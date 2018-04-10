Что можно сказать про сегодняшние санкции?

Казначейство США опубликовало новый санкционный список. Все смеялись над «санкционным» списком Форбс в январе, но сегодня явно не так смешно.

Сегодняшний список (включение в SDN-лист) предполагает конкретные санкции против конкретных лиц и можно сказать, что как минимум для одного из этих лиц санкции означают катастрофический удар по бизнесу.

Напомним, что включение в SDN лист означает:

«Любые средства, собственность, недвижимость, банковские счета, доли в компаниях или ценные бумаги, торгующиеся на биржах, которые принадлежат физическим или юридическим лицам, присутствующим в санкционном списке, блокируются. До отмены санкций или специального решения лицо не сможет распорядиться этой собственностью.

Этот вид санкций также подразумевает, что никаким юридическим или физическим лицам из США не разрешается осуществлять какие-либо операции с лицами из санкционного списка. Например, это означает невозможность осуществлять банковские переводы в долларах США».

Что особенного можно сказать про сегодняшние санкции?

1. С экономической точки зрения санкции против Олега Дерипаски (напоминаю о нашем последнем расследовании о нём) и всех его компаний – это пока самые сильные и разрушительные санкции против конкретного лица. Его бизнес ждут очень сильные изменения.

2. Компании Дерипаски фактически теряют возможность продавать что-либо на экспорт и вести расчеты где-либо, кроме РФ. Вторым рынком РУСАЛ являлись США, и этот рынок для них теперь просто закрыт. Но, более того, компании из других стран тоже не станут покупать ничего у РУСАЛ, поскольку США могут и их внести за это в санкционный список.

3. Старые санкции разрешали выполнение контрактов, заключенных до введения санкций против конкретного лица. Сегодняшние санкции обязуют американских лиц выполнить или расторгнуть все контракты до 5 июня 2018 года.

4. Более того, акции EN+ или других компаний должны быть проданы до 7 мая 2018 года. За месяц!

5. Санкции, которые введены против путинских «эффективных менеджеров» Миллера и Костина, потенциально могут привести к их почетной отставке. Никакие американские компании не смогут подписать договор с Газпромом или ВТБ, пока в договоре будут фамилии Миллера или Костина. Да, Сечин находится под такими санкциями давно и продолжает оставаться руководителем Роснефти, но для Роснефти и без Сечина работа с американскими сервисными компаниями или какие-либо совместные проекты просто закрыты.

6. Другим олигархам, которые попали в санкционный список (Богданов, Вексельберг, Шамалов) «повезло» немного больше, чем Дерипаске – не все их компании попали в санкционный список. Но им тоже предстоит существенное изменение бизнеса и образа жизни за рубежом, поскольку с банковскими счетами по всему миру и них будут серьезные проблемы.

7. Российским СМИ можно наконец-таки перестать писать своё трусливое «Катерина Тихонова, предполагаемая дочь Владимира Путина». Юный миллиардер Кирилл Шамалов в документах прямо описан как зять Путина и муж его дочери Катерины Тихоновой.

8. Отсутствие Усманова и Абрамовича разочаровывает, но будем надеяться, что и до них дойдёт очередь.

9. Кажется, сегодня Дерипаска лишился своего «домика» в Вашингтоне. Особняк будет арестован.

В целом можно сказать, что США продолжают довольно последовательную санкционную политику, рассчитанную на долгосрочный эффект. Они не вводят санкции против всего российского Форбса, но наносят очень ощутимый удар по конкретным лицам, в том числе олигархам, которые, по их данным, обслуживают путинский режим. Предположение, что пример Дерипаски заставит крепко задуматься других олигархов, не лишено оснований.

Нам, гражданам России, эти индивидуальные санкции против российских олигархов и чиновников выгодны. Олигарх нам не бро. Путинский чиновник – тоже. Эти люди крадут наши деньги и обрекают нашу страну на бедность и отставание.

Наступит время, когда уже не американское, а само российское государство будет преследовать коррупционеров. Только мы сами будем делать это в сто раз сильнее.

Алексей Навальный