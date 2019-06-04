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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 21, 4 июня / 578 уголовных дел по краже скота, не считая Монгуша
   
 
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№21, 4 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

578 уголовных дел по краже скота, не считая Монгуша

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ

Уважаемый Леонид Федорович!

В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что по данным уголовно-правовой статистики за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) количество оконченных производством уголовных дел о краже скота составило 578 дел.

Заместитель Министра – начальник полиции М.С. Тарначы

(прочитано 291 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8029.html
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