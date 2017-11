Ситуация в Туве требует экстренного вмешательства!

Аноним (гость) 15-11-2017 16:26:43 #7 [ru] ФЗ "О прокуратуре РФ" менять надо а именно ст. 15.1 какого хера согласовывать с субъектом РФ назначение местного прокурора, вот сидят чуваки прокуроры с чувством обязанности местному царьку. 0 Аноним (гость) 15-11-2017 12:10:43 #6 [ru] Судьи продажные - пацану за кражу мобильника два года строгача, а Бичелдею и другим нихрена! Прокурор республики чего смотрит и куда! 0 Аноним (гость) 15-11-2017 11:36:02 #5 [ru] 4й, не дождётесь - вон как Бичелдей условным сроком "отскочил"! 0 Аноним (гость) 15-11-2017 11:23:50 #4 [com] Двух министров строительства судят – и третьего посадят! 0 Аноним (гость) 15-11-2017 11:08:02 #3 [com] Пусть проверят специалисты, как у нас тут дела. Может, мэра Ховалыга посадят? 0 Аноним (гость) 15-11-2017 10:46:15 #2 [com] Давно пора поднять эту муть на верх. Заврались, зажрались и заворовались. Ни земли получить под строительство, ни разрешения на строительство, ни кредита – ничего! 0 Аноним (гость) 15-11-2017 08:14:32 #1 [ru] Мень М. против Шойгу С. не пойдет, хотя что-то делать надо, народ до того злой дальше некуда! +1