    Перекрёсток мнений

Сталингулаг, 09-05-2018 #1[com]

Едут машины, которые несут смерть. Их задача убивать, убивать и убивать. И все им рады, хлопают, улыбаются. Что это, если не безумие?

Аноним, 09-05-2018 #1[ru]

Это дорога в пропасть, не спрашивая нас, граждан России. Власть захватили ОПГ банда шайка воров и жуликов...

Аноним, 09-05-2018 #3[ru]

В России ничего не поменялось. Армении респект и уважуха – за всю историю человеческой расы, народ выбрал себе власть. Никто и никогда не допускал народ к власти (депутатов – это отродье лизоблюдства и педофилии, не касается).

Аноним, 10-05-2018 #7[ru]

До Путина далеко, опять же он вроде как легитимный президент... Но Кара-оол – это же вообще позорище какое-то! Одного взгляда на его лик хватает, чтобы понять, что это отъявленный... Тыва, держись!

Аноним, 10-05-2018 #8[ru]

Шанс, что могут начать строить железную дорогу, есть. Ведь собираются пустить в оборот деньги пенсионного фонда. А еще можно оформить кредит на всю Туву – тогда ежегодно из дотаций будут снимать по несколько миллиардов для погашения процентов. Вариантов много – страна богатая, есть кого пограбить.

Аноним, 10-05-2018 #9[ru]

Огромная голова маленькие ноги и руки. При этом не стыдится напоказ выставлять видео с псевдо тренировками по борьбе и ударов. На видео видно же, что спарринг-партнёры прикидываются и сами же падают. А тело до того неуклюжее, что просто смех. В цирке надо ему выступать.

Аноним, 10-05-2018 #10[ru]

В шоу уродов ему место.

Аноним, 11-05-2018 #13[com]

Конечно, Кара-оол – продукт Кремля. Только такого урода больше нет ни в одном субъекте. Почему именно нас наградили таким мешком дерьма?

Аноним, 11-05-2018 #14[com]

Скажите спасибо своему Шойгу – это он его «крышует».

Аноним, 11-05-2018 #15[ru]

Это точно. Если бы не Шойгу, то Кара-оол и пяти лет бы не усидел в должности.

Аноним, 11-05-2018 #16[com]

Дорогу в Туву будут строить – это хороший способ украсть пару миллиардов долларов за 10 лет.

Аноним, 11-05-2018 #17[com]

Если бы не Шойгу, он бы уже давно чалился на нарах.

Аноним, 11-05-2018 #18[ru]

Пару миллиардов они вряд ли смогут украсть – весь проект стоит где-то 4-5 миллиардов.

Аноним, 11-05-2018 #19[ru]

Вы не знаете Шойгу. На строительство военного городка вы Кызыле было выделено 3 миллиарда рублей – Хван 2 миллиарда «прихватизировал» и смылся. Сколько осело в кармане Шойгу – посчитайте сами.

Аноним, 11-05-2018 #20[ru]

Кара-оол нужен Шойгу, чтобы можно было через Туву проводить траты из военного бюджета, которые потом разворовываются. Один ворует, а второй нахваливает – роли у них такие.

Аноним, 12-05-2018 #21[ru]

В плане воровства строительство железной дороги в Туву – уникальный очень удобный объект воровства. Будут бесконечно продлевать сроки строительства и пересчитывать смету – пока Россия не развалится. Очень удобно!

Аноним, 10-05-2018 #2[ru]

До тех пор, пока сам народ не озаботится политикой, такие депутаты и будут для нас придумывать законы, по которым невозможно жить. А сами будут получать сотни тысяч (а со всякими доплатами и воровством – миллионы) в месяц.

Аноним, 11-05-2018 #4[com]

Кара-оол хочет превратить Туву в шахты для добычи полезных ископаемых. Кругом будут шахты, терриконы, разрушенная природа и много смертей.

Аноним, 11-05-2018 #5[ru]

Какая разница для Кара-оола? Он же в шахту не полезет, его и не завалит. А с олигархов будет стричь купоны – удобно...

Аноним, 09-05-2018 #1[ru]

Товарищи юристы, а тувинская конституция вообще используется в тувинских судах? Есть ли практический смысл в ее наличии?

Аноним, 11-05-2018 #5[com]

Да этот Глухов – полный дебил. Он не то что федеративность – даже слов попроще не понимает.

Аноним, 11-05-2018 #6[ru]

Да не дебил он – просто без дела засиделся в Хурале, немного отупел. А так он парень вроде неглупый.

Аноним, 11-05-2018 #7[ru]

Да, не глупый, в смысле личной выгоды. А так по делам – дурак дураком. Бессмысленный ненужный человечек без чести совести и самолюбия. Что скажут – то и сделает.

Аноним, 11-05-2018 #8[ru]

А зачем Туве Конституция? Всё равно никакой пользы от неё нет.

Аноним, 12-05-2018 #9[ru]

Никакая польза и не нужна. Главное – что она есть!

Аноним, 09-05-2018 #1[ru]

Это не их праздник! Это не их Победа! Это не мой президент-инногуратор.

Националист, 09-05-2018 #2[ru]

Просто задумайтесь, сколько каждый год мы тратим на проведение этих парадов по всей стране и, в частности, в Москве. Сотни миллионов рублей! Да, это красиво... Но у нас тысячи ветеранов той самой войны живут за чертой бедности в гнилых халупах. Почему бы просто взять и не проводить 1 год парады, а на сэкономленные деньги обеспечить всех ветеранов хотя бы жильем. Это ведь вполне выполнимая задача! Московский парад обошелся более 600 млн. рублей.

Аноним, 11-05-2018 #11[com]

Победа действительно была. Серьёзная. Огромная. Даже в какой-то части неожиданная. Если бы Гитлер успел создать атомную бомбу, всему миру пришла бы хана. Только от этой победы почему-то выиграли американцы, японцы, немцы и итальянцы. А мы – проиграли. Почему?

Аноним, 11-05-2018 #13[ru]

Проиграли, потому что у нас человек – ничто. Даже если он ветеран войны. А там демократия, и властям приходится заботиться о народе, иначе «прокатят» на выборах.

Аноним, 11-05-2018 #14[ru]

И с каких же ПОР Конвиз стал то «Выше» Шумова? – Спрашивает Шумов. Ответ прост – ВСЕГДА Конвиз Сергей Семенович выше маленького мерзкого двойных стандартов Шумова Андрея Семеновича. Это даже не требует доказательств, потому как Аксиома!

Аноним, 11-05-2018 #15[ru]

У нас до сих пор не всех ветеранов обеспечили благоустроенным жильём, хотя их осталось совсем мало. А всё потому, что воруют безмерно. Посмотрите, как Кара-оол разъелся. Сколько у него появилось имущества? Так что всё закономерно.

Аноним, 09-05-2018 #1[ru]

В стране не хватает школ и садиков, не хватает рабочих мест, зато строятся дома культуры и спорта. Может, хватит деньги бросать туда, куда не надо? Чем наши гребанные никем не избранные депутаты занимаются? Гнать их надо в шею, сколько можно нищетой захлебываться! Только федеральщики жируют – жрут путинскую прибавку, чтоб им подавиться!

Аноним, 10-05-2018 #2[ru]

Как то в Кызыле заходил в какой то фирменный магазин, торгующий