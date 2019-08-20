Бесправие работников и вседозволенность начальства под крышей мэрии Кызыла

Мы живем в демократическом государстве, где издано множество законов, нацеленных на улучшение жизни народа. А по факту сплошь и рядом эти законы нарушаются либо исполняются формально. На примере можно рассмотреть исполнение трудового законодательства на нашем предприятии МУП «Благоустройство».

В положении «по оплате труда и премирования» установлена ставка рабочего 1 разряда – 3265 рублей, основанием для этого указан ФЗ-376 «об установлении минимального размера оплаты труда в 6201 рубль» от 14.12.2015г. А почему собственно такая разница между федеральным законом и «положением по премированию и оплате труда»? Да просто руководство предприятия, вероятно исходя из «гуманных соображений и заботясь об улучшении жизненного уровня работников предприятия», легким движением пера взяли и убрали из МРОТ районный коэффициент и северные надбавки!

Сейчас 2019 год, а ставка 1 разряда так и осталась 3265! А ведь именно от этой ставки зависит наша заработная плата, ведь именно на нее умножается соответствующий разряду тарифный коэффициент, выслуга лет и прочие выплаты.

С 2015 года трудовое законодательство претерпело немало изменений. В 2017 году вышло постановление Конституционного Суда №38-П, где указано, привожу дословно: «учесть сложившуюся в системе социального партнерства практику определения тарифной ставки (оклада) первого разряда НЕ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ МРОТ, установленного федеральным законом». Далее, с 01.01.2018г. МРОТ был повышен до 9948 рублей, а с 01.05.2018г. он приравнен к прожиточному минимуму майскими указами Президента РФ и составил 11164 рубля, с 01.01.2019г. величина МРОТ составила 11280 рублей.

А у нас ничего не меняется, просто выровняли до МРОТ, ну это же издевательство! Ведь если у работника оклад, к примеру, 5000 рублей, у другого – 7000 рублей, то и в том и в другом случае к окладу присоединяют выслугу лет и прочие выплаты, после чего делают ДОПЛАТУ до МРОТ, результат умножают на районный коэффициент и северные надбавки, а в конечном итоге всем низкооплачиваемым работникам начисляют 21432 рубля, за минусом подоходного налога на руки получают порядка 18000 рублей! Как в колхозе за трудодень! А где реальный рост зарплат? Вот оно формальное отношение к законам!

В 2018 году я обратилась в прокуратуру г.Кызыла по поводу нарушений по оплате труда на нашем предприятии, в результате прокуратурой был вынесен протест на «положение по премированию и оплате труда», протест на штатное расписание, внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Принятые прокуратурой меры не принесли должного результата, ведь именно после этих проверок стали выравнивать до МРОТ.

И лишь после моего обращения в Генеральную Прокуратуру РФ, прокуратурой г.Кызыла было внесено представление «об устранении нарушений трудового законодательства», с требованием установить тарифную ставку в соответствии с «Отраслевым тарифным соглашением работников ЖКХ» на 2017-2019 гг. В представлении также указано, что применяемая система оплаты труда и установленная тарифная ставка ухудшают положение работников.

Прокуратура продлила руководству предприятия срок исполнения требований прокурора, т.к. руководство ссылалось на распоряжения мэрии г.Кызыла (собственник) и департамента городского хозяйства (учредитель).

Работникам предприятия прокуратура предложила написать заявления прокурору города с тем, чтобы прокуратура подала иски в интересах работников «о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы, в соответствии с «Отраслевым тарифным соглашением работников ЖКХ» на 2017-2019гг. Мы написали заявления, прокуратура подала иски в суд.

Но как сейчас стало понятно, прокуратура слегка слукавила. Ведь по логике вещей в первую очередь, дабы остановить творящееся на нашем предприятии беззаконие, нужно было подать иск в интересах работников об обязательстве МУП «Благоустройство» производить расчет и выплату заработной платы с учетом размера минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной «Отраслевым тарифным соглашением работников ЖКХ» на 2017-2019гг. Но этот иск был подан прокуратурой только после коллективного обращения 20.06.2019г., и в суде иск только с 23.07.2019г., и никто не знает, когда будет принято решение по нашему коллективному иску, поскольку прокуратура подала иск «в интересах неопределенного круга лиц».

