Спасти строительную отрасль, спасти Туву

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Уважаемая газета «РИСК»! Написать в газету это письмо меня заставили переживания за то, что происходит. Наболело! Так надоело, что уволился, хотя в УКСе проработал очень много лет. Лучше уж самому уйти, чем посадят.
Однако всё по порядку.
Дела в строительстве в нашей республике давно нельзя назвать благополучными. А теперь, после ухода из правительства Ш. Иргита, когда решения кому где и что строить стал принимать близкий друг главы республики Килижеков, они приняли откровенно криминальный характер. Теперь и с министром строительства напрямую работают братья Кара-оолы, назначая победителей аукционов по распределению государственных контрактов. Для этого специалисты Килижекова готовят аукционную документацию так, чтобы выиграть могла только «нужная» строительная организация. Т. е., она и получает «правильно» подготовленные документы для подачи заявки, и теперь на крупных объектах имеется только один претендент.
Странно, но УФАС на это смотрит сквозь пальцы. Правда, иногда, когда им это нужно, они с лёгкостью эти подготовленные под конкретного человека аукционы признают не соответствующими требованиям документации и итоги аукциона отменяют. Не только мы, но и все строители всегда знают, кто выиграет тот или иной аукцион. К примеру, скоро будут разыграны инженерные сети в Южном микрорайоне. Там победителем назначили ООО «НСК-град». Школа на 825 мест достанется ООО «Олчей». Задание по терапевтическому корпусу сделано под ООО «Тезис». Такая система позволяет отдавать объекты любому, на кого укажет Кара-оол. К примеру, ООО «Тезис» достраивает терапию. Все документы о вводе были подписаны ещё в декабре 2016 года. Казначейство перечислило подрядчику все деньги – 460 млн. рублей. А воз и ныне там. Они вряд ли закончат работы в 2018 году. На предприятии развал, зарплату не платят, в связи с чем у руководства сожгли автомобиль. Казалось бы, от такого подрядчика нужно было избавляться. Но не тут-то было. Начальство дало команду увеличить смету терапии свыше миллиарда. А, кроме того, отдало им строительство спортивного комплекса в п. Каа-Хем. Ну чем вам не пример коррупции? Исполнитель – тот же министр Килижеков.
Все об этом знают, привыкли к такому порядку, но никто ничего не делает. Хотя тому же антимонопольному ведомству несложно установить, что условия аукциона запутаны, потому что сделаны под определенную строительную компанию. Ваша газета уже писала о том, как разыгрываются инженерные сети на ул. Дружбы. Только там, видимо, не знают, что это всё делается под ООО «Энергострой». Именно для ликвидации конкуренции в своё время сделали УКС генподрядчиком. Все это знали, но никто не пошевелился прекратить безобразие. Теперь все сделки с УКСом суд признаёт недействительными. А кто эту кашу «заварил» – в стороне.
И дело даже не в том, что при этом бюджет теряет на каждом аукционе. От такого всех наших строителей лихорадит, создаёт конфликтную ситуацию в строительстве, делает невозможной конкуренцию, которая бы развивала строительную отрасль, делит строителей на «своих» и «чужих». Многие наши, местные строительные компании, из-за этого уходят с тувинского рынка. К тому же тувинские строители в большинстве своём в такой ситуации вообще не конкурентоспособны. Кара-оолы и Килижеков предпочитают иметь дело с приезжими строительными компаниями типа «Водного мира», «Ориона», «НСК-град», «Тезиса». Так меньше информации уходит на сторону.
