, поощряемое правительством республики при покровительстве прокуратуры – наша повседневная реальность. И судебные тяжбы прокуратуры для создания видимости бурной правоохранительной деятельности – дело привычное. К примеру, редакция указала прокурору на факт, когда правительство задним числом оформляет фиктивный контракт с ООО «Энергострой» на строительство давно законченных инженерных сетей по ул. Дружбы в Кызыле. Прокуратура затевает бесконечный арбитражный процесс и больше ничего не делает. А тем временем правительство по липовому контракту выплачивает Крапивину деньги. Результат: дома заселены, взятки гладки.

В другом случае прокуратура по указке правительства действует с точностью до наоборот. Так они похоронили объекты ООО «Вертикаль» – теперь они стоят недостроенными и вряд ли будут когда-либо достроены. Заморожены сотни миллионов бюджетных рублей по программе переселения. Точно такое же положение прокуратура и МВД хотят создать вокруг Дворца Молодёжи в центре Кызыла. По запросу Минстроя ФСБ уже сделало заключение об отсутствии оснований для уголовного преследования, однако Кара-оол и Щур при странной позиции прокурора всё же пытаются искусственно навязать Сафрину уголовное преследование в отместку за активную гражданскую позицию и отстаивание интересов русскоязычного населения.

Вот так правительство Тувы вопреки воле президента Путина превращает правоохранительную систему в политический сыск. Прокурор Боровков зашёл в Туву не один – привёл целый выводок «перспективных сотрудников». Если по ним судить на примере прокурора Кызыла Р.Пономарёва, то начинаешь сомневаться в его кадровых талантах, поскольку Пономарёв пока известен лишь повышенными самомнением и равнодушием, усиленными слабым знанием тувинской специфики и нежеланием вникать в проблемы граждан.

В соответствии с Законом «О СМИ» редакция направит Генеральному прокурору соответствующий запрос для проведения проверки опубликованных данных.