Из-за нерадивых руководителей не должны страдать рядовые граждане

ОБРАЩЕНИЕ к Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу

Уважаемый Владимир Владимирович!

Нас, жителей Республики Тыва, обратиться к Вам заставили проблемы, связанные со срывом сроков исполнения Программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. Согласно условиям Программы, в рамках которой республике предоставлены федеральные средства на строительство жилья, за неисполнение Программы переселения в установленные сроки республике предстоит вернуть средства в объеме 1 миллиард 700 млн. рублей. Кроме того, за просрочки за каждую не расселенную квартиру и за факт предоставления недостоверной информации из республиканского бюджета будет списано 400 млн. рублей. Об этом было уже сказано в средствах массовой информации. Мы осознаём, что для применения санкций в отношении Тувы есть и правовая основа, и веские на то причины.

Действительно, в настоящее время ситуация с реализацией программы в Туве сложилась критическая – мероприятия программы переселения граждан из аварийного жилья 2011-2012 годов были завершены только в феврале 2014 года, а мероприятия первого этапа (2013-2014 годов) и второго этапа (2014-2015 годов) не завершены до сих пор. Реализация заключительного этапа (2016-2017 годов) в республике до сих пор даже не начата. В целом на начало 2017 года расселено только 2,32 тыс. кв. м. аварийного жилья из 68,9 тыс. кв. м., т.е. 3,36%.

О тревожном положении в исполнении Программы переселения в республике, о фактах массового хищения выделенных на эти цели средств постоянно говорилось на разных уровнях, об этом писали СМИ. В настоящее время финансирование строительства жилья осуществляется Казначейством, возбуждены десятки уголовных дел не только в отношении подрядчиков, но и в отношении членов правительства – министров и заместителей председателя правительства. Однако даже такие экстраординарные меры не обеспечили коренное изменение в строительной сфере республики. Необъяснимая лояльность федеральных властей к провалившему Программу Председателю Правительства РТ Кара-оолу Ш.В. привела к печальным итогам, последствия которых ложатся на жителей республики.

Мы считаем, что из-за некомпетентности и коррумпированности наших руководителей не должны страдать рядовые жители республики, работники бюджетной сферы. Республика – высокодотационная. Отзыв таких огромных средств из бюджета республики однозначно приведет к тому, что абсолютное большинство жителей из аварийного жилищного фонда не будет переселено в новые квартиры. Принимаемые решения о перераспределении средств из других статей бюджета на цели Программы переселения уже привели к задержке выплат зарплат бюджетников, учителей и врачей, недофинансированию расходов учреждений образования, здравоохранения и объектов ЖКХ.

Следует отметить, что из анализа социально-экономического положения республики, подготовленного независимыми экспертами следует, что крайне критическая ситуация складывается в республике и по ряду других программ. В результате в регионе растут нищета, безработица и преступность, падает уровень и качество жизни населения. Населенные пункты республики тонут в грязи, затопляются паводковыми и дождевыми водами. Единственная организованная свалка в Кызыле закрыта по решению суда уже несколько лет назад, но власти этой проблемой почему-то не занимаются.

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас, учитывая тяжелые последствия применения штрафных санкций для дотационного бюджета республики, поручить соответствующим органам федеральной власти рассмотреть ситуацию в Республике Тыва и защитить рядовых своих граждан, которые не должны отвечать за головотяпство и воровство начальства.

От Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ В.Д. Хемер-оол.

От Союза русскоязычных граждан Тувы «Россияне» В.А. Молин.