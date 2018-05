A- | A | A+ 12pt №19, 15 мая 2018 года. Тувинский следственно-чиновный беспредел О провале в Туве программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья написано много. Казалось бы, проблема известна. Властям нужно признать ошибки и сделать соответствующие выводы, то есть, уйти в отставку. Но премьер Тувы Кара-оол цепко держится за власть и упорно подыскивает объективные причины такого плачевного состояния дел – из обещанных пяти тысяч граждан по состоянию на апрель 2018 года переселено только 1360 человек, и программа уже закрыта. Так что теперь нужно или отказываться от переселения, либо переселять за счёт тощего бюджета Тувы. Тогда возникает закономерный вопрос: почему в стране программа выполнена на 97,5%, а в Туве – только на 24%? Что теперь делать, и кто в этом виноват? Глава республики что-то невнятно мямлит про исключительно тяжёлые условия работы строителей в Туве, их слабую оснащённость и малочисленность, про климат, отсутствие стройиндустрии и транспортную изолированность республики от России. Но любому понятно, что все эти сетования – в пользу бедных. В Туве с середины 80-х годов прошлого столетия по этой части ничего не ухудшилось. Скорее, наоборот – в стране изобилие строительных материалов и автомобильный транспорт в своём развитии ушёл далеко вперёд. Так что, если есть деньги – всё необходимое можно купить и привезти. А реализация федеральной программы подразумевает наличие денег. Потому всё остальное – это забота местного руководства. Но что-то же мешает Кара-оолу реализовывать федеральные программы? Ну, как тому известному танцору... Смею предположить, что причины развала строительной отрасли республики за последние 10 лет достаточно просты. И состоят они в алчности и глупости тех, кто руководит правительством в целом и строительством в частности. Приведу один занимательный пример из жизни тувинских строителей под управлением официальных властей. В центре Кызыл стоит Дом Народного творчества (ДНТ), оставшийся в наследство от КПСС. В соответствии с распоряжением Правительства России от 02.05.2012 г. была запланирована реконструкция ДНТ. Постановлением Правительства Тувы была утверждена проектная документация объекта «Реконструкция здания Дома народного творчества» со сметной стоимостью в 131,23 млн. рублей. По итогам сомнительного аукциона был определён исполнитель – ООО «Компас» с ценой контракта 72 111 458,86 рублей. Руководитель – некто приближённый к Главе правительства господин Михалёв из Красноярска. В ходе исполнения контракта произведена оплата в полном объёме на общую сумму 72 111,5 тыс. рублей, хотя большая часть работ, предусмотренных сметой, не была выполнена, в том числе по подвалу здания. 10.10.2014 г. Решением Арбитражного суда РТ по делу А69-2100/2014 с ООО «Компас» была взыскана неустойка за срыв сроков исполнения госконтракта. 17 ноября 2014 года приёмочной комиссией составлен акт приёмки законченного строительства объекта. 25 ноября 2014 года Мэрией г. Кызыла выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В связи с тем, что ООО «Компас» не выполнил всех предусмотренных работ, возникла необходимость выделения новых средств на ремонт. По предложению Министерства культуры РТ была рассмотрена возможность включении невыполненных ООО «Компас» работ по ДНТ в одну из республиканских программ. Речь шла о подвале, в котором ООО «Компас» никаких работ не произвёл. Но когда был объявлен аукцион, то директор ООО «Компас» И.В. Михалёв участвовать в нём не стал. И ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключил контракт на выполнение дополнительных работ по ДНТ на сумму в 28 377 тыс. рублей с ООО «Энергострой». На этом видимая легальная официальная часть взаимоотношений заказчика и подрядчика заканчивается, и начинается подковёрная деятельность с участием сразу нескольких персон. Вернёмся немного в прошлое и вспомним, как и зачем в республике появился Михалёв. Эта нашумевшая история началась в далеком 2013 году, когда никому не известная зарегистрированная в феврале 2012 года в Красноярске фирма ООО «Компас» с никому ранее не известным Михалёвым Иваном Витальевичем вдруг получает благословение тувинских властей и заключает контракт на строительство Детского сада на 140 мест в с.