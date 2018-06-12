    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Штраф за игнорирование требований прокурора

Прокуратурой г. Кызыла проверено обращение заместителя министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва в части бездействия органов местного самоуправления по выделению земельного участка по обращению недропользователя ООО «Бастион».

Главе – Председателю Хурала представителей г. Кызыла 12 января текущего года направлено требование прокурора о предоставлении в срок не позднее 19 января 2018 года информации о результатах рассмотрения обращения, которое получила начальник юридического отдела Хурала представителей г. Кызыла Елена Монгуш.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Согласно ст. 23 Федерального закона документ прокурорского реагирования об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые уполномочены устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. Статьей 17.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований прокурора.

Должностное лицо Хурала представителей г. Кызыла Елена Монгуш проигнорировала требования Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». В связи с этим в отношении ее возбуждено административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ. По результатам судебного рассмотрения постановления прокурора Елена Монгуш привлечена к административной ответственности: ей назначено 2 тыс. рублей штрафа.

Решение суда вступило в законную силу.

Прокуратура г. Кызыла.

Чиновник от культуры не знает коррупционного законодательства?

Прокуратурой Тоджинского района Республики Тыва проверено соблюдение законодательства о противодействии коррупции в учреждениях культуры района.

Часть 4 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гласит, что работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проверкой выявлены нарушения законодательства, допущенные директором Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга и культуры Тоджинского района Республики Тыва». Она, приняв на работу директором «Центра досуга и культуры Тоджинского района Республики Тыва» бывшую муниципальную служащую, в десятидневный срок не сообщила по последнему месту ее службы о заключении с ней трудового договора. Данное бездействие директора Центра образовало состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ – привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего, замещавшего муниципальную должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 20008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

По постановлению прокурора мировым судьей судебного участка Валентина Ооржак привлечена к административной ответственности: ей назначено по ст. 19.29 КоАП РФ наказание в виде 20 тыс. рублей штрафа.

Постановление суда вступило в законную силу.

Прокуратура Тоджинского района.

Директора школы ждёт суд за мошенничество

Прокуратурой Барун-Хемчикского района Республики Тыва в районный суд направлено уголовное дело, по которому проходит директор сельской школы, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, директор школы с февраля по сентябрь 2016 года без законных на то оснований начислила себе 74 тысячи рублей стимулирующих выплат. Кроме того, в ноябре 2016 года женщина похитила из бюджета муниципального района более 70 тысяч рублей, начисленных в качестве заработной платы фиктивному работнику.

Меру наказания виновной определит Барун-Хемчикский районный суд. За мошенничество с использованием своего служебного положения уголовным законом предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Прокуратура Барун-Хемчикского района.