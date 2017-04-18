    Перекрёсток мнений

Аноним, 12-04-2017 #2[ru]

Есть ООО «ЧАРАШ УЛУГ-ХЕМ», через который Карлик и К проводят грязные делишки. Тоже бы проверить деятельность данной структуры. Начиная от Центрального Парка до Санатория Серебряная, все прибрежные территории Енисея, принадлежат Начыну Кара-оол. Сколько крутых баз отдыха имеют окружение ШВК. Работы для правоохранителей хватит на долгие годы.

Аноним, 12-04-2017 #3[ru]

Карлик срочно в Москву собрался. Нужно доставить чемодан. За сто деревянных лимонов он думает решит свои проблемы. Но чемодан всё не собирается! Старый, верный друг, Доржу авансом за все будущие республиканские строительные объекты, вроде как согласился дать деньги. Но увы, нищий народ Тувы в магазины не ходит. Денег у них катастрофически не хватает. Выручки у компаньона, соответственно нет.

Аноним, 12-04-2017 #4[ru]

Неужели это правда?

Аноним, 12-04-2017 #5[ru]

А кому возят деньги в Москву? У нас и так все бедно, запущено. Народ без работы спивается. Почему бы весной не начать сельхозработы?

Аноним, 13-04-2017 #6[ru]

Куда смотрит проверяющие органы Счетная палата, например?

Эрмак, 13-04-2017 #7[ru]

«арестовали бывшего главу Марий Эл...» Так что его не спасла отставка... опять «временная прописка» в Москве за казенный счет... Но что интересно: ВСЕХ Глав регионов садят по статье « организация ОПГ»... То есть они вроде не «Воры в Законе», но формулировка то воровская...

Аноним, 13-04-2017 #9[ru]

Чемоданом не отделается, воровал вагонами.

Аноним, 13-04-2017 #10[ru]

Чтобы понять, почему я так написал в #8: высокопоставленный источник в Кремле заявил, что «Меркушкину сказали паковать вещи». В конце следующей недели Николай Иванович должен покинуть свой пост. Господин Меркушкин – это редкая личность в российской политике, которая начала не устраивать всех: от жителей региона, оппозиционеров и борцов с коррупцией до Администрации Президента и лично Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говоря про отставку Меркушкина, заявил, что Кремль «традиционно не анонсирует» кадровые решения. По всей видимости, Николая Ивановича действительно «сливают». Отставка неминуема. Отметим, что в феврале этого года на улицы Самары вышли с митингом пенсионеры-льготники и представители КПРФ и ЛДПР, объединить недолюбливающие, мягко говоря, друг друга партии смог Меркушкин. Губернатор отменил безлимитный проезд из-за того, что «деньги, которые идут на оплату транспорта льготникам (500-600 млн. руб.), похищаются». Может, надо было снять с должностей тех, кто похищает, а не отменять льготы!? Этому предшествовало беспрецедентно наглое отношение Николая Ивановича к населению. Например, политик на вопрос рабочих «АвтоВАЗа» – «когда власти региона погасят перед работниками долги по зарплате (за 2 года)», заявил, что «никогда», если собеседница «будет продолжать диалог в таком тоне»... Воруют у Меркушкина действительно «безмерно». Так, в 2015 году «Корпорации развития Самарской области», принадлежащая властям и получившая от 2,2 до 3,2 млрд рублей бюджетных денег под строительство птицефабрики, так ничего и не построила. Где деньги – тоже неизвестно. Пропадают и федеральные деньги. Напомним, что Самара – один из городов, где пройдет чемпионат мира по футболу в 2018 году. На стадион администрация Меркушкина получила 10 млрд рублей. Все истратив, Меркушкин в конце 2016 года попросил еще 11 млрд рублей! В итоге «подкинули» Меркушкину 8,2 млрд рублей. И что? Стадион не построен, администрация Меркушкина занимается тем, что заменяет материалы арены на более дешевые!..

