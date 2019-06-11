Почему Счётная палата Тувы не реагирует на чиновную коррупцию?

Председателю Счётной палаты Республики Тыва

В.К. Хомушку

ЗАПРОС

Уважаемый Василий Каажайович!

В газете «РИСК-экспресс» неоднократно публиковались материалы о хищении бюджетных средств в Республике Тыва и их нецелевом использовании. В частности, проверка прокуратуры Республики Тыва показала злоупотребление при закупке у частной коммерческой структуры двух самолётов марки Pilatus PC-12 для организации авиаперевозок из аэропорта г.Кызыла. Или заключении госконтракта на производство работ по сооружению инженерных сетей по ул. Дружбы в г.Кызыле со стороны ООО «Энергострой» задним числом.

Публикации имели большой общественный резонанс. В своих письмах граждане интересуются, как такое стало возможным и почему отсутствует реакция на публикации со стороны Счётной палаты Республики Тыва, призванной контролировать расходы бюджета республики. Всё это порождает слухи о коррупционных связях руководства Счётной палаты Тувы с криминальными чиновникам правительства.

В связи с этим прошу сообщить редакции, проводились ли Счётной палатой РТ проверки законности заключения государственных контрактов на приобретение двух самолётов марки Pilatus PC-12 и обустройство инженерных сетей по ул. Дружбы в г.Кызыле строительной компанией ООО «Энергострой».

Если проверки проводились, прошу сообщить о результатах проверок. Если нет, то прошу сообщить причину отсутствия контроля со стороны Счётной палаты РТ за сделками, имеющими признаки коррупции, и информацию о том, намерена ли Счётная палата РТ реагировать на публикации о вероятном хищении бюджетных средств путём заключения подобных сомнительных сделок.

Прошу также провести проверку размера ущерба, нанесённого приобретением ненужных республике двух самолётов марки Pilatus PC-12 и их хранением в аэропорту.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров