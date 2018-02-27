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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 8, 27 февраля / Частная война при участии приближённых друзей
   
 
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№8, 27 февраля 2018 года.


Частная война при участии приближённых друзей

Частная война при участии приближённых друзей

Наступление в сирийском Дейр-эз-Зоре, где погибли сотни «вагнеровцев», было согласовано с Кремлем при участии Пригожина, узнала The Washington Post

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с координацией в Сирии действий частной военной компании Вагнера, находился в тесном контакте с Кремлем и сирийскими чиновниками за несколько дней и недель до и после удара коалиции США по проправительственным войска в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого, как полагают, погибли сотни россиян.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

В перехваченных в конце января сообщениях Пригожин сообщает некоему высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он «получил разрешение» от неуказанного российского министра продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой в начале февраля. Из переписки также следовало, что российская сторона ожидает решения руководства САР.

В сообщении от 30 января бизнесмен говорит, что у него есть «хороший сюрприз» для президента Сирии Башара Асада, который «состоится с 6 по 9 февраля». Согласно еще одному из отчетов, министр по делам президента Сирии Мухаммад Фадлаллах Аззам посулил Пригожину гонорар за его работу.

Отчеты американской разведки также свидетельствуют об увеличении в этот период частоты переговоров Пригожина с чиновниками из администрации президента РФ, в том числе с руководителем администрации Антоном Вайно и его заместителем Владимиром Островенко. Разговоры продолжались до 5 февраля и возобновились после атаки, произошедшей в ночь с 7 на 8 февраля. Содержание этих разговоров неизвестно.

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис и глава Центрального командования Военно-воздушных сил США генерал-лейтенант Джеффри Харриган ранее заявляли, что военные коалиции, возглавляемой США, и американская разведка видели мобилизацию сирийских проправительственных сил в районе Дейр-эз-Зор за несколько дней до 7 февраля. В то же время они предупредили российскую сторону, что в случае начала наступления сил Асада им будет дан отпор.

По словам Мэттиса, «русские заявили, что им ничего неизвестно о готовящемся наступлении», и заверили американское командование в том, что россиян среди участников данной операции нет.

В ночь с 7 на 8 февраля коалиция США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. По словам Харригана, коалиция действовала в рамках самообороны, отражая попытку атаковать позиции «Сирийских демократических сил» (SDF), которые поддерживает Вашингтон.

СМИ сообщали, что в результате этих ударов погибли от нескольких десятков до нескольких сотен российских наемников так называемой ЧВК Вагнера. Официально МИД РФ признал гибель и ранения лишь нескольких десятков россиян, добавив, что они не являлись штатными военнослужащими РФ. При этом относительно погибших в МИДе также говорили, что их число, по предварительным данным, не превышает пяти человек.

The Washington Post напоминает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пригожина в финансировании и руководстве российской операцией по проведению «информационной войны» во время президентской кампании в США в 2016 году. Также известно, что Пригожин имеет тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным, передает InoPressa.

NEWSru.com

(прочитано 279 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7184.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Аноним (гость) 28-02-2018 12:35:11   #3 [com]
- Фанатам ядерной войны. 1. Бомбоубежища рассчитаны на 30 процентов населения. 2. Эвакуация более 1 млн. жителей невозможна. 3. Выжившие позавидуют погибшим.
- Они поймут, когда будут из собственных трупов выкладывать надпись "Путин, помоги".
 
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Националист (гость) 28-02-2018 11:41:10   #2 [ru]
Ранее "Россия перебросила в Сирию четыре истребителя Су-57 после разгрома российских наемников".

Пентагон, однако, не увидел угрозы в переброске Су-57. "Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим использовать их должным образом", — сказал представитель Пентагона Эрик Пахон.

Минобороны РФ называет Су-57 истребителями "пятого поколения", однако эксперты считают, что у них отсутствуют ряд необходимых для пятого поколения элементов.
Косвенно эти выводы подтверждает и ресурс RealClearDefense. Ссылаясь на индийские СМИ, знакомые с ситуацией вокруг совместного российско-индийского проекта самолета 5-го поколения, RealClearDefense сообщает, что самолет имеет множество технологических проблем, в том числе с производительностью двигателя, надежностью радара и инженерией.

"Су-57 является полностью «сырой» машиной, как и всем уже известная «Армата», где работы над комплексом вооружения находятся в лучшем случае на ранней стадии. Об испытании в боевых условиях тоже можно говорить только весьма условно – в феврале в Сирии слишком курортная погода, чтобы можно было делать какие-то выводы о поведении техники в жарком климате. Но свою главную задачу – отвлечь от Вагнера, «сушки» уже выполнили", — говорится в аналитическом материале группы "Информационное сопротивление".

Источник: newsader.com
 
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Националист (гость) 28-02-2018 07:43:05   #1 [ru]
ВВС США сорвали еще одну попытку российско-асадовских войск прорваться к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора

Источник newsader.com
 
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Телефоны становятся все тоньше и тоньше. Скоро ими можно будет подтирать задницу.

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