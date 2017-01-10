Как украсть миллионы?

Мастер-класс от Юрия Якушева

«Уважаемая редакция газеты «РИСК»!

Прочитал несколько публикаций о жулике Якушеве и никак не могу понять: как он умудрился украсть 17 млн. рублей на строительстве жилья, если он вообще не строитель?»

Для того, чтобы украсть бюджетные деньги, не обязательно быть строителем или финансистом. Вон, к примеру, Кара-оол – так тот вообще философ... Для того, чтобы красть бюджетные деньги, нужно лишь быть «хорошим знакомым» с теми, кто ведает казёнными деньгами. Что же до Якушева, то этот тип (по образованию, кстати, – врач) входит в близкий круг премьера Тувы и, по некоторым сведениям, оказывает ему различные услуги. Впрочем, в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Якушева, все вопросы по заключению госконтракта на 17 140 887,90 рублей решал не премьер Тувы Шолбан Валерьевич Кара-оол, а и.о. директора Государственного казённого учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» (далее по тексту «Госстройзаказ») Монгуш Дмитрий Амилатович. Причём другой стороной контракта являлся не Якушев Юрий Георгиевич, который сейчас на пару с Монгушом Д.А. предстал перед судом по обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в особо крупном размере, а директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительной компании Конус» Кулик Евгений Александрович. Для исполнения этого государственного заказа строить ничего не требовалось.

Согласно условиям контрактов, необходимо было приобрести семнадцать жилых помещений общей стоимостью в 17 140 887,90 рублей, в том числе: в пгт. Каа-Хем – 12 жилых помещений, в с.Мугур-Аксы – 2 жилых помещения; в г.Кызыле – 2 жилых помещения и в г.Туране – 1 жилое помещение не менее 33,0 кв. м. каждое. Квартира должна иметь год постройки не ранее 2013 года и должна быть передана заказчику в срок до 30 декабря 2014 года.

Как и зачем Якушев сумел раздобыть документы ООО «СК Конус» и как изготовил доверенность её директора Кулика на собственное имя, чтобы обналичить через Новосибирский филиал АКБ «Ланта-Банк» более 17 млн. рублей, выделенных из бюджета Тувы для обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время разбирается судья Кызылского городского суда Кызыл-оол. Наверное, учитывая личные взаимоотношения между премьером Кара-оолом и предпринимателем Якушевым, он мог эти контракты заключить на любое ООО, какое бы ему больше понравилось. Но, видимо, Якушев и его покровитель решили все эти деньги украсть. Потому заключили госконтракт на подставную компанию – и концы в воду. Но в хорошо разработанную комбинацию вмешалась ФСБ. А поскольку Якушев «наследил» в новосибирском банке, найти его оказалось «делом техники».

Недолгое следствие, плохо продуманное запирательство – и вот он уже на скамье подсудимых с хорошей перспективой получить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом. Сначала он, наверное, сильно надеялся на помощь Шолбана Кара-оола. Не случилось. Тот, видимо, даже не зачёл ему бесплатное строительство АЗС возле коммунального моста в г.Кызыле. И тогда вся надежда осталась только на суд. Благо дело, передали судье Кызыл-оолу – родному брату того Кызыл-оола, с которым Якушев в прошлом провернул немало весьма доходных земельных дел. Но пока речь не об этом.

Как считают следователи, в декабре 2013 года Якушев Ю.Г. и Монгуш Д.А. (да, да, не Кара-оол Ш.В., что было бы логично, а Монгуш Д.А.) вступили в преступный сговор с целью под видом исполнения государственных контрактов на приобретение 17 жилых помещений в государственную собственность в целях реализации республиканской программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений на 2013-2015 годы», утверждённой Постановлением Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2012 года №731, присвоить более 17 млн. бюджетных рублей. При этом и.о. директора «Госстройзаказа» Монгуш Д.А. не мог не знать, что друг премьера Тувы Кара-оола Якушев – это совсем не директор ООО «СК Конус» Кулик, поскольку вместе с Якушевым входил в ближайший доверенный круг друзей премьера Тувы Кара-оола. Тем не менее, Монгуш Д.А. заключил с мифическим директором несколько контрактов более чем на 17 млн. рублей, принял от него сфабрикованные счёт-фактуры и товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО «СК Конус» жилых помещений для детей-сирот, а затем оперативно в двухдневный (!) срок оплатил их.

Остальное было «делом техники». Якушев Юрий Георгиевич обналичил деньги и был готов потратить их по своему усмотрению. О том, как и в какой пропорции он поделился ворованными миллионами с премьером Тувы Ш.Кара-оолом или директором «Госстройзаказа» Монгушом Д.А., история умалчивает. Известна лишь поговорка о том, что Кара-оола «Бог наградил даром ничего не делать даром». Так что в бескорыстную глупость премьера Тувы верится не очень.

Однако не будем спешить. Если Якушев на суде не сдаст истинного благожелателя в своём преступном ремесле, то даже совместные аферы с братом судьи ему вряд ли помогут. И он получит срок «по полной». Наш корреспондент наблюдает за ходом судебного процесса и будет информировать вас обо всём, что происходит в суде.

Редакция