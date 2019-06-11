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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 22, 11 июня / Угроза эпидемии туберкулёза в Туране?
   
 
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№22, 11 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Угроза эпидемии туберкулёза в Туране?

Министру здравоохранения
Республики Тыва Донгаку О.Э.

ЗАПРОС

Уважаемый Орлан Эрес-оолович!

В редакцию газеты «РИСК-экспресс» поступило письмо из г.Турана, в котором жители Пий-Хемского кожууна обеспокоены планами Минздрава Тувы переноса в старое двухэтажное здание терапии в г. Туране отделения Туберкулёзного диспансера. Жители обеспокоены тем, что указанное здание находится на северо-западе Турана, откуда постоянно дует ветер на город.

Сообщается, в частности, об опасности в случае переноса туберкулёзного диспансера в это здание распространения туберкулёза на жителей Турана.

Также жители сообщают о возможном сокращении штатов больницы путём объединения отделений терапии и хирургии.

Учитывая выше сказанное, прошу сообщить, имеются ли такие планы в Минздраве РТ? А также какие меры для предотвращения распространения туберкулёза в Туране в случае их реализации планируются?

Ответ о принятом решении прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.

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 http://risk-inform.ru/article_8045.html
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