Неостывшее место под чёрной жёппой

или Как рассказать про замов Кара-оола без русского мата?

Ну что за народ, а? Тело ещё не успело остыть, а они уже делят министерские портфели! То есть, не тело, а кресло, на котором 10 лет подряд очень комфортно чувствовала себя задница пока что ещё первого лица. Я бы, конечно, написала не слово «задница», а чёрная жо..., но нельзя. Вот жо... по отношению к этой части тела Шолбана Кара-оола нельзя, а «жёппа», думаю, можно. Я хоть и тувинка, но очень, прямо-таки, до глубины души страдаю, что Госдума законом запретила великий и могучий русский мат. А куда без мата? В современной России-матушке, а особенно в 17-м её национальном регионе, без него, без батюшки-мата, никак не выживешь. А сами посудите, ведь здесь ещё чуть-чуть и государствообразующая нация даже запах свой потеряет и «русским духом» пахнуть перестанет. Где здесь русский дух? Где здесь Русью пахнет? Да и, с другой стороны, суть россиянина без мата и понять невозможно. Но чтобы тувинцы совсем уж не забывали, что живут в пределах федерации, русский мат надо было всё же оставить. Госдума в этом вопросе чуток промахнулась – в нашей мононациональной республике должно же хоть что-то от русских остаться? Тем более, что историки да языковеды утверждают, что нецензурная брань на Руси появилась с Чингис-ханом, с нашествием татаро-монгольской орды. Короче, наши предки и занесли эту словесную могучую заразу.

Так вот, про неостывшее кресло Главы Республики Тыва. Очевидный конец правления семейного клана чёрных братьев никто со мной уже не оспаривает. Да, признаю, многие не уверены, многие говорят мне, что Генерал-Шайтан не бросит своего шайтанёныша, а потому, хоть страстно и хотят его кончины, но ждать, судя по всему, придётся долго. Другие же наоборот аргументы приводят, мол, сколько уголовных дел возбудили в Туве за последние два-три года? То-то, мол, и оно! А я слушаю тех и других, а про себя решила не уголовные дела подсчитать, и сколько за эти годы уволили заместителей у Шолбана Кара-оола, не цифры воровства вспомнить и проценты коррупции, а привести примеры понятные. Ну, чтобы стало ясно, что конец близок. Сразу небольшую ремарку про незаменимый русский мат здесь: без него, как говорится, эмоции в печатном виде какие-то вялые получаются. Согласитесь же, что с нецензурными выражениями не так хорошо, как без них плохо, а потому я вместо жо... буду вставлять «жёппа», а все другие матерные выражения заменять словом «блин» (мне тут в редакции говорят, что за кулинарное слово «блин» тоже могут навесить уголовный срок в нашем тувинском прирученном суде). Да ладно, бог не выдаст – свинья не съест. Помчали!

Итак, первый пример. Про председателя Великого Хурала (парламента Тувы) Кан-оола Даваа никто не скажет ничего хорошего. Не за что. Плохого тоже не говорят. Хотя есть за что. Особенно в Улуг-Хемском районе его ещё ка-а-аак поминают блинами! То нет-нет, да и вспомнят, как в исправительные учреждения отправились мотать реальные сроки женщины-бухгалтера из районной больницы, когда там пропало то ли 25 миллионов, то ли сколько, но интересное совпадение – главным врачом в то время был Кан-оол Даваа. Да, вот такое, как бы, ещё одно совпадение – в Москве у него образовалась каким-то, говорят, чудесным образом недвижимость в виде квартиры стоимостью в 36 миллионов рублей. Это же, если посчитать, сколько лет Кан-оол Даваа должен был трудиться от утренней до вечерней зари и даже в ночную смену, чтобы заработать эти 36 миллионов?

Второй пример тоже про выходца из этого же неугомонного района. Чазый Кок имеет натуральное имя, которое прописано в паспорте со дня его рождения. Но, минуточку внимания, с пелёнок его все называют не Андрей, а Чазый Кок. Честное слово, клянусь, не я ему придумала эту кличку! Кто из русских не понимает, то «чазый» в переводе с тувинского языка означает, как бы это точней сказать, жадный не жадный, но что-то вроде того как ненасытный, ненасытно жадный. Кара-оол, как только по волеизъявлению Генерал-Шайтана стал Главой республики, чуть ли не сразу назначил Чазый Кока мешать гудрон на асфальте – строить дороги. В итоге, говорят, у него недвижимость в виде большого отдельного жилого помещения в местечке Рублёвка возле Москвы образовалась. Там ещё неподалеку, как бы вроде, поместье Шолбана Кара-оола находится. Блин, тоже мне тувинцы-патриоты! Похоже на то, что крадут деньги здесь, а запасные аэродромы готовят там – за пределами.

Пойдём считать по головам дальше. Вот про Юрия Кара-оола в Новосибирске и на Алтае, где город Барнаул, говорят, что он – щедрая натура, широкая душа и рубаха-парень! Но это там не знают, что Юра любит наоборот без рубахи и даже без штанов покрасоваться. Однако, в подпольных казино себя демонстрирует во всей красе. Зайдёт, рассказывают завсегдатаи, свысока на всех посмотрит, мизинчик на правой руке оттопырит – выпьет рюмочку коньяка и оставит в азартном заведении миллионов 75, а если что – то и крупнее сумму. Знай, мол, тувинцев!

Так, это какой по счёту пример сейчас будет? Про Шолбана Хопуя, с кем не будет ни... Не буду рифму уточнять. Но с ним не будет толку, потому что он хоть сейчас и заместитель Главы правительства, а его запасной аэродром в виде личной медицинской клиники, как рассказывают санитарки родильного дома №1 города Кызыла, находится в Красноярском крае и построена она, скорее всего, за счёт их урезанных до 7 тысяч зарплат. А санитарки родильного дома №2 того же города Кызыла добавляют, что огромное поместье для своей семьи Хопуя построил уже, видимо, на их урезанную зарплату. А я вот прикидываю себе на ум, если Хопуя смог такое сотворить на копейках санитарок, то что же он родит для себя на республиканском бюджете?

Ладно, не буду сыпать соль на раны свежеосужденного отца тувинской самостийности Каадыр-оола Бичелдея. Ему, как злорадно шепчутся работники музея, больно и всё противно, еле-еле отстоял в Верховном суде должность директора музея. Да, когда-то он дерзал о великом – о должности всенародно любимого и единогласно в одном порыве избранного Президента Республики Тыва. Не случилось. Уголовником стал.

Вот что хотите, то и думайте, а я не перестану напоминать ворам, что они сволочи, блин, и подонки, укравшие у детей-сирот деньги и будущее, у нищих матерей-одиночек надежду на достойную жизнь в достойных условиях, у бедняков возможность переехать из ветхого жилья. Не перестану и уважаю себя за это.

И как бы ни злились жулики и воры, окопавшиеся в коридорах власти, их конец близок. Самые ненасытно-жадные уйдут вместе с братьями-чёрными, ну а жульё, которое калибром поменьше, уже делит правительственные портфели и министерские должности, хотя оно, это место под чёрной жёппой, ещё не остыло...

Очень вредная тувинка