    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Штраф за недопуск к информации

Прокуратурой района проверено обеспечение органами местного самоуправления Тоджинского района Республики Тыва доступа к нормативным правовым актам посредством сети «Интернет».

Статья 4 Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» к числу основных принципов обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления относит: открытость и доступность, свободу поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления.

Согласно статье 13 Федерального закона информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети «Интернет», должна содержать, в том числе, муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Изучением официальных сайтов органов местного самоуправления Тоджинского района установлено, что нормативные правовые акты, принятые в декабре 2017 года Хуралом представителей Тоджинского района, Хуралом сельского поселения Тоора-Хем, администрациями сельских поселений Азас и Ырбан на официальном сайте органа местного самоуправления не размещены. В связи с этим, по постановлениям прокурора руководители указанных органов местного самоуправления привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления). Каждому из них назначено по 3 тысячи рублей административного штрафа.

Прокуратура Тоджинского района.

Школы нужно защищать

Прокуратурой Тес-Хемского района Республики Тыва проверено обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Проверкой установлено, что в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Чыргаланды» охрану объекта по трудовому договору осуществляют три работника, не имеющие специальных навыков, подготовки и спецсредств частных охранников. Руководством школы не обеспечена квалифицированная физическая охрана учащихся и граждан, осуществляющих трудовую деятельность и пребывающих в школе, от несанкционированного вторжения посторонних лиц.

Проверкой также выявлено, что за весь 2017 год и прошедший период текущего года инструктаж по антитеррористической безопасности, а также учения и тренировки с ответственными лицами, работниками и учениками, в школе не проводились.

В Берт-Дагской, Шуурмакской, Кызыл-Чыраанской, О-Шынаанской и У-Шынаанской средних школах установлены аналогичные нарушения, для устранения которых директорам внесены представления.

Также в ходе проверки антитеррористической защищенности объектов образования Тес-Хемского района установлено, что все восемь общеобразовательных школ не прошли категорирование. В связи с этим прокуратурой района председателю администрации района внесено представление об устранении нарушений закона. Все документы прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Прокурора Тес-Хемского района.

Пандус установить необходимо

Прокуратурой г.Кызыла Республики Тыва проверено соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов в части беспрепятственного доступа в здание.

Статья 2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» гласит, что социальная защита инвалидов – это система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, компенсации ограничений жизнедеятельности. Пунктом 1.2. Свода правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных граждан» предусмотрен беспрепятственный доступ инвалидов в здания и сооружения социальной сферы, торговли, учреждения культуры и спорта.

Прокурорской проверкой установлено, что индивидуальным предпринимателем не оборудован специальными приспособлениями пандусом, перилами и поручнями вход в здание магазина «Респект Бэби», расположенного по улице Кочетова, д. 95 в г. Кызыле, что препятствует свободному доступу инвалидов в здание. В связи с этим, прокуратурой предъявлено исковое заявление в Кызылский городской суд о понуждении ответчика к устранению допущенных нарушений закона.

Ответчик иск прокурора признал обоснованным. Решением Кызылского городского суда исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме. Суд обязал индивидуального предпринимателя установить у входа в здание магазина «Респект Бэби» пандус и ограждения с поручнями.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Кызыла.

Прокуратура города Кызыла.