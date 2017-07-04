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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 26, 4 июля / Геи на родине Шойгу: Неужели всё так плохо?
   
 
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№26, 4 июля 2017 года.


Геи на родине Шойгу: Неужели всё так плохо?

Геи на родине Шойгу: Неужели всё так плохо?

Похоже, Туву ожидает новая напасть – засилье личностями с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вы, наверное, скажете – какая чушь! И будете неправы. На днях Глава республики Шолбан Кара-оол в Доме народного творчества провёл пленарное заседание межрегионального форума «Тува будущего: стратегия перемен». Его участники обсудили наиболее важные, на их взгляд, проблемы общественно-политического и социально-экономического характера, которые, по мнению Кара-оола, будут актуальны в Туве до 2030 года.

Кто-то надеялся, что темой обсуждения станут такие вопросы, как развитие инфраструктуры и гражданских институтов, проблемы загнивания социалки и отсутствие перспектив развития бизнеса, пути создания инвестиционной привлекательности региона и возможности возрождения экономики. Однако Глава республики не стал останавливаться на таких «мелочах» и неожиданно для многих предложил публично обсудить проблемы однополых браков.

При этом он выразил своё беспокойство в отношении современной молодёжи, в том числе тувинской, на его взгляд, подверженной процессам глобализации и либеральному отношению к нетрадиционной сексуальной ориентации. Оказывается, его беспокоит то, что «Лидеры европейских государств, приехав в Россию, первым делом ставят вопрос о разгоне геев в Чечне», которых, по заявлению Кадырова, там нет. При этом Кара-оол прямо заявляет, что у него есть сомнения по этому поводу. Он считает, что в вопросе отношения к геям «человечество идёт к своему тупику», поскольку «два однополых человека не могут создать продолжение жизни».

Следует отметить, что пленарное заседание с обсуждением бредовых мыслей Кара-оола транслировалось в сети интернет в режиме онлайн. И тысячи людей могли воочию убедиться, какими мыслями занят воспалённый мозг Главы Республики Тыва.

Но давайте отнесёмся к этому событию спокойно.

Во-первых, для тувинского менталитета, тувинской культуры проблема гомосексуализма не актуальна. Если не считать трёх-четырёх геев в составе правительства Кара-оола, больше никаких проявлений подобной активности не наблюдается. Да и то Бичелдей, Донгак и Иргит давно уже членами правительства не являются, так что никакой социальной опасности не представляют.

Во-вторых, разве деятельность гей-сообщества в настоящее время в Туве так актуальна? И, вообще, зачем Главе республики влезать в интимные взаимоотношения граждан, пусть даже нетрадиционной сексуальной ориентации?

В-третьих, Кара-оолу для начала необходимо попытаться решить реальные проблемы населения, как безработица, криминальная ситуация, беспримерная коррупция, жизнь за чертой бедности, пришедшие в упадок здравоохранение и образование, миграция, а также отсутствие у молодёжи перспектив в будущем. Ведь по всем этим показателям Тува, благодаря «кипучей деятельности» нашего «мудрого и великого» Шолбана Кара-оола, находится на последних строчках всех рейтингов.

Но есть в этом вопросе ещё один немаловажный момент. Дело в том, что всё, чем начинает заниматься лично Шолбан Кара-оол, тут же приходит в полный упадок.

Достаточно вспомнить, как он, взойдя на трон, занялся решением проблемы энергетической безопасности республики. В итоге его деятельности электроснабжение республики стало ещё более нестабильным и население порой сутками сидит без света, пропали всякие перспективы реконструкции Кызылской ТЭЦ, а перспективы строительства новой ТЭС-2 ещё более туманны, чем 10 лет назад, поскольку безмозглое правительство до сих пор не может экономически обосновать необходимость этого строительства. Он лично занимается проблемой строительства железной дороги в Туву в увязке с разработкой Элегестинского месторождения коксующегося угля. В итоге, начатое при Ооржаке строительство дороги окончательно заморожено, и прекращена добыча угля, начатая ещё Пугачёвым.

