Спасти строительную отрасль, спасти Туву

Уважаемая газета «РИСК»! Написать в газету это письмо меня заставили переживания за то, что происходит. Наболело! Так надоело, что уволился, хотя в УКСе проработал очень много лет. Лучше уж самому уйти, чем посадят.

Однако всё по порядку.

Дела в строительстве в нашей республике давно нельзя назвать благополучными. А теперь, после ухода из правительства Ш. Иргита, когда решения кому где и что строить стал принимать близкий друг главы республики Килижеков, они приняли откровенно криминальный характер. Теперь и с министром строительства напрямую работают братья Кара-оолы, назначая победителей аукционов по распределению государственных контрактов. Для этого специалисты Килижекова готовят аукционную документацию так, чтобы выиграть могла только «нужная» строительная организация. Т. е., она и получает «правильно» подготовленные документы для подачи заявки, и теперь на крупных объектах имеется только один претендент.

Странно, но УФАС на это смотрит сквозь пальцы. Правда, иногда, когда им это нужно, они с лёгкостью эти подготовленные под конкретного человека аукционы признают не соответствующими требованиям документации и итоги аукциона отменяют. Не только мы, но и все строители всегда знают, кто выиграет тот или иной аукцион. К примеру, скоро будут разыграны инженерные сети в Южном микрорайоне. Там победителем назначили ООО «НСК-град». Школа на 825 мест достанется ООО «Олчей». Задание по терапевтическому корпусу сделано под ООО «Тезис». Такая система позволяет отдавать объекты любому, на кого укажет Кара-оол. К примеру, ООО «Тезис» достраивает терапию. Все документы о вводе были подписаны ещё в декабре 2016 года. Казначейство перечислило подрядчику все деньги – 460 млн. рублей. А воз и ныне там. Они вряд ли закончат работы в 2018 году. На предприятии развал, зарплату не платят, в связи с чем у руководства сожгли автомобиль. Казалось бы, от такого подрядчика нужно было избавляться. Но не тут-то было. Начальство дало команду увеличить смету терапии свыше миллиарда. А, кроме того, отдало им строительство спортивного комплекса в п. Каа-Хем. Ну чем вам не пример коррупции? Исполнитель – тот же министр Килижеков.

Все об этом знают, привыкли к такому порядку, но никто ничего не делает. Хотя тому же антимонопольному ведомству несложно установить, что условия аукциона запутаны, потому что сделаны под определенную строительную компанию. Ваша газета уже писала о том, как разыгрываются инженерные сети на ул. Дружбы. Только там, видимо, не знают, что это всё делается под ООО «Энергострой». Именно для ликвидации конкуренции в своё время сделали УКС генподрядчиком. Все это знали, но никто не пошевелился прекратить безобразие. Теперь все сделки с УКСом суд признаёт недействительными. А кто эту кашу «заварил» – в стороне.

И дело даже не в том, что при этом бюджет теряет на каждом аукционе. От такого всех наших строителей лихорадит, создаёт конфликтную ситуацию в строительстве, делает невозможной конкуренцию, которая бы развивала строительную отрасль, делит строителей на «своих» и «чужих». Многие наши, местные строительные компании, из-за этого уходят с тувинского рынка. К тому же тувинские строители в большинстве своём в такой ситуации вообще не конкурентоспособны. Кара-оолы и Килижеков предпочитают иметь дело с приезжими строительными компаниями типа «Водного мира», «Ориона», «НСК-град», «Тезиса». Так меньше информации уходит на сторону.

При этом, как мы считаем, они даже откаты со строителей теперь не берут – просто как бы «участвуют» в их бизнесе, где доля каждого зафиксирована. К примеру, как с Робертом Доржу или Сергеем Уюсовым. Говорят, там прибыль делится с Кара-оолом 50 на 50. Например, Р. Доржу. Раньше он с Шолбаном Кара-оолом торговал водкой. А как только Кара-оол стал Главой республики, он тут же превратился в «дорожника» и «строителя». Его торговая сеть стала стремительно расти. Кроме арендованных у Кара-оола магазинов появились и собственные. Точно такая же ситуация с Уюсовым. И никого это не волнует – ни ФСБ, ни МВД, ни главного федерального инспектора. Некоторые считают, что они тоже «в доле». Хотя я так не считаю – скорее всего, их устраивает в республике «тишина», при которой все скандалы остаются внутри республики и не выходят «наверх». А они за это получают звания, должности и награды. И все – довольны.

К примеру, Тува провалила программу переселения. Казалось бы, все должны стоять «на ушах». Но ничего похожего не происходит. Федеральный инспектор А. Вавилихин однажды для проформы собрал строителей, пожурил и... распустил. И больше этим вопросом не занимается. Такая же ситуация – с жильем для сирот. Хотя, конечно, какие к нему могут быть претензии? И прокурор, и министр МВД, и руководитель УФСБ, и главный федеральный инспектор – люди в республике временные. Они же в республику прибыли не для того, чтобы мы жили лучше. Посидели в креслах, получили обещанное – и до свидания. Только их и видели. А коррупция, которая расцветает при их бездействии, остаётся с нами, растёт и крепнет. Всё это очень устраивает Кара-оола и таких, как Килижеков.

Да, честно говоря, и мы бы дальше работали. Однако сейчас стало тревожно: начали привлекать к уголовной ответственности исполнителей, а не организаторов коррупционных сделок. Ни Кара-оолы, ни Килижеков под суд не пойдут. А мы, рядовые работники – запросто. У нас даже денег таких нет, чтобы в случае чего нанять хорошего адвоката. А их прикроет Шойгу. И всё на этом закончится.

Не подписываюсь, потому что знаю – это очень опасно. Кара-оолы – страшные люди. Можем не только я, но и мои родственники пострадать. Но если ко мне придут следователи, расскажу всё подробно, не тая. И дам копии документов по объектам, которые я курировал.