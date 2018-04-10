Теперь бутлегеры здесь власть?

Здравствуйте, дорогая редакция. Я, наверно, начну, что это наше обращение с названием «Крик души» многих и многих матерей, жён, детей.

У нас в дачном обществе «Дар», семья С. (имеются ФИО в редакции). С начала 2008 года эта семья продает из дома через форточку технический или этиловый спирт. В целлофановом мешочке 50 гр. по 120 р. Говорят, очень дешево, поэтому вся деревня ходит туда.

Жёны этих клиентов, дети все неоднократно писали заявление, чтоб прекратили, сотрудники полиции закрывают глаза, никакого разбирательства не проводят, зато после начинает муж торговки спирта разборки жёсткие устраивать. «Да вы не поняли до сих пор, что все менты у нас подмышкой, вы думаете, я простой человек»...

Бедных людей, которых они приучили к этиловому спирту, в два раза больше ходят. Жалко.

Семья торговцев, видно, точно очень способная в бизнесе, сначала продают под запись, но под залог паспорта и пенсионной карточки с пинкодом, и ещё одно условие: никто об этом знать не должен. Попробуй близким проболтаться, железно тому ни под запись, даже за деньги не дадут, будешь ходить в город втридорога, а находимся мы за 17 км.

Родились муж с женой в рубашке, говорят. Нет, эти – в норковой шубке. Счастливые, большие и толстые оба, смотреть – страх берёт.

Скот не надо держать: алкаши деревни туши коровы принесут взамен спирта, запчасти, счётчики, строительные инструменты, всё. Работать не надо, месяц вышел, вдвоём ездят по банкоматам, снимают пенсии за 40-50 человек за весь месяц. Отчёт записан на стене гаража, мужики читали, когда помогали разгрузить бочки.

Боже, вся деревня была в шоке, в один день утром умерла пожилая женщина у них на крыльце, тоже должница, паспорт, карта у хозяев-торговцев, а лимит превышен. Нельзя, а организм не понимает, требует. Начала плакать, умолять, на коленях просить. А у нас Нэля строгая, если сказала, нет, всё. А потом она не любит, когда утром от завтрака отрывают, позвала мужа Мергена, тот вышвырнул, она лежала на земле не могла подняться, так и умерла. Думали, всё, накажут. Нет. Вот сила. Теперь все молчим.

Вчера дочка женщины Сайна была у них, скандалила, банк отказал в страховке на выплату кредита, потому что заключение экспертизы показало наличие этилового спирта в организме. Вот дочка к ним, баям, пришла, тоже избили беременную.

Спорим, тоже ничего не будет. Когда вызвали полицию, участковые аккуратно тихонечко обращаются к Нэле, та гавкнула: «никого не знаю», полиция уехала, к сожалению, не знает, она вас.

Не подписываюсь. Богатые, я их боюсь, они держат всю деревню.