Кара-оол много сил и энергии приложил к ликвидации транспортной изолированности республики. В итоге, обанкрочены и практически прекратили свою деятельность пассажирское АТП, Тувинская судоходная компания и ГУП «Тува-Авиа». А разорённый аэропорт в г.Кызыле и доведённая «до ручки» автомобильная дорога Кызыл-Чадан от безысходности переданы в федеральную собственность.

Активность Главы республики в области дорожного строительства привела к ликвидации подавляющего числа ДРСУ в связи с монополизацией этой деятельности бизнес-партнёром Главы Уюсовым. Подобная деятельность в области строительства привела к ситуации, когда основные объёмы строительства выполняют заезжие гастарбайтеры типа «Водного мира» или «Вертикали», а свои строительные организации сидят без работы и разоряются. При этом программа переселения из ветхого и аварийного жилья выполнена всего на 4%, а большинство причастных к этой программе находятся под подпиской о невыезде или арестом.

Как известно, свою трудовую деятельность Глава начал с торговли водкой. Когда он возглавил правительство, то первым делом на бюджетные деньги, предназначенные на поддержку сельского хозяйства, построил водочную линию. Максимально ограничил время легальной торговли винно-водочными изделиями. В итоге, водочное производство быстро обанкротилось, официальное потребление водки сократилось в разы, и одновременно в разы выросло количество алкогольных отравлений суррогатами, и Тува превратилась в лидера по смертности от потребления суррогатов.

Но самым ярким примером негативного влияния Кара-оола на процессы, которыми он занимается лично, является его обещание в 2010 году за счёт сокращения численности депутатского корпуса понастроить детсады и решить проблему мест в дошкольных заведениях. С тех пор прошло семь лет. Кастрированный Кара-оолом парламент стал послушным до безобразия, однако дешевле не стал. А очередь в сады только выросла, в связи с чем мамаши теперь добиваются мест в детсадах через прокурора и суд.

Если к этому добавить неисполненные обещания Кара-оола строить в республике дирижабли для перевозки угля и самую большую в мире статую Будды (на что, кстати, были собраны огромные деньги, растворившиеся в карманах главной семьи), то становится очевидным: всё, до чего дотягивается рука Главы республики, превращается в гнилую труху.

И вот – проблема однополых браков в Туве, которую он смело и отчаянно взялся решать. А проблемы-то и нету... Но почему так возбудился Кара-оол? Может, и к нему пришли активные гомосексуалы и пытаются вовлечь его в противную однополую связь? А может, уже?.. Подкараулили и лишили невинности, в связи с чем он впал в апатию и две недели не появлялся на людях и не принимал никого, включая своих заместителей?

Думается, задница Главы правительства тут ни при чём. Таким образом, Шолбан Валерьевич пытается уйти от насущных проблем республики, переключив внимание с проблем социально-экономического и криминального положения в Туве на несуществующую в Туве проблему однополых браков. Заодно хотел бы показать президенту Путину, что он, находясь в захолустной Туве, тем не менее, «в тренде» мировых процессов.

А сама проблема такова. Да, действительно, во всём цивилизованном мире растёт борьба за равенство всех, в том числе и людей нетрадиционной ориентации. В Англии даже один гей возглавляет политическую партию – и ничего. До России эта волна пока не докатилась. До Тувы – тем более. Ну, а вздыхать в Туве о том, что в результате однополых браков не появляются дети – вообще смешно. Но именно на это делает упор Кара-оол.

В настоящее время Россия, из-за аннексии Крыма и участия в гражданских войнах на Украине и Сирии, находится в роли международного изгоя. И тут уже, как говорится, «всякое шило в строку». Что бы Россия ни делала, цивилизованному миру кажется, что это неправильно. В такой ситуации Глава Чечни Кадыров подбросил нашим недругам «подарок», начав преследование геев в Чечне. А когда об этом заговорили правозащитники, заявил, что власти республики готовы тесно взаимодействовать с Москальковой и другими правоохранительными органами в этом вопросе. В то же время он убеждён, что в Чечне геев нет. На это некоммерческая правозащитная организация Human Rights Watch, находящаяся в США, опубликовала новые свидетельства о пытках гомосексуалистов в Чеченской республике. При этом в расследовании говорится о причастности к преступлениям не последнего человека в Чечне – спикера парламента Магомеда Даудова. На что депутат чеченского парламента заявил: «Плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты».

