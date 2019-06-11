Негодяи, руки прочь от журналиста!

В Москве задержан по подозрению на сбыт наркотиков журналист «Медузы» Иван Голунов. Скажу сразу, лично с ним я знаком не был. Но знаю его коллегу – Илью Азара, который бывал в Туве. Не сомневаюсь, что журналисты «Медузы» ни при каких обстоятельствах торговать наркотиками не станут. И не потому, что это, как правило, состоятельные люди, зарабатывающие себе на жизнь публикациями. Просто их честная журналистика – кость в горле коррупционеров. А любая торговля наркотиками невозможна без участия и покровительства со стороны правоохранителей. Так что если вдруг кто-то почему-то где-то этим займётся, будьте уверены – его тут же поймают и посадят. А тут такая история...

Как я выяснил у москвичей, корреспондент отдела расследований «Медузы» занимается темой бесплатной раздачи элитных квартир в Москве перед выборами в Мосгордуму мэром Собяниным. Но не остро нуждающимся, а разным состоятельным медиа-персонам типа Ларисы Гузеевой. В общем, за государственный счёт готовит педроссам выборный пиар. Он шёл на встречу со своим коллегой Ильей Васюниным, который должен был передать ему материалы расследования. И вот – внезапное задержание. У журналиста отбирают ключи от квартиры и везут его домой. Однако полчаса держат в машине, а затем приводят в квартиру и говорят: вот нашли у тебя дома 4 гр. наркоты – квалифицируем как покушение на сбыт. Он возмущается, что это не его, обыск незаконен, без свидетелей и понятых. Немного спустя то же самое проводят с понятыми. Затем менты распространяют фото, на которых изображена лаборатория по изготовлению наркотиков, якобы находящаяся в квартире Голунова. А когда выясняется, что интерьер квартиры не соответствует тому, что есть у Голунова, отказываются от них, сообщая, что «ошиблись»...

Знаете, ничего нового. Разве кроме того, что у полицаев падает квалификация по фабрикации доказательств. Раньше так топорно не работали. Можете себе представить, что эти идиоты даже не сняли смывы с рук подозреваемого в наркотрафике и не состригли у него ногти. Хотели на арест выйти 7 июня, но что-то там у них не срослось и отложили.

В связи с этим я вспомнил, как меня пытались незаконно задержать наши тувинские гаишники, придумав совершенно глупый повод. Им нужно было во что бы то ни стало скомпрометировать меня перед членами СПЧ при президенте России Бабушкиным и Масюк. Не вышло. Они хотели проникнуть в мою машину, чтобы что-то подбросить, ломали двери, но я заблокировал двери и в машину подонков не пустил. Пришлось им убраться восвояси – благо мои друзья были готовы немедленно прийти на помощь.

Но самое интересное было потом. Я обратился к новому прокурору Кызыла Пономарёву по поводу формальной проверки его сотрудников, которые ничего ненормального в поведении полицаев не обнаружили. Нужно было видеть физиономию этого чинуши. Пустые глаза, невыразительный взгляд, отсутствие мотивировок. Как будто это не прокурор, а какой-то бомж. А мы удивляемся, что у нас полицейских зовут «мусорами», и в прокуратуру на них уже не жалуются – бесполезно. Там везде такие пономарёвы – расчётливые карьеристы, которым ни закон, ни люди не интересны.

Недавно пришлось узнать, как идут дела в прокуратуре Кызыла. Оказалось, что прокурор Тувы привёл с собой много «своих». В том числе троих – в городскую прокуратуру. Прокурора и двух его замов. Один из замов оказался алкоголиком и дебоширом. Его пришлось уволить за прогулы. Второго подозревают в получении взятки. Ну, а третий вы понимаете, кто и какой. Да, в Туве есть проблема кадров. Но не наркоманов, взяточников и идиотов. Зачем Боровков привозит в Туву подобных? Неужели в целях борьбы с преступностью? Или для крышевания тувинских бутлегеров? Наверное, второе больше вероятно.

И последнее. Если после этой публикации у меня вдруг при обмороке найдут дома или на работе наркотики, сообщаю: не курю, не колюсь, материально обеспечен, и к наркоторговле отношения не имею. Успокойтесь. Один не хожу, о повадках продажных полицейских наслышан.

Что же до журналиста «Медузы» Ивана Голунова, то я не сомневаюсь: его защитят от произвола. У нас ведь эти полицаи и прокуроры смелы, пока не получат отпор. Список людей, которые в Москве вышли в одиночные пикеты против полицейского произвола в отношении журналиста, внушает надежду на то, что его судьба в надёжных руках. И я, как и все честные люди, заявляю: рук прочь от журналиста! Прекратите свои провокации!

Когда верстался номер.

Суд отказал защите Голунова в ознакомлении с документами, представленными следствием, одновременно отказав следствию в содержании Голунова в СИЗО. И постановил содержать его под домашним арестом. Судя по всему, у полиции вообще нет никаких доказательств причастности Голунова к инкриминируемому преступлению. Уже слава Богу. Теперь есть надежда, что всё закончится для Голунова благополучно.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.