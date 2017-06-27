A- | A | A+ 12pt №25, 27 июня 2017 года. Популярно о наболевшем Вспоминая о Великой Отечественной войне На прошедшей неделе страна отметила трагическую дату – 76 лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сейчас уже осталось мало людей, достоверно помнящих тот день. Я родился уже после войны и знаю о ней со слов моего отца, который ушёл на фронт добровольцем и уже на 15 день войны находился в действующих войсках. Хотя, следует признать, что сам отец – Конвиз Семён Львович, за которым Минобороны России официально числит четыре подвига – не очень любил рассказывать о войне. Впрочем, многие настоящие, а не фейковые фронтовики вели и ведут себя аналогично – скромно и с чувством собственного достоинства. Да и, честно говоря, многих настоящих фронтовиков уже нет в живых – с тех пор прошло много лет, да и боевые ранения дают о себе знать. У меня, кстати, отец умер от ран. О своих многочисленных ярких подвигах любят поговорить, те, кто и на фронте-то путём не был. Обычно либо тыловики, либо бойцы заградотрядов, либо вообще просто проходимцы, не нюхавшие пороху. Два года назад произошёл большой скандал, когда выяснилось, что руководителем Совета ветеранов войны Подмосковья на самом деле оказался гестаповцем, отсидевшим после войны 10 лет в советском лагере. Но я сейчас не о том. Россия находится в тяжёлом положении. Я не об экономике, хотя и здесь похвастаться нечем. Главный кризис нашего общества – отсутствие идеологии. Ну не будешь же публично гордиться принципом «не пойман – не вор!». В этой ситуации власти подняли на щит победу в Великой Отечественной войне. И без устали эксплуатируют её, хотя, как правило, уж они-то, точно, к ней никакого отношения не имеют. А такие, как наш Кара-оол, даже вообще к армии никак не причастны. Более того – и в родне никто не воевал. Да что там Кара-оол – наш министр обороны Шойгу до того, как стать министром, ни дня в армии не служил. Также ничего до сих пор неизвестно о военных подвигах его родственников. Но это не мешает им гордиться победой так, как будто это они защитили Родину от Гитлера. Из рассказов отца я помню, как он ненавидел предателя генерала Власова и всех, кто воевал под его знаменем. При этом сейчас мало кто вспоминает, какое у Власова было знамя. А ведь это как раз и был тот триколор, возрождённый сейчас в России. Никаких георгиевских лент на фронте не было – это рудимент царской России. Помню, как он рассказывал о героях-панфиловцах. Да подвиг был, только этих «героев» не было, и об этом на фронтах войны было хорошо известно. Одни уже к тому бою погибли, другие сами сдались немцам в плен – об этом писали фронтовые газеты того времени. А рассказ об их подвиге, напечатанный в газете «Красная звезда», был фейковым, предназначенным для кратковременного поднятия боевого духа фронтовиков. Сейчас же наша пропаганда на полном серьёзе «лепит горбатого», утверждая, что герои-панфиловцы якобы были и всё это – реальные события. Некоторые этому верят. Но нельзя на лжи строить идеологическую работу. Нельзя оболванивать людей, врать им и заставлять верить в то, чего на самом деле не было. Это то же самое, как народный герой Стенька Разин, побеждённый Суворовым, или 66 богатырей, чьи головы китайцы насадили на столбы по дороге, ведущей в Эрзин. Полагаю, что подвиг советского народа в Великой Отечественной войне велик и без всяких прикрас. Он очевиден и не требует подтверждения, а скорбь по павшим на поле брани не должна превращаться в политические акции типа Бессмертного полка. Все эти потуги власти примазаться к подвигам наших отцов и дедов только обесценивают ту страшную беспримерную цену, которую заплатила страна за эту выстраданную народом победу. И ветеранам, чудом оставшимся в живых, нужно не враньё про мифических героев. Им нужна нормальная человеческая жизнь – с хорошим денежным содержанием, приличным благоустроенным жильём в кругу родных и близких. А этого в России, к сожалению, нет, хотя в побеждённых странах – Германии, Австрии, Италии и Японии – эти вопросы давно решены. Как решены они в Израиле и США. И только богатая Россия много говорит и мало делает для ветеранов войны, своей кровью завоевавших нашу сегодняшнюю мирную жизнь. Давайте к нашим ветеранам и к истории страны относиться с уважением. Больше рассказывать о войне горькой правды и меньше придумывать небылицы. А то утонем во лжи, и нечего будет вспомнить. История нашей страны замечательна и не требует фейковых подтверждений. До встречи. Сергей Конвиз (прочитано 699 раз) http://risk-inform.ru/article_6744.html +15

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Шумов Андрей Семенович Эрмак 01-07-2017 08:21:26 #9 [ru] Что Аноним НОМЕР 8, Опять Власовец Флаг сменил?

