Изучаем мнение граждан Кто повинен в повальном воровстве бюджетных средств Тувы, выделенных на строительство? PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 18 по 21 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам повального воровства бюджетных средств, выделенных на строительство. В ходе исследования было опрошено 124 человека, которые ответили на следующий вопрос: «Кто виноват в воровстве бюджетных средств республики, выделенных на строительство?» Были получены следующие ответы: Шойгу, который пролоббировал назначение Кара-оола премьером и фактически сформировал правительство Тувы 19,35% Кара-оол, организовавший этот процесс 32,26% МВД, сросшееся с преступниками в правительстве Тувы 20,97% ФСБ, не принимающая мер для очистки органов власти Тувы от жулья 27,42%

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