Аноним, 14-04-2017 #13[ru]

Тут #11 спрашивает: – «а зачем пишете про губернатора то ли Саратова, то ли Самары, нам то от этого ни жарко ни холодно)» ОТВЕЧАЕМ. Ваш Кара-оол – на очереди. Вот только чтобы быстрее его очередь дошла, надо его выводить на чистую воду любыми способами. И это работа и ФСБ и силовиков и всего народа. Вы думаете, в Кремле не видят, что из себя представляет он? Видят. Но все же молчат. Тогда его один хрен поменяют, только позднее. Вон Леонида Маркелова сначала скинули, а потом про взятку вспомнили. Вы что думаете, весь срок взяток этот губернатор не брал, а когда стали снимать, не удержался и взял? Наивные. Губернатор уходит либо по-плохому, либо по-хорошему. В первом случае он получает теплое место, а во втором – формулировку «в связи с утратой доверия», которая ведет к задержанию... До сих пор эта формула не давала сбоев. При этом на Маркелова всегда публиковалось очень много компромата, поэтому вряд ли Кремль мог внезапно узнать что-то такое, что переполнило его чашу терпения. Что узнал такое? Да обстановка изменилась. Выборы президента на носу. А кругом полная жопа. Вот и решили жопу подштопать. Кем? Ну конечно: губернаторами заткнуть эту дырку. Теперь понятно или еще не дошло?

Аноним, 12-04-2017 #1[ru]

Его уже не спасешь

Аноним, 14-04-2017 #3[ru]

Все решают деньги, у каждого своя цена!

Аноним, 12-04-2017 #1[ru]

Коррупционера Ананьина мы, каа-хемцы, не выбирали. Пусть п**дует на правый берег. он там построил шикарный коттедж скорее всего за счет денег п.г.т. Каа-хем. вот куда все деньги ушли.

Аноним, 12-04-2017 #2[ru]

Его коттедж, наверное, все 20-30 миллионов стоит. Говорят, абаканцы строили. Откуда у него такие деньги?

Аноним, 12-04-2017 #3[ru]

У Ананьина по квартире в Новосибирске и в Абакане. Он тут пенсию заработает и помашет ручкой. Патриот он долбанный. С Туневым надругались не один раз и на мальчиков тоже нападали.

Аноним, 14-04-2017 #1[ru]

... Кара-оола никак не сдвинете с места. Он как скала. Его поддерживает умный простой народ. Во всех ваших союзах собраны только эгоисты, думающие только о себе, а не о развитии Тувы. Знаете вы кто? Вы враги Тувы, одни дебилы, только одним местом думаете. А из дебилов какой руководитель?

Аноним, 14-04-2017 #2[ru]

Хотите митингом смуты организовать, как на майдане? Не получится. Народ умный. На митинг придут только такие как вы, чокнутые.

адыжок, 12-04-2017 #2[ru]

Искандеры? ШВ в декабре поссорился с Гриневым, вот и пошла заваруха. И на мозоль наступил. Личные причины + московские сигналы.

Аноним, 12-04-2017 #4[ru]

Ну хоть кого то садить же начали? Думаю, благодаря Гриневу.

Аноним, 12-04-2017 #5[ru]

В Туве единственные, кто на слуху – это прокуроры, которые заводят дела против воров во власти. Полицаи, следователи, фсб – молчат.

Аноним, 14-04-2017 #9[ru]

Гринёв приехал, покушал, уехал, едет боровков уши торчком, голова кругом, глаза горят. Каком состоянии уедет, посмотрим.

Аноним, 13-04-2017 #1[ru]

В сиротских слезах потонут черные братья.

Аноним, 14-04-2017 #2[ru]

Причем тут черные братья? Тут виноваты председатели администраций.

Аноним, 15-04-2017 #3[ru]

Кто их назначал, утверждал? Все, как один – команда ШВК.

