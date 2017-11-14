Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Шолбан Кара-оол читает РИСК. Раздел: Люди
Комментариев: 45
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 64
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 23
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 45, 14 ноября / Ситуация в Туве требует экстренного вмешательства!
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№45, 14 ноября 2017 года.

Ситуация в Туве требует экстренного вмешательства!

Обращение к Министру строительства Российской Федерации Мень М.А.

Уважаемый Михаил Александрович!

Обратиться к Вам нас заставила критическая ситуация, сложившаяся в строительном комплексе Республики Тыва, разрешение которой чрезвычайно важно для жителей республики. За последние 10 лет разрушены действовавшие предприятия строительной индустрии, лесоперерабатывающие предприятия, мощности по производству строительного кирпича. Местные строительные организации оставлены без подрядов, в результате многие организации прекратили свою деятельность. Это происходит в то время, когда республике выделяются многомиллиардные средства на реализацию федеральных целевых программ.

Наглядным примером критического состояния важнейшей отрасли свидетельствует скандальный провал программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Это стало возможным потому, что власти республики грубо нарушили законодательство, в целях устранения конкурсных процедур при заключении государственных контрактов на приобретение жилья, превратили основного заказчика УКС правительства в застройщика, не являющегося собственником земельного участка и не имеющего строительной базы, механизмов и строителей.

Таким образом, незаконно создав условия, при которых фактические застройщики искусственно превратились в субподрядчиков у липового застройщика УКСа, правительство создало условия для хищения государственных средств, направленных на выполнение госпрограммы. Программа переселения граждан на 1 сентября 2017 года выполнена на 22 процента, хотя предусмотренные средства в объеме 2,42 млрд. рублей на исполнение всей программы затрачены в полном объеме, и даже дополнительно выделены еще более 1 миллиарда рублей. Только по установленным фактам, правоохранительными органами возбуждены и расследуются уже 56 уголовных дел, связанных с хищением государственных средств в сумме более 1 200 млн. рублей.

О критичности ситуации в строительной сфере Тувы говорит хотя бы то, что за последние 1,5 года правоохранительными органами республики привлечены к уголовной ответственности два бывших министра строительства (уголовные дела рассматриваются в суде), два бывших начальника УКСа (уголовные дела частично рассматриваются в суде) и три бывших руководителя ГКУ «Госстройзаказ». Осужден бывший министр образования К.Бичелдей в связи с присвоением средств, предназначенных для строительства спортивных площадок при школах. На днях очередной министр строительства В.Фалалеев, отработавший на должности всего год, был отправлен в отставку. Кроме того, почти все руководители подрядных организаций находятся под арестом или под подпиской о невыезде. Фактически отрасль парализована.

Власти Тувы скомпрометировали программу переселения, изуродовав ее, проводят договорные тендеры якобы на покупку жилья, а на самом деле на её строительство, поскольку в Кызыле фактически отсутствует первичный рынок жилья и покупать нечего, а за сроки в шесть месяцев ничего построить невозможно. В такой ситуации все участники строительного процесса автоматически становятся заложниками, зависимыми от чиновников.

При этом Мэрия г.Кызыла в нарушение ФЗ-44 заключила несоответствующие законодательству договоры на 550 квартир (это около 21 000 кв.м) с ГБУ РТ УКС, который в свою очередь заключил с субподрядчиками заведомо ничтожные договора на строительство 1100 квартир площадью около 41 000 кв.м без проведения аукционов.

Таким образом, были провалены государственные программы и нанесен непоправимый урон имиджу федеральной власти.

Уважаемый министр!

Полагаем, что ситуация, сложившаяся в Республике Тыва, требует экстренного вмешательства органов федеральной власти. Если не принять срочных мер, то программа переселения не будет исполнена ни к концу 2017 года, ни к маю 2018 года, ни даже до конца 2018 года. И люди будут вынуждены жить в аварийном жилом фонде, рискуя своими здоровьем и жизнью. Полагаем, что подобной ситуации в строительной отрасли нет ни в одном регионе страны. Но руководство республики, виновное в сложившейся ситуации, не принимает мер к её исправлению и изысканию финансовых средств, необходимых для строительства жилья.

Учитывая выше сказанное, просим направить в Республику Тыва компетентную комиссию для изучения ситуации на месте и принятия неотложных мер для безусловного исполнения государственных программ.

С уважением,

Председатель Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ В.Д.Хемер-оол.
Председатель Союза русскоязычных граждан РТ В.А.Молин.

