Частная война при участии приближённых друзей Наступление в сирийском Дейр-эз-Зоре, где погибли сотни «вагнеровцев», было согласовано с Кремлем при участии Пригожина, узнала The Washington Post Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с координацией в Сирии действий частной военной компании Вагнера, находился в тесном контакте с Кремлем и сирийскими чиновниками за несколько дней и недель до и после удара коалиции США по проправительственным войска в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого, как полагают, погибли сотни россиян. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки. В перехваченных в конце января сообщениях Пригожин сообщает некоему высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он «получил разрешение» от неуказанного российского министра продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой в начале февраля. Из переписки также следовало, что российская сторона ожидает решения руководства САР. В сообщении от 30 января бизнесмен говорит, что у него есть «хороший сюрприз» для президента Сирии Башара Асада, который «состоится с 6 по 9 февраля». Согласно еще одному из отчетов, министр по делам президента Сирии Мухаммад Фадлаллах Аззам посулил Пригожину гонорар за его работу. Отчеты американской разведки также свидетельствуют об увеличении в этот период частоты переговоров Пригожина с чиновниками из администрации президента РФ, в том числе с руководителем администрации Антоном Вайно и его заместителем Владимиром Островенко. Разговоры продолжались до 5 февраля и возобновились после атаки, произошедшей в ночь с 7 на 8 февраля. Содержание этих разговоров неизвестно. Глава Минобороны США Джеймс Мэттис и глава Центрального командования Военно-воздушных сил США генерал-лейтенант Джеффри Харриган ранее заявляли, что военные коалиции, возглавляемой США, и американская разведка видели мобилизацию сирийских проправительственных сил в районе Дейр-эз-Зор за несколько дней до 7 февраля. В то же время они предупредили российскую сторону, что в случае начала наступления сил Асада им будет дан отпор. По словам Мэттиса, «русские заявили, что им ничего неизвестно о готовящемся наступлении», и заверили американское командование в том, что россиян среди участников данной операции нет. В ночь с 7 на 8 февраля коалиция США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. По словам Харригана, коалиция действовала в рамках самообороны, отражая попытку атаковать позиции «Сирийских демократических сил» (SDF), которые поддерживает Вашингтон. СМИ сообщали, что в результате этих ударов погибли от нескольких десятков до нескольких сотен российских наемников так называемой ЧВК Вагнера. Официально МИД РФ признал гибель и ранения лишь нескольких десятков россиян, добавив, что они не являлись штатными военнослужащими РФ. При этом относительно погибших в МИДе также говорили, что их число, по предварительным данным, не превышает пяти человек. The Washington Post напоминает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пригожина в финансировании и руководстве российской операцией по проведению «информационной войны» во время президентской кампании в США в 2016 году. Также известно, что Пригожин имеет тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным, передает InoPressa. NEWSru.com (прочитано 279 раз)