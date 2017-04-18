Крылатый пиар над Сирией

С сентября 2015-го над Сирией десятками летали только российские крылатые ракеты (КР) «Калибр» разных модификаций и новейшие дорогущие «Х-101» с дальностью более 5000 км. Военного смысла в этих пусках не было никакого: у бойцов сирийской оппозиции и боевиков всяких террористических организаций нет никаких радаров, боевой авиации и системы ПВО, которую нужно прорывать или обманывать с помощью КР. Теперь ударили по Сирии американцы BGM-109 Tomahawk, что выглядит более осмысленно: в Сирии развернуты новейшие российские истребители, радары и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), а систему ПВО Сирийской Арабской армии (САА) российские специалисты ударно модернизировали и укрепили. В результате российские КР поражали старые «Тойоты» боевиков или вообще непонятно что, какие-то условные цели «террористов», а американцы разгромили основную оперативную авиабазу САА Шайрат, которую использовали также и российские военные. При этом Пентагон издевательски заранее сообщил российской стороне о будущем налете по каналам обмена оперативной информацией: мол, не спите, готовьтесь к ночному удару. Тем не менее 59 КР Tomahawk прошли, как горячий нож через масло, сквозь российско-сирийскую ПВО.

Пентагон очень старался никак не задеть ни одного нашего военного, чтобы избежать ненужных осложнений, и это блестяще удалось, но российский престиж и гордость оказались биты на виду у мировой общественности, и наши МИД с Минобороны взялись отбиваться, как умеют и как получится.

3-го апреля подконтрольный оппозиции городок Хан-Шейхун в провинции Идлиб накрыло облаком отравляющего вещества (ОВ), предположительно зарина. Погибло более 80 человек, включая детей и женщин. МИД (Мария Захарова) ответил решительно: ничего, мол, этого не было – «провокация и постановочный видеоматериал» зловредных сирийских гуманитарных добровольцев «Белые каски». Но пиар-генерал Минобороны Игорь Конашенков вдруг признал, что САА действительно нанесла удар по Хан-Шейхуну, и газовая атака была, но это результат бомбежки некоего «склада боеприпасов боевиков», которые там то ли хранили, то ли производили самодельное химоружие. Прямодушный Конашенков как-то не учел того, что жителей Хан-Шейхуна накрыло аэрозольным облаком ОВ, что это облако кто-то должен был распылить, используя специальные фабричные боеприпасы или авиационное оборудование. Подобное облако не может образоваться в результате взрыва/пожара на «складе боеприпасов». Огонь уничтожает нестабильный зарин.

Версия Конашенкова стала официальной позицией РФ, хоть она de facto признавала применение ОВ сирийским режимом. Российские дипломаты и пиарщики отбивались как могли, но позиция была заведомо проиграна. Режим Дамаска уже применял зарин против собственного населения в ходе гражданской войны. В 2013-м по российско-американскому соглашению запасы сирийского ОВ были вывезены и уничтожены вместе со средствами доставки, но, похоже, какая-то заначка того и другого осталась. Президент Дональд Трамп, очевидно, углядел замечательную пиар-возможность выступить сильным лидером, согласившись с предложением своих генералов нанести ракетный удар по базе Шайрат, откуда предположительно был нанесен химический авиаудар. Эсминцы USS Porter и USS Ross продемонстрировали отменную скорострельность и боевую мощь, запустив за 14 мин. 59 КР Tomahawk по целям в Сирии. Нашему ВМФ, чтобы запустить пару десятков «Калибров-НК», приходилось собирать целую флотилию.

По боевой мощи и эффективности один американский эсминец (в США их сейчас 63 шт. и еще 22 крейсера) сравним со всем Черноморским флотом, и эта неприятная подробность портит пиар-картину мира, тщательно прорисованную российскими военно-патриотическими пиар-ведомствами. Конашенков храбро ответил, что, мол, американский удар по базе Шайрат был «малоэффективен», поскольку «по данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты», а остальные 36 КР делись неизвестно куда. И снова прямодушному пиар-генералу лучше было бы промолчать, поскольку его слова подтверждают, что новейшие российские радары, развернутые в Сирии, не в состоянии контролировать полет хоть и модернизированных, но конструктивно старых Tomahawk (выпускаются уже 40 лет), у которых отсутствуют элементы «стелс» в отличие от новейших американских КР. То есть пуск Tomahawk над морем, когда твердотопливный стартовый двигатель подбрасывает КР вверх, видят, а когда она летит, огибая рельеф местности над сушей, начинают терять и путаться. В Пентагоне, кстати, утверждают, что все КР попали в цель.

Конашенков добавил, что российская ПВО в Сирии носит «объектовый характер», защищая базы в Хмеймим и в Тартусе. А до всего прочего типа дела нет, а в сирийском ПВО одни арапы, которые ни с чем не справились. И вправду: по защите от КР (даже от старых Tomahawk) эффективный радиус обороны С-400, С-300В4 и «Панцирь» в Хмеймим и в Тартусе хорошо если 30 км. И напрасно в газетах рисуют радиусы в сотни километров, что будто бы российская ПВО «закрыла» всю Сирию. Впрочем, по пути в Шайрат стая Tomahawk успешно пролетела через зону ответственности российской ПВО на побережье в Тартусе. Пришлось срочно сочинять версию о том, что Tomahawk пропустили из неких благородных соображений, чтобы дать американцам полнее раскрыть свою истинную агрессивную сущность и еще ввести в немалый расход. В Москве стоимость залпа Tomahawk оценивают до 300 млн. долл. Но по правде Tomahawk раз в пять дешевле отечественных КР, да и закупали ныне пущенные Tomahawk сравнительно давно, когда одна штука стоила 500 тыс. долл. (в 1999-м). Даже с учетом инфляции залп Tomahawk стоил где-то 40-50 млн. долл. – в целом раз в 10 меньше, чем суммарные пуски российских КР по Сирии.

В целом Москва вчистую проиграла нынешнюю пиар-кампанию. Во время саммита во Флориде даже председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что понимает и оправдывает действия Трампа, которого ужаснули задушенные ОВ сирийские дети. Но, с другой стороны, сирийские ВВС окончательно не разгромлены им, и в Вашингтоне объявлено, что это была одноразовая акция. Трамп доказал, что он сильный лидер, а наши ВКС с сирийскими союзниками могут продолжать бомбить, если только без зарина и прочих ОВ. Очевидно, раздосадованное Минобороны объявило, что с 8 апреля закрывает специальную горячую линию с Пентагоном и не будет исполнять меморандум о предотвращении случайных столкновений в Сирии. Это, впрочем, опять пиар: несоразмерны военно-технические возможности сторон, и разрыв таков, что надо реально быть мазохистом-самоубийцей, чтобы ввязаться в драку с США.

Павел Фельгенгауэр

«Новая газета»