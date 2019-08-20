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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 32, 20 августа / Тест на прямохождение
   
 
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№32, 20 августа 2019 года.

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Тест на прямохождение

Тест на прямохождение

На наших глазах люди во власти и неподалеку от нее дописывают свои биографии. Дополняют свои досье и уточняют репутации, добавляя к ним факты и существенные детали.

Член Совета Федерации Вячеслав Мархаев резко осудил действия силовиков на улицах Москвы.

«То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное», – написал он в своем Instsgram, добавив, что «плохая власть борется с недовольными, хорошая – «с причинами недовольства».

«Это страшно. Страшно, что у граждан нашей страны все меньше возможностей для выражения своего мнения. Я как бывший командир спецподразделения считаю, что действия привлеченных сил по поддержанию общественного порядка неправомерные, профессионально безграмотные», – заявил сенатор Мархаев.

Вячеслав Мархаев – далеко не «травоядный» человек. Он – основатель и первый командир ОМОНа Бурятии, в Народном Хурале Бурятии руководил фракцией КПРФ. То есть Вячеслав Мархаев – член той самой партии православных сталинистов, руководитель которой, Геннадий Зюганов, несколько иначе оценил ситуацию с московскими протестами.

«У нас сейчас объявилась та опасность, которая еще вчера не видна была, – оранжевая проказа, которая поразила и Грузию, и Украину, и Прибалтику, и целый ряд других стран, проявилась и на московских улицах», – объяснил лидер КПРФ журналистам на форуме «Территория смыслов». Он также добавил: «То, что вы видели, – это оскал оранжевой проказы, которая является главной бедой последних тридцати лет. Не поддавайтесь, категорически не поддавайтесь».

Есть люди, репутация которых имеет вполне законченный вид и сегодняшние мерзости, сказанные этими людьми, мало что к ней добавляют. Дмитрий Песков по поводу действий силовиков вполне ожидаемо сообщил: «Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков». И никто не удивлен, поскольку этот человек еще семь лет назад мечтал «размазать печень протестующих по асфальту».

Кадры о том, как один садист в форме акцентированно бьет девушку по печени, другие садисты хладнокровно ломают не сопротивляющемуся человеку ноги о бордюр, третьи что есть силы лупят дубинками лежащих, четвертые с размаху бьют безоружного человека берцем в лицо, и масса других свидетельств дикого садизма и насилия переполняют интернет. Люди во власти и находящиеся около нее не могут эти кадры не видеть. Не могут не видеть и того, что не было на улицах Москвы ничего похожего на массовые беспорядки. Если, конечно, не считать таковыми безобразия, устроенные самими силовиками, перекрывающими улицы и вытаптывающими столичные газоны.

Московский протест и характер действий силовиков по его подавлению создали новую линию демаркации между людьми во власти, а также людьми, поддерживающими власть и обслуживающими ее. Эта линия существенно сдвинулась в ту сторону, где уже нет речи о прежних разногласиях, касающихся вещей и вопросов, далеких от повседневной жизни обывателя. Таких, как «чей Крым?», «кто сбил Боинг?», «плох или хорош Сталин?» и т.д. Вопрос о том,

можно ли бугаю бить девушку в живот, если бугай в форме омоновца,

– это вопрос, лежащий в совершенно иной плоскости. И ответ на него делит людей иначе, чем ответы на все вышеперечисленные вопросы.

Весьма характерен в этом смысле очередной раскол в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Шестеро членов этой структуры подписали заявление, в котором московские события изложены так, будто авторы заявления только что вернулись с Марса, включили «Россию -1», а про существование интернета им еще не успели сказать. Шестеро из тех, кто должен советовать гаранту Конституции, как защищать права человека, полностью поддержали преступников из Мосгоризбиркома и полицейский беспредел, а вину за происходящее полностью же возложили на тех, кто пытается отстаивать свои конституционные права. Вот что написали шестеро борцов за права человека:

«Казалось бы, обозначены все правовые основания для отказа в регистрации. Однако некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, ко всем остальным кандидатам, законопослушным избирателям, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку. Правоохранительные органы еще раз официально предупредили граждан о юридической ответственности за призывы и участие в подобных незаконных акциях.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

Вот имена защитников прав омоновцев бить безоружных людей: Игорь Борисов, Александр Брод, Шота Горгадзе, Максим Замшев, Леонид Поляков и Мария Большакова.

29 членов СПЧ из 50 заняли иную позицию и посчитали, что бить девушку в печень нехорошо, а ломать ноги о бордюр неправильно.

В «заявлении 29-ти» сказано, что «Органы государственной власти не должны проявлять предвзятость по отношению к гражданам в связи с их политическими убеждениями. Практика произвольных задержаний должна быть прекращена». Вот имена этих замечательных людей: Т. Андреева, С. Айвазова, А. Асмолов, А. Бабушкин, А. Верховский, Е. Винокурова, П. Гусев, Н. Евдокимова, И. Засурский, И. Каляпин, А. Ковлер, Ю. Костанов, С. Маковецкая, Т. Морщакова, Е. Меркачева, Л. Никитинский, М. Полякова, В. Ряховский, Н. Сванидзе, Г. Резник, О. Сидорович, А. Соболева, А. Сокуров, П. Чиков, И. Шаблинский, Е. Шульман, С. Цыпленков, И. Юргенс, Е.Г.Ясин.

Глава СПЧ Михаил Федотов в «расколе» своей конторы участия не принял, не подписал ни того ни другого заявления, но публично осудил тех, кто призывает прийти на несанкционированные митинги и сказал, что эти люди не чувствуют своей политической ответственности. В этом смысле его позиция ближе к позиции «шестерки», чем к «позиции 29-ти».

Можно сколько угодно говорить, что ситуация после акций московского протеста не изменилась. Но это не так. Она изменилась не только для десятков тысяч участников акций, но и для миллионов тех, кто наблюдал за происходящим воочию или в интернете. Одно дело, когда телевизор и власть лгут о том, что происходит в Украине и в Сирии. И совершенно другое дело, когда телевизор и власть лгут о том, что происходит у вас дома, в чем вы лично участвовали или что вы лично наблюдали. Вне зависимости от того, чем закончатся московские протесты, доверие к власти, к ее обслуге неизбежно упадет до той критической отметки, на которой начинается процесс разрушения государства.

Игорь Яковенко

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 http://risk-inform.ru/article_8196.html
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