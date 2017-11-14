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Шолбан Кара-оол читает РИСК. Раздел: Люди
Комментариев: 45
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 45, 14 ноября / Перекрёсток мнений
   
 
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№45, 14 ноября 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 08-11-2017 #1[ru]

Карлуша отрывается по полной – мечта любого жлоба: посидеть с випами в одном зале, прикоснуться к элитному, попробовать все самые дорогие вина и коктейльчики, пожрать блюда всемирно известных поваров. А все равно – как был жлобом с мелкой душонкой, так жлобом и остался.

Аноним, 09-11-2017 #3[ru]

2й, он как бы ездит в командировку за бюджетные деньги работать, а не бухать в самых дорогих заведениях Москвы.

Аноним, 09-11-2017 #4[ru]

Уголь в мешках, дети в домах на грани замерзания грызут Ролтон, а этот гад в тепле, с бухлом и сияет, как колобок! Долой гада черножопого!

Аноним, 10-11-2017 #9[ru]

А другие, по вашему, работают мало? Он что, простите, сутками мешки таскает? А то, что его народ преимущественно из тех, кто занят, работают физически, больше суток и за меньшую заработную плату? Может, врач, который трудится по 36 часов, или учительница, которая до рассвета пишет отчеты и проверяет тетрадки, либо сантехники и электрики, которые трудятся в МУПах и не видят з/п по 6 месяцев, может они тоже сходили бы на камеди, посидели бы среди звезд...? Да не могут, не могут позволить себе! Ведь билеты там (в зале ближе к сцене) – от 50 тыс. рублей. А между тем, в эти дни он находился в Москве по вопросам защиты бюджета. И его з.п. – полностью за счет налогоплательщиков

Воровство губернаторских проектов

Аноним, 08-11-2017 #1[ru]

И вникните – нет ни одной студентки, комсомолки, просто красавицы с громкими фамилиями Сидорова, Иванова, Петрова.

Аноним, 08-11-2017 #2[ru]

Какие там Ивановы, вы что??? Своих бы Кууларов и всяких там Чамба-Дамба пристроить!

Аноним, 08-11-2017 #7[ru]

Прокурор Республики Тыва когда начнет работать?.. Каким образом уголовник и вор Бичелдей работает в музее и еще читает лекции, советует карликам, такая же советница Абрамова должна сидеть в тюрьме за свои делишки в судебную бытность!

Аноним, 08-11-2017 #8[ru]

Проект «В каждой семье по одному ребёнку с высшим образованием» глупый по своей сути. Почему один ребенок в семье? Почему не два? Или все, если они все одаренные. А если в семье все бездарные – зачем тянуть их на высшее?.. Мутные расплывчатые требования специально так прописаны, чтобы было место для коррупции.

Аноним, 08-11-2017 #10[ru]

Отдай сиротам деньги, Карапуз! Не будет тебе покоя ни на этом свете, ни на том!

Аноним, 09-11-2017 #11[ru]

Уволили министра Свинцова, затем – Фалалеева. Кто может их заменить, есть достойные? И сейчас каждый день претензии к Брокерту, что не оправдывает надежды. Может причина в другом? Может пора самому в отставку?

Аноним, 09-11-2017 #15[ru]

Программа материнского капитала от того и работает исправно, что это федеральная программа, а вот такие как – «В каждой семье по одному ребенку с высшим образованием», «кыштаг – молодой семье», «Одно село – один продукт» и тому подобные придуманы для имитации бурной деятельности и прикарманивания бюджетных денег. Ведь всем известно, что для участия в этих проектах рассматриваются только приближенные к чиновникам разных уровней, туда путь заказан обычным людям, без родственных уз с даргаларами, отвечающими за реализацию местных программ.

Аноним, 10-11-2017 #19[com]

Да козе понятно, что эти деньги студентам не выплачивались. Или выплачивались частично. Скорее всего, Бичелдей и эти деньги украл.

Аноним, 10-11-2017 #20[com]

Просто нашли способ распоряжаться бюджетными деньгами по своему усмотрению.

Аноним, 10-11-2017 #21[com]

Если бы у нас МВД и ФСБ работали бы, как положено, такого бардака бы не было. Макаров и Щуровский своим делом не занимаются. Один, видимо, крышует наркотрафик, другой, скорее всего, – Карлика.

Знайка, 10-11-2017 #22[com]

Менты и чекисты всё хорошо знают. Просто у них задачи другие. Поэтому Кара-оол до сих пор на свободе. Вся эта гниль исходит из Москвы

Аноним, 10-11-2017 #23[ru]

Интересно, как скоро уволенный Фалалеев прибежит к Конвизу за защитой от кидалы-Карлика. Ведь тот всяко заведет на опального министра уголовное дело, чтобы повесить на него всех своих собак.

