    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Мошенничество с квартирами

Прокуратура Тандинского района Республики Тыва проверила законность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья».

Установлено, что на основании акта обследования, составленного межведомственной комиссией от 7 сентября 2011 года №2, в перечень аварийных и непригодных для проживания домов включен дом №21 по ул. Степной в районном центе – селе Бай-Хааке. Согласно документу этот дом, построенный в 1963 году, состоит из 10 квартир. Прокурорские работники установили, что в аварийном доме было 7 квартир.

В дальнейшем должностные лица администрации муниципального района по договорам мены взамен квартир, находящихся в доме №21 по ул. Степной, передали гражданам 10 квартир. В том числе три квартиры переданы гражданам, которые в действительности в аварийном доме №21 по ул. Степной не проживали.

Кроме того, проверка показала, что на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в Бай-Хааке было выделено 16 млн. 426 тыс. рублей. Из них 4 млн. 900 тыс. рублей чиновники Тандинского района на основании подложного акта обследования дома №21 по ул. Степной потратили незаконно, причинив бюджету ущерб на эту сумму.

Материалы проверки прокуратура района направила в Межмуниципальный отдел МВД РФ «Тандинский» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результату их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Валерия Куулар, прокурор Тандинского района.

Деньги «вылетели в трубу», а трубопровода нет...

Прокуратурой Республики Тыва признано законным возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения денег, выделенных на строительство водопровода в высокогорном селе Мугур-Аксы – районном центре Монгун-Тайгинского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что между администрацией Монгун-Тайгинского района в лице председателя Алексея Очур-оола и ООО «Сылдыс» в лице Славы Клояна 26 июля 2013 года был заключен контракт на строительство наружных сетей водопровода в с.Мугур-Аксы протяженностью 3,9 километра. Сроки выполнения работ до 24 октября 2013 года.

Для исполнения контракта администрация района перечислила ООО «Сылдыс» 14 млн. 100 тыс. рублей. Деньги потрачены, а работы по строительству водопроводной сети в селе Мугур-Аксы подрядчиком до настоящего времени не выполнены.

Уголовное дело находится в производстве следователя Межмуниципального отдела МВД РФ «Дзун-Хемчикский». По делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Елена Мальцева, прокурор отдела прокуратуры Республики Тыва.