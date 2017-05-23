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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 20, 23 мая / Кто повинен в повальном воровстве бюджетных средств Тувы, выделенных на строительство?
   
 
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№20, 23 мая 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Кто повинен в повальном воровстве бюджетных средств Тувы, выделенных на строительство?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 18 по 21 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам повального воровства бюджетных средств, выделенных на строительство. В ходе исследования было опрошено 124 человека, которые ответили на следующий вопрос:

«Кто виноват в воровстве бюджетных средств республики, выделенных на строительство?»

Были получены следующие ответы:

Шойгу, который пролоббировал назначение Кара-оола премьером и фактически сформировал правительство Тувы 19,35%
Кара-оол, организовавший этот процесс 32,26%
МВД, сросшееся с преступниками в правительстве Тувы 20,97%
ФСБ, не принимающая мер для очистки органов власти Тувы от жулья 27,42%

Кто виноват в воровстве бюджетных средств республики, выделенных на строительство?

(прочитано 757 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6667.html
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В Туве создан Союз русскоязычных граждан «Россияне». В связи с участившимися запросами граждан сообщаю, что любой гражданин Тувы может обратиться в эту общественную организацию по почтовому адресу: 667001, г.Кызыл, а/я №57, Молину В.А. А также по электронному адресу: rossiane.tuva@gmail.com
Председатель Союза «Россияне» В.А. Молин
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
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