Министр труда и социальной политики Людмила Тас-оол будет сидеть! А по ночам она будет лежать, если получится – спать, а если бессонница начнёт терзать, то до утра ворочаться на жёстком тюремном матрасе. Или отбиваться от лесбийской сестринской любви, поскольку Людмила Шангыровна женщина хоть и в годах, но очень аппетитная и приятная во всех смыслах этого слова. По утрам в 7 часов она будет выбегать из барака и вместе со своим отрядом строиться на плацу женской исправительной колонии на проверку. Ежедневно в течение двух или трёх лет. Сколько лет будет министр труда и социальной политики отбывать свой уголовный срок, не знаю, это решит судья. Пусть даже срок будет небольшой, но Людмила Шангыровна реально поработает на собственное содержание для облегчения государственного обременения, может быть, тапочки будет шить или наволочки с простынями. Каждый должен заниматься своим делом. Вор должен сидеть в тюрьме, премьер-министр руководить правительством, строители – возводить дома, врачи – лечить, правоохранители – ловить жуликов и воров, а журналисты – сообщать населению обо всём и чутко прислушиваться к общественному мнению. Но в Туве чаще всего настоящие воры живут припеваючи и, посиживая в министерских креслах, а премьер-министр занят личными делами, а правоохранители от скудости знаний и по причине профессиональной импотенции не в состоянии самостоятельно вылавливать преступников и только журналисты в поте лица отрабатывают хлеб свой насущный. Те журналисты, которые работают на премьер-министра Тувы – они без устали расхваливают его безумные идеи и восторгаются результатами его работы на благо народа. Мы, работающие на объективную оценку происходящего, пишем о коррупции, банальном воровстве и преступности в органах власти. Наша критика жёсткая и, конечно, мы умеем бить в самое чувствительное место казнокрадов. Они сразу начинают вопить, мол, а ты сама-то что сделала для Тувы? Ты только критикуешь Кара-оола и его правительство, а сама вот возьми и сделай что-нибудь, хоть дом какой-нибудь построй, детский сад или школу, критиковать может каждый, дескать, тебе легко говорить. На это я отвечаю, что говорить на самом деле не так-то уж и легко, только расскажешь про очередное воровство в правительстве – правоохранители сразу начинают заводить уголовные дела, оперативники выслеживать, прокуроры сочинять протоколы и решения всякие, а судьи начинают судить. Так что, смотрите сами, легко ли критиковать Кара-оола и его вороватых и жуликоватых министров. И снова повторяю, что журналисты не строители, не врачи они и не полицейские, не пожарные они и не министры... Журналисты освещают события. И иногда много раз приходится это делать, чтобы люди знали, например, как приходится заставлять прокуроров и всех, кто защищает закон и порядок, работать на совесть. На министра Тас-оол, честно вам признаюсь, я просто удивляюсь. Ну, прочитала она в первый раз про себя в газете, что ай-я-яй, Людмила Шангыровна, нехорошо воровать бюджетные деньги, некрасиво это и, вообще, уголовное это дело. Другая бы на её месте за сердце схватилась бы, ой – неужели прознали, пронюхали, всего-то, мол, ничего, какие-то несчастные 5 миллионов рублей! Другая бы на её месте всполошилась и чтобы возместить ущерб государству, быстро продала бы какую-нибудь свою квартиру. И сидела бы дальше себе преспокойно в своём тёплом министерском кабинете до тех пор, пока Шолбан Кара-оол занимается личными и семейными делами в должности Главы Республики Тыва. Так ведь нет же! Прочитала министерша про себя статью и даже ни один мускул на лице её не дрогнул. А в правительстве стали говорить, что Людмила Шангыровна не волнуется, потому что, мол, заместитель главы правительства Артур Монгал по поручению Шолбана Кара-оола договорился с прокуратурой и следственным комитетом и потому не будет никакого уголовного дела. Не знаю я, договаривался ли Монгал с республиканским прокурором Боровковым, разговаривал ли он с генералом Потаповым из следкома, мне никто не докладывал, а потому это всё из области слухов. Но тувинцы знают, что без ветра и трава не колышется, короче, Людмила мило всем улыбалась и показывала стойкость духа. А напрасно! Надо было всё-таки продать что-то из имущества или из тех денег, что в виде взяток, говорят, приносили в Министерство труда и социальной политики, а деньги держать наготове. А теперь, увы, поздно. Теперь начались следственные действия. Газета «Риск» добилась справедливости: 2 марта этого года в 20 часов 20 минут следователю по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РТ в звании старшего лейтенанта юстиции А.А. Маады пришлось всё-таки возбудить уголовное дело №11802930009007036 в отношении Тас-оол Людмилы Шангыровны, 28.05.1961 года рождения, уроженки пгт. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района Республики Тыва. Страна должна знать своих героев! Откуда родом, какого возраста и за какие преступления отвечать придётся. Что уж такого чрезвычайного случилось 2 марта, но почему-то поздно вечером, в 20 часов 55 минут следователь по особо важным делам срочно отправил копию своего постановления о возбуждении уголовного дела прокурору республики. Вот думаю, по простому так думаю, что если Людмилой Тас-оол занялся отдел по расследованию особо важных дел, и к этому делу приставили следователя по особо важным делам, значит, её преступление особой важности, и её надо поместить в камеру СИЗО, разве не так? А как? Вдруг сейчас она начнёт заметать следы, запугивать свидетелей, подделывать документы бухгалтерские или, боже упаси, ударится в бега? Ну, всякое может же быть, женщина ведь она, нервы, то да сё, не дай бог, за границу смоется тайными тропами, внешность изменит, паспортные данные или ещё что-нибудь эдакое в том же духе сотворит? Впрочем, меня тут коллеги успокаивают и уверяют в том, что если уголовное дело всё же дойдёт до судебного разбирательства, подсудимая Тас-оол отделается лёгким испугом, как тот же самый осуждённый по тем же самым статьям уголовного кодекса Каадыр-оол Бичелдей. Тас-оол у психически больных деньги умыкнула, Бичелдей стырил у детей и школьников. Школьники остались без спортивных площадок, а Бичелдей получил условный срок и должность директора Государственного Национального музея, и украденные деньги не вернул и не возместил. Кто такой Роберт Опбул, уважаемые читатели, я не знаю, но то, что он министершу обул – это, как говорится, уже свершившийся уголовный факт. В декабре 2016 года Роберт подкатил к Шангыровне и они заключили государственный контракт на выполнение капитального ремонта сетей отопления и холодного водоснабжения ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» на сумму 5 116 329 рублей 80 копеек. Особо важным следователем Маады было установлено, что «однако работы по капитальному ремонту... не были выполнены». А я добавлю, что мы сразу написали, что не было никаких земляных работ, что несчастные больные так и живут без нормального отопления и водоснабжения в холоде и сырости, а министр Тас-оол своё сытое холёное тело содержит в благоустроенном тепле и комфорте. Но понадобилось более полутора лет, чтобы генерал Потапов из следственного комитета возбудился на уголовное дело. Психически больные недееспособные люди не понимают и даже не подозревают, что живут они в ужасающих условиях. Хронически бессовестные и наглые министры из правительства Кара-оола не понимают и не подозревают, что красть государственные деньги, предназначенные для убогих людей – это нехорошо и это есть преступление, прописанное в Уголовном Кодексе РФ как часть 1-я статьи 292-ой. Будет или не будет сидеть Тас-оол Л.Ш. – покажет время, вернее, решит судья. А пока в Туве каждый министр на своём рабочем месте пытается стырить что плохо лежит. Бичелдей – у детей, Тас-оол – у психически больных. Очень вредная тувинка (прочитано 1547 раз) http://risk-inform.ru/article_7263.html +32

Шумов Андрей Семенович Эрмак 15-04-2018 05:35:51 #11 [ru] Аноним Номер 9...

Дурака не Включай...

Да тот же Кара-оол всего лишь ПЕШКА, как и те, кого он "назначает"...

Когда до Вас то Дойдет, что Путин, не смотря на то что Он Всего Лишь РАБ Божий, но действует в РФ как " Господь"...

то есть Без Его ВОЛИ "Выборы не проходят", как и ВОЛОС с того же Кара-оола, не говоря про тех, кто с какой то Целью УНИЧТОЖАЕТ Веру а этого Путина... Раба...

Так что Без ВОЛИ этого РАБА, а не Творца, в РФ и Копейку не тронут...

Для чего у Нас есть ФСБ, МВД, Представитель ПРЕЗИДЕНТА в Республике?

Вот по моим сводкам представитель Президента в Администрации , по Делам Казачества отлично знает что в Тув

И что именно МВД, ФСБ, зная ПРЕКРАСНО Мое Мнение о РАБЕ Путине, а не Сыне Матери России и ОТЧЕ Нашего, зная что я Их Считают то либо как Рабов, либо как тварей Атеистических, Разрушителей России как 100 лет назад. как в период СССР,ВСЕ докладывают...

Так что как станет НУЖНО, то этот РАБ может Быстро "лавочку воровскую" в Туве прикрыть...

С использованием даже Маскок Шоу из системы ФСБ...

Либо ПРЕКРЫТЬ Тебя...