Сарыг-Сеп на сумму 84,4 млн. рублей. Позже, согласно выводам Финансово-бюджетной службы РТ, при строительстве детского сада было похищено более 8 млн. рублей и недопоставлено оборудование. Но это правоохранителей почему-то не заинтересовало. Зато близкие отношения с красноярским авантюристом продемонстрировал лично премьер Тувы Ш.Кара-оол. В «Тувинской правде» 31 мая 2014 года появляется заметка о том, как Кара-оол и Михалёв лично запускают в озеро Чагытай мальков пеляди, при этом Кара-оол тепло отзывается о Михалёве: «Я очень благодарен ребятам из «Компаса»... Видимо, эта акция была специально задумана как реклама заезжему проходимцу. И эту роль, наверное, не безвозмездно, взял на себя сам премьер Тувы Кара-оол. Далее ООО «Компас» Михалёва И.В., по которому, образно говоря, «тюрьма плачет», вместо уголовного преследования получает госконтракт №32 от 27 мая 2014 г. на строительство спортивного центра с.Сарыг-Сеп на сумму 80 млн. рублей, по которому ему тут же перечисляют аванс в размере 22,649 млн. рублей. Становится ясно, что появился этот тип в Туве не случайно... Однако приступать к работе Михалёв не спешит и на требования заказчика о начале строительства не реагирует аж до мая 2015 года, ссылаясь на некие договорённости с самим тувинским премьером. В итоге, заказчик был вынужден обратиться в Арбитражный суд для возвращения денежных средств, полученных Михалёвым в размере 46 млн. рублей. Когда нешуточный скандал начал разгораться, Михалёв был вынужден обратиться за помощью к ООО «Нанотехстрой» (директор Марукян), который с учётом договорных обязательств и уверений Михалёва об оплате работ построил с нуля Спортивный комплекс за счёт своих материалов и денежных средств. Но, когда работы шли к завершению, Михалёв вдруг вместо 3% за генподряд, оговорённых в договоре, решил оставить себе более 20%, таким образом, «простив» ООО «Нанотехстрой» в лице Марукяна более 21 млн. рублей. Хотя он к тому времени получил все деньги за объект, в том числе и на оплату за технологическое подключение к электрическим сетям в размере 2 млн. рублей и оборудование. В общем, по некоторым оценкам, Михалёв необоснованно удержал у себя около 30 млн. рублей. , Пока Михалёв отдыхал и прохлаждался, Марукян неожиданно получил поддержку в «Госстройзаказе» – там-то точно знали, что строит объект не Михалёв, а Марукян, который к тому времени успел ещё построить дом в рамках программы переселения. К тому же сдать объект было необходимо, поскольку это позволяло Туве получить дополнительные гранты на строительство других объектов в республике. В конце концов, Марукян по договорённости с «Госстройзаказом» объект сдал. При этом Михалёв «нагрел» Марукяна более чем на 21 млн. рублей. Но Михалёву было недостаточно работы в Сарыг-Сепе, и он получил госзаказ в Кызыле на ремонте ДНТ стоимостью в 72 111 458,86 рублей, с чего и начался рассказ. Заканчивать объект он не пожелал, поэтому дополнительный госзаказ достался ООО «Энергострой», который по неизвестным нам причинам к работе на ДНТ вообще не приступил, хотя получил от Минфина РТ 7,7 млн. рублей аванса. Но деньгами распорядился как-то странно – всю сумму перечислил на счета ООО АВК-строй, никакого отношения к стройке не имеющего. Как потом выяснит следствие, между ООО «Энергострой» и ООО АВК-строй были составлены и подписаны фиктивные документы на эту сумму по формам КС-2 и КС-3, хотя на самом деле ни ООО «Энергострой», ни ООО АВК-строй никаких работ на этом объекте никогда не выполняли. Когда следователи потянули за эту ниточку, то выяснилось, что АВК-строй поставлял материалы некоему ООО «Нанотехстрой». В связи с чем руководители ООО «Энергострой» (Крапивин) и ООО «Компас» (Михалёв) указали на инициатора этих проплат в лице директора ООО «Нанотехстрой» Марукяна. А теперь разъясним криминальную составляющую этой истории. Официально основанием для возбуждения уголовного дела, в поле зрения которого попал этот злосчастный платёж в 7,7 млн. рублей, стал аукцион, который, по версии следствия, содержал уже ранее произведённые работы по благоустройству – укладке брусчатки и т.