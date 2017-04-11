За будущее Тувы

К сожалению, придется еще раз вернуться к теме, связанной с Сагланой, девочки из Кунгуртуга, и ее матери. Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол и тут не преминул воспользоваться возможностью попиариться на беде людей.

Полюбуйтесь, какую ахинею в своем блоге несет человек, который, по идее, по должности, должен быть, если не безупречным, ну хотя бы уметь следить за своими словами. Впрочем, сами почитайте сей опус: «Историю с нашей отважной Саглааной из Кунгуртуга мы обсуждали с Сергеем Кужугетовичем. За что маму девочки пытаются лишить родительских прав? ...Вспомнили систему советских интернатов. ...И кто потом из них (видимо, из интернатов – А.Х.) вырастал? Хозяйства толком не знали, трудиться как родители не научились.... полностью согласен со Старшим... (это он о Сергее Кужугетовиче)».

Возникает несколько вопросов.

Во-первых, причем здесь министр обороны страны, что с ним обсуждать? Он же не социальный министр и даже не уполномоченный по правам ребенка.

Скорее всего, разговор со звездным земляком был, но основная тема, все-таки была не о бедной девочке и ее маме. Видимо, он обратился к Сергею Кужугетовичу за помощью, просил оградить его от фсбэшников, прокуроров, которые с угрожающей неотвратимостью стягивают петлю вокруг его шеи. Обратился, чтобы уйти от ответственности за все: за смерть людей, за провал почти по всем направлениям своей деятельности на главной должности республики, за провал социальных программ, за украденные миллионы и миллиарды... И тут звездному земляку придется выложиться по полной. Нет, не из-за Кара-оола. Кара-оол здесь на десятом месте. Шойгу надо выложиться за себя, за свои миллионы, которые, скорее всего, ему капают каждый месяц, например, от вероятных дивидендов за угольный разрез. Это отчетливо проглядывается еще от того, что общественность Тувы до сих пор не может дождаться тех совместных проектов, о которых говорил Сергей Кужугетович, когда он призывал голосовать за Кара-оола на прошедших в прошлом году выборах. Значит, ему нужно выложиться за те тайные проекты, о которых мы еще не знаем, но, уверен, все-таки узнаем в будущем.

Во-вторых, зачем надо было выносить этот разговор на всю блогосферу. Вполне вероятно, что этот информационный вброс не случаен. Возможно, этим Кара-оол хочет предупредить не в меру ретивых правоохранителей: «...да, отвяжитесь вы от меня, разве вы не видите, с какими людьми я разговариваю накоротке...».

В-третьих, я бы на месте Шолбана, поостерегся давать уничижительную и голословную оценку целому поколению интернатских детей. Еще неизвестно, кто у нас не знает хозяйства, кто не умеет трудиться, интернатские или торговцы наркотой и водкой. Ведь сам Кара-оол десять лет паразитирует на наследии этого самого интернатского поколения, на ТЭСе, на угольном разрезе, на остатках животноводческого поголовья, почти ничего не создавая взамен. Ведь его хозяйственные проекты, распиаренные за государственные деньги СМИ, почти все накрылись медным тазом, лопнули, как мыльный пузырь.

И последнее: верхом наглости смотрится слово «Старшой», которым без зазрения совести называет Кара-оол Шойгу. Такая фамильярность в определенных кругах называется «ботать по фене». Впрочем, здесь он не одинок. Фразы типа «...мочить в сортире», «...учения по бомбометанию без существенного влияния на бюджет» показывают, что у нас страна на высшем уровне давно уже «ботает по фене».

Так что истинная цель показательной как бы защиты прав маленькой девочки ясна как день: это банальный шкурный интерес. Если он действительно болеет за малообеспеченных детей, то почему он не берет себе на воспитание брошенных сирот, как, например Кадыров. Ведь, по слухам, Кара-оол только за аренду магазина «Восторг» получает от своего прикормленного бизнесмена Доржу, наверно, не менее трех миллионов рублей в месяц. Как раз, может, хватит на содержание трех сирот. Почему не сделает так, как в той же Чечне, где нет домов престарелых? Наоборот, самой позорной страницей его деятельности на посту губернатора стала его война с ветеранами, у которых он отбирает каждый год порядка двадцати несчастных миллионов рублей, на фоне почти демонстративного разбрасывания миллионов его родственниками и приближенными бизнесменами. Здесь он нарушил самую важную буддистскую заповедь – уважение и забота о старшем поколении. Зато при каждом удобном случае не преминет покрасоваться то в православном, то буддистском богопочитании. Он с пеной у рта рассуждает о жилищной проблеме, при этом почти миллиардную сумму на строительство аварийного жилья подевал неизвестно куда. Даже своего «Старшого» он не преминул облапошить. Ведь, скорее всего, с его позволения были расхищены средства на строительство военных объектов.

Ладно, не будем больше о Кара-ооле, снимем этот вопрос с повестки дня. Скорее всего, речь теперь должна идти о том, кого хотели бы видеть на его месте. Насчет этого в сети разгорелись нешуточные страсти. Здесь у каждого свои хотелки. У Кара-оола, например, это псевдодепутат Госдумы Ооржак, человек – ни рыба, ни мясо, единственный плюс которого – его полная зависимость от Кара-оола. Выскакивают имена просто анекдотичных персонажей, вроде какой-то «оргазмы» или еще одного «шолбанчика». Первая, по публикациям в СМИ, снискала славу женского «альфонса», переходя из рук в руки своих похотливых начальников. А второму, опять же по публикациям, инкриминировался обмен средств «рожениц» на коттеджи в Красноярском крае, словом, он недалеко ушел от своего нынешнего начальника-растратчика. Кроме того, душа у него оказалась с гнильцой, принял с благодарностью депутатский мандат, готов был за это лизать все, что угодно, прекрасно зная, как были добыты голоса избирателей на выборах. Все эти имена, которые, может быть, и рассматриваются в Кремле, имеют один недостаток. Они не могут оградить нас от очередной «караооловщины». Они плоть от плоти его выкормыши.

У нас, у ветеранов и «россиян», есть свое видение на будущее Тувы. Нам нужно вернуть правду и праведность (религиозное понятие строгого следования правде, справедливости и милосердия) в нашу жизнь, по крайней мере, в Туве. Нам нужно очиститься от караооловской лжи и фальсификаций. Все те, кто называет какие-то имена, не знает или не хотят знать одного, что руководителя региона по Конституцию будет выбирать сам народ Тувы. Ни Путин, ни Шойгу, ни, тем более, Кара-оол не должны определять, кто будет следующим руководителем Тувы. Это должен сделать народ. Но для этого выборы должны быть действительно честными и чистыми, а не такими, какими они были в сентябре прошлого года. Как они проходили, вы узнали из наших публикаций, в том числе из материала «Не там ищете преступников, господа!» прошлого выпуска газеты «Риск».

При этом определяющим шагом власти к правде и праведности является назначение исполняющим обязанности руководителя республики на переходный период, главной задачей для которого должно стать проведение честных выборов. В этом самом архиважном вопросе мы не верим ни Путину, ни Шойгу, ни Памфиловой. Они в этом вопросе себя уже показали.

У нас есть свои кандидаты, которые могут воплотить в жизнь вековую мечту тувинского народа – жить правдиво и праведно. О такой жизни мы расскажем 22 апреля 2017 года на митинге «За будущее Тувы!», который организуется Союзом ветеранов и общественной организацией «Россияне».

Амыр Хоюгбан