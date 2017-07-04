    Перекрёсток мнений

Аноним, 28-06-2017 #1[com]

Да что там Тува – вся Россия теперь напоминает Кущёвку. Наш Карлик, став начальником, первым делом подмял под себя всю наркоту. Теперь только его банда может возить её за Саяны. А менты, в том числе Перенгиле, с которым он избивал охранника боулинг-клуба, всё это дело, похоже, прикрывают. И в ФСБ, и в МВД, куда слили наркодурь, всё это хорошо знают. И отлавливают тех, кто создаёт Карликам конкуренцию. Таких всё меньше, поэтому показатели «борьбы» падают. Чтобы понять, какая у нас власть – посмотрите на Юрика, который бегает голым по Хуралу. Чем вам не криминал?

Аноним, 28-06-2017 #2[ru]

Если бы в Кызылском кожууне поставили честного руководителя, он бы задал вопрос – а какого хрена какие-то кара-оолы построили свои сральники в водоохранной зоне, в районе городского водозабора? А так вся земля – это кого надо земля, остальные стройтесь вокруг городской свалки и на болоте.

Аноним, 29-06-2017 #3[ru]

Ендан – чванливый урод, который как старая бабка, кричит на своих подчиненных. Все держатся, только из-за того, что кредиты и обучение за детей платить надо. А так он – никчемный руководитель.

Аноним, 29-06-2017 #4[ru]

Вместо Ендана надо русскоязычного человека назначить. Район многонациональный.

Аноним, 29-06-2017 #5[ru]

Как рассказывают знающие люди, в 90-ые годы, Достай реализовал всю левую водку, приобретенную на дотации минсельхозпрода России выделенные аратам республики, через афганские торговые сети братьев. Поставки были вагонные, заработали все участники аферы. Загубили сельское хозяйство. Так же Ендан. Похоже, работая заместителем министра в Минсельхозе Тувы, занимался легализацией шмурдяка трех братьев, клеил акцизные марки. Есть еще соучастница легализации кавказкой водки на территории Тыва – Шапошникова Ч Х. Бывшая руководительница Гост. Стандарта. Выдавала сертификаты качества и протокола соответствия продукции. Сегодня она снова нужна кара-ликам. Опять штампует лицензии на реализацию спиртного.

Аноним, 30-06-2017 #8[ru]

Частные охранные предприятия – это семейный бизнес Юры Карол. Власти Тывы специально создают тяжелую криминальную обстановку на территории субъекта. Юридических лиц всех форм собственности заставляют заключать договора на охрану с ЧОПами Юры. По понятиям 90-х, это – крышевание. Большой доход наличными приносят Кызылские школы и садики. Контролирует весь процесс сам губернатор.

Аноним, 30-06-2017 #9[com]

Чоннун Оолдары начали заниматься вымогательством денег у предпринимателей. Говорят, что фсб ими уже занимаются как организованной преступной группировкой. Понятно, что этим и должно было закончиться.

Аноним, 30-06-2017 #10[ru]

Ендан с Ананьиным распродали все лакомые участки земель в п.г.т. Каа-хем. Ананьин с доходов построил себе шикарный коттедж. Простой народ не может получить участки для строительства.

Аноним, 30-06-2017 #11[ru]

Чоннун оолдары, если к вам придут: снимите на видео, тут же пишите заявления ФСБ, Прокуратуру, МВД. Съемки выложите в интернет. Им поставлена задача, способствовать реализации незаконной спиртосодержащей продукции главы. Малограмотные идиоты! Не слушайте этого придурка Рената.

Аноним, 30-06-2017 #12[ru]

Чоннун Оолдар – это на грани с преступностью группировка. Кончат так же как Хостуг Тува и Члены буду так же прятаться, они и сейчас лица и голоса прячут. Лидер группировки Сарыглар Аяс. После выявятся все члены этой б...ы

Аноним, 30-06-2017 #13[ru]

Если прокуратура и ФСБ беспомощны перед бандитами во власти, то право на насилие будут брать на себя вот такие банды типа Чоннун Оолдар. Недавно еще новость была, что какие-то ряженые казаки начали перекрывать дороги и собирать дань с проезжающих. А дальше что будет? Анархия и махновщина. Кто сильнее, тот и прав.

