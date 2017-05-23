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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 20, 23 мая / Перекрёсток мнений
   
 
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№20, 23 мая 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 18-05-2017 #1[ru]

«А мы тут живём в мире ваших жоп» – потому, чтобы не жить в таком мире, он набирает таких же карликов. Так что Хопуя не долго осталось портить воздух в мире карликов

Русский вопрос в Туве глазами Прокуратуры РТ

Аноним, 17-05-2017 #1[ru]

Такое заразительное действо перекинулось и в Кок-тейскую школу искусств. Там тоже бездарные титулы пьяницы и склочники, готовят смещение русского директора, выведшую школу в 100 лучших по России.

Аноним, 17-05-2017 #2[ru]

про Астанину знаем. Ни фига эта скорая не работала...

Аноним, 17-05-2017 #3[ru]

2й, ну теперь то гораздо лучше стало, да? И звонить не надо, и не нахамит никто, и умирать как-то спокойнее)))

Аноним, 17-05-2017 #5[com]

Эти заместители прокурора Санчай и Бадмаев уже жопами приросли к своим креслам, гнать надо старперов. Прокуроров ротацию делают, почему бы замов не рокернуть в Магадан?

Аноним, 17-05-2017 #6[ru]

Пинясову с таможни надо рокернуть на Чукотку. Также приросла к креслу за 14 лет. Все низкие показатели ВЭД из-за нее.

Аноним, 17-05-2017 #7[ru]

Аноним #4, никак прокурор Санчай собственной персоной? Делами заниматься некогда, за соблюдением законодательства тоже присматривать времени нет. А вот РИСК, поди ж ты, читает и на комментарии время находит. Ай-ай!

Аноним, 18-05-2017 #9[ru]

КШВ учится в генштабе. Собирается уйти работать в Минобороны. Чтобы избежать посадки в тюрьму.

Аноним, 18-05-2017 #11[ru]

Сейчас в Туве повсеместно везде работает одна родня. Она выгоняет с работы всех, но особенно русскоязычных!!

Аноним, 18-05-2017 #12[ru]

Сергей Кужугетович заберите карлика в Генштаб, пусть парашу чистит! Ему кроме параши теперь ничего доверять нельзя – может по привычке сп***ить.

Аноним, 18-05-2017 #13[ru]

Предлагаю поднять тему: есть ли почва для тувинского вопроса в Туве? Ведь тувинцы не меньше русаков выезжают на пмж в другие регионы, однако никого не колышут причины отъезда коренного населения. Зато как русские выезжают, так сразу вой со скулежом подымается, как будто без них не пьётся, не жрётся и не срётся. Почему трудоспособное и квалифицированное население выезжает за пределы республики? Так надо вопрос ставить, а не выть за каждым русским вслед. Ферштейн?

Эрмак, 19-05-2017 #15[ru]

аноним номера 2,4,10... Неужели позицию Правительства Тувы можно защищать только как Вы – трусливо и анонимно? Неужели у Вас не хватает ума, просто понять, что выступая анонимно и трусливо, а значит – подло против Астаниной, Конвиза, Вы всего лишь свою подлую трусость показываете?

Эрмак, 19-05-2017 #16[ru]

Аноним №13... А что, за Саяны выезжают тувинцы не РУССКОЯЗЫЧНЫЕ? Или ВЫ считаете, что без знания РУССКОГО языка можно трудиться в Москве, или Сибири? Так что аноним номер 13... Вы здесь что, на тувинском языке защищаете интересы тех тувинцев, кто выезжает за пределы республики? Весь идиотизм в Туве и заключается в том, что знающим ДВА, а порой и Три языка, Четыре, тувинцам легче работу найти за пределами Тувы, чем на Родине. То есть чем выше твой уровень образования, настоящего, тем трудней в Туве найти работу. К примеру, тувинцам знающим китайский, все же выгодней трудоустроиться в китайские фирмы, работающие в РФ, чем ехать искать работу в Китае, переполненном собственными трудовыми ресурсами. Так что, к примеру тот же Молин защищает интересы не столько самих русских, сколько ВСЕХ Образованных РусскоЯЗЫЧНЫХ Граждан РФ, проживающих в республике. В том числе и ТУВИНЦЕВ, отлично знающих не только по Два Языка МИНИМУМ, а и знающих свои профессии. Так что их знания востребованы за пределами Тувы. Где они и находят работу.

Аноним, 20-05-2017 #17[ru]

Че мучаться, предлагаю оруспаям выехать, а границу с Тувой – закрыть...

