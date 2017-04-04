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Из-за нерадивых руководителей не должны страдать рядовые граждане
ОБРАЩЕНИЕ к Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу
Уважаемый Владимир Владимирович!
Нас, жителей Республики Тыва, обратиться к Вам заставили проблемы, связанные со срывом сроков исполнения Программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. Согласно условиям Программы, в рамках которой республике предоставлены федеральные средства на строительство жилья, за неисполнение Программы переселения в установленные сроки республике предстоит вернуть средства в объеме 1 миллиард 700 млн. рублей. Кроме того, за просрочки за каждую не расселенную квартиру и за факт предоставления недостоверной информации из республиканского бюджета будет списано 400 млн. рублей. Об этом было уже сказано в средствах массовой информации. Мы осознаём, что для применения санкций в отношении Тувы есть и правовая основа, и веские на то причины.
Действительно, в настоящее время ситуация с реализацией программы в Туве сложилась критическая – мероприятия программы переселения граждан из аварийного жилья 2011-2012 годов были завершены только в феврале 2014 года, а мероприятия первого этапа (2013-2014 годов) и второго этапа (2014-2015 годов) не завершены до сих пор. Реализация заключительного этапа (2016-2017 годов) в республике до сих пор даже не начата. В целом на начало 2017 года расселено только 2,32 тыс. кв. м. аварийного жилья из 68,9 тыс. кв. м., т.е. 3,36%.
О тревожном положении в исполнении Программы переселения в республике, о фактах массового хищения выделенных на эти цели средств постоянно говорилось на разных уровнях, об этом писали СМИ. В настоящее время финансирование строительства жилья осуществляется Казначейством, возбуждены десятки уголовных дел не только в отношении подрядчиков, но и в отношении членов правительства – министров и заместителей председателя правительства. Однако даже такие экстраординарные меры не обеспечили коренное изменение в строительной сфере республики. Необъяснимая лояльность федеральных властей к провалившему Программу Председателю Правительства РТ Кара-оолу Ш.В. привела к печальным итогам, последствия которых ложатся на жителей республики.
Мы считаем, что из-за некомпетентности и коррумпированности наших руководителей не должны страдать рядовые жители республики, работники бюджетной сферы. Республика – высокодотационная. Отзыв таких огромных средств из бюджета республики однозначно приведет к тому, что абсолютное большинство жителей из аварийного жилищного фонда не будет переселено в новые квартиры. Принимаемые решения о перераспределении средств из других статей бюджета на цели Программы переселения уже привели к задержке выплат зарплат бюджетников, учителей и врачей, недофинансированию расходов учреждений образования, здравоохранения и объектов ЖКХ.
Следует отметить, что из анализа социально-экономического положения республики, подготовленного независимыми экспертами следует, что крайне критическая ситуация складывается в республике и по ряду других программ. В результате в регионе растут нищета, безработица и преступность, падает уровень и качество жизни населения. Населенные пункты республики тонут в грязи, затопляются паводковыми и дождевыми водами. Единственная организованная свалка в Кызыле закрыта по решению суда уже несколько лет назад, но власти этой проблемой почему-то не занимаются.
Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас, учитывая тяжелые последствия применения штрафных санкций для дотационного бюджета республики, поручить соответствующим органам федеральной власти рассмотреть ситуацию в Республике Тыва и защитить рядовых своих граждан, которые не должны отвечать за головотяпство и воровство начальства.
От Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ В.Д. Хемер-оол.
От Союза русскоязычных граждан Тувы «Россияне» В.А. Молин.
номер 4. ты вообще где был? в норе или в тайге отсиживался? не знаешь, кто такие Молин и Хемер-оол. да это те люди, которые не скрываясь за фейк страницами и анонимными сообщениями открыто говорят, что в нашей республике кругом коррупцией всё проело, что кара-оол и его свита все выделяемые бюджетные средства прикарманивает. большинство тех, кто в соцсетях пишет, как плохо в Туве жить и работы нет, что председатель правительства довел республику к нынешнему состоянию, не способны в лицо сказать и выступить где надо. а вот эти люди как раз таки и могут. запомни это
кто опаснее дурак или дурак с инициативой? конечно дурак с инициативой. а кто опаснее дурака с инициативой? конечно дурак с инициативой облаченный властными полномочиями.а кто опаснее дурака с инициативой с властными полномочиями? дурак с инициативой с властными полномочиями заставляющий свои дурацкие инициативы выполнять и отчитываться за них целые организации и коллективы по целой отрасли или району. У нас таких дураков как собак...
Кто такие Молин и Хемер-оол? Для обычного жителя Тувы эти фамилии ничего не говорят. Пустой звук. Какое тогда право они имеют вообще пытаться говорить от лица народа? Кроме редакции кто нибудь видел вживую их союзы? или они только для этой газеты созданы?
Почему именно из Кавказа?Я знаю многих армянских семей.Это нормальные порядочные,работающие во благо нас всех,многие еще детьми приехали к нам и даже родились здесь...Винить надо своих коррупционеров,с их легкой подачи,творится этот беспредел,Нас рассорили с русскими в 90-е годы,сами живут в шоколаде,понастроили коттеджи,бизнес,а мы страдаем,без работы,без денег.Где справедливость?