Аноним, 30-06-2017 #14[ru]

Чоннун оолдары – шайка голодных собак, которые орудуют ради личного обогащения.

Аноним, 30-06-2017 #15[ru]

Глава, как он сам выражается, занимался мракобесием на станции Тайга, где его очередная фазенда. (Там же он показывал мастерство метания ножей. Есть видео, доступно каждому, включая малолетних детей). Пригнал своих оракул и делали обряд. Но даже небесные силы его не принимают. Получается, устроил пожар. Потом решил делать из всего этого спектакль. «Обращение к народу». Глупый, ты о чём? Это ты один в тайгу полез, а людям там делать нечего. Не сезон. Вообще ты, как председатель, не исполняешь свои обязанности. Живёшь культурно-массовой, праздной половой жизнью. Пора валить с кресла. Пора! Пора...

Аноним, 01-07-2017 #16[ru]

Фортуна, что молчишь? Давай продолжай нести ахинею свою. Или правоохранители тебе велели заткнуть рот. Тебя посадят... Мой тебе совет, Не воруй!

Аноним, 01-07-2017 #18[ru]

Этот Ендан – близкий друг руководителя Россельхозбанка Баяна Р.С. Каждую неделю они закрываются в кабинете Баяна, и о чем-то по два часа сидят, говорят. И тот, и другой – лучшие аферисты по черным схемам отмыва государственных средств.

Аноним, 01-07-2017 #20[ru]

Чоннун Оолдары недавно битами разнесли кафе ЗАСАДА, об этом поступило заявление в милицию

Аноним, 01-07-2017 #21[ru]

Вчера КШВ заставил всех мужиков органов исполнительной власти тушить пожар рядом с его шикарным домом отдыха на станции Тайга. Мужики чуть не сгорели из-за его дома, так как было ветрено. Лишь дождь их спас.

Эрмак, 02-07-2017 #22[ru]

Но и насчет Статьи... Формирование «Кущевок» по РФ, и приход к Власти ОПГ типа как в Коми, это закономерные процессы, которые формируются на самых высших ступенях власти в России...

Аноним, 02-07-2017 #23[ru]

Кафэшки в Кызыле бедные, кондиционеров нет, люди идут в жару на берег, жарят шашлык и пьют пиво. Приходит какая-то шайка, называющаяся Чоннун Оолдар, и издевается толпой над отдыхающими. Отбирают мясо, пинают пиво, оскорбляют людей. Куда смотрит полиция, ведь на глазах вырастает банда!

Аноним, 28-06-2017 #1[com]

Кто такой главный Карлик – все знают. А рыбак, как известно, видит рыбака... Поэтому все воруют всё, что плохо лежит. Пример – строительство. Позорище.

Аноним, 29-06-2017 #2[ru]

Физический Карлик и моральный Карлик крадет деньги сирот. Даже у собак есть душа, а у этого Карлика нет, и уже не будет. Карлик без души, но с уродливым тельцем.

Аноним, 29-06-2017 #1[ru]

«Сибирь в огне» – завтра пойдет дождь, Кара-оол отчитается, о своей бескомпромиссной борьбе с пожарами и Великой своей победе!

Аноним, 29-06-2017 #1[ru]

Какой туризм, если собственным жителям нечем заняться??

Аноним, 28-06-2017 #2[com]

И действительно – настоящих ветеранов осталось мало. Им бы хоть перед смертью пожить приличной жизнью. А то трепятся о гордости за наших героев, а настоящей заботы о них – чуть. И то из-под палки. Посмотрите, как живут ветераны в Германии или Прибалтике. А наши – доживают.

Эрмак, 29-06-2017 #3[ru]

ПРОЧИТАЛ... Сергей Семенович, я, в Отличии от ВАС в Живую Видел в Туве и Бандеровцев, и Власовцев... Я понимаю неприязнь Вашего отца к ПРЕДАТЕЛЮ Власову, но причем здесь Стенька Разин?.. А насчет того что ходят с портретами уже не только своих отцов, братьев, но уже и прадедов, то это – духовная мина под основание той бюрократии, которая уже уничтожила империю и СССР.

