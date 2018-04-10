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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 14, 10 апреля / Что можно сказать про сегодняшние санкции?
   
 
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№14, 10 апреля 2018 года.

    Пишут в блогах

Что можно сказать про сегодняшние санкции?

Что можно сказать про сегодняшние санкции?

Казначейство США опубликовало новый санкционный список. Все смеялись над «санкционным» списком Форбс в январе, но сегодня явно не так смешно.

Сегодняшний список (включение в SDN-лист) предполагает конкретные санкции против конкретных лиц и можно сказать, что как минимум для одного из этих лиц санкции означают катастрофический удар по бизнесу.

Напомним, что включение в SDN лист означает:

«Любые средства, собственность, недвижимость, банковские счета, доли в компаниях или ценные бумаги, торгующиеся на биржах, которые принадлежат физическим или юридическим лицам, присутствующим в санкционном списке, блокируются. До отмены санкций или специального решения лицо не сможет распорядиться этой собственностью.

Этот вид санкций также подразумевает, что никаким юридическим или физическим лицам из США не разрешается осуществлять какие-либо операции с лицами из санкционного списка. Например, это означает невозможность осуществлять банковские переводы в долларах США».

Что особенного можно сказать про сегодняшние санкции?

1. С экономической точки зрения санкции против Олега Дерипаски (напоминаю о нашем последнем расследовании о нём) и всех его компаний – это пока самые сильные и разрушительные санкции против конкретного лица. Его бизнес ждут очень сильные изменения.

2. Компании Дерипаски фактически теряют возможность продавать что-либо на экспорт и вести расчеты где-либо, кроме РФ. Вторым рынком РУСАЛ являлись США, и этот рынок для них теперь просто закрыт. Но, более того, компании из других стран тоже не станут покупать ничего у РУСАЛ, поскольку США могут и их внести за это в санкционный список.

3. Старые санкции разрешали выполнение контрактов, заключенных до введения санкций против конкретного лица. Сегодняшние санкции обязуют американских лиц выполнить или расторгнуть все контракты до 5 июня 2018 года.

4. Более того, акции EN+ или других компаний должны быть проданы до 7 мая 2018 года. За месяц!

5. Санкции, которые введены против путинских «эффективных менеджеров» Миллера и Костина, потенциально могут привести к их почетной отставке. Никакие американские компании не смогут подписать договор с Газпромом или ВТБ, пока в договоре будут фамилии Миллера или Костина. Да, Сечин находится под такими санкциями давно и продолжает оставаться руководителем Роснефти, но для Роснефти и без Сечина работа с американскими сервисными компаниями или какие-либо совместные проекты просто закрыты.

6. Другим олигархам, которые попали в санкционный список (Богданов, Вексельберг, Шамалов) «повезло» немного больше, чем Дерипаске – не все их компании попали в санкционный список. Но им тоже предстоит существенное изменение бизнеса и образа жизни за рубежом, поскольку с банковскими счетами по всему миру и них будут серьезные проблемы.

7. Российским СМИ можно наконец-таки перестать писать своё трусливое «Катерина Тихонова, предполагаемая дочь Владимира Путина». Юный миллиардер Кирилл Шамалов в документах прямо описан как зять Путина и муж его дочери Катерины Тихоновой.

8. Отсутствие Усманова и Абрамовича разочаровывает, но будем надеяться, что и до них дойдёт очередь.

9. Кажется, сегодня Дерипаска лишился своего «домика» в Вашингтоне. Особняк будет арестован.

В целом можно сказать, что США продолжают довольно последовательную санкционную политику, рассчитанную на долгосрочный эффект. Они не вводят санкции против всего российского Форбса, но наносят очень ощутимый удар по конкретным лицам, в том числе олигархам, которые, по их данным, обслуживают путинский режим. Предположение, что пример Дерипаски заставит крепко задуматься других олигархов, не лишено оснований.

Нам, гражданам России, эти индивидуальные санкции против российских олигархов и чиновников выгодны. Олигарх нам не бро. Путинский чиновник – тоже. Эти люди крадут наши деньги и обрекают нашу страну на бедность и отставание.

Наступит время, когда уже не американское, а само российское государство будет преследовать коррупционеров. Только мы сами будем делать это в сто раз сильнее.

