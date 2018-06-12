A- | A | A+ 12pt №23, 12 июня 2018 года.

ЧУМА-2018. Потемкинская деревня или нейтронная бомба? Какое отношение имеет население России к чемпионату мира по футболу Олимпиада-1980 запомнилась мне несколькими эпизодами, в том числе таким. Утром, часов в 5 выхожу гулять с двумя собаками в Миусский сквер, навстречу два милиционера: «Кто такая? Что тут делаешь?». Насчет «такая» – не опечатка. Судя по лицам и по тому, как оба с большим трудом изъяснялись по-русски, этих славных парней прислали на усиление откуда-то из республик Средней Азии, причем, явно не из республиканского центра, а из местной глубинки. Мои попытки объяснить, что я тут гуляю с собаками, чему есть два весьма убедительных доказательства, только усилили подозрения славных парней. «Паспорт давай!» – потребовал один из них, а второй в это время сверлил меня глазами и тискал кобуру табельного ПМ. Узнав, что тут обычно не берут паспорт, когда гуляют с собаками, славные парни растерялись и пару минут говорили между собой на родном языке. После чего тот, который владел русским, потребовал, чтобы я немедленно «пошла домой» и больше «никогда сюда не ходила»... Прошло 38 лет, СССР умер. Путинская Россия по уровню административного идиотизма оставила брежневский СССР далеко позади. Специальный режим, введенный во время ЧМ-2018 в 11 городах, где эта беда случится, помимо временных неудобств для жителей этих городов, станет причиной долговременных последствий, в том числе и необратимых. Указ Путина от 9 мая 2017 года своей стилистикой заставляет думать, что Россия летом 2018 ожидает военного вторжения. А фигурирующие в указе термины – «запретные зоны» и «контролируемые зоны» – порождают гипотезу, что эта бумага – плод коллективного творчества сотрудников ФСИН и ФСБ. Шедевром этого творчества является пункт №13 путинского Указа, который настолько прекрасен, что я его процитирую полностью: «Приостанавливается в субъектах РФ, на территории которых вводятся усиленные меры безопасности, деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Конец цитаты. У этого веселого пункта путинского указа есть два аспекта: производственный и гуманитарный. Идиоты, готовившие этот указ, и идиот, его подписавший, видимо, полагают, что атомная электростанция или химический завод это как домашний холодильник, который можно выключить на время отпуска. Сейчас вроде бы идиотам объяснили разницу, и они согласились не убивать целые отрасли экономики, но строго предупредили, мол, «под вашу личную ответственность!». Можно подумать, что в другое время в случае аварии на атомных и химических объектах никакой личной ответственности не бывает. Еще прекраснее гуманитарный аспект пункта № 13 путинского указа. Там фактически прямым текстом написано: «я, президент России, Владимир Путин, заявляю, что мне плевать на жизнь и здоровье 143 миллионов граждан России, которые могут сдохнуть от радиации и отравления в случае аварий на опасных производствах, но я не потерплю, чтобы такие аварии испортили мне праздник ЧМ-2018». Как иначе можно понимать этот пункт путинского указа? Дальше в указе всякие мелочи. Запрет и ограничения на спиртное. Запрет на въезд автобусов, кроме регулярных рейсов, в города, ставшие заложниками ЧМ-2018. Запрет на туристические экскурсии в эти города. Особый санитарный режим: всем поварам, помимо стандартной медицинской книжки сделать прививки. Это опять к гуманитарному аспекту пункта № 13: так-то на здоровье подведомственной популяции плевать, пусть хоть все передохнут, а вот праздник Путину испортить не дадим! Еще по мелочам. Накануне ЧМ-2018 у граждан будет изъято ВСЕ личное оружие и патроны. После футбольного праздника обещают вернуть. Ну, и всякие акции, включая одиночные пикеты фактически запрещены. Кроме тех, что связаны с чемпионатам. То есть, стоять с плакатом «Свободу Сенцову!» уже нельзя официально, а орать ночью под окнами мирных граждан: «Россия порви всех!» – можно и даже одобряется. И последнее, что делает ЧМ-2018 отвратительным событием для меня лично и для миллионов тех, кому не безразлична гибель животных. 60 лет назад, 18.03.1958 года Мао Цзедун, выступая на 8-м съезде КПК, призвал уничтожить «четырех вредителей»: крыс, комаров, мух и воробьев. С первыми тремя китайцы ничего сделать не смогли, а вот воробьев извели: к концу года было убито около 2 миллиардов птичек. К огромной радости гусениц и жуков, которые размножились и с аппетитом съели весь урожай, отчего в Китае случился голод, от которого умерло от 10 до 30 миллионов китайцев. Путинские холуи решили повторить подвиг китайцев и истребить комаров. По данным команды Навального, в Саратовской области уровень воды в Волге понизился на три метра. Это стало результатом попытки осушить болота для того, чтобы доставить неприятности комарам. Как это скажется на урожае, саратовским последователям китайской политики «Большого скачка» в головы, видимо, не приходило. Но самое отвратительное, конечно, не в борьбе с комарами, которые вполне могут за себя постоять. Перед ЧМ-2018 организовано беспрецедентное массовое убийство собак и кошек. По всей стране власти организуют тендеры на убийство животных. В Екатеринбурге победитель такого тендера должен будет убить 4050 собак и получить за это 32 миллиона. В других городах, где пройдет ЧУМА-2018, есть свои расценки и плановые цифры. Общая сумма, выделенная на убийства собак, существенно превышает миллиард рублей. Жертвами ЧУМЫ-2018 уже стали и еще станут десятки тысяч собачьих душ и еще неисчислимое множество душ кошачьих, которых замуровывают заживо в подвалах, чтобы они своим видом не оскорбляли взор гостей и участников чемпионата. Символом путинской модели правления стала его инаугурация-2012, когда кортеж президента мчался по мертвой пустыне Москвы. Страна без жителей, остаться должна только голая власть, нефть и деньги – это в идеале достигается с помощью нейтронной бомбы... Игорь Яковенко (прочитано 590 раз) http://risk-inform.ru/article_7372.html +8

