Факты, аналитика, суждения 578 уголовных дел по краже скота, не считая Монгуша Л.Ф. Петрову ОТВЕТ Уважаемый Леонид Федорович! В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что по данным уголовно-правовой статистики за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) количество оконченных производством уголовных дел о краже скота составило 578 дел. Заместитель Министра – начальник полиции М.С. Тарначы (прочитано 291 раз)