Если Ты для Тувы "сделал много", так " открой личико Гальчутай"...

А ты здесь у нас как Мусульманская Бвба, все под паранджой...

Или Боишься показать свою Рожу Проказную? +1 Аноним (гость) 30-06-2017 22:03:49 #8 [ru] Шумов написал:"что одно Дело Конвиз в Туве и Шумов, или тот же Шойгу, но Ты то Кто в Туве?" - МОГУ ОТВЕТЕТИТЬ ВОНЮЧКЕ ЭРМАКУ ,ЧТО ДЛЯ ТУВЫ Я СДЕЛАЛ БОЛЬШЕ ,ЧЕМ тот у кого "Дед был казак, отец - сын казачий, а внук,который Эрмаком назвался - хрен собачий!" Мне подписаться, или сам знаешь, что я и еть тот самый Аноним? 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 30-06-2017 07:23:50 #7 [ru] Аноним НОМЕР 5, под Американским Флагом Здесь...

Ты, как и Твой Дед Были Чморями, так как Ты, Анонимно, влезаешь в Диспут Двух Личностей в Туве.

И ЛЮБАЯ попытка " облагородить" в России Власова, и тех, кто с Ним пошел, Естественно Вызовет в России соответствующую РЕАКЦИЮ.

Если они пошли СЛУЖИТЬ Врагу, то этим Они себе и Подписали ПРИГОВОР.

И если Ты здесь под АМЕРИКАНСКИМ Флагом, то Ты Современный ВЛАСОВЕЦ.

Так что СУКА Анонимная Зная Свое Место. Раб Трусливый.

И Дело не в ОРДЕНАХ, Которые Власть превращает в Побрякушки, Навешивая тот же ОРДЕН Невского на Любого в Азии, кто вроде Задницу лизнул Путину.

Многие, в Той Войне и Медалей не получали, но для НАРОДА Они то ГЕРОИ.

Так что в СВОЕМ Ответе, я Конвизу и СКАЗАЛ, что Одно Дело Власов ПРЕДАТЕЛЬ, и совсем другое Дело Суворов КАРАТЕЛЬ и Степан Разин НАЦИОНАЛЬНЫЙ Герой НАШЕГО НАРОДА.

Не Русских, не Тувинцев, не Иудеев, а КАЗАКОВ.

А Наш НАРОД, и на Уровне ООН Признан как Национальность.

Да, в Туве идет попытка превратить Наш Народ в некое " сословие", Навязать нам РусскоЯзычников в " атаманы", чтоб потом попытаться Уйти от Ответственности в Развязывании Геноцида.

Но Поперек Истории, как Показывает Сама История России, не Пойдешь.

Те Рода, кто Пытаются Идти Против, Обречены на ВЫМИРАНИЕ. Но а Вам Подобные, Анонимы Номерные, и остается только Роль Трусливых Щакалов...

Вы от Меня вроде, от Других здесь Читающих можете Спрятаться за Анонимностью...

Но от СЕБЯ то Как Спрячешься?

Кто Кто, а Ты то лучше ВСЕХ Понимаешь, что одно Дело Конвиз в Туве и Шумов, или тот же Шойгу, но Ты то Кто в Туве?

