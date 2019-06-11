    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-06-2019 #1[ru]

А эта информация откуда?

Аноним, 05-06-2019 #3[ru]

№ #1 От пустоголового и пустозвонного верблюда Карлика – Дивись!

Эрмак, 05-06-2019 #4[ru]

Это факт, что власть врет, чтобы достигнуть нужного уровня количества скота. Больше, чем он был в 1941 году, он не может быть. Это факт общеизвестный. Это придуркам московским можно ездить по ушам. Да тем, кого Москва отправляет в Туву в качестве прокурора, министра МВД, и представителя ФСБ. Которые толкают население на бунт. А он не происходит только потому, что есть возможность уехать в ту же Хакасию. Где губернатором выбрали фактически ребенка, однако уровень жизни – выше. А что будет после выборов Верховного Хурала, после 8 сентября, известно без предсказателей... Тем более, что по уровню доверия Хурал равен Верховной Раде на Украине. А Кара-оол – это Местный Порошенко.

Аноним, 05-06-2019 #9[ru]

Насчет провальной поддержки Орешкина не соглашусь. Он же только неделю назад приезжал. Как можно что-то изменить за неделю?

Аноним, 05-06-2019 #14[ru]

Обвинять только правительство тоже не стоит. Народу плевать на всё, ему бы только деньги получить и отдохнуть... Даже когда приезжаешь на берег реки отдохнуть, там всё в мусоре... Ни разу не было, чтобы мы не взяли с собой свой мусор. Но другим вообще плевать! Так что этот народ сам тоже не без греха.

Аноним, 05-06-2019 #15[ru]

С ума сойти Лариска Шойгу и побитый Юрасиком Ооржак Мерген решили обратить свой взор на сельские территории! Неужто, нищим дадут дома и накормят нищих детей?! Шакалов меньше станет, следить за неугодными для власти меньше будет – ой обмыть дело надо!

Аноним, 06-06-2019 #18[ru]

На Туву надвигается большая беда! Сегодня будем следить за постами Шолбана Кара-оола, за его эйфорией. Сегодня, 5 июня, уже будут согласовывать структуру финансирования железнодорожного проекта Красноярск – Кызыл. Посмотрим, кому это удастся продвинуть в правительстве. Заинтересованные лица в строительстве железнодорожной линии Красноярск-Кызыл в спешке продвигают совершенно сырой проект. Об этом открыто говорят и пишут экономические эксперты...

Абсолютно варварский проект. Для республики нашей никакой выгоды, собственники все равно вывезут прибыль за пределы Тувы. Только очень наивный или глупый человек будет надеяться на то, что собственники месторождений будут делиться прибылью. Вывозить природные ресурсы будут до тех пор, пока не настигнет нас экологическая катастрофа. Пока окончательно не разграбят республику, наш народ будет молчать. По всем странам цивилизованного мира закрываются угольные шахты, перестают разрабатывать месторождения! Только мы, жители Тувы, стремимся в 19 век!

Взрослое поколение! Вспомните, как вас чиновники обманывали в советское время, уверяли вас, что угодья Чаа-Холя и Шагонара и села и поселки окажутся под водой, зато будет МОРЕ, на нем поплывут КОРАБЛИ! Вспомните, как чудесно описывали моря, как там будут бороздить корабли! Какие спектакли нам показывали! Ах, море, ах, корабли! Где ваши море и корабли? Угробили целые кожууны, благородные земли, богатые пастбища, населенные пункты из-за Саяно-Шушенской ГЭС, от которой никакой пользы для Тувы.

Где сейчас наша интеллигенция, где наши думающие люди? Почему молчат? С их преступного молчаливого согласия чиновники творят беспредел. За кусок хлеба они позволяют разорить нашу землю! Думают и надеются, что своих детей устроят за пределами республики после всего этого? Они враги своим же детям, оставляют их безродными без родины и флага! СУКАКАРАОЛУХОДИ!

Аноним, 06-06-2019 #19[ru]

18-му – все правильно, уничтожить Туву – это политика Шойгу и Путина, а у Кара-оолов дети в Москве живут и за границей.

Аноним, 06-06-2019 #20[ru]

Песец северный, а где хвалёная «Стратегия Тува-2030»?! «в Минэкономразвития России сообщили, что стратегии развития подготовлены и утверждены в 83 из 85 регионов РФ Два региона РФ – Тюменская область и Республика Тыва – не имеют в настоящее время региональных стратегий социально-экономического развития...