Аноним, 11-11-2017 #24[ru]

Макаров и Щуровский своим делом не занимаются. Один, видимо, крышует наркотрафик, другой, скорее всего, – Карлика. БОРОВКОВ, наверное – спиртотраффик в Туву.

Кара-оол – страшный жадный человек?

Аноним, 08-11-2017 #2[ru]

Да, видимо, уже пора власть менять в республике. Уж слишком много грязи вокруг нынешних властей, вовек не отмыться...

Аноним, 08-11-2017 #3[com]

И.О. министра МВД Макаров открыт для коррупционных предложений. Таков его психологический портрет. Еще не дослужившись до генерала, он ведет себя, как маршал СССР. Придирается к своим подчиненным по всяким мелочам – авансом, в счет своего будущего генеральства. Недавно очень долго лежал в своей больнице, хотя был здоров – видать, некому было готовить еду в квартире, а в министерской палате, думается еда не как у обычных служак.

Аноним, 10-11-2017 #5[ru]

Власть менять... Дык потом же вокруг новой власти всю эту чернуху будут разводить. Оппозиционеров никуда не денешь, они на этом живут!

Коротко

Аноним, 08-11-2017 #1[ru]

А че, конечно повысить!!! Кучеряво ведь живем, денег много! С полисами похоронными тоже здорово придумали, будем платить! А еще надо создать фонд косметического ремонта и собирать ежемесячные платежи, и ОСАГО ввести для велосипедистов. И налог на право использования очередного отпуска, сумму высчитывать пропорционально отпускным. Задолбали, уроды!!!

Обзор прессы

Аноним, 08-11-2017 #1[ru]

А чего вы хотите от Боровкова, если сам Чайка – пример для подражания?

Аноним, 10-11-2017 #2[com]

Туве и надо такого прокурора, чтобы он крышевал бизнес братьев премьера. Скорее всего, наш Карлик его и подбирал по этому принципу.

Аноним, 10-11-2017 #3[com]

Если Боровков не станет оспаривать своё отношение к красноярской мафии, значит всё это – правда. И что тогда с ним будет?

Аноним, 10-11-2017 #4[com]

И где вы выдели честного прокурора или мента? Посмотрите внимательно на Санчая, и вам станет всё понятно.

Аноним, 10-11-2017 #5[com]

Боровков скоро всех разгонит и посадит на ключевые места своих дружков из Красноярска. Вот тогда наши мафиози запоют – на их место придут бандиты из края.

Аноним, 11-11-2017 #6[ru]

Супер! Просто супер – Боровков и алкогольная мафия, Кара000л и алкогольная мафия. Ну последнего порвут на лоскутки скоро и свои пауки зашевелились, а кто поумнее – деру дают, как Иусов и Фалалеев, который признался и скоро даст показания.

Из чьего кармана КШВ раздаёт деньги?

Аноним, 11-11-2017 #4[ru]

Чинуши привыкли распоряжаться бюджетом как своим карманом. Они не понимают, что это деньги всего народа. И Кара-оол – слуга народа, а не его хозяин. Беда – что и народ у нас тоже в средневековье живет... Рабы не мечтают о свободе, они мечтают о собственных рабах.

«Они не щадят даже святое – детей Тувы!»

Аноним, 08-11-2017 #1[ru]

Все точно, у нас в Каа-Хемском районе такая же хрень! Сначала проходимец Шелехов с Литвиненко под себя все гребли, сейчас новые твари сидят! Нищета такая, с западных районов многие приехали аж пять улиц построили, но работы – нет! Люди за лучшей долей приехали в наш район, а у нас также как и везде!

Наведут ли когда-нибудь порядок в МФЦ?

Аноним, 08-11-2017 #1[ru]

Полностью с вами согласен. Я был в Красноярске в районном МФЦ, большое, чистое, опрятное помещение, все отлажено, все работают, а у нас... Нет информации, специалисты друг за другом ходят, не могут принять документы согласно перечню, не подготовлены вообще. И помещение явно не предназначено для оказания таких услуг, почему тот же Роспотребнадзор не закроет этот хлев?

Аноним, 08-11-2017 #5[ru]

А вот мне обидно, что молодые люди, которые имеют возможность писать в РИСК, не знают про портал госуслуги. Ведь не обязательно стоять в очередях. Дома, спокойно, можно отправить заявление в нужный орган, а потом уже когда назначат время прийти, за теми же правами, новыми номерами, паспортом и т.д. Люди, учитесь через госуслуги отправлять, а не жаловаться!

Аноним, 08-11-2017 #26[ru]

Неприятно слышать также, когда они друг у друга спрашивают вещи, которые как профессионалы обязаны знать. Некоторые даже не знают размер государственной пошлины. Такие вещи на зубок надо знать! Большая часть девушек позволяют себе закатывать глазки и напряжённым голосом давать клиенту разъяснения...