Тварь Анонимная Всего лишь... А Наш НАРОД, и на Уровне ООН Признан как Национальность.Да, в Туве идет попытка превратить Наш Народ в некое " сословие", Навязать нам РусскоЯзычников в " атаманы", чтоб потом попытаться Уйти от Ответственности в Развязывании Геноцида.Но Поперек Истории, как Показывает Сама История России, не Пойдешь.Те Рода, кто Пытаются Идти Против, Обречены на ВЫМИРАНИЕ. Но а Вам Подобные, Анонимы Номерные, и остается только Роль Трусливых Щакалов...Вы от Меня вроде, от Других здесь Читающих можете Спрятаться за Анонимностью...Но от СЕБЯ то Как Спрячешься?Кто Кто, а Ты то лучше ВСЕХ Понимаешь, что одно Дело Конвиз в Туве и Шумов, или тот же Шойгу, но Ты то Кто в Туве?Тварь Анонимная Всего лишь... +1 Аноним (гость) 29-06-2017 16:55:53 #6 [ru] во! у Конвиза тоже предки воевали! так хорошо начал!но все таки пернул навсякий случай как обычно ))) -1 Аноним (гость) 29-06-2017 11:55:27 #5 [ru] Я ,вот тоже как и Шумов и Конвиз ,потомок ветеранов войны. Мои родные (со стороны отца прошли войну и награды имели такие как и у Шумова Красная Звезда и Оден Отечесственной Войны правда уже после войны ,но медали многие были и за отвагу и за взятие городов), а со стороны мамы в 1939 году всей семьей отбывали срок в лагере до самой кончины сталина ,ну и еще годик на то чтобы отпустить( однако по документам они реабилитированы) . С Конвизом то я полностью согласен потому как нельзя присваивать подвиг народа теперешними властями ,но самое страшное откуда у Шумова такая дурь в голове? Деды были нормальные ,а внук уже совсем свинутых. А потом понял : человек без образования начитался на разных форумах ( от православных и казачьих до сатанистких и других ) всей ерунды и это наложилось на отсутствие знаний. Вот и получается ,что для некоторых знание зло! Конечно , Конвиз допустил неточность ,когда сказал про Власова и о том ,что под знаменем триколора воевали власовцы ( Да на параде в Пскове было это знамя ,но у Кромиади Константина Георгиевича -Российский грек, офицер Русской Императорской Армии (которая воевала под триколором). Добровольцем участвовал в Первой мировой войне на Кавказском фронте и в Персии, дослужился до поручика (под знаком триколора). Весной 1917 г. в должности кома ндира батальона принимал участие в походе полковника Л. Ф. Бичерахова (попытка через Персию установить связь с английскими войсками в Месопотамии). Участник Гражданской войны. Полковник. Георгиевский кавалер. Воевал в Белой армии, которая вся воевала под триколором. Эмигрировал в Германию, где в течение 16 лет работал таксистом в Берлине. 1 сентября 1941 г. был приглашен работать в Имперское министерство оккупированных восточных территорий. Возглавлял комиссию по распределению военнопленных по специальностям. За резкую критику условий содержания русских военнопленных был отстранен от работы в комиссии. В конце марта 1942 г. приезжает в Смоленск и принимает участие в формировании Русской Национальной Народной Армии (РННА). Занимает должность коменданта Центрального штаба. 29 августа 1942 г. отозван в Берлин. Весной 1943 г. направляется в Псков, для формирования 1-го Гвардейского батальона (бригады) РОА. Назначается на пост начальника штаба. В конце августа 1943 г. вновь отозван в Берлин. Со 2 сентября 1943 г. — сотрудник штаба генерала А. А. Власова. Занимал должность коменданта штаба, впоследствии — начальника личной канцелярии генерала Власова. Выдачи избежал, жил и умер в 1991 в ФРГ. ТАК ВОТ ЗНАЕТЕ ПОЧЕМУ ТАК МОЖНО ШЕЛЬМОВАТЬ И ДУРАЧИТЬ ? ДА ПОТОМУ ЧТО ОСНОВНАЯ МАССА У НАС ЭТО ШУМОВЫ И НА НИХ РАСЧИТАНА ЭТА ВСЯ ДУРИСТИКА! Ну есть еще немного придурковатых типа Того первого коментатора ,которые и вовсе все с дерьмом готовы смешать . Вот и живем Мы ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! НЕ СТЫДНО? Вотв чем вопрос? +2 Шумов Андрей Семенович Эрмак 29-06-2017 05:41:37 #4 [ru] Но и насчет " победы" Суворова над Степаном Разиным...

Суворов был КАРАТЕЛЕМ в времена Пугачева... И Разина и Пугачева Сдали Предавшие Веру те Донские, кто потом, ужн после Гражданской Войны получили ответ от Казаков Староверов Игнатовцев в Турции.

