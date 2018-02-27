Из-за Шойгу одна война

Не в количественном смысле, что всего одна была война, а в том смысле, что кроме войны его имя не вызывает больше никаких других ассоциаций. Вот показали 21 февраля по телеканалу «Звезда» фильм про тувинцев-добровольцев, которые во время Второй мировой на фронтах Великой Отечественной войны участвовали в боях на стороне советских войск и – началась в социальных сетях Интернета такая жаркая бойня, всё равно что как бои с фашистами под украинским городом Ровно!

Скажу честно, не знаю, имеет ли сам военный министр Шойгу какое-то отношение к созданию фильма или не имеет, но из-за него информационная война-то разгорелась нешуточная. Потому я и говорю, где Шойгу – там война. А где война, там бесполезно искать истину, ну – все же рубятся не на жизнь, а на смерть, никто никого не хочет слушать, все орут и кричат, отстаивая свою правоту.

Тут ведь дело-то какое, тут же, смотрите сами, есть Шойгу – министр обороны и есть как бы его телевизионный канал «Звезда», где он чуть ли не полновластный хозяин. А генеральный директор этого телевидения некто Алексей Пиманов, чутко смотрящий в рот ему, то есть в рот Шойгу. Я понимаю так, что сказал Шойгу сделать кино про бравых тувинцев-добровольцев, Пиманов ручкой под козырёк – кино сделали. Но кино это сделано так, как водится у Шойгу – всё кое-как, всё тяп-ляп, короче, не кино, а халтура.

Ой, вот не надо сейчас бросаться на меня, как на амбразуру, чтобы закрыть своим телом пули моего миномёта. Или пулемёта? Ну, неважно – миномёта или пулемёта, всё равно скажу, что фильм получился, извините, хреновастенький, и, на мой взгляд, оскорбляющий память добровольцев. Попутно отмечу, что в фильме этом две говорящие головы из Тувы – Бичелдей и Кара-оол Шолбан – просто напрочь отбили охоту досмотреть этот вымученный фильм до конца.

Да-да, можно меня обвинять в не любви к Родине, подозревать в не патриотизме и даже называть изменницей, когда я говорю, что никак не могу найти у себя ни крупицы уважения к Шойгу и, уж тем более, не могу гордиться его карьерной биографией, дошедшей до сирийских бомбёжек. Но тувинские фанаты Шойгу с пеной у рта кричат: Шойгу – великий тувинец, единственный известный тувинец на всю Россию! И на весь мир, добавляю я и говорю этим фанатам, что только самый ничтожный в мире народ может безмерно радоваться тому, что из их дикого племени хоть кто-то выбился в люди. Правда, этот кто-то расстреливал народных депутатов в 90-е годы, отдавал приказы бомбить Сирию, вводить войска под видом вежливых зелёных человечков в украинский Крым...

Ну и что, спорит со мной одна дама солидного возраста, ну и что из того, что бомбили Сирию – этими бомбёжками Шойгу «поставил жирную точку в Сирии для блага самих же сирийцев»! Эта женщина в своей гордости за своего соплеменника Шойгу, выбившегося в люди, нисколько не жалеет сотни и сотни погибших детей под российскими бомбами, не содрогается от ужаса из-за растерзанных осколками бомб трупов женщин и стариков, младенцев. Такого рода тувинские дамочки тычут мне в глаза – уж лучше пусть он бомбит Сирию, но его знает весь мир! Да, отвечаю я им, его весь цивилизованный мир знает только именно таким и именно за это собирает документальные доказательства для того, чтобы представить их в международный военный трибунал.

И я с ужасом слышу от них в ответ, что Шойгу для них – это перерождение Великого Чингис Хана! Всё, как говорят, звиздец, приехали, дальше слов нет, дальше остаётся только предположить, что у этого Чингис Хана есть свой Субедей – это Кара-оол, а Бичелдей в этом войске тоже какой-нибудь Кул-Тегин. Такое мифотворчество малочисленного народа – позор всей Туве на весь мир. Шойгу – выдающийся полководец, Кара-оол – выдающийся губернатор выдающегося российского региона, Бичелдей – выдающийся учёный. И невдомёк этой выдающейся троице, что в этом фильме, показанном 21 февраля на телеканале «Звезда», тувинские добровольцы показаны варварами, прятавшими на своём теле шаманские ритуальные атрибуты, обереги и талисманы, защищающие от вражеской пули и нечаянной смерти. Эту тройку не смутило, что создатели фильма снисходительно говорили о воинах-добровольцах, как о дикарях, перед боем исполнявшими устрашающее традиционное пение – хоомей, от которого фашисты в ужасе бежали прочь с поля боя. Мне стыдно было смотреть на эти фантазии создателей фильма, и мне больно было слышать эти насмешливо-снисходительные интонации закадрового голоса. Опошленный образ добровольцев-тувинцев теперь будет гулять по России, которая и так не знает, что такое Тува, где она находится, российский ли это регион или чужая какая-то страна?

Вспоминается случай с судьёй из Санкт-Петербурга, которая осудила Кудерека Соскала, проживавшего и работавшего там – она заявила, что нет в России такого региона, и она не знает, что такое вообще тувинцы. То ли по недосмотру, то ли по глупости, но Шойгу пропустил эти нюансы, а что взять с Кара-оола и Бичелдея, они вообще никогда и ни о чём таком не думают, у них заботы другие – как бы не попасть на скамью подсудимых и не очутится за решёткой.

Фанатеющие за Шойгу современные тувинцы не знают, что не всякого тувинца могли в сороковые годы записать в добровольческие отряды, все желающие помочь Советскому союзу победить фашизм проходили строжайший отбор, у всех должна была быть безупречная репутация и правильная биография. К началу сороковых годов тувинские власти по примеру старшего брата – СССР – репрессировал всю политическую элиту: кого расстреляли за помощь японским шпионам, кого-то за помощь международным врагам Тувинской Народной Республики. К тому времени революционеры-коммунисты разгромили и уничтожили всё тувинское духовенство – уничтожили монастыри и все культовые сооружения, расстреляли монахов, хуураков, а шаманов объявили врагами народа наравне с политическими врагами. Репрессии были так страшны, что ни один здравомыслящий тувинец ни за что бы не сознался в том, что он прячет у себя какой-нибудь шаманский атрибут в виде амулета-оберега от вражеской пули. Все тувинцы-добровольцы понимали, что если у кого-нибудь из них обнаружат что-то подобное, то комиссары не дремлют, сразу сообщат кому надо и куда надо, и тувинский НКВД примет строгие меры в соответствии с военным временем – расстрел!

Тувинские воины сражались достойно. И украинский город Ровно с великим уважением и благодарностью до сих пор чтит память этих героев. Скорее, варваром в глазах мировой общественности предстаёт сейчас Шойгу. Из-за него одна война.

А что до Кара-оола и Бичелдея – так ведь они дикари, что с них возьмёшь...

Очень вредная тувинка