Быков, 12-04-2017 #2[com]

... Ведь всякий теракт воспринимается как прокол спецслужб, независимо от степени их истинной вины. ЛЮДЕЙ ОРГАНИЗУЮТ ДЛЯ СКОРБИ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ САМООРГАНИЗОВАЛИСЬ ДЛЯ ГНЕВА. http://sobesednik.ru/dmitriy-bykov/20170411-dmitriy-bykov-skorb-i-oskorblenie

Валерий_Соловей, 13-04-2017 #3[com]

Элементы вызревающего политического кризиса: 1. Аресты губернаторов ведут не к повышению эффективности, а к прогрессирующему параличу управленческого аппарата. Характерно, что кандидаты на пост губеров отказываются от высокой чести. 2. Задержания Мальцева и лидеров «новой оппозиции» вызывают не страх, а озлобление и приведут к появлению более радикальных лидеров. 3. Призыв Навального отметить «День России» встретил высокую мобилизационную готовность. 4. Слухи о том, что якобы Патриарх летом должен освятить Исаакий, явно не поспособствуют успокоению города на Неве.

Аноним, 12-04-2017 #2[ru]

Ворьё при власти! И этим всё сказано.

Аноним, 12-04-2017 #3[com]

Над Хрущевым смеёмся... А при нём «ПОЕХАЛИ!» На Путина молимся... А при нём «ПРИЕХАЛИ!»

Аноним, 12-04-2017 #4[ru]

Для России приоритетным давно является не освоение просторов космоса, а покорение глубин дна.

Аноним, 12-04-2017 #1[ru]

Прочитал номер газеты, RESPECT журналистам!

Аноним, 12-04-2017 #2[ru]

Все жители, например «Троцан» говорят об этой «хате»...

Аноним, 12-04-2017 #4[ru]

Извращенец коротконогий.

Аноним, 12-04-2017 #5[ru]

Если бы одна рожа была страшная, одно дело. А тут все тельце уродливо, газеткой не прикроешь.

Аноним, 12-04-2017 #6[ru]

Это сколько надо выпить то, ну чтоб с ним кувыркаться? От одного вида психологическую травму получить можно, тут голым видели...

Аноним, 12-04-2017 #7[ru]

Главный чпокер всея Тувы, а девушкам ордена за отвагу

Аноним, 12-04-2017 #8[ru]

Самое печальное, что это наша политика, которая определяет нашу жизнь. Почему мы живем в жопе? Потому что вся кровь из головы ушла в головку.

Аноним, 12-04-2017 #9[ru]

И сидит подурневшая и пожирневшая 40-летняя шлюха Аяшка в своей маленькой двушке в подмосковных Мытищах. Вспоминает как ох**вала от наглости и вседозволенности, как получала взятки за устройство на работу, как украла 2 миллиона рублей на строительстве сиротских домов. А жизнь то ещё долгая и люди пальцем тычут.

Аноним, 12-04-2017 #10[ru]

Был Карлик, а стал Калигула. Хорошо хоть мужиками не интересуется.

Аноним, 13-04-2017 #14[ru]

Крутить романы и т.п. дело личное, но казенное имущество использовать для этого...

Аноним, 13-04-2017 #18[ru]

Почему Черный мальчик такой ненасытный, что на деньги, что на женщин? Неужели тувинский народ, тувинская земля не достойны лучшей участи, чем этот горе-руководитель? Сколько будет продолжаться такая жизнь? Что делать и кто виноват?

Аноним, 13-04-2017 #19[ru]

Черный ненасытный тувинский жеребец или пони тоже кони.

Аноним, 13-04-2017 #23[ru]

Фуу, как противно-то... почему большинство мужиков, дорвавшись до денег и власти, пускаются во все тяжкие? вопрос, конечно, риторический... а женщины эти тоже дуры... рожать от кшв... хотя, наверно, они надеются на алименты и помощь до старости... но, как говорится, долго ждать не придется... скоро кшв конец будет, и алиментов не видать... зато «слава», как получили «засраку», будет долгая... детям еще достанется... ох... или эх... не дай боже...

Аноним, 13-04-2017 #24[ru]

Оргазма родила же от усатого таракана, не побрезговала. А тут просто разовые девчули.

Аноним, 14-04-2017 #27[ru]

На фоне всех замов Брокерт А.В. смотрится более грамотным и представительным, особенно в Москве. Или я остальных просто не знаю...

Аноним, 14-04-2017 #29[ru]

Брокерта А.В. на Главу РТ народ. Путина и Шойгу в известность поставить и все.,

Аноним, 14-04-2017 #31[ru]

Народ знает, но безмолвствует до поры до времени...