Следственный конвейер на защите «своих»

Я знаю, что ваша газета всегда пишет правду и защищает от несправедливости. Власть – для себя, а значит и правды добиться невозможно! Где она власть, ау?

Мою дочь в школе избил участковый 3-го опорного пункта – Айдын О. (данные имеются в редакции). Год мы ничего не можем добиться. Судмедэкспертиза пройдена, заключение травматолога – плечо выбито – есть, скорой помощи вызов – есть. Гематомы багровые, величиной с ладонь, фото – есть. Через месяц, это было в мае, в июне следователь Ооржак (ул.Горная д.28) дело закрыла.

Мы узнали в сентябре, четыре месяца эта Ооржак бездействовала. Ни разу нас не вызывала. При телефонном разговоре она предупредила: «Будете копаться, вам будет хуже!». Обратились в Следственное Управление. В конце декабря 2018 г. нам сообщили уведомлением, что против дочери возбуждено уголовное дело «сопротивление». Пальцем до него не дотрагивалась! Вот они, дельцы! Что делают погоны! За эти четыре месяца бездействия следователь Ооржак забивала искусственные допросы в свой компьютер и сама на них отвечала.

Дело было передано 25 февраля 2019 г. следующему Ооржаку – Отчугашу Адыговичу. Видимо, попали на клан Ооржаков! Он вызвал дочь к 10 часам утра и вел следственные действия без обеда, без перерыва на отдых до 20 ч. 30 мин! Возле дверей дома ее ждал ребенок, я пришла и забрала его. Адвокат очень возмутилась, с 10 час. до 16 час. и с 18 ч. до 20.30 час., в общей сложности – 8 час. 30 мин. Все провел за один день: показания, мера пресечения, очная ставка. А Ооржак Сылдыс Андреевна мотивировала свое бездействие тем, что мы от нее якобы полгода скрывались, прятались. Как это? Если наш подъезд находится рядом с подъездом опорного, и мы ежедневно почти видели участковых.

Так вот, во время очной ставки, 25 февраля 2019 г., Ооржак Отчугаш Адыгович вызвал «потерпевшего» Ооржака, и в ходе его показаний дочь и адвокат выявили приписывание следователем Ооржаком, который искажал факты, утрировал события, приписывал несуществующие события, которые не соответствовали показаниям «потерпевшего». Было выявлено около восьми приписок в их протоколе. От подписи дочь отказалась, указав причину отказа. И адвокат написала письменное замечание в протоколе. Вот такие стряпухи, наши следователи!

Далее с адвокатом моя дочь узнает, что в деле нет ее фотоснимков. Один акт судмедэкспертизы, фотографии следователи выбросили. А «потерпевший», перецарапав и покусав сам себя, выписал судмедэкспертизу 26 мая 2018 г. в 22 час. 37 мин. На это позднее время удивились сами эксперты в Бюро, когда мы обратились к ним. Потому что график работы Бюро и прием на освидетельствование у них строго с 8 до 16 часов. Дежурных экспертов в ночь не оставляют. Выезжают только в особых осмотрах, изнасилование и т.д. Как он смог взять акт в ночное время, остается загадкой. Да, подписал ему акт тоже Ооржак, только уже четвертый. Кругом ложь!

Обратились в горпрокуратуру. Слушайте, что она ответила (видимо, по книжке): допрос 25 февраля 2019 г. проводился 1 час 55 мин. У нас – 8 час. 30 мин. Судмедэкспертиза Ооржака не проверялась. На приписки вообще внимания не обратили, как будто так и надо. Ответила, что замечаний во время очной ставки от Ооржака А.О. не поступало. А с какого перепуга они от него будут поступать? Когда приписывали дочери.

Вот такую чушь (больше никак не назовешь) нам ответила горпрокуратура. Вот такие следователи и прокуроры у нас в городе. Что хотят, то и делают и не к кому обратиться. Кругом друг друга покрывают.

Мы не один раз обращались и в прокуратуру, и в Следственное управление. Не можем добиться, чтобы возбудились против Ооржака за превышение должностных полномочий. Но ведь это так! Кто ему позволял применять свои приемы против женщины? Какое она ему могла оказать сопротивление? Если ей ничего не предъявлялось.

Позор и стыд таким полицейским! На всю эту статью имеются факты и есть документы.

Ящук А.С.

От редакции.

Мы направим соответствующий запрос в прокуратуру республики и предложим провести проверку указанных фактов. Параллельно известим СКР по России о данном сообщении. Надеемся, прокуратура и следствие разберутся в этом деле и дадут соответствующую юридическую оценку возможному самоуправству участкового милиционера.