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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 8, 27 февраля / Новая эпоха наступила. А мы и не заметили.
   
 
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№8, 27 февраля 2018 года.


Новая эпоха наступила. А мы и не заметили.

Новая эпоха наступила. А мы и не заметили.

Часть 1.

Нарастание ненависти и нетерпимости?

Вы обратили внимание, как в последнее время вырос уровень агрессии и нетерпимости в нашем обществе? Чуть ли не каждую неделю СМИ сообщают нам о насилии в разных уголках света: о военных конфликтах, инцидентах в школах, терактах в общественных заведениях и местах, зверских убийствах на улицах и в домах. Такое впечатление, что мир сошёл с ума, и каждый человек готов убить ближнего своего буквально ни за что. Конечно, если рассматривать каждый конкретный случай, мы сможем найти виновных и объяснить причины трагедии, но давайте попробуем посмотреть на картину шире. Где источник такой ненависти в людях и почему её так много?

Борцы за «нравственность и традиционные ценности» привычно расскажут нам о пагубном влиянии «загнивающего Запада» и о слишком либеральном законодательстве: только тюрьма и массовые репрессии спасут нас от нас самих же! Но, думается, на самом деле всё гораздо интереснее и сложнее.

Статистика утверждает, что пик военных конфликтов и человеческих жертв в них за 20-й век пришёлся на Вторую мировую войну. А после неё с каждым годом происходит постоянное снижение и количества конфликтов, и жертв в них. Одновременно с развитием военных технологий как-то растёт и роль дипломатии – большинство войн ограничиваются санкциями и нотами протеста между противоборствующими сторонами. Причём, чем более смертоносное оружие имеют стороны, тем меньше вероятность, что противники его применят.

И как же совместить панические ощущения с реальностью? Откуда же это чувство приближающейся катастрофы и конца света?

Новая эпоха наступила. А мы и не заметили.

Информационное цунами

Ежедневные новости убеждают нас в том, что мир подошёл к опасной крайней черте: ещё немного, и Северная Корея сотрёт с лица Земли Америку, беженцы с Ближнего востока заполонят Европу, белые полицейские перестреляют всех чёрных и латиносов, дети перебьют всех учителей и одноклассников, а мусульмане перережут и повзрывают всех христиан. Ну, а смертельные болезни окончательно сотрут с лица земли всё человечество!..

Но, похоже, несмотря ни на что, оснований для паники нет. По большому счёту, расширился только информационный фон благодаря развитию электронных способов обмена данными. Войны и конфликты, даже самые незначительные, как-то вдруг стали достоянием общественности всего мира. Если раньше какой-нибудь школьный конфликт был событием максимум для газеты районного масштаба, то теперь, благодаря интернету, о нём могут узнать буквально через несколько минут во всех уголках планеты.

В современном мире очень много источников новостей. Телевизоры и радио, компьютеры и планшеты, газеты и журналы – отовсюду на нас льётся бесконечный поток данных. Что же остаётся делать в условиях возросшей конкуренции средствам массовой информации? Стараться обскакать конкурентов по количеству выдаваемых новостей. И чем более шокирующими они будут, тем больше клиентов можно собрать. «Жареные» факты – это хлеб для любого СМИ. Человек так устроен, что ему быстро приедается монотонное течение жизни, и только нервная встряска способна привлечь внимание. Если обычные новости уже не волнуют и не возбуждают, то информ-агентства для привлечения внимания стараются повысить градус экспрессии, раздувая из любой мухи огромного страшного слона.

Помните, как мы готовились к смерти от птичьего гриппа? Весь мир с замиранием сердца следил за «сводками с фронта»: в Китае пятеро простудившихся, в Америке двое чихнувших, в Европе четверо с повышенной температурой. Жириновский и прочие «эксперты» тогда на телешоу истошно вопили, что надо срочно начинать отстреливать всех птиц, пересекающих границу, чтобы спасти Россию от неминуемой гибели!

Но тема, спустя какое-то время, приелась. Поэтому несите следующую, и желательно погорячее.

Давайте, будем бояться свинячьего гриппа... Не пугает? Давайте, объявим Эболу чумой 21-го века! Это ещё Барак Обама когда-то нам торжественно заявил, что лихорадка Эбола, Россия и запрещённый в России ИГИЛ – главные угрозы человечества.

Перестали бояться и этих «ужасов»? Подождите, скоро объявятся новые, наряду с вечными: глобальным потеплением, истончающимся озоновым слоем, ядовитыми продуктами ГМО и гигантским астероидом. Потерпите.

Активизация психически неустойчивых людей

Однако нельзя утверждать, что всё у нас хорошо и не нужно обращать внимание на истерику в СМИ. В любом обществе имеется небольшой процент неуравновешенных людей, легко поддающихся манипуляциям ораторов из телевизора. Такие люди при объявлении конца света в первых рядах бегут в магазины скупать соль и спички, они готовы отказаться от всех «ненатуральных» продуктов, по мнению псевдо-учёных, вызывающих рак, СПИД и прочие мутации. Именно такие буйные в первых рядах бегут записываться добровольцами для борьбы с «жидо-бандеровцами», неверными и «пятой колонной», не пытаясь даже вникнуть и разобраться, кто прав, а кто виноват. Из недавних примеров – это покушение на журналиста «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и нападение на соратника Навального – Николая Ляскина. В обоих случаях злоумышленники были пойманы и признаны психически недееспособными.

Если с тяжелобольными, кроме как изоляцией и стационарным лечением, никак не справиться, то с прочими более-менее вменяемыми, по-моему, можно бороться только повышением уровня образования и качественным информированием. Только узкий кругозор и некритичное отношение к предлагаемой информации позволяет с лёгкостью верить во всякую чушь, что несут с телеэкранов «авторитетные» ведущие.

