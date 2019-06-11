Похороны, благоустройство и «чёрные кредиторы»: Расследования Ивана Голунова

Ночью с 6 на 7 июня в Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Галина Тимченко и Иван Колпаков в заявлении «Медузы» предположили, что преследование журналиста может быть связано с его расследовательской деятельностью и материалом, который он готовил к публикации. «МБХ Медиа» вспоминает расследования Ивана Голунова.

Кто зарабатывает на реконструкции Москвы

В 2015 году, работая в РБК, Иван Голунов выпустил расследование о том, кто и как тратит деньги, выделенные на ремонт улиц в Москве. Выяснилось, что контракты на благоустройство в рамках программы «Моя улица» выиграли компании, близкие к Игорю Чайке и родственникам вице-мэра Петра Бирюкова. Кроме того оказалось, что несколько подрядчиков, конкурировавших между собой, связаны через совладельцев – после получения вопросов от РБК из ЕГРЮЛ эту информацию убрали. А плитку в рамках «Моей улицы» производил концерн Алексея Добашина, который во время выборов президента России и мэра Москвы был доверенным лицом Владимира Путина и Сергея Собянина.

Кто заработал на новогоднем оформлении Москвы

В 2016 году Москва потратила на новогоднее оформление города около семи миллиардов рублей. До середины 2016 года за праздничное оформление города отвечал департамент СМИ и рекламы, после – занимается Объединенная энергетическая компания, которую курирует вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Наталья Сергунина. С 2013 года под ее контроль перешли несколько проектов, которыми ранее занимался бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, – например, реконструкция ВДНХ и проведение городских фестивалей.

«Медуза» выяснила, кто производил новогодние украшения для города. Оказалось, что это люди, связанные с мэрией и братьями Ротенбергами. При этом елки на улицах Москвы устанавливали компании, которые и до этого выигрывали подряды по благоустройству города в рамках программы «Моя улица».

Журналист Иван Голунов во время слушания в суде заявил, что ему могли подбросить наркотики из-за расследований о похоронном бизнесе, сообщает «Медуза».

Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок

Одно из самых объемных расследований Голунова – о похоронном бизнесе в России. Выяснилось, что положенные бесплатные похороны, оплачиваемые из госбюджета, в зависимости от региона сильно отличаются: в некоторых государство предоставляет только деревянный гроб без обивки. При этом похоронные компании, требующие за услуги десятки тысяч рублей, оказываются связаны с организованной преступностью. А наиболее привлекательные торговые точки рядом с кладбищами принадлежат людям, которые аффилированы с бывшими чиновниками «Ритуала» и заведующими кладбищами.

В какие регионы будут свозить московский мусор

Кроме Архангельской области, где строится экотехнопарк «Шиес», Голунов рассказал о том, что московский мусор будут вывозить и в центральную часть России. Например, в Калужскую область, где на полигон в Михали планируют свозить 1,378 миллиона тонн мусора, Ярославскую и Калужскую области. В Калужской области строительство ведет компания «Роуд групп», основатели которой занимают посты в мэрии Москвы – например, один из них курирует программу «Моя улица». Кроме того, в расследовании говорится о строительстве погрузочных кластеров в районе Некрасовки, в Чертаново и на Таганке.

... Голунов сидит прикованный наручником к стене, а вся та сволочь, ворующая миллиарды, о которой он писал, спокойно кушают шашлыки на даче и улыбаются, читая новости. Наша власть – это олицетворение скотства. Оккупанты. Враги России и всех нормальных людей ... Никаких перспектив у нашей с вами страны нет, пока у руля эти подлые мерзавцы. Алексей Навальный

Как застройщик, сносящий дом Булошникова, связан с бывшим охранником Путина

13 декабря бывший муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач опубликовала решение московской градостроительно-земельной комиссии, из которого следует, что мэрия разрешила исключить дом Булошникова из «зоны сохраняемого землепользования» – а значит, его теперь можно снести. Согласно документам, по этому адресу разрешается построить жилой комплекс высотой до 32 метров – это девятиэтажное здание. При этом застройщик, ООО «Мэйнстейт», утверждал, что дом не будут сносить, а только достроят несколько этажей и увеличат общую площадь.

Директору и владельцу ООО «Мэйнстэйт», которое займется строительством жилого комплекса, Андрею Маталыге, также принадлежит компания, которая сейчас строит элитный ЖК на Малой Бронной улице – там, где раньше находилась усадьба Анны Неклюдовой, снесенная в 2017 году. «Медуза» выяснила, что один из партнеров Маталыги по бизнесу – брат Алексея Дюмина, бывшего охранника Путина и нынешнего губернатора Тульской области, Артем Дюмин.

Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры

По данным «Медузы», в 2015 году семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова купила в элитном ЖК «Легенды Цветного» девять пентхаусов, их общая рыночная стоимость может достигать 1,5 миллиарда рублей. Компании, связанные с застройщиком, в 2015 году стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства, которые курирует Бирюков. Кроме того, ближайшие родственники Бирюкова владеют территорией в 15 гектаров под Москвой, девятикомнатной квартирой на Патриарших и шестикомнатной квартирой на Зоологической улице.

