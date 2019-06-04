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578 уголовных дел по краже скота, не считая Монгуша
Л.Ф. Петрову
ОТВЕТ
Уважаемый Леонид Федорович!
В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что по данным уголовно-правовой статистики за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) количество оконченных производством уголовных дел о краже скота составило 578 дел.
Заместитель Министра – начальник полиции М.С. Тарначы