Дети как кривое зеркало общества

К категории слабо информированных и легковозбудимых можно отнести детей. В силу возраста, они не могут адекватно воспринимать действительность, но зато они, как губка, впитывают уродливую окружающую действительность. Им проще внушить любые самые безумные идеи.

Поиск кумиров – любимое занятие каждого человека в детстве. В безобидной форме кумиры ищутся среди эстрадных артистов или киноактёров. А в тяжёлой – в образах всяческих религиозных проповедников, лже-пророков и серийных убийц. Отсюда и появление всевозможных клубов самоубийц, типа «синего кита», подражателей убийц из школы «Колумбайн», последователей террористических организаций.

Кстати говоря, появление фанатов у Алексея Навального – явление того же порядка. Дети видят нестыковки в рассказах взрослых и в телевизионных программах о величии страны и «вставании с колен» в сравнении с убогостью реальной жизни. Например, когда после сюжета об очередной победе России, в следующем репортаже жалобно просят телезрителей скинуться по несколько рублей на операцию больному ребёнку, потому что, оказывается, у государства нет денег для собственных людей. Так уж построена сегодня Россия – она стоит на лжи, двуличии и несправедливости. И если взрослые уже привыкли к двоемыслию и когнитивному диссонансу, то подростки с таким положением вещей мириться не хотят. А тут Навальный, провозгласивший лозунг «не врать, не воровать», доступно и понятно отвечает на вопросы, на которые другие взрослые дяди и тёти нагло врут или тупо запрещают говорить...

Прозрачный мир без границ

Несправедливость общественного устройства была во все времена. И дело не только в политическом строе России. Другие страны тоже далеки от идеала. Посмотрите на Америку – там чуть ли не каждую неделю происходит стрельба в школах, торговых центрах, церквях. В Европе ежегодно случаются по несколько кровавых терактов. Но раньше не было такого резонанса в СМИ, как сегодня. Что же изменилось?

Незаметно для себя мы оказались в новой эпохе. В конце 20-го века нашу жизнь как-то буднично, спокойно вошёл Интернет и остался с нами.

Современную жизнь уже трудно представить без этой военной американской разработки – глобальной паутины, опутавшей весь мир. По-моему, это одно из главнейших изобретений человечества, сравнимое по масштабу с изобретением колеса или парового двигателя.

Интернет сделал мир тесным и открытым. Как-то вдруг сразу всё стало на виду. Если раньше люди с трудом представляли, что творится в соседнем дворе, то сегодня можно заглянуть в любой закоулок планеты, в режиме онлайн пообщаться с человеком из любой страны, узнать новости буквально из первых рук – от очевидцев событий.

Кстати говоря, скандал с олигархом Дерипаской, чиновником Приходько и девушкой Рыбкой как раз из этой оперы. Все политологи сходятся во мнении, что так было всегда: яхты, сауны, девочки. Но раньше «рыбки» были немыми и только сегодня, благодаря интернету, «заговорили». В этом же ряду и наши местные скандалы с Шолбаном, на «Камеди-клаб» упивающимся под шутки комиков, или с его детьми, не стесняющимися похвастать своим богатством и отдыхом в экзотических странах. То ли ещё будет...

Интернет убил монополию на информацию. Если раньше властьпредержащие могли решать, кого пустить в библиотеку, а кому запретить, какого автора напечатать, а какого спрятать, какую передачу выпустить на телеэкран, а какую даже и не снимать, то сегодня средством массовой информации стал каждый человек, имеющий телефон с выходом в интернет. Теперь каждый интернет-пользователь без оглядки на правителей сам решает, что ему смотреть и читать, а также, что говорить и писать.

Про изобретателя револьвера Самуэля Кольта в 19-м веке ходила пословица: «Бог создал людей разными, а Кольт сделал их равными», имея в виду физическую силу. Сегодня можно сказать, что Интернет сделал людей равными в плане образования и доступа к информации. И никакие «мудрецы» теперь не могут указать, какое знание можно разрешить для народа, а какое лучше спрятать под гриф «совершенно секретно».

Интернет стёр все государственные границы. В глобальной сети нет таможни, пограничников и паспортов. Информация невесома и незрима, но она повсюду. Для неё нет запретов и заслонов. Даже знаменитая «великая китайская стена» – файрвол, который ставит барьеры на пути во внешний интернет, при желании легко обходится жаждущими знаний без цензуры. И если Китай не свернёт с пути прогресса, то скорее рано, чем поздно, откажется от этого защитного рудимента окончательно.

Единственная оставшаяся граница, сдерживающая всенародное единение, – это языковой барьер. Но и это ненадолго. Если посмотреть на скорость развития всевозможных машинных переводчиков, то и эта преграда скоро рухнет.

И в то время, пока россияне спорят, чей Крым, а Путин даже готов право на полуостров отстаивать ядерным оружием, будущее, в котором не будет ни государств, ни границ, близко, как никогда раньше. И никакие антиглобалисты не в силах этому помешать.

Продолжение следует.

О. Шын

(прочитано 365 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7182.html
+2

<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 28-02-2018 12:29:45   #2 [ru]
Насилие в мире было всегда, просто раньше не было средств, чтобы об этом рассказать.
Властям сегодня мешает интернет - зло лучше творить в темноте и тишине. Поэтому все силы сегодня брошены на борьбу со свободой слова.
 
0
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Националист (гость) 28-02-2018 06:34:58   #1 [ru]
Просто «обыкновенный рашизм».
Без комментариев.
 
0
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