(прочитано 712 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6995.html
+11

<< Комментарии к статье (Всего: 7) >>
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 15-11-2017 16:26:43   #7 [ru]
ФЗ "О прокуратуре РФ" менять надо а именно ст. 15.1 какого хера согласовывать с субъектом РФ назначение местного прокурора, вот сидят чуваки прокуроры с чувством обязанности местному царьку.
 
0
avatar
Аноним (гость) 15-11-2017 12:10:43   #6 [ru]
Судьи продажные - пацану за кражу мобильника два года строгача, а Бичелдею и другим нихрена! Прокурор республики чего смотрит и куда!
 
0
avatar
Аноним (гость) 15-11-2017 11:36:02   #5 [ru]
4й, не дождётесь - вон как Бичелдей условным сроком "отскочил"!
 
0
avatar
Аноним (гость) 15-11-2017 11:23:50   #4 [com]
Двух министров строительства судят – и третьего посадят!
 
0
avatar
Аноним (гость) 15-11-2017 11:08:02   #3 [com]
Пусть проверят специалисты, как у нас тут дела. Может, мэра Ховалыга посадят?
 
0
avatar
Аноним (гость) 15-11-2017 10:46:15   #2 [com]
Давно пора поднять эту муть на верх. Заврались, зажрались и заворовались. Ни земли получить под строительство, ни разрешения на строительство, ни кредита – ничего!
 
0
avatar
Аноним (гость) 15-11-2017 08:14:32   #1 [ru]
Мень М. против Шойгу С. не пойдет, хотя что-то делать надо, народ до того злой дальше некуда!
 
+1
Остальные материалы номера 45:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Неостывшее место под чёрной жёппой (№45, 14 ноября)
» Ворьё-рыбачьё собралось на запах денег (№45, 14 ноября)
» Эй, гинеколог, деньги где? (№44, 7 ноября)
» Воровство губернаторских проектов (№44, 7 ноября)
» Коррупция – движущая сила тувинского сепаратизма (№43, 31 октября)
» Секреты криминального строительства (№43, 31 октября)
» Программа переселения граждан в Туве: планы и реальность (№42, 24 октября)
» Ушлый чиновник выселил семью из жилья, чтобы приватизировать и продать в свою пользу... (№41, 17 октября)
» Дети подземелий (№40, 10 октября)
» Жизнь взаймы (№40, 10 октября)
» Шолбана Кара-оола – под суд! (№39, 3 октября)
» Внимание, чекисты: Игил уже в Эрзине! (№38, 26 сентября)
» Кадровая криминальная революция (№38, 26 сентября)
» Провал беспрецедентного масштаба (№36, 12 сентября)
» Сомнительные игры с собственностью или Кто руководит тувинским ОПС? (№35, 5 сентября)
» Вор должен сидеть в тюрьме! (№34, 29 августа)
» Приговор: кому, премьеру Шолбану Кара-оолу? (№33, 22 августа)
» Славный день со слезами на глазах (№32, 15 августа)
» Предателям национальных интересов посвящается (№32, 15 августа)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№31, 8 августа)
» Капкан Ховалыга для наивных строителей (№30, 1 августа)
» Строительный казус: Кашу заварили чиновники, а расхлёбывать – прокуратуре и ФСБ (№29, 25 июля)
» Королевская свита: Жульё «до» или «после» встречи с Кара-оолом? (№28, 18 июля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№26, 4 июля)
» Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве? (№23, 13 июня)
» Шолбан Кара-оол: этапы реализации больших планов (№23, 13 июня)
» Прошу проверить чиновников на предмет создания преступной группировки (№22, 6 июня)
» Какую цель преследуют те, кто рвётся в чиновники правительства Ш.Кара-оола? (№21, 30 мая)
» Чиновники Тувы: Ушлые бездельники под крышей Шойгу? (№21, 30 мая)
» В Туве судят за мошенничество бывшего министра сельского хозяйства (№20, 23 мая)
» Кто повинен в повальном воровстве бюджетных средств Тувы, выделенных на строительство? (№20, 23 мая)
» Правительство имени Шойгу: Воровать, так с умом! (№20, 23 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№18, 9 мая)
Опрос «Считаете ли вы Шолбана Кара-оола человеком с бандитскими повадками, способного красть из бюджета?»
Да (41 голос)
85.42%
Нет (1 голос)
2.08%
Не знаю (6 голосов)
12.50%

Всего ответов: 48
Жадность губит
Комментариев: 0
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Современные священники похожи на рэперов. Ездят на дорогих авто, берут псевдонимы, ходят в толстых цепях и читают очень непонятные тексты.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank