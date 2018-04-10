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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 14, 10 апреля / Это выглядит, как издевательство над людьми
   
 
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№14, 10 апреля 2018 года.

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Это выглядит, как издевательство над людьми

Это выглядит, как издевательство над людьми

50 тысяч рублей пособия ежемесячно. Государственная резиденция, машина, охранник, помощник и кабинет в здании областной администрации. Отставленный с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев получит все это в соответствии с местным законом, принятым, разумеется, абсолютно без какого бы то ни было его влияния. Область так благодарит его за выдающиеся заслуги.

Северная Корея плюс Швейцария

Но если кто-то думал, что 74-летний Тулеев отправится на дачу сажать цветы, то это было большой ошибкой. Судя по поступающей из области информации, в ближайшее время он займет пост главы областного совета народных депутатов. Кресло для него специально освободит нынешний начальник регионального парламента некто Синицын – разумеется, креатура Тулеева. Аман Гумирович, таким образом, продолжит руководить кемеровчанами, просто из другого кабинета. После жуткого пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего десятки жизней, это выглядит как издевательство.

Впрочем, и до трагедии похвастаться было нечем. «Некоторые местности в Кемеровской области очень напоминают Швейцарию. Правда, не уровнем жизни». Такую грустную шутку я нашел в одном из блогов для путешественников. По результатам 2016 года область была в последней десятке российских регионов по уровню жизни.

Несмотря на индустриальный потенциал (тут, помимо каменного угля, добывают почти всю таблицу Менделеева), Кемеровская область обладает дефицитным бюджетом, растущей смертностью и стареющим населением – пенсионеры составляют около тридцати процентов от почти трех миллионов жителей региона. Зато по уровню преступности он входит в первую десятку в России. Ошалевший от жадности и безнаказанности Тулеев хочет и дальше одаривать своими вниманием и заботой этот край шахтеров и металлургов.

Кремль, похоже, пока не станет возражать. Ведь диктатура местного значения, установленная Тулеевым, исправно дает такие результаты выборов, что в Туркмении и Северной Корее должны уже начать нервничать. Во время последнего голосования в марте 2018 года и явка избирателей, и количество голосов, поданных за Путина, были выше 80 процентов. В идеале российский режим мечтал бы о том, чтобы все федеральные регионы были как Кемеровская область – лояльные Кремлю, находящиеся под жестким контролем и бедные (чтобы всегда просили денег и не помышляли о фронде).

Прощание с эпохой Ельцина

Впрочем, фигура всевластного «хозяина региона» – это все же наследие ельцинской эпохи. Тулеев был политиком общенационального уровня, вождем шахтерских масс тогда, когда Владимир Путин только начинал работать в мэрии Санкт-Петербурга. В каком-то смысле экс-губернатор, принимавший участие в настоящей политической борьбе и даже в президентских выборах, – некий пережиток прошлого. Он когда-то был самостоятельной фигурой.

Но образцовый руководитель новейшего времени – это как раз новый исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев. Он прошел тернистым карьерным маршрутом «офицер – охранник – бизнесмен при госбюджете – чиновник». Такие люди не задают лишних вопросов и в этом их главное преимущество с точки зрения администрации президента. Сохранение Тулеева во власти – сигнал всей правящей бюрократии: «Будете вести себя правильно – будете безнаказанны».

Тулеев, конечно, все это понимает. Достаточно вспомнить его униженное пресмыкательство перед Владимиром Путиным, его жалкие извинения, его дешевую риторику про «бузотеров», якобы подзуживающих ошеломленных горем людей выступить против власти. Аман Гумирович – теперь просто заслуженный член корпорации, явно не из альтруистических соображений цепляющийся за начальственное кресло. Но, демонстрируя образцовую лояльность, он добился своего: у кемеровчан, по сути, все останется по-прежнему.

Здравствуй, четвертый срок Путина!

Четвертый срок президента Путина станет временем окончательной замены тех, кто хоть как-то участвовал хоть в какой-то политике в девяностые годы, на тех, кто вовсе не понимает, зачем нужны выборы, сменяемость и подотчетность власти, свобода слова и собраний. Как писал один из лучших российских публицистов Сергей Шелин, «вертикализация власти полностью завершена. Не только все должностные лица, но уже и почти все коммерсанты смотрят лишь вверх, даже в мыслях не держа собственных «избирателей» или клиентов и покупателей». В России не может быть больше вождей – только один вождь в Кремле, как не очень элегантно, зато честно объяснила Маргарита Симоньян.

Впрочем, кемеровчане (и не только они) едва ли станут возражать против таких перемен без перемен. Молодые и активные уезжают в столицы, а потом и дальше. Это, в том числе, одна из причин быстрого старения региона. Те, кто останутся, будут исправно опускать в избирательные урны бюллетени с поставленными против нужной фамилии галочками. А губернатор, простите, глава совета народных депутатов, продолжит в ближайшее время рассказывать жителям области, как им на самом деле хорошо при «стабильности». Жизнь и карьера Амана Тулеева удались.

Константин Эггерт

(прочитано 737 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7258.html
+9

<< Комментарии к статье (Всего: 6) >>
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Аноним (гость) 14-04-2018 13:06:52   #6 [com]
Да он теперь не только депутат, но спикер парламента. Там в Кемерово ханства больше, чем даже в Туве. Что Тулеев захотел, то и делает. Кошмар.
 
+3
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Аноним (гость) 14-04-2018 11:07:00   #5 [com]
Тулеев возглавлял список ЕР на выборах в парламент Кузбасса. Потом отказался от депутатства. Прошло 2 года, и он «вдруг» захотел стать депутатом. И стал. Это что, юмор такой? Как можно стать депутатом, если ты уже подал заявление, что отказываешься? Вот это и есть путинская Россия, где ИМ всё можно. Даже ходить назад.
 
0
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Националист (гость) 12-04-2018 13:31:25   #4 [ru]
Жулик и вор Тулеев попросил прокуратуру защитить его "честь и достоинство", таким образом, он хочет защитить свою совесть, которую потерял ещё десятилетия тому назад.
 
+2
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Аноним (гость) 11-04-2018 11:06:33   #3 [ru]
Кара-оол у нас мечтает, что когда-нибудь распродаст всю землю под раскопки ископаемых и будет жиреть спокойно, как Тулеев. Но как-то несмотря на бешеные прибыли от продажи угля, население там такое же нищее и пьющее, как и у нас. Кемеровская область и Тува - почти братья близнецы - голосуем одинаково, нищета - такая же, преступность, наркомания, смертность, клановость, коррупция... При этом сама область превращена в огромный котлован - кругом отвалы руды, все перекопано - одна сплошная шахта... Хорошее будущее хочет нам Кара-оол с Шойгу устроить...
 
+2
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Аноним (гость) 11-04-2018 08:51:04   #2 [ru]
В Китае, Корее и Японии Тулеева бы уже расстреляли, а у нас даже уголовного дела не завели? Хотели Путинскую жизнь - получите!
 
+2
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Националист (гость) 11-04-2018 08:08:52   #1 [ru]
Госдача Тулеева, которую мы оплатим
 
+2
Остальные материалы номера 14:
 
   
   
 
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