Меня... что много не Болтали... е НЕТ окружного Атамана... Больше ГОДА...И что именно МВД, ФСБ, зная ПРЕКРАСНО Мое Мнение о РАБЕ Путине, а не Сыне Матери России и ОТЧЕ Нашего, зная что я Их Считают то либо как Рабов, либо как тварей Атеистических, Разрушителей России как 100 лет назад. как в период СССР,ВСЕ докладывают...Так что как станет НУЖНО, то этот РАБ может Быстро "лавочку воровскую" в Туве прикрыть...С использованием даже Маскок Шоу из системы ФСБ...Либо ПРЕКРЫТЬ Тебя...Меня... что много не Болтали... +1 Аноним (гость) 14-04-2018 13:09:32 #10 [com] Интересно, а почему так долго не возбуждали дело, а затем всё же решились? Газета об этом полгода писала безрезультатно. Неужели Потапов тоже продался Кара-оолу? Но тогда почему всё же уголовное дело состоялось? +2 Аноним (гость) 14-04-2018 11:50:16 #9 [com] Обратите внимание – у Кара-оола все кадры типа министров Сата, Бичелдея, Чульдума, Тыт-оола, Яндана и Тас-оол – жульё на жулье. Неужели он их специально подбирает? Тогда, склорее всего, они воруют с его разрешения и с ним делятся. А то зачем бы он сам себя компрометировал? Да и другие министры типа Кажин-оола, Ондара, Донгака и прочих чем лучше тех министров, что уже осуждены или ждут приговоров? +6 Аноним (гость) 14-04-2018 11:14:33 #8 [com] Дело вокруг Тас-оол всё же закрутилось. Уголовное. Но ей, скорее всего, дадут, как и Бичелдею, условный срок. Тот за 40 млн. получил 3 года. Этой за 3 млн. дадут максимум год. При этом обратите внимание – её даже не отстранили от занимаемой должности, хотя она совершила должностное преступление. Какая-то странная жалость к уголовником. Какое-то дикое соучастие в судьбе мошенника. Наверное, поделилась, с Кара-оолом. +7 Аноним (гость) 13-04-2018 02:38:55 #7 [ru] Воспользовались ею черные братки. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 12-04-2018 07:30:33 #6 [ru] Аноним Номер 4...

Да, по ДЕЛУ Бичелдея, который не стал оспаривать Сам Факт ВОРОВСТВА у Детей Тувы, но ему Тувинский Суд Разрешил занимать Пост, и при ЭТОМ то ДИРЕКТОРА Музея...

то есть Наш Суд, при молчании Прокуратуры ВОРА усадил в место ДИРЕКТОРА...

НО и Что с Этой то Будет?

Если Путин РЕШИТ, как РАБ Божий, устроить в Туве ПОКАЗУХУ, то Она Загремит.

Но Если Ему НАДО Чтоб и Дальше, как Всей Агентуре ЦРУ в Туве чтоб ВОРОВАЛИ у Бюджета, РФ, чтоб Подрывали ВЕРУ в Него . как РАБА Божьего, то Он как Обычно Утрется...

Ему сколько Лет Порашенко в Лицо Пелюет ?

Тоже, как и Он то РАБ Божий? +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 12-04-2018 07:16:29 #5 [ru] Смотрел здесь как Путин, Раб Божий выступал на Гос совете...

И Операторы Показали Лико нашего Кара-оола...

И что интересно, если других показывали мельком, то на Нем Оператор приостановил Свое движение, и как ОН " мудро" что то перебирал на своем месте...

Да, в Случае с ВОРОМ Бичелдеем, которому Прокуратура и Суд разрешили Занимать пост Директора Музея, даже Следователи не смогли остановить ЭТОГО ВОРА, а по Тувински то ООР... или Особо Опасного Рецидивиста... Так термин "ООР" расшифровывается в Уголовном Производстве РФ, а до Этого то СССР...

Так что тот же Бичелдей, если бы он Украл у Моол, или Русских,то стал Бы Кайгал, Удалец, но так как Он УКРАЛ у ДЕТЕЙ Тувы, то УЖЕ он то ООР, что как ЭТА Укравшая у Инвалидов...

Но ВОПРОС?

А накажут ЛИ Ее, тем более если она то Тяпнула МИЗЕРНУЮ Сумму на Фоне то Санкц

То есть Она, как Агент Запада, США, Агент ЦРУ, занималась Экономическим ПОДРЫВОМ Бюджета РФ...

Так что ПОНИМАЮТ Ли челны Правительства Тувы, что Путин будет ВЫНУЖДЕН, не смотря на Дружбу с Шойгу, что РАБ Божий Будет Вынужден принимать Меры?

Да, того же Тулеева переназначили, но что Ждет Кара-оола? ий Запада?То есть Она, как Агент Запада, США, Агент ЦРУ, занималась Экономическим ПОДРЫВОМ Бюджета РФ...Так что ПОНИМАЮТ Ли челны Правительства Тувы, что Путин будет ВЫНУЖДЕН, не смотря на Дружбу с Шойгу, что РАБ Божий Будет Вынужден принимать Меры?Да, того же Тулеева переназначили, но что Ждет Кара-оола? +1 Аноним (гость) 11-04-2018 17:33:00 #4 [ru] Ничего не будет. Что-то много дел возбуждают. А посадки где? Вся работа правоохранителей пшик. Как им не стыдно. 0 Аноним (гость) 11-04-2018 15:30:25 #3 [ru] Вопрос только в том, сколько отвалит правоохранителям, а далее они будут ее хранить в соответствии с прейскурантом. Почему-то думается, что ее ждет судьба Бичелдея - небольшая потеря денег и сохранение рабочего места.