Уважаемая прокуратура г.Кызыла, а что было сделано вами до 20.06.2019г.? Поданы отдельные иски в интересах работников по недоначислению и невыплате заработной платы? Но ведь вы лучше нас знали, что этими исками не решить проблемы, не устранить нарушения трудовых прав. Почему только после коллективного обращения вы наконец-то подали иск?

Нарушение по оплате труда на предприятии МУП «Благоустройство» длится не первый год, как указано в представлении от 19.02.2019г. – «длящееся», но, тем не менее, с февраля вы никак не привлекли к ответственности руководство предприятия, что позволяет им нарушать трудовые права работников, насмехаться над законом, ведь для них закон не писан, ведь у нас превыше всего административное право сильного, власть имущего чинуши и именно его слово, а не закон решают все!

В настоящее время в производстве Кызылского городского суда находятся иски о недоначислении и невыплате заработной платы работников МУП «Благоустройство». Суды переносятся с подачи Монге С.Б. (представитель МУП «Благоустройство»), которая представляет суду возражения, в которых ссылается на нормативно-правовые акты собственника и учредителя, то вдруг спохватывается и заявляет, что предприятие МУП «Благоустройство» не присоединилось к «Отраслевому тарифному соглашению работников ЖКХ». А ведь я уважаемой Светлане Бурбушевне предложила до конца изучить этот документ, где в заключении черным по белому написано, что если в течение 30-ти дней с момента опубликования «Отраслевого тарифного соглашения» не подан мотивированный отказ, согласованный с профсоюзом, то на предприятие автоматически распространяется действие «Отраслевого тарифного соглашения». Впрочем, возможно у Светланы Бурбушевны и нашлось время для ознакомления, просто написала возражение для затягивания судебного процесса, а 14.06. вообще не явилась на судебное заседание. Тем не менее, судами принимаются возражения, продлевается срок на их рассмотрение.

Но ведь решение суда должно быть принято в двухмесячный срок.

А не пора ли уже и прокуратуре и суду спросить у руководства предприятия, у собственника, учредителя, а на какой ДЕЙСТВУЮЩИЙ закон они ссылаются, устанавливая тарифную ставку 3265 рублей?

Самое плохое, что сейчас происходит, это то, что в результате неправомерных действий руководства МУП «Благоустройство», Мэрии г.Кызыла, Департамента городского хозяйства, работники предприятия потеряли веру в справедливость закона, отсюда равнодушие, безнадежность, страх потерять работу, если они станут отстаивать свои трудовые права.

На вопрос почему у нас не повышается з/пл, руководство ссылается на отсутствие финансовых средств, но при этом отсутствии некоторым работникам производится доплата за сложность и напряженность от 20 до 45%, а большинство рабочих не получают доплату за дополнительно выполненные работы, например охранники собственной базы в зимний период отапливали гараж, выполняя функцию кочегаров, без доплат!

Директор МУП «Благоустройство» Чаш-оол А.К. при этом ни в чем себе не отказывает, помимо достойной зарплаты еще и использует транспорт предприятия в личных целях, иной раз даже дежурный по предприятию остается без дежурной машины, поскольку дежурка уехала на стоянку директора, либо используется как личное такси. Так же рабочие привлекаются для работ у него дома.

В личном пользовании директора находится автомашина «Волга» Т009ТТ, на которую принят водитель, ему выплачивается з/пл, на а/м списывается бензин, а пользуется только директор!

От полученной власти над нашим небольшим предприятием у директора наступило опьянение, вскружило голову от вседозволенности. Отсюда и нарушение трудового законодательства. За пять лет его руководства МУП «Благоустройство» у работников в разы снизился уровень доходов, зарплаты только понижаются, а тарифы на услуги, предоставляемые нашим предприятием остаются на уровне 2015 года.

Чаш-оол А.К. выдвинул свою кандидатуру на выборы в Верховный Хурал, хочется у него спросить: а что вы сможете сделать для избирателей, если элементарно не смогли повысить з/пл коллективу, которым руководите пять лет, не можете добиться повышения тарифов на услуги, предоставляемые нашим предприятием? Также будете избирателям пенять, что, мол, писал, просил, а мне отказали?