<< Комментарии к статье (Всего: 10) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

Шумов Андрей Семенович Эрмак 15-06-2018 10:43:46 #10 [ru] Анонимы...

Иной раз я ПОНИМАЮ Вас, почему Вы ВЫНУЖДЕНЫ писать не подписываясь...

И тот Факт. что ПЕРВЫМ забил игрок из Краснодара, говорит о Многом...



Вы как ВРАЛИ про " потемкинские деревни", и сейчас разве ЭТО Вранье Вам дает Право то писать от Своего Имени?

5-0 это Хоккейный счет...

Так что не ЗНАЮ, но ИНТУИЦИЯ тренера не подвела... Сперва заменил одного, с нерусской Фамилией, затем другого, и Они то дали тот результат...

Так что РАБ Божий Путин смотрел с слугой Аллаха,принцем,этот Матч, но Разве Он то Понял почему Такой Результат?

Так что будем смотреть как в Питере опять играть будут с Слугами Аллаха...

А затем с Католикими... Католиками... +1 Аноним (гость) 15-06-2018 06:39:18 #9 [ru] Обыграли арабов 5:0... Все ждите новый допинговый скандал "Дзюба под мельдонием" ! +4 Аноним (гость) 15-06-2018 06:36:31 #8 [ru] Пир во время чумы! +6 Аноним (гость) 15-06-2018 03:59:12 #7 [ru] На тусовку съехались все кто мог, сборная России выиграла, потому что сборная Саудовской Аравии даже не пыталась играть.

После всех аналогичных мероприятий Правительство России повышает пенсионный возраст, повышает НДС, ищет деньги там, где их не может быть, потому что олигархи давно пристроились в Англиии и Швеции. +6 Аноним (гость) 14-06-2018 15:24:01 #6 [ru] как словом так и делом, Правительство России повысило пенсионный возраст и НДС для предпринимателей. Не зря олигархи чухнули в Европу и Америку. +3 Аноним (гость) 14-06-2018 13:57:38 #5 [ru] а тормоза N2 вообще не жалко. -4 Аноним (гость) 14-06-2018 13:57:31 #4 [ru] Я не против Крымского моста, я не против Олимпиады в Сочи, я против ЧМ 2018, я не против самого нового и дорого оружия в мире, я не против многомиллиардных вложений во все страны, кто не попросит, но прежде обеспечить достойное, цивилизованное проживание каждого в России, ликвидации нищеты и тюрем, чистку правоохранительных органов и чиновников.

Когда все достойно заживут, каждый, тогда хоть ЧМ, хоть любая другая затейка. +3 Шумов Андрей Семенович Эрмак 14-06-2018 11:48:29 #3 [ru] анонимы Номера 1 и 2...

уже скоро начнется ПЕРВЫЙ Матч...

И Надежда на то, что Наши, Полу Рабы, полу Атеисты, полу Слуги Аллаха смогут ВЫИГРАТЬ у просто Слуг Аллаха...

Но затем то Матч опять Против Слуг Аллаха из Египта...

Так что Смотрите...

Эти Матчи будут весьма ИНТЕРЕСНЫ...

Команды, именно из СЫНОВЕЙ России , тренеру создать не Удалось...

так что Посмотрим... +1 Аноним (гость) 14-06-2018 10:38:52 #2 [ru] Тузиков и мурзиков намного жальче, чем идиотов типа №1. +5 Аноним (гость) 14-06-2018 08:38:57 #1 [ru] я не понял, афтару что, тузиков с мурзиками шибко жалко стало,что ли? -5 Остальные материалы номера 23: Свежий анекдот

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