Аноним, 21-05-2017 #18[ru]

17-му. Хочешь выживать, а не жить, то мотай в отдаленный кожуун, откуда бегут люди. По поводу границы. Никто такой маленькой и беззащитной республике не даст жить самостоятельно. Быстренько попадешь под крыло таких акул, как Китай. Наши предки уже жили с ними. Читай историю, неуч! Лучше больше работай, меньше пей и тем самым приноси пользу для своего народа. Такие бездельники, нытики – полреспублики.

В ком русские в Туве видят защиту от произвола?

Аноним, 20-05-2017 #1[ru]

Отъезду здравомыслящих людей из Тувы способствует, в первую очередь, экология!!! Засаженность в г.Кызыле превосходит все нормы!!! А потом уже низкий уровень культуры, алкоголизация населения и т.д.

Аноним, 21-05-2017 #2[ru]

О каком годе экологии можно говорить, писать? Население задыхается от сажи. В первую очередь, решайте этот вопрос, неуважаемые правители! Пустозвоние Ваше надоело!

Коротко

Аноним, 20-05-2017 #1[ru]

Даже если водка будет стоить два ноль пять, мы будем пить ее опять, а «трезвенник» Кара-оол загнется скоро, как и весь его произвол.

Обзор прессы

Аноним, 17-05-2017 #2[ru]

А что, мнение В. Салчака об этом опусе узнать было бы интересно. Очень верное предложение.

Аноним, 18-05-2017 #3[ru]

Нормальные люди, если ни хрена не могут, умных зовут!!

Лжегерой или Нос по ветру

Аноним, 21-05-2017 #1[ru]

А прокуратура и следственные органы навряд ли будут интересоваться, каким образом дочь Чучева (ранее – Чучева, Ретунская), а теперь, уже Гостюхина Оксана Ивановна назначена на должность начальника МСЧ МВД республики при поддержке Лобанова и иже с ним. Ушла на пенсион из УИС практически негодной по здоровью, получив деньги за это, и вдруг, совершенно «здоровая», годная на аттестованную должность, и полкана получит! А Вы говорите, Чучев. Она со всеми дружит, с Лобановыми, и пр. нужными. Супруга прокурора Амирова работает в МСЧ МВД. Что Вы, такие «Чучевы» никогда не тонут, как кое-что.

Минобороны: Чудеса в решете или решето на боевой вахте

Аноним, 18-05-2017 #1[ru]

Помнится, Шойгу еще обещал портянки отменить – тоже затух. Остается ему только брать штурмом картонный Рейхстаг. Причем, бюджет выделяет, как за настоящий!

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Аноним, 18-05-2017 #1[ru]

Чудаан-оол, похоже – вор. Надо проверить, не натворил ли он чего в Тубдиспансере. Врачам все урезал надбавки и коэффициенты. Вот вам и печальный итог. Своих же коллег обчистил. Позор!!!

Аноним, 21-05-2017 #2[ru]

Все это – итог плачевного социально-экономического положения республики. Вынуждены воровать все, от народа до чиновников!!! Различие только в возможностях – как, где и сколько воруют, и в последствиях – кому какой срок.

Аноним, 21-05-2017 #3[ru]

А Чудаан-оол, говорят, со своей командой, в свое время в тубдиспансере тоже вытворял, все замы, включая Оюн А.Д., по несколько ипотек позакрывали.

Не можете повторить

Аноним, 17-05-2017 #1[ru]

Юлии, прежде чем выходить с «пасквилем» на страницы, надо поучить историю. Чем меньше такого мракобесия, тем спокойней жизнь народа. Тува в 35-40 гг. вывозила зерно за пределы, а теперь фураж завозим. Неоправданная злость и ненависть.

Аноним, 17-05-2017 #2[ru]

Причем тут зерно и фураж в Туве и с чем именно ты не согласен, первый? Юлия про то и пишет, что тогда была ого-го империя и союзников было много, а сегодня смешные человечки пляшут на обломках империи, грозя хилыми ручками всему миру ржавой ядерной дубиной, сохранившейся с советских времен. Гордиться-то сегодня нечем, вот и напяливают на себя старый дедовский китель с наградами...

Аноним, 17-05-2017 #3[ru]

Глава Тувы дал старт международному мотопробегу «Огненный таран». Пиар на костях десятках миллионов погибших – это когда жирные лоснящиеся дядьки на дорогущих иностранных байках собрались с ветерком за бюджетный счет прокатиться по стране... Вместо того, чтобы обеспечить немногим оставшимся ветеранам по-настоящему человеческую жизнь...

