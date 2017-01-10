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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 1, 10 января / Как украсть миллионы?
   
 
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№1, 10 января 2017 года.

Как украсть миллионы?

Как украсть миллионы? Мастер-класс от Юрия Якушева

Мастер-класс от Юрия Якушева

«Уважаемая редакция газеты «РИСК»!

Прочитал несколько публикаций о жулике Якушеве и никак не могу понять: как он умудрился украсть 17 млн. рублей на строительстве жилья, если он вообще не строитель?»

Для того, чтобы украсть бюджетные деньги, не обязательно быть строителем или финансистом. Вон, к примеру, Кара-оол – так тот вообще философ... Для того, чтобы красть бюджетные деньги, нужно лишь быть «хорошим знакомым» с теми, кто ведает казёнными деньгами. Что же до Якушева, то этот тип (по образованию, кстати, – врач) входит в близкий круг премьера Тувы и, по некоторым сведениям, оказывает ему различные услуги. Впрочем, в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Якушева, все вопросы по заключению госконтракта на 17 140 887,90 рублей решал не премьер Тувы Шолбан Валерьевич Кара-оол, а и.о. директора Государственного казённого учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» (далее по тексту «Госстройзаказ») Монгуш Дмитрий Амилатович. Причём другой стороной контракта являлся не Якушев Юрий Георгиевич, который сейчас на пару с Монгушом Д.А. предстал перед судом по обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в особо крупном размере, а директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительной компании Конус» Кулик Евгений Александрович. Для исполнения этого государственного заказа строить ничего не требовалось.

Согласно условиям контрактов, необходимо было приобрести семнадцать жилых помещений общей стоимостью в 17 140 887,90 рублей, в том числе: в пгт. Каа-Хем – 12 жилых помещений, в с.Мугур-Аксы – 2 жилых помещения; в г.Кызыле – 2 жилых помещения и в г.Туране – 1 жилое помещение не менее 33,0 кв. м. каждое. Квартира должна иметь год постройки не ранее 2013 года и должна быть передана заказчику в срок до 30 декабря 2014 года.

Как и зачем Якушев сумел раздобыть документы ООО «СК Конус» и как изготовил доверенность её директора Кулика на собственное имя, чтобы обналичить через Новосибирский филиал АКБ «Ланта-Банк» более 17 млн. рублей, выделенных из бюджета Тувы для обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время разбирается судья Кызылского городского суда Кызыл-оол. Наверное, учитывая личные взаимоотношения между премьером Кара-оолом и предпринимателем Якушевым, он мог эти контракты заключить на любое ООО, какое бы ему больше понравилось. Но, видимо, Якушев и его покровитель решили все эти деньги украсть. Потому заключили госконтракт на подставную компанию – и концы в воду. Но в хорошо разработанную комбинацию вмешалась ФСБ. А поскольку Якушев «наследил» в новосибирском банке, найти его оказалось «делом техники».

Недолгое следствие, плохо продуманное запирательство – и вот он уже на скамье подсудимых с хорошей перспективой получить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом. Сначала он, наверное, сильно надеялся на помощь Шолбана Кара-оола. Не случилось. Тот, видимо, даже не зачёл ему бесплатное строительство АЗС возле коммунального моста в г.Кызыле. И тогда вся надежда осталась только на суд. Благо дело, передали судье Кызыл-оолу – родному брату того Кызыл-оола, с которым Якушев в прошлом провернул немало весьма доходных земельных дел. Но пока речь не об этом.

Как считают следователи, в декабре 2013 года Якушев Ю.Г. и Монгуш Д.А. (да, да, не Кара-оол Ш.В., что было бы логично, а Монгуш Д.А.) вступили в преступный сговор с целью под видом исполнения государственных контрактов на приобретение 17 жилых помещений в государственную собственность в целях реализации республиканской программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений на 2013-2015 годы», утверждённой Постановлением Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2012 года №731, присвоить более 17 млн. бюджетных рублей. При этом и.о. директора «Госстройзаказа» Монгуш Д.А. не мог не знать, что друг премьера Тувы Кара-оола Якушев – это совсем не директор ООО «СК Конус» Кулик, поскольку вместе с Якушевым входил в ближайший доверенный круг друзей премьера Тувы Кара-оола. Тем не менее, Монгуш Д.А. заключил с мифическим директором несколько контрактов более чем на 17 млн. рублей, принял от него сфабрикованные счёт-фактуры и товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО «СК Конус» жилых помещений для детей-сирот, а затем оперативно в двухдневный (!) срок оплатил их.

Остальное было «делом техники». Якушев Юрий Георгиевич обналичил деньги и был готов потратить их по своему усмотрению. О том, как и в какой пропорции он поделился ворованными миллионами с премьером Тувы Ш.Кара-оолом или директором «Госстройзаказа» Монгушом Д.А., история умалчивает. Известна лишь поговорка о том, что Кара-оола «Бог наградил даром ничего не делать даром». Так что в бескорыстную глупость премьера Тувы верится не очень.

Однако не будем спешить. Если Якушев на суде не сдаст истинного благожелателя в своём преступном ремесле, то даже совместные аферы с братом судьи ему вряд ли помогут. И он получит срок «по полной». Наш корреспондент наблюдает за ходом судебного процесса и будет информировать вас обо всём, что происходит в суде.

Редакция

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 http://risk-inform.ru/article_6408.html
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Аноним (гость) 12-01-2017 07:39:16   #3 [ru]
Если мне не изменяет память, то покупка жилых помещений для детей-сирот проводится по конкурсу. При чем тут Якушев? Конкурс проводит Мэрия Кызыла, если сирота живет в Кызыле. При чем тут Правительство РТ? Жилыми помещениями занимается местное самоуправление, как и жилищным фондом. При чем тут Правительство? Кто составлял этот хитрый договор на приобретение жилых помещений для сирот? Минюст РТ? Минстрой РТ? Изначально кто составил этот договор? Кто подготовил проект приказа, распоряжения, постановления на разработку этого договора и кто подписал этот распорядительный акт? Почему муниципальный заказ на приобретение муниципального жилья для сирот заменили государственный заказом субъекта РФ? Что, есть такая целевая программа на федеральном и государственном уровне? Госстройзаказ лишь исполнитель поручения, который ему спустили сверху, прикрыв государственным пакетом документов. Каким? Какие именно документы входят в этот пакет, и на основании какой нормативки они были изданы? А протоколы совещаний где, на которых принимались решения о создании этих документов? Где они? В Минюсте, Минстрое, в Аппарате Правительства? Вот в чем корень-то!
 
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Аноним (гость) 11-01-2017 20:00:49   #2 [ru]
Если все это правда, то очень печально. Жалко очень сирот...
 
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Аноним (гость) 11-01-2017 16:01:34   #1 [ru]
За судьей Кызыл-оол надо очень пристально и внимательно следить. Он полностью Карлика человек. Исполняет все его заказы. Не случайно дело попало именно к нему. Если даст условный или оправдательный приговор то все станет понятно - заказ карлика выполнен. Поэтому надо фсб подключиться и за такие заказы самого отправить на нары.
Будем все внимательно наблюдать за Кызылоолом.
 
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