Один из подвергшихся пыткам герой расследования HRW сообщил, что Даудов лично присутствовал и при сценах пыток и публичного покаяния геев. Он описал происходящее: «Кричат, оскорбляют – хуже некуда, потом велят тебе вперёд выйти, сознаться перед родственниками, ну что ты гей». По его словам, потом на родственников гомосексуалиста оказывают давление с намёком избавиться от опозорившего их члена семьи. Затем «Новая газета» сообщила, что трое жителей Чечни, включая одного сотрудника Росгвардии, были убиты из-за подозрений в гомосексуальности. Ещё один житель республики был задержан, а позднее убит по подозрению в экстремизме. Это убийство произошло уже во время проверки властями данных о притеснениях геев. Также издание пишет о жителе Ижевска, задержанном в Чечне в феврале-марте. Он попал в одну из «секретных тюрем» для геев, но позднее был отпущен. Его «убили уже на территории России», пишет газета, не уточняя, что имеется в виду под формулировкой «на территории России». Газета пишет, что получила «подтверждение произошедшего» от источников из аппарата Совета по правам человека при главе Чечни и от источников из республиканского МВД. Издание обратилось к следствию с просьбой проверить эту информацию. Подтверждение какого из описанных случаев получила газета, не сказано. Тем не менее, Росгвардия упорно опровергает данные «Новой газеты» об убийстве военнослужащего в Чечне.

Дело дошло до того, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом России Путиным публично попросила его оказать влияние для соблюдения прав гомосексуалов в Чечне. Путин эту тему комментировать не стал, однако по центральным каналам прошла волна отрицания притеснений геев на Кавказе. Посольства трёх европейских государств приняли решение об ускоренной выдаче виз жителям Чечни, которых власти республики преследуют из-за их гомосексуальности. В нескольких странах начат сбор денег для помощи геям из Чечни. Защиты от угроз попросили и журналисты «Новой газеты», которые первыми сообщили о преследованиях и убийствах гомосексуалов в республике. «Медуза» рассказывает, кто и как им помогает защищаться.

На фоне всего этого Россия и особенно Кавказ всё больше выглядят, как территория дикости и варварства. Всё это, несомненно, не идёт на пользу стране, всё дальше отдаляя её от западной цивилизации. Власти России пытаются сгладить эффект надвигающейся новой конфронтации, но пока – безуспешно.

Вот эта волна, видимо, и подвигла Кара-оола поддержать общий тренд, продиктованный из Кремля. Но одно дело, когда такую тему обсуждают люди там, где она актуальна. И другое дело, когда на тему гомосексуальных однополых браков высказывает свою точку зрения человек из региона, где этой проблемы нет и в помине. Тем более смешно, когда Кара-оол обсуждает в Кызыле проблемы «мегаполисов», как бы становясь в один ряд с лидерами Москвы, Питера, Новосибирска или Красноярска... К сожалению, он не понимает, как он в этом случае смешон. Ему бы подумать, как починить забор или туалет, а он – о высоком. Ему бы накормить пару сотню голодных бомжей или беспризорных детей, а он о том, кто как и с кем спит. Судя по всему, наш Шолбан Валерьевич не в адеквате. Он уже не видит себя со стороны и не понимает, что неумолимо превращается во всеобщее посмешище.

Наверное, кое-кто подумал: да какая разница, какую чушь сморозил Кара-оол? Он это делает почти ежедневно, и всё это уже давно ни на что не влияет. Но такая позиция, по-моему, не совсем верна. С одной стороны, очень плохо, когда публичный человек, наделённый властью, поддерживает тренд на разжигание какой-либо ненависти. И тут нет особой разницы, на какой это делается почве – расовой, национальной, интеллектуальной, имущественной или половой. Я думаю, за такие действия нужно безжалостно наказывать, чтобы сохранять в обществе толерантность (терпимость). Оно и так у нас весьма разобщено. С другой стороны, не нужно обманывать народ, насаждая ему несуществующие проблемы. Власть должна заниматься решением главных проблем общества – бедности, безопасности, здоровья и образования нации.