При этом, как мы считаем, они даже откаты со строителей теперь не берут – просто как бы «участвуют» в их бизнесе, где доля каждого зафиксирована. К примеру, как с Робертом Доржу или Сергеем Уюсовым. Говорят, там прибыль делится с Кара-оолом 50 на 50. Например, Р. Доржу. Раньше он с Шолбаном Кара-оолом торговал водкой. А как только Кара-оол стал Главой республики, он тут же превратился в «дорожника» и «строителя». Его торговая сеть стала стремительно расти. Кроме арендованных у Кара-оола магазинов появились и собственные. Точно такая же ситуация с Уюсовым. И никого это не волнует – ни ФСБ, ни МВД, ни главного федерального инспектора. Некоторые считают, что они тоже «в доле». Хотя я так не считаю – скорее всего, их устраивает в республике «тишина», при которой все скандалы остаются внутри республики и не выходят «наверх». А они за это получают звания, должности и награды. И все – довольны.
К примеру, Тува провалила программу переселения. Казалось бы, все должны стоять «на ушах». Но ничего похожего не происходит. Федеральный инспектор А. Вавилихин однажды для проформы собрал строителей, пожурил и... распустил. И больше этим вопросом не занимается. Такая же ситуация – с жильем для сирот. Хотя, конечно, какие к нему могут быть претензии? И прокурор, и министр МВД, и руководитель УФСБ, и главный федеральный инспектор – люди в республике временные. Они же в республику прибыли не для того, чтобы мы жили лучше. Посидели в креслах, получили обещанное – и до свидания. Только их и видели. А коррупция, которая расцветает при их бездействии, остаётся с нами, растёт и крепнет. Всё это очень устраивает Кара-оола и таких, как Килижеков.
Да, честно говоря, и мы бы дальше работали. Однако сейчас стало тревожно: начали привлекать к уголовной ответственности исполнителей, а не организаторов коррупционных сделок. Ни Кара-оолы, ни Килижеков под суд не пойдут. А мы, рядовые работники – запросто. У нас даже денег таких нет, чтобы в случае чего нанять хорошего адвоката. А их прикроет Шойгу. И всё на этом закончится.
Не подписываюсь, потому что знаю – это очень опасно. Кара-оолы – страшные люди. Можем не только я, но и мои родственники пострадать. Но если ко мне придут следователи, расскажу всё подробно, не тая. И дам копии документов по объектам, которые я курировал.
А сам то что не можешь сделать ни хрена, кроме как брызгать и давиться от злости слюной? ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ЧТОБЫ В ВАШЕЙ ДЕРЕВНЕ СТАЛО ЛУЧШЕ????? Крыть нечем???? Вот и приходит кто попало, когда сидишь и ждешь манны небесной!
Не п**ди - местечковая, в Каа-Хемском районе одни Монгуши работают и продажный прокурор Мельников, Буренский и Дерзиг-Аксынский дома интернаты используют начальники как своих рабов.
В понедельник и в пятницу километровые потоки машин из Кызыла и в Кызыл, квартиры то у всех чиновников в Кызыле.
Все целевые программы делали каа-хемцы, вы приезжие суки нихрена не можете сделать!
Что значит приезжие из Кызыла? Что значит чужие? Чангыс чон эвес бис бе? Бот боттарывыс аартыктажып Хемчик калга деп ангылажырываска эвээш санныг чон канчаар бис? Ынчангаш дем чок, ооделевес чувевис ол дур!
Точно сказано - в районах еще хуже. В всех районах почти все специлисты приешие из Кызыла или из других районов, а месных совсем нет. Прокуроры, судьи, Пенсион, Казначейство, полиция, банкиры...временые, даже админисрации работают чужие.
В Тодже, Тес-Хеме эрзинцы творыт что хотят. "Им на все насрать лищь бы зарплата (больше 100 тыс), льготы вовремя получать, да пенсию "заработать". Хорошо, в самый раз Правительство придумала поднять пенсионный возраст - еще долго будут сидеть на должностях! Чиновникам как все везет? Нам бы так, народу, а? Где ты есть БОЖЕ???
Силовики действительно все временно, им на все насрать, лишь бы зарплата и льготы вовремя получать, считают минуты до жилищного сертификата. Лариска Шойгу уже маразмом страдает от старости, Нарусова только числится, остальным не до Тывы, они все возле кормушки недвижимость в Москве покупают.