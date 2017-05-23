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Кто повинен в повальном воровстве бюджетных средств Тувы, выделенных на строительство?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 18 по 21 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам повального воровства бюджетных средств, выделенных на строительство. В ходе исследования было опрошено 124 человека, которые ответили на следующий вопрос:
«Кто виноват в воровстве бюджетных средств республики, выделенных на строительство?»
Были получены следующие ответы:
Шойгу, который пролоббировал назначение Кара-оола премьером и фактически сформировал правительство Тувы
19,35%
Кара-оол, организовавший этот процесс
32,26%
МВД, сросшееся с преступниками в правительстве Тувы
20,97%
ФСБ, не принимающая мер для очистки органов власти Тувы от жулья