И последнее. Неужели Шойгу не видит, как его ставленник в Туве деградирует? Или ему всё равно? Почему он не одёрнет Кара-оола и не скажет ему: «кончай валять дурака, не позорь меня и начинай работать!»

До встречи.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 1888 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6753.html
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Аноним (гость) 06-07-2017 21:26:07   #32 [ru]
В интернете идет массовая истерия против Сенатора Оксаны Белоконь организованная Главой РТ. В свое время Карол сам ее провел в Совет Федерации, теперь когда она стала неугодной, решил продать место сенатора на 5 млн долларов. Говорят Тэн нашел подходящюю кандидатуру.
 
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Аноним (гость) 06-07-2017 18:16:57   #31 [ru]
пРЕЗИДЕНТ УБРАЛ лОБАНОВА И ГДЕ ОН ТЕПЕРЬ
 
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Аноним (гость) 06-07-2017 17:47:32   #30 [ru]
Господин Якушев Караолам бесконечно благодарен, за то, что не кинули, не оставили, один на один сс его уголовными делами. Не смотря на незаверщенные судебные дела, по домам для сирот, ему доверили строительство очередной, семейной АЗС, возле Управления МЧС, по верхней трассе. Но очень боится досрочной отставки своего повелителя. Видимо, у Караола и его команды есть реальные опасения на счёт благополучия и будущего. По человечески, даже жалко толстяка.
 
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Аноним (гость) 06-07-2017 17:44:18   #29 [ru]
Случайно это не чоннун оолдары подожгли Горыныч?
 
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Аноним (гость) 06-07-2017 14:28:15   #28 [ru]
В любой стране имеется 10-15 процентов гомосексуалов. Это факт и от него никуда не денешься. Можно назвать это аномалией, дефектом, болезнью - все равно это не лечится и никак не изменится. НО, в общем-то, никому не мешает жить. Какая тебе в жопу разница, с кем и как трахаются гомосеки, если они это делают в своей спальне?

Но есть еще одна категория людей - "бисексуалы". Пресытившиеся обычным сексом, они стремятся попробовать что-нибудь по-горячее. Однополый секс, детей, животных, насилие. Таких полно во власти - только они могут себе позволить запретный плод, не опасаясь правосудия.
 
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Аноним (гость) 06-07-2017 13:46:25   #27 [ru]
# 21,Чему удивляться?Какого то Иргита раком поставил,он говорят в Москве прилюдно целую сенаторшу Белоконь за зад хватал и фрикционные движения делал в ее адрес.А та и рада была вроде,хихикала без конца.Как жить с таким слугами народа?
 
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Аноним (гость) 06-07-2017 13:14:52   #26 [ru]
ШУмов написал :"Так что с Опущенными я просто не Общаюсь.." НЕПРАВДА ! ТЫ ОБЩАЛСЯ С БИЧЕЛДЕЕМ И ЗА РУКУ С НИМ ЗДОРОВАЛСЯ! Теперь уже забыл? Или когда как выгодно так и поешь?
 
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Аноним (гость) 06-07-2017 12:51:12   #25 [ru]
Кара оол себе и своей семье строит гостиницы. А школы его не интересуют. Как он выиграл выборы - так всех учителей заставляли работать на него, те давили на родителей, чтобы они голосовали за него.
 
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Аноним (гость) 06-07-2017 12:46:10   #24 [ru]
В Туве других проблем нет, что ли!? Школы по швам трещат, в классах по 40 человек,учебные кабинеты не соответствуют стандартам. Учителей, особенно русских, не хватает, а то что есть работают на износ. При этом зарплата маленькая. Уровень жизни самая низкая по всей России.
 
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Аноним (гость) 06-07-2017 08:57:35   #23 [ru]
Почему нельзя убрать с поста это ПОЗОРИЩЕ?
Работать надо деградацией граждан а не заниматься х..й
 
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Остальные материалы номера 26:
 
   
   
 
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Сколковские учёные предложили не расщеплять, а распиливать атом. На распил запросили 2,5 миллиарда рублей.

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