Аноним, 08-11-2017 #27[ru]

Представляю какой кипишь будет завтра в мфц, все «даргалары» злющие-злющие, и весь свой гнев на своих работников выплёскивать будут. Это явно личная неприязнь к руководителю мфц, а не к девушкам за окошками. Антисанитария и все организационные работы – это все плохая работа руководителя и ее заместителя. А про комментарии очень даже очевидно, что сами и пишут. Речь в основном идет про туалеты и чистоту в зале, и про работников кадастра, а в комментах сами себя начали хвалить. Руководитель мфц, займитесь чистотой в своем учреждении...

Аноним, 09-11-2017 #31[ru]

Я поддерживаю автора. Сколько там всего окошек? 23-25? Работают всего 8. Трех дней в очередях мне хватило. Там действительно 4-5 специалиста грамотны, а остальные только штанишки протирают. И зачем нужно это сканирование документов?

Аноним, 10-11-2017 #37[ru]

Хсссппти! Большая просьба сотрудникам МФЦ! Прекратите писать самим себе хвалебные комменты! Вы же грамотные, статья не о том, чтобы ликвидировать МФЦ. Вас в комментах уже заносит не туда. Несколько раз прочитайте статью! Претензии по организационно-хозяйственной части, чтобы посетителям было хорошо и удобно, для безопасности нахождения в месте, где всегда большой поток граждан. А вы все чё-то вдарились в восхваление МФЦ по его значимости. Никто не оспаривает само существование МФЦ, его огромное значение для населения. Это ж надо быть такими тупыми, чтобы давать комменты, не прочитав статью и не вникнув в нее. Вот и получаем специалистов, которые не могут глубоко вникнуть в проблемы и правильно их расценить. не пишите че попало! малограмотными дураками себя выставляете!

Аноним, 10-11-2017 #38[ru]

Никогда бы не подумала, что это письмо вызовет такой резонанс... может и хорошо, чтобы пинок в задницу получить для ускорения, чтобы неповадно было застаиваться на месте...

Аноним, 10-11-2017 #39[com]

Как толково написано! Её бы поставить начальником регпалаты – навела бы там порядок. А то всяких неучей назначают на должности.

Бюджет-2018: что с ним не так

Аноним, 10-11-2017 #1[ru]

Количество больниц в России: 2000 – 10,7 тыс. 2016 – 4,9 тыс. Количество больниц в Российской империи (1913) – 3,1 тыс. Если оптимизация здравоохранения РФ продолжится прежними темпами, то к 2021 году количество больниц достигнет уровня 1913 года.

Аноним, 10-11-2017 #2[ru]

Изменение ВВП за 2014-2016: Руанда: +18,1% Сенегал: +16,3% Кения: +14,6% Уганда: +12,5% Судан: +12,4% Россия: –8,7%. И почему все говорят, что Россия – страна третьего мира?

Эй, гинеколог, деньги где?

Аноним, 08-11-2017 #1[ru]

При Ооржаке Д-Х на всех углах орал о воровстве ТВЦ «Гаруда», а сам оказался проворным воришкой.

Аноним, 08-11-2017 #2[ru]

Земли все у Мангала. Фабрики у Дамба-Хрюка. Все остальное у трех братьев. Хорошо поделили, однако.

Аноним, 08-11-2017 #3[ru]

У Дамба-Хряка руки в крови, даже своим друзьям подножки ставил! Маленький и гаденький!

Аноним, 08-11-2017 #7[ru]

Люди говорят, он кшв в кабинете ботинки натирает до блеска.

Аноним, 09-11-2017 #9[ru]

Генеколог задолбал всех в аппарате своими бредовыми идеями, хочет показать видимость работы, а сам на последней стадии маразма. Кретин, одним словом.

Аноним, 10-11-2017 #15[com]

Мало того, что он на ворованные деньги купил швейную фабрику, он ещё и не заплатил налогов с её перепродажи. Купил за 5 млн. рублей, а продал за 50 млн. 13% составит больше 5 млн. налогов. Деньги где? А ведь был прокурором – должен законы знать и чтить. А ему ссы в глаза – божья роса.

Аноним, 10-11-2017 #17[com]

Жалкий маленький человек! Как его дети потом будут в обществе жить? Он же не вечный!

Аноним, 11-11-2017 #18[ru]

Когда гинеколог на совещании начинает стращать и учить соблюдать законы, то у всех немой вопрос: почему не платит налог с продажи здания швейной фабрики?

(прочитано 416 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7002.html
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Современные священники похожи на рэперов. Ездят на дорогих авто, берут псевдонимы, ходят в толстых цепях и читают очень непонятные тексты.

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