Алексей Навальный

(прочитано 666 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7260.html
+6

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<< Комментарии к статье (Всего: 12) >>
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 15-04-2018 05:11:41   #12 [ru]
Аноним номер 11... Very Happy
А Вы то ИНТЕРЕСНО Смотритесь на Фоне Иностранных флагов с своим Российским...
Very Happy
И надо быть Дураком. чтоб не понимать, что если Коломойских лишать ПРАВО торговать из России товаром. СЫРЬЕМ, то подключатся Китайцы... Very Happy
Вы же Аноним Номер 11 в Туве вроде живете... Very Happy
И если БЫ действительно Туве БЫ помогали Санкции, по производству того же Мяса... Very Happy
А " разруха", Да Чиновники, как и Крупные то Боятся, придется покупать "домики" не в США, Канаде, а к примеру Тувинским то покупать в Сочи, Москве, Красноярске...
Но а Производственники то Рады...
Так как понимают, что Московское Ворье , Питерское. само себя загоняет в Тупик... Very Happy
Я и без Вашего АНОНИМНОГО предположение то знаю что " сенаторша" от Тувы, как и "дупутат" в Государственной Думе, любительница менять Фамилии, все делают для того, чтоб ПОДРЫВАТЬ Экономику РФ, а не какой то дотационной Тувы... Very Happy
что ЭТО Агенты ЦРУ...
А если Бы Они былы за РАЗВИТИЕ России, то разве Бы действовали для Уничтожения Государственного Бюджета РФ? Very Happy
 
+1
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Аноним (гость) 14-04-2018 18:02:09   #11 [ru]
Санкции против России-это благо.(так орут наши депутаты и "элитка" пропогандонов).
Реформы правительства РФ на благо России-гавно и разруха (оглянитесь вокруг).
Так что для нас, простых людей, лучше? Санкции "гадского" запада (партнёров) или реформы доморощенных воров-депутатов и депутаток?
Отгадайте где враги народа.
 
+2
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Националист (гость) 11-04-2018 17:28:58   #10 [ru]
в россеюшке цены теперь указывают за 100 гр., чтоб нищеброды сразу не оуели от такой стабильности.
 
+2
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Националист (гость) 11-04-2018 17:22:56   #9 [ru]
Веселится и ликует весь народ!
 
0
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Ёшкин_Kрот (гость) 11-04-2018 15:34:46   #8 [com]
Дмитрий Медведев: «Эти шесть лет… были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно». Да, для России времена всегда сложные. А вот состояние российских миллиардеров за 6 лет выросло на 28% — с $320,9 млрд до $410,8 млрд (Forbes). Некоторые отлично умеют извлекать прибыль даже из «сложных времен»
 
+1
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Националист (гость) 11-04-2018 12:58:23   #7 [ru]
У Трампа отобрали звание почетного казака Петербурга.

«Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано», — сказал «Росбалту» председатель «Ирбиса» Андрей Поляков.
rusjev.net

Представляю Трампушку, который «нервно курит в сторонке». Эта страна НЕИЗЛЕЧИМА.
 
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Националист (гость) 11-04-2018 11:56:43   #6 [ru]
Розничные сети повысят цены из-за резкого падения курса рубля. Одежда, обувь, бытовая техника, лекарства и многие другие товары - подорожают. Из-за слабого рубля жить в России станет дороже. Зарплаты, конечно, выше не станут. А отдыхать будете не в Европе, а дома. Воронеж и Саратов ждут вас дебилоиды. И это еще не конец. Теперь вы поняли злобные дебилы, чего вы натворили?!
 
0
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Националист (гость) 11-04-2018 09:46:42   #5 [ru]
ОПГ будут уничтожать по списку
 
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Нционалист (гость) 11-04-2018 09:35:10   #4 [ru]
Машка из того племени, про которое Шендерович рассказывал - не может установить причинно-следственные связи между *блей и залетом..
 
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Националист (гость) 11-04-2018 09:24:25   #3 [ru]
Россия готовит ответные меры на новые санкции США

http://imglink.ru/pictures/11-04-18/7de1ee871b7f78f15df2bc83cd04d075.jpg
 
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