Угроза эпидемии туберкулёза в Туране?

Министру здравоохранения

Республики Тыва Донгаку О.Э.

ЗАПРОС

Уважаемый Орлан Эрес-оолович!

В редакцию газеты «РИСК-экспресс» поступило письмо из г.Турана, в котором жители Пий-Хемского кожууна обеспокоены планами Минздрава Тувы переноса в старое двухэтажное здание терапии в г. Туране отделения Туберкулёзного диспансера. Жители обеспокоены тем, что указанное здание находится на северо-западе Турана, откуда постоянно дует ветер на город.

Сообщается, в частности, об опасности в случае переноса туберкулёзного диспансера в это здание распространения туберкулёза на жителей Турана.

Также жители сообщают о возможном сокращении штатов больницы путём объединения отделений терапии и хирургии.

Учитывая выше сказанное, прошу сообщить, имеются ли такие планы в Минздраве РТ? А также какие меры для предотвращения распространения туберкулёза в Туране в случае их реализации планируются?

Ответ о принятом решении прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.