д. вокруг здания ДНТ. Сначала задержали директора «Госстройзаказа» Монгуша Д.А., оплатившего работы, а затем – получателя транша директора ООО «Энергострой» Д.Крапивина. Но вскоре, как предполагается, по протекции Кара-оола, персон Крапивина и Михалёва перевели в разряд свидетелей и отпустили, а вместо них привлекли к уголовной ответственности Д.Марукяна, на которого указали Крапивин и Михалёв как на организатора мошеннических действий. Крапивин и Михалёв сослались на то, что 7,7 млн. были проплачены по просьбе директора ООО «Нанотехстрой» Марукяна в счёт его расчётов с АВК-строй за поставку материалов на объект в Сарыг-Сепе, где Марукян строил объект за Михалёва. В связи с этим Михалёв и Крапивин были переведены следователем в разряд свидетелей, а Марукян получил статус обвиняемого и место в СИЗО. А теперь необходимо рассказать, как и зачем Крапивину и Михалёву удалось подтянуть к уголовной ответственности Марукяна. Когда Марукян строил объект «Спортивный Центр» в Сарыг-Сепе за Михалёва, между ними возник конфликт по оплате работ. Когда шли отделочные работы, Михалёв вдруг вместо 3%, полагающихся ООО «Компас» за генподряд, решил оставить себе более 20%. Марукяну это не понравилось, и он возмутился. В ответ Михалёв начал ему угрожать, ссылаясь на неформальные отношения с Кара-оолом. В конце концов, Марукян по договорённости с «Госстройзаказом» объект закончил и сдал. При этом за Михалёвым остался долг перед Марукяном на эти самые 21 млн. рублей. Но платить ему было нечем. К этому времени подошёл аукцион на дополнительные работы по ДНТ, ранее не исполненные Михалёвым, но ООО «Компас» в нём участия не принимал, выиграло его ООО «Энергострой». И тут Михалёв неожиданно заявил, что деньги, которые полагались за ДНТ, должны быть перечислены ему за якобы выполненные работы по подвалу. В правительстве к этому отнеслись почему-то «с пониманием», хотя было известно, что работы по ДНТ он не закончил. В итоге, крайним оказался Марукян, которого отправили в СИЗО. А теперь давайте остановимся и проанализируем: за что сидел Марукян? Объект не закончил Михалёв, дополнительный тендер выиграл, получил 7,7 млн. рублей и распорядился ими Крапивин, а в СИЗО отправили почему-то Марукяна, который на этом объекте не работал, никаких документов не подписывал и бюджетных денег не получал... Ну, просто какой-то театр абсурда. Крапивин и Михалёв дали показания следствию о том, что 7,7 млн. из 25 млн. были проплачены якобы за Марукяна по устной договорённости в счёт расчётов с АВК-строй за поставку материалов на объект в Сарыг-Сепе, где Марукян строил объект за Михалёва. Это послужило основанием для их освобождения от уголовной ответственности и возложения её на Марукяна, который в этой ситуации вообще ни при чём. В настоящий момент уже непонятно, кто у кого что украл: дополнительные работы фактически уже выполнены в полном объёме. Руководство ДНТ и Министерство культуры пользуется всеми благами выполненных работ. Балансовая стоимость здания возросла на 28 млн. рублей дополнительных работ, а оплачивать строителям их не хотят и указывают, что якобы причинён бюджету республики материальный ущерб на 7,7 млн. рублей, хотя фактически выполнено работ на сумму около 28 млн. рублей. И следствие почему-то полагает, что нанёс этот ущерб ни кто иной, как Марукян... А теперь поинтересуемся тем, кто такую белиберду несёт. Следствие ведёт Следственная группа 1-го следственного отдела 5-го следственного управления (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного следственного управления СКР РФ. Откуда и зачем такой статус – неизвестно, поскольку по факту-то дело районного масштаба и является не особо-то и сложным. Видимо, всё дело в том, что оно – заказное. При этом выясняется, что следователь ФСБ Р.Козырев, возбудивший дело, недавно был пойман за руку при получении взятки в размере 3 млн. рублей. Как полагают в ФСБ, за то, чтобы незаконно освободить от уголовной ответственности других фигурантов по другому делу. Как оказалось, со всех строителей, которые побывали в СИЗО, требовали денежные средства за освобождение из-под стражи. Вот и получается: пока Марукян сидит в СИЗО, Михалёв с Крапивиным вступают в сговор со следственной группой и дают им «нужные» показания, тем самым делая нереальным для Марукяна возможность потребовать и отсудить задолженность в размере 25 млн. рублей. А тем временем Михалёв по-шустрому инициирует процедуру банкротства ООО «Компас», пытаясь уклониться от уплаты долга и спрятать концы в воду. В такой ситуации не нужно быть особо сообразительным, чтобы понять: налицо возбуждение уголовного дела в отношении предпринимателя для того, чтобы ему не возвращать денежные средства. Вот так в Туве недобросовестные предприниматели под прикрытием высокопоставленных чиновников с помощью продажных следователей преследуют своих кредиторов, которые оказываются беззащитными перед криминальным террором. И всё это происходит под крышей тувинского правительства. Вот это и является «тувинской спецификой» в строительстве. Я ещё вернусь к этой теме. Кондрат Пчёлкин

Комментарии к статье (Всего: 13)

Аноним (гость) 18-05-2018 23:06:11 #13 [ru] Территория, где находится 55 бригада - постоянная головная боль. Там всё что-нибудь случается. Воровство, пьянки, изнасилование. Командиры - дебилы. Да и сам Шойгу не далеко от них ушёл. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 22:41:17 #12 [ru] Какая воинская часть? Набрали алкоголиков и уголовников - сами не знают что с ними делать. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 16:06:46 #11 [ru] Правительство РФ почти в том же составе, только сына Патрушева поставили Министром сельского хозяйства - видно за то что развалил Россельхозбанк.

Кто голосовал за Путина и кто рисовал результаты голосования - дай вам бог крепкого здоровья, самого крепкого, чтобы пережить своих детей!!! 0 Аноним (гость) 18-05-2018 13:45:42 #10 [com] Да ни за кем они следить не собираются. Просто Шойгу через Туву отмывает бюджетные деньги. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 12:58:31 #9 [com] Скажите, а зачем нам горнострелковая часть с дронами? Мы за кем будем следить? За монголами? 0 Аноним (гость) 18-05-2018 12:55:22 #8 [ru] 4-му: беспилотники нужны для пущей слежки за совим народом, чтобы нищий народ не роптал, не возмущался. Полицейское государство всегда охраняет интересы власти. Так что будем ждать когда подъедут джипы карликов или усилят слежку на неугодными.

Вы думаете что карлики нахапались - не дождетесь! 0 Аноним (гость) 18-05-2018 12:13:39 #7 [com] Наша счётная палата после В.Салчака стала ручной и жуликов уже не ловит. Составляет отчёты, что всё хорошо. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 12:09:02 #6 [com] Это надо же так обнаглеть: работает один, договор на другого, деньги перечисляются третьему, а получает их в конце концов четвёртый, не имеющий никакого отношения к той стройке, по которой перечислены деньги. Интересно, а Счётная палата Тувы куда смотрит? 0 Аноним (гость) 18-05-2018 11:32:42 #5 [com] Что тут непонятного? Деньгами бюджета пользуются, как своими личными. Деньги предназначены на одно, а тратятся совсем на другое. +1 Аноним (гость) 18-05-2018 07:05:15 #4 [ru] 55-ю мотострелковую горную бригаду в Туве обеспечат беспилотниками, которая базируется в Туве, получит новые разведывательные беспилотники: четыре "Тахиона" и шесть "Элеронов-3". Дроны помогут спецназу вести разведку и лучше координировать свои действия с авиацией и артиллерией, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. От кого охранять??????????????? Лучше поднимали сельское хозяйство , строили фабрику, ставили теплицы, чтоб в Туве были овощи круглый год, все таки живем в таких климатических условиях и дешевле было бы....