При этом бизнес родственников вице-мэра связан с предприятиями, которые курирует он сам. Они занимаются благоустройством и строительством в Москве. Например, девелоперская компания «Гарант-Инвест», доля в которой есть у дочери и невестки Бирюкова), строила торговые центры в тех округах, префектуры которых возглавлял Бирюков. Как правило, новые торговые центры открывались на месте ликвидированных властями стихийных рынков.

Как приближенные префекта ЦАО заработали на ограждениях для сугробов

Зимой на улицах Москвы появились новые ограждения – столбики с выдвигающейся лентой, как в аэропортах или кинотеатрах. Раньше опасные места для пешеходов ограждали красно-белой полиэтиленовой лентой, средняя стоимость которой составляет 230 рублей за 200 метров. В 2017 году каждый из десяти районов ЦАО закупил около 100 километров таких лент. «Медуза» подсчитала, что общие затраты могли составить до 1,15 миллионов рублей: если раньше огородить 1 метр опасной зоны стоило 1,15 рубля, то с новыми стойками это обойдется в 606 рублей за метр.

Как Дом звукозаписи, которым теперь владеет Управделами президента, связан с кроссовками Дмитрия Медведева

Голунов описал передачу имущества между двумя госпредприятиями: медиахолдинг «ВГТРК» и издательство «Известия». В числе переданных активов – Дом звукозаписи на Малой Никитской. Музыкальное сообщество обеспокоено, что новый собственник ликвидирует уникальные студии, в которых записывались поколения академических музыкантов и до недавнего времени репетировали два национальных оркестра. При этом возглавляет издательство «Известия» Екатерина Смиренская – дочь Владимира Дьяченко, который известен по расследованию Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» как человек, на чье имя Дмитрий Медведев оформляет заказы в зарубежных интернет-магазинах.

Кто идет от мэрии в Мосгордуму в 2019 году

«Медуза» выяснила, что кандидаты от «Единой России» на выборах в Мосгордуму будут скрывать свою партийную принадлежность, они будут баллотироваться как самовыдвиженцы. Кроме того, по словам источников «Медузы», кандидатам разрешили критиковать власть, если они посчитают это нужным. Иван Голунов перечислил кандидатов, которых поддерживает московская мэрия. По оценкам политолога, они имеют «стартовую известность» у себя в районах – для конкурентной кампании этого недостаточно, но в случае низкой явки «Единая Россия» опять обеспечит себе большинство в Мосгордуме.

Как «распилили» миллиард на реставрации «Каменного цветка»

Результат реставрации фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ неприятно удивил москвичей: вместо смальты его облицевали разноцветной плиткой, и фонтан стал выглядеть как бюджетная копия оригинала. «Медуза» обнаружила, что все контракты на реставрацию ВДНХ выиграла компания «Ренессанс-реставрация», которая с 2015 года занимается реставрацией исторических объектов. Эту компанию уже несколько раз обвиняли в хищении средств, выделенных на реставрацию, и завышении стоимости работ.

Как «черные кредиторы» отбирают квартиры у должников

«Медуза» обнаружила около 500 квартир, потерянных своими владельцами за последние пять лет – без решения суда. Истории всех пострадавших похожи: при подписании договора на выдачу кредита под залог недвижимости клиент подписывает закладную на квартиру или договор купли-продажи квартиры. Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки, но схема отличается от банковской ипотеки. В случае займов в микрофинансовых компаниях пострадавшие подписывали доверенности и документы, которые могут лишить их права собственности на квартиру и без судебного решения – квартира просто переходит посредникам.

Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, задержанному 6 июня. Его отправили под домашний арест до 7 августа. Суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела. По мнению следствия, Голунов может скрыться от следствия – он не живет по месту регистрации, также у него есть загранпаспорт. Прокурор просил арестовать Голунова на 2 месяца.

Иван Голунов выяснил, что компания «Международное кредитное бюро», лидирующая по числу пострадавших от подобных схем, переводила квартиры должников в личную собственность своего основателя, Сергея Маликова. Тот закладывал их латвийскому банку Rietumu в обеспечение личного кредита на 750 тысяч долларов. В 2013 году Rietumu открыл «Международному кредитному бюро» кредитную линию на 20 миллионов евро. Кроме того, оказалось, что крупнейшие микрофинансовые организации России связаны между собой через совладельцев.

* * *

Ивана Голунова подозревают в сбыте наркотиков. В деле много несостыковок: Голунов заявил, что наркотики ему подкинули; фотографии якобы с обыска в его квартире оказались поддельными; по заявлению МВД, задерживали его полицейские из ЗАО, хотя задержание произошло в ЦАО.

Александра Семенова

«МБХ медиа»