Не Власть Нас Преследовала, а Ваши Предки Нас Передали и Веру Своих Предков.

Они, с ВЕРОЙ Старой, могли и в Османской Империи то Жить ЛУЧШЕ, чем Казаки тогда жили в Российской империи. +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 29-06-2017 05:29:04 #3 [ru] ПРОЧИТАЛ...

Сергей Семенович, я, в Отличии от ВАС в Живую Видел в Туве и Бандеровцев, и Власовцев...

И еще до Школы слушал Диспуты моего Отца , в начале 60 годов, с Ними... Закончившими кстати университеты Вены, Берлина, Петрограда... И Видел как моя Мать Их Гнала из Дома, а отцу говорила, договоришься с Ними, сам в тюрьму пойдешь... А Он всего лишь Смеялся...

Так что Ваши Утверждение насчет " Треколора", на фоне того, как Гитлер то Прихватизировал Свастику, История которой имеет Свыше 10 тысяч лет, просто глупы.

Тем более в Туве, где и Сейчас, Тувинский Вариант Домино, с главной Костью " КАС", с Двойной Свастикой, Левого и Правого Вращения, что в Математике всего лишь Знак Вечности... Бесконечности, ЗАПРЕЩЕН...

Пострадала не только Игра, которая имеет МНОГОВЕКОВУЮ Историю, но и страдали те, кто пытался хоть как то Ее сохранить...

Так что Одним Символика Помогает, а вот Другим... Те же

Я Понимаю неприязнь Вашего Отца к ПРЕДАТЕЛЮ Власову, но Причем здесь Стенька Разин?

Для Вас что ПРЕКРАСНО, что После Раскола одни " русские" СЖИГАЛИ Других?

Или Вы как ИСТИННЫЙ Никианец тоже пытаетесь Скрыть Основы Бунта Степана Разина?

Но и ИСТОРИЧЕСКИ...

Где ходил ВАШ Суворов, то сейчас Все почти за Границами РФ, а вот Где прошел Степан Разин, то сейчас в Составе РФ...

Так что не Путайте Божий Дар с Яичницей...

Треколор... Это Огонь , Вода и Медные Трубы... И не Каждому Дано Проийти через ЭТО...

Кто то Сгорает в Красной Полосе, кто то Тонет в Синей, а кто то Блуждает в Белом Тумане Славы... под Звуки Медных Труб...

Так что Даже Раб Божий Путин, и только потому что он Духовно то РАБ, и не может Пройти Белый Цвет Российского Флага...

И если ГРАЖДАНИНУ России Минину в Центре Москвы стоит МОНУМЕНТ, как Сыну Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, то портреты Раба Божьего Путина на Украине используют как МИШЕНИ...

А насчет того Что Ходят с Портретами Уже не Только Своих Отцов, Братьев, но уже и Прадедов, то Это Духовная Мина под основание той бюрократии, которая уже Уничтожила Империю и СССР.

Все чаще Возникает Вопрос у Молодых, а Почему же " ПРОИГРАВШИЕ" Немцы и Японцы, живут Лучше, чем Русские и Тувинцы?

Не говоря про Прочие Нации нашей Федерации...

Почему к примеру Китайцы начинают нас по Уровню Жизни Догонять?

И почему те же Китайцы в Туве Могут Работать, а за счет Их могут трудиться и КОРМИТЬ Свои Семьи многие Тувинцы, а Другим Тувинцам остается тереться в Очередях за Пособиями, Пенсиями, прикидываться " Инвалидами", или идти просто ВОРОВАТЬ. Даже в Системе Власти.

Так что Сергей Семенович, Эпп в свое Время пытался меня Назвать Пугачевцем, так я Ему ТАК Ответил, что он потом избегал с Мной Встреч, как Немец с Поволжья...

Не Трогайте НАШИХ Атаманов...

Это Были не Нынешнее ПРОДАЖНОЕ Дерьмо... Степан Разин не Был Подстилкой для Империи, ставшей на Путь Византийцев...

Так что...

Сергей Семенович...

Когда Слуги Аллаха Слышат...

"Волга, Волга Мать Родная

Волга Русская Река!

Вы Возьми себе Подарок

От Донского Казака!"

То ПОНИМАЮТ, что ПОКА Есть Сыновья и Дочери Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, Слуги Аллаха не Смогут Москву переименовать как Константинополь в Стамбул...