Аноним, 29-06-2017 #5[ru]

Я, вот тоже, как и Шумов, и Конвиз, потомок ветеранов войны. Мои родные (со стороны отца прошли войну и награды имели такие, как и у Шумова Красная Звезда и Орден Отечественной Войны, правда, уже после войны, но медали многие были и за отвагу и за взятие городов), а со стороны мамы – в 1939 году всей семьей отбывали срок в лагере до самой кончины Сталина, ну и еще годик на то, чтобы отпустить (однако по документам они реабилитированы). С Конвизом я полностью согласен, потому как нельзя присваивать подвиг народа теперешними властями

Аноним, 29-06-2017 #1[ru]

Интересно, куда смотрит руководство коожууна Чеди-Хольского, ведь в законе о госслужбе черным по белому написано, что недостоверные данные в справке о доходах госслужащего являются основанием для увольнения такого госслужащего? Интересное кино в Хову-Аксы!!

Аноним, 29-06-2017 #2[ru]

#1, руководство такое же, как его подчиненные. Воруют вместе – вместе и сидеть!

Аноним, 30-06-2017 #3[ru]

Номер 2 достоверно известно, что эти работники являются также все друг другу родственниками. И помимо этого кто-то из них имеет скот, т.е. аратское хозяйство, а кто-то вовсю занимается коммерцией. Вопрос в том – в справке о доходах это все отражено? Тут уже попахивает коррупцией!

Аноним, 28-06-2017 #1[ru]

У Шойгу вся работа построена на показуху. Где бы он ни работал, сразу создается мощный информационный шум при нулевой эффективности. А то и отрицательной. Все сегодняшние пожары по всей стране – это дело рук Лесной реформы, протолкнутой Шойгу.

Валерий_Соловей, 28-06-2017 #3[com]

Кужугетович вышел из доверия? «Прекрасный тувинец» уже давно раздражал неумеренным самопиаром. Да и защита им Воробьёва, когда над тем сгустились тучи, была воспринята подозрительно.

Аноним, 29-06-2017 #4[com]

Шойгу – мастер фальшивок: атаки в Сирии, награды, надувные танки и самолёты, картонный рейхстаг. Настоящий только дом в Барвихе за $18 млн.

Аноним, 29-06-2017 #5[ru]

Звездун Си Рожа дореформировался, так что вся Сибирь горит.

Аноним, 28-06-2017 #1[ru]

Врать и Воровать! – вот лозунг нашего главы.

Аноним, 28-06-2017 #2[ru]

Сегодня 32 прости***-депутата обходятся дороже, чем те 192 – сравните бюджеты до и после. Потому не видать нам садиков, как своих ушей.

Аноним, 28-06-2017 #4[com]

Какая мультипликативность? Один бред. Даже на федеральные деньги не могут построить детсадов столько, чтобы всем хватило. Этот дефицит им очень на руку – взятки собирать. Вот все и жируют вокруг проблемы. А страдают – дети и их родители. Позор!

Аноним, 28-06-2017 #5[ru]

Карлик за такие деньги любой позор и побои старшего стерпит.

Аноним, 29-06-2017 #7[ru]

Слово «пролетарий» происходит от латинского «производить на свет потомство» или proles. Это был класс обедневших римлян, которые были свободными, но никакой собственности и богатства у них не было и в помине. Единственным правом, которое у них оставалось, было право голоса. Власть имущие глубоко презирали этих граждан, но не могли не признать, что они приносили большую пользу – они производили на свет многочисленное потомство, т.е. были производителями детей – пролетариатом.

Аноним, 29-06-2017 #8[ru]

Бюджетный пролетариат только тем и занимается, что повышает рождаемость в Туве.

Аноним, 29-06-2017 #9[ru]

Наивно надеяться на революционный настрой женщин, терпеливо стоящих в очередях. Это же мечта любого совкового бюрократа, страдающего «синдромом вахтера» – почувствовать свою власть над униженным маленьким человеком, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности в срок. Если бы эти женщины разнесли в щепки кабинеты чиновников, не способных решить их житейские проблемы – это был бы «пролетариат». А так – все довольны, все при деле.