Аноним, 06-06-2019 #23[ru]

В бюджете Тувы 2018 года 74% или 21 млрд. 569 млн. рублей составили социальные обязательства – и где они, покажите пальцем? В деревнях пустующие дома, нищета, коммерсант Коржевский еще какие-то предложения Правительству, трепло, озабочен только своими магазинами и такси.

Аноним, 06-06-2019 #25[ru]

Срочно требуется помощь партии власти! Местное отделение никак не может подсчитать результаты праймериз 26 мая. Всем региональным организациям России на это хватило одного-двух дней, а у нас уже две недели считают-считают, все пересчитать не могут...

Аноним, 07-06-2019 #31[ru]

аноним 26, он же Хопуя, он же гинеколог, он же ЭКОЛОГ! Господин Хопуя, министр природных ресурсов Р.Т. ищет пути легализации охоты на краснокнижных зверей на территории Тувы. Он подал, якобы для научных целей заявки, на отстрел ДИКИХ АРХАРОВ. Видимо хочет устроить ВИП-ОХОТУ своему хозяину Кара-оолу. Браконьерское начало у него так и живет внутри! Каждые выходные он безжалостно бьет зверюшек со своими ручными инспекторами в районах.

Аноним, 07-06-2019 #33[ru]

А-ту его а-ту! И пинком на-на-на! Если Шолбану Кара-оолу не удастся сфальсифицировать итоги голосования.

Аноним, 05-06-2019 #1[ru]

Хорошо, что приказал восстановить курорт!

Аноним, 05-06-2019 #5[ru]

Карла совсем оборзел! Сначала Чедер разорил, потом за бесценок выкупил, а теперь еще и за бюджетные деньги восстановит... А прибыли себе в карман?

Аноним, 06-06-2019 #6[ru]

Ну так стандартная схема, разорил, за копейку купил, за бюджет восстановил! Уже 30 лет так живем. Бедная моя Танну-Тыва, так тебя еще никто не унижал, как эти даргалары последних лет.

Аноним, 06-06-2019 #9[ru]

Не курорт, а хрен вам будет. Карлик мастер все просирать и продавать.

Аноним, 08-06-2019 #10[ru]

Бичелдей опять получил орден! Чем больше воруешь, тем больше почетных званий и орденов и медалей!

Аноним, 05-06-2019 #1[ru]

Я на 120 % согласен, что ЖД дорога необходима Туве!

Аноним, 06-06-2019 #3[ru]

Как можно про шойгу так написать, нелюди

Аноним, 06-06-2019 #5[ru]

Лизоблюды, а кто, если не Шойгу, поставил наместником в Туву Кара-оола? Кто, если не Шойгу, прикрывает его от уголовного преследования? Почему при таком земляке Тува находится в полнейшей жопе? По чьей воле?

Аноним, 06-06-2019 #6[ru]

Спасибо Шойгу за нищету и его Младшего. За голод, холод, безработицу. И беспросветное будущее.

Аноним, 07-06-2019 #7[ru]

3-му – банда караоолов расплодила по всей Тыве «Акый» и «старшой» из числа бывших следователей, оперативников, полицейских, зэков не просто так, а вместе с агентурной сетью которые располагали эти б/у сотрудники.

Аноним, 05-06-2019 #2[ru]

А что за уголовные дела? Никакой конкретики!

Аноним, 05-06-2019 #4[ru]

Как можно потерять уголовное дело? Это конечно нечто. Ох и полетят головушки!

Аноним, 06-06-2019 #5[ru]

Прикормленные и продажные правоохранители.

Аноним, 06-06-2019 #6[ru]

№2,3 – это были нужные дела. Они пропали у кого надо. А кто не понял, тот поймет

Аноним, 07-06-2019 #7[ru]

Ольга – кому ты втираешь? Дела теряются за хорошо проплаченные действия сотрудников в нужное время и в нужном месте. Ольга – ты же тувинка, скажи нам, тувинскому народу, почему Бичелдей, осужденный за хищение десятков миллионов не сидит в тюрьме, а возглавляет национальный Музей республики, из которого, поговаривают, выносит все ценные вещи и экспонаты? Это политика прокуратуры или государственная политика?

Аноним, 05-06-2019 #1[ru]

Почему Монгуша? Кто такой Монгуш? Вы бы еще ребусами писали

Аноним, 05-06-2019 #2[ru]

Если 578 дел именно оконченные производством, то это же раскрытые дела. Позитив?