Так что в Неприязни к Степану Разину, Вы, Сергей Семенович в Одном Ряду с " Нововерами" " православными" Никианцами и Слугами Аллаха...

И Вам Это Надо? КРАСНЫЕ Знамена Национал Социализма с Белым Коугом и Черной Свастикой, кидали под Стены Мавзолея, и Знамя Победы то тоже КРАСНОЕ... Но уже тот же символ Серп и Молот, воспринимается уже По Русски... СМЕРТЬ и ГОЛОД.Я Понимаю неприязнь Вашего Отца к ПРЕДАТЕЛЮ Власову, но Причем здесь Стенька Разин?Для Вас что ПРЕКРАСНО, что После Раскола одни " русские" СЖИГАЛИ Других?Или Вы как ИСТИННЫЙ Никианец тоже пытаетесь Скрыть Основы Бунта Степана Разина?Но и ИСТОРИЧЕСКИ...Где ходил ВАШ Суворов, то сейчас Все почти за Границами РФ, а вот Где прошел Степан Разин, то сейчас в Составе РФ...Так что не Путайте Божий Дар с Яичницей...Треколор... Это Огонь , Вода и Медные Трубы... И не Каждому Дано Проийти через ЭТО...Кто то Сгорает в Красной Полосе, кто то Тонет в Синей, а кто то Блуждает в Белом Тумане Славы... под Звуки Медных Труб...Так что Даже Раб Божий Путин, и только потому что он Духовно то РАБ, и не может Пройти Белый Цвет Российского Флага...И если ГРАЖДАНИНУ России Минину в Центре Москвы стоит МОНУМЕНТ, как Сыну Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, то портреты Раба Божьего Путина на Украине используют как МИШЕНИ...А насчет того Что Ходят с Портретами Уже не Только Своих Отцов, Братьев, но уже и Прадедов, то Это Духовная Мина под основание той бюрократии, которая уже Уничтожила Империю и СССР.Все чаще Возникает Вопрос у Молодых, а Почему же " ПРОИГРАВШИЕ" Немцы и Японцы, живут Лучше, чем Русские и Тувинцы?Не говоря про Прочие Нации нашей Федерации...Почему к примеру Китайцы начинают нас по Уровню Жизни Догонять?И почему те же Китайцы в Туве Могут Работать, а за счет Их могут трудиться и КОРМИТЬ Свои Семьи многие Тувинцы, а Другим Тувинцам остается тереться в Очередях за Пособиями, Пенсиями, прикидываться " Инвалидами", или идти просто ВОРОВАТЬ. Даже в Системе Власти.Так что Сергей Семенович, Эпп в свое Время пытался меня Назвать Пугачевцем, так я Ему ТАК Ответил, что он потом избегал с Мной Встреч, как Немец с Поволжья...Не Трогайте НАШИХ Атаманов...Это Были не Нынешнее ПРОДАЖНОЕ Дерьмо... Степан Разин не Был Подстилкой для Империи, ставшей на Путь Византийцев...Так что...Сергей Семенович...Когда Слуги Аллаха Слышат..."Волга, Волга Мать РоднаяВолга Русская Река!Вы Возьми себе ПодарокОт Донского Казака!"То ПОНИМАЮТ, что ПОКА Есть Сыновья и Дочери Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, Слуги Аллаха не Смогут Москву переименовать как Константинополь в Стамбул...Так что в Неприязни к Степану Разину, Вы, Сергей Семенович в Одном Ряду с " Нововерами" " православными" Никианцами и Слугами Аллаха...И Вам Это Надо? +1 Аноним (гость) 28-06-2017 11:26:08 #2 [com] И действительно - настоящих ветеранов осталось мало. Им бы хоть перед смертью пожить приличной жизнью. А то трепятся о гордости за наших героев, а настоящей заботы о них - чуть. И то из под палки. Посмотрите, как живут ветераны в Германии или Прибалтике. А наши - доживают. +3 Аноним (гость) 28-06-2017 10:40:12 #1 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] Семёныч, хорош умничать

Лучше своему родному старшему брату помоги

А то он бедный сидит в центре на улице под солнцем и просит помощи у людей

Задумайся Семёныч, итак всех близких уже проводил, брата пожалей! -4 Остальные материалы номера 25: Свежий анекдот

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