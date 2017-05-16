    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Обокрали сироту

Нарушения прав несовершеннолетнего выявлены прокурорскими работниками при проверке обращения гражданина.

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено обращение гражданина о нарушении прав его несовершеннолетнего брата, который проживает в приемной семье.

Проверка показала, что расходование денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему, Отделом опеки и попечительства по Каа-Хемскому району надлежащим образом не контролировалось. Отчеты за время пребывания в приемной семье в личном деле отсутствовали.

При этом за время пребывания несовершеннолетнего в приемной семье с его счета опекуном в 2015 и 2016 годах были сняты 581 700 рублей.

По выявленным нарушениям в адрес директора Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, Каа-Хемским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Тыва расследуется уголовное дело в отношении опекуна, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере.

Айлана Ондар, заместитель прокурора Каа-Хемского района.

Работа не выполнена, деньги похищены

В Туве прокуратурой района признано законным возбуждение уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Прокуратурой Улуг-Хемского района Республики Тыва признано законным и обоснованным возбуждение второго уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на аварийно-восстановительные работы объектов, пострадавших от землетрясения.

Следователем Межмуниципального отдела МВД РФ «Улуг-Хемский» возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Техносервис» Геннадия Чамбала по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, Геннадий Чамбал, будучи директором общества с ограниченной ответственностью «Техносервис», 6 ноября 2014 года заключил с администрацией Улуг-Хемского района муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах Улуг-Хемского района, пострадавших от землетрясения. Согласно материалам уголовного дела, обществу с ограниченной ответственностью по заключенному муниципальному контракту было перечислено 4 млн. рублей. Чамбал, используя свое служебное положение, в 2014 году похитил свыше 3 млн. рублей, обратив их в свою пользу. При этом аварийно-восстановительные работы в обусловленные контрактами сроки и до настоящего времени в полном объеме не выполнены. Бюджету Улуг-Хемского района причинен особо крупный ущерб.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Руслан Монгуш, прокурор Улуг-Хемского района.

Руководство медцентра похитило 23 миллиона рублей

В Республике Тыва прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы, похитившей более 23 млн. рублей.

Прокуратура Республики Тыва утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми должностных лиц государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Улуг-Хемский межрайонный медицинский центр». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с 1 января 2013 года по июнь 2015 года была создана организованная группа, в состав которой вошли главный бухгалтер Улуг-Хемского межрайонного медицинского центра, бывший главный врач этого учреждения, заместитель главного врача по экономическим вопросам и пять бухгалтеров.

В указанный период времени сообщники внесли в реестры по зачислению оплаты труда заведомо ложные сведения о повышенных размерах зарплаты работникам учреждения. Благодаря этому им удалось присвоить около 23,4 млн. рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Улуг-Хемский районный суд Республики Тыва для рассмотрения по существу.

«Сгорел» вор на планшетах

В Туве мужчина за кражу и покушение на кражу планшетов из магазина отправится в исправительную колонию строгого режима.

Мировым судьей судебного участка №6 г.Кызыла Республики Тыва вынесен приговор в отношении Аржаана Ондара, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158 (тайное хищение чужого имущества) и ч.3 ст.30 ч.1 ст.158 УК РФ – покушение на кражу.

В судебном заседании установлено, что 13 ноября 2016 года Ондар, находясь в помещении магазина ООО «ДНС Трейд», расположенного по улице Ленина, 26а в г.Кызыле, похитил стоявший на витрине планшет «Самсунг». Через две недели Ондар снова пришел в этот магазин и хотел украсть планшет «Леново». Его преступные действия были пресечены сотрудником магазина, Поэтому Ондар не довел свой умысел на хищение чужого имущества по независящим от него обстоятельствам.

В суде обвиняемый Ондар полностью признал свою вину. Суд учел личность обвиняемого, обстоятельства совершения преступления и назначил Ондару 1 год 2 месяцев лишения свободы.

Вероника Сынан-оол, помощник прокурора г. Кызыла.