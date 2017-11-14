Ситуация в Туве требует экстренного вмешательства!

Обращение к Министру строительства Российской Федерации Мень М.А.

Уважаемый Михаил Александрович!

Обратиться к Вам нас заставила критическая ситуация, сложившаяся в строительном комплексе Республики Тыва, разрешение которой чрезвычайно важно для жителей республики. За последние 10 лет разрушены действовавшие предприятия строительной индустрии, лесоперерабатывающие предприятия, мощности по производству строительного кирпича. Местные строительные организации оставлены без подрядов, в результате многие организации прекратили свою деятельность. Это происходит в то время, когда республике выделяются многомиллиардные средства на реализацию федеральных целевых программ.

Наглядным примером критического состояния важнейшей отрасли свидетельствует скандальный провал программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Это стало возможным потому, что власти республики грубо нарушили законодательство, в целях устранения конкурсных процедур при заключении государственных контрактов на приобретение жилья, превратили основного заказчика УКС правительства в застройщика, не являющегося собственником земельного участка и не имеющего строительной базы, механизмов и строителей.

Таким образом, незаконно создав условия, при которых фактические застройщики искусственно превратились в субподрядчиков у липового застройщика УКСа, правительство создало условия для хищения государственных средств, направленных на выполнение госпрограммы. Программа переселения граждан на 1 сентября 2017 года выполнена на 22 процента, хотя предусмотренные средства в объеме 2,42 млрд. рублей на исполнение всей программы затрачены в полном объеме, и даже дополнительно выделены еще более 1 миллиарда рублей. Только по установленным фактам, правоохранительными органами возбуждены и расследуются уже 56 уголовных дел, связанных с хищением государственных средств в сумме более 1 200 млн. рублей.

О критичности ситуации в строительной сфере Тувы говорит хотя бы то, что за последние 1,5 года правоохранительными органами республики привлечены к уголовной ответственности два бывших министра строительства (уголовные дела рассматриваются в суде), два бывших начальника УКСа (уголовные дела частично рассматриваются в суде) и три бывших руководителя ГКУ «Госстройзаказ». Осужден бывший министр образования К.Бичелдей в связи с присвоением средств, предназначенных для строительства спортивных площадок при школах. На днях очередной министр строительства В.Фалалеев, отработавший на должности всего год, был отправлен в отставку. Кроме того, почти все руководители подрядных организаций находятся под арестом или под подпиской о невыезде. Фактически отрасль парализована.

Власти Тувы скомпрометировали программу переселения, изуродовав ее, проводят договорные тендеры якобы на покупку жилья, а на самом деле на её строительство, поскольку в Кызыле фактически отсутствует первичный рынок жилья и покупать нечего, а за сроки в шесть месяцев ничего построить невозможно. В такой ситуации все участники строительного процесса автоматически становятся заложниками, зависимыми от чиновников.

При этом Мэрия г.Кызыла в нарушение ФЗ-44 заключила несоответствующие законодательству договоры на 550 квартир (это около 21 000 кв.м) с ГБУ РТ УКС, который в свою очередь заключил с субподрядчиками заведомо ничтожные договора на строительство 1100 квартир площадью около 41 000 кв.м без проведения аукционов.

Таким образом, были провалены государственные программы и нанесен непоправимый урон имиджу федеральной власти.

Уважаемый министр!

Полагаем, что ситуация, сложившаяся в Республике Тыва, требует экстренного вмешательства органов федеральной власти. Если не принять срочных мер, то программа переселения не будет исполнена ни к концу 2017 года, ни к маю 2018 года, ни даже до конца 2018 года. И люди будут вынуждены жить в аварийном жилом фонде, рискуя своими здоровьем и жизнью. Полагаем, что подобной ситуации в строительной отрасли нет ни в одном регионе страны. Но руководство республики, виновное в сложившейся ситуации, не принимает мер к её исправлению и изысканию финансовых средств, необходимых для строительства жилья.

Учитывая выше сказанное, просим направить в Республику Тыва компетентную комиссию для изучения ситуации на месте и принятия неотложных мер для безусловного исполнения государственных программ.

С уважением,

Председатель Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ В.Д.Хемер-оол.

Председатель Союза русскоязычных граждан РТ В.А.Молин.