Аноним, 05-06-2019 #3[ru]

578 оконченных уголовных дел. А сколько нераскрытых висяков?

Аноним, 05-06-2019 #3[ru]

А кто сказал, что самолеты невостребованными будут? Надо возрождать нашу авиацию. Надо было еще 5 самолетов купить

Аноним, 06-06-2019 #5[ru]

Зачем тувинцам самолеты? Все равно, кроме кырыола, никто никуда не летает. Все занимаются выращиванием своих стадов из 300 баранов. А самолетики эти пусть уж сгниют. Хоть в очередной раз кто-то карманчик свой наполнит за счет их содержания и обслуживания. Может, именно у него и нет своих баранов.

Аноним, 06-06-2019 #7[ru]

Конвиз, отстань от прокурора, достал уже!

Аноним, 05-06-2019 #1[ru]

Ничего подобного, наоборот в Кызыле лучше, чем в больших городах!

Аноним, 05-06-2019 #2[ru]

Недавно на левобережных дачах хорошую дорогу сделали.

Аноним, 05-06-2019 #3[ru]

Если бы не Конвиз, не видать нам новых дорог!

Аноним, 05-06-2019 #3[ru]

Извините, но даже в комментариях прослеживается четкий национализм. Значит, русских судите по всей строгости закона, а тому, кто ворует по черному можно простить и похвалить, а еще и продвинуть в должности. И вы думаете, что благоразумные люди не видят ничего и не понимают?! Все знают, почему молчит тувинский народ – стоит слово сказать «против», как сразу же тебе дорогу перейдут.

Аноним, 06-06-2019 #5[ru]

Биче, укравшему столько миллионов, дали и новую должность и звание почетный из почетных. Ему мало. Теперь вот открывает филиал музея в каком то задрапанске. Вот где талант по отмыву денег. Ну, ничего, в России же дураки, они еще Туве денег дадут и пусть все будет шито-крыто. А простые работяги пусть грызут ролтон и восхваляют своего нацмена нойона кырыаола.

Аноним, 06-06-2019 #6[ru]

Все люди равны перед главным судом, судом Божьим. Вне зависимости от национальности и вероисповедания. Просто многие про это забыли. А такие, как Бичелдей, который украл, по сути, у детей, заслуживают не суда. Такие заслуживают быть забитыми камнями собственным народом. Но про это тоже забыли.

Аноним, 07-06-2019 #7[ru]

А вот на подходе дело тувинских налоговиков. Такие же суровые сроки получат Суге-Маадыр и Донгак? Как Кастырин, Кавалеров и другие? Говорят, сейчас заместитель руководителя Следственного комитета Кюрю препятствует расследованию дела, он заинтересованное лицо в этом деле. Подождем развязки.

Эрмак, 05-06-2019 #1[ru]

Да... И при этом в Туране якобы есть «казаки»... То ли рабы «православные, то ли твари атеистические, но не ставшие сыновьями и дочерьми матери Родины и ОТЧЕ Нашего. И при этом там, в Туране, есть те, кто своих отцов называл тятя, батя... А сейчас там паписты. А что с них взять – вымирающие...

Аноним, 06-06-2019 #2[ru]

Надоел этот дрочкин.

Аноним, 06-06-2019 #3[ru]

Путин ставил губернаторами своих охранников, а Карла – своих тюремщиков мэрами на районах. Преемственность, панимашь!

Эрмак, 05-06-2019 #1[ru]

тот Факт, что УЖЕ осужденный ЕРовец обнаглел, и вероятно, потеряет свой пост, то это все равно маловероятно. Но интересен факт, что численность Хакасии не снижается за счет выезда из Тувы. А местное население вымирает планомерно. И сколько уже купили домов, участков в Абакане из Тувы, кто считал?

Аноним, 05-06-2019 #1[ru]

Откаты, которые должны платить ООО «СТ-ТБО» вообще-то существуют? Мне кажется, это бред автора. На дворе уже не 90-ые!

Аноним, 05-06-2019 #3[ru]

1-му – на дворе в Тыве хуже, чем 90-е, все тюрьмы переполнены, молодых бомжей больше стало, тувинцы уезжают из Тывы, в деревнях нищета. Только Кара-ооловский клан миллиардами ворует и процветает под крышей Шойгу.