Иисус с качествами покемонов

Эрмак, 19-05-2017 #1[ru]

Идиотизм нашей системы образования, включая духовное, заключен в том, что мы до сих пор не понимаем, почему появляются эти соколовские? У нас много говорили и говорят о убийстве последней императорской семьи... Но при этом стыдливо замалчивают, что 9 января 1905 года, названного «Кровавым Воскресеньем». Убивали не только тех, кто шел с портретами Императора, но и пулями пробивали иконы, и сами портреты Николая 2 го... В свое Время в 610 году создали Ислам, затем Большевизм, а сейчас формируют НЕО Язычество... Жаль, что РПЦ МП не научил не 1905 год, не год 1917...

Перекрёсток мнений

Аноним, 17-05-2017 #1[ru]

Шойгу, спаси Туву от Карликов!

У какого вора карма круче?

Аноним, 17-05-2017 #1[ru]

Если Путин и Шойгу не уберут Кара-оола, буду голосовать за Навального, а не за Путина. Надоело все, к чертовой матери.

Аноним, 17-05-2017 #2[ru]

Согласен с №1. Провались они пропадом, ворюги беспросветные.

Аноним, 17-05-2017 #3[ru]

Сиротские деньги и слезы сведут скоро Карлика в могилу. Последним здоровьем рискует, но ворует...

Минобороны, 17-05-2017 #5[ru]

Кстати, ваш Карлик не встречался с генералом много месяцев. И 15 апреля он совершенно точно не встречался с ним. Больной на голову Карлик сейчас просто пи**ит в интернете про несуществующие встречи и разговоры. Также и не было никакого разговора про девочку Саглану. То, что он пишет в соцсетях – на 90% обычное враньё. Ничего не будет с пустых протокольных встреч с послом Китая, борцом Алексеевым. Ничего!!! Пустая трата миллионов бюджетных денег на еду и выпивку тусущющимся гастролерам. Соберёт Карлик правительство и бюджетников для праздношатающихся знаменитостей-алкоголиков и пытается обмануть себя и всех вокруг, что все хорошо. Они пожрут, побухают, посрут, нафоткаются – и едут в другой регион жрать, бухать, срать, фоткаться.

Аноним, 17-05-2017 #10[ru]

Путину по-барабану, за кого буду голосовать люди – «художники нарисуют».

Аноним, 17-05-2017 #11[ru]

Уберите этого Карлика, который свалился на нашу голову, по телеку у него лицо такое, что глаз не видать, и везде пиарится на фоне достижений других (спортсмены, танцоров, аратов и др.). А насчёт Старшего вообще безобразие. Человек с именем, должностью, в руководстве страны, в истории России навсегда останется и так называть Шойгу С.К. – вообще безкультурье и срам. Просто слов уже нет.

Аноним, 17-05-2017 #13[ru]

В правительстве придумали схему освоения федеральных бюджетных денег. В конце года всех подрядчиков заставляют подписывать подложные акты приема, домов, квартир, недостроек. Эти подложные акты они представляют в казначейство, для 100% перечисления федеральных денег на счета подрядчиков, которые открыты в Народном банке. Между всеми подрядчиками, гостройзаказом и народным банком заключены соглашения о банковском обслуживании этих счетов. Народный банк контролирует правительство Тувы. Вот так, в коммерческом банке они осваивают федеральные денежки по подложным актам. Подложные акты можете посмотреть на официальном сайте госзакупок, у каждого подрядчика.

Аноним, 18-05-2017 #14[ru]

Минобороны, раз ты так информировано, подскажи, когда ждать перемен во власти?

Аноним, 18-05-2017 #17[ru]

Господи, услышь наши молитвы и накажи Карлика! Прости нас, грешных, ибо не может отродье дьявола более измываться над народом твоим!

Аноним, 18-05-2017 #18[ru]

#13 если эти акты приемки квартир подделка, значит, оттуда, весь сыр бор начался, с переселениями с ветхого жилья, с домами детей сирот и т.д. они пишут что, квартиры переданы, с ключами и т.д., все в порядке, а на самом деле дома только строятся или вообще не построены.

ВДВ, 21-05-2017 #21[ru]

Зимин в Хакасии и Кара-оол в Тыве, одного поля ягоды. Их пахан Серега взрастил и лелеет для собственных нужд.

(прочитано 838 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6676.html
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Аноним (гость) 24-05-2017 13:58:46   #1 [ru]
Зимин для Хакасии хоть что то делает,а наш только ворует день и ночь кажется.Ничего путнего и по человечески от души для народа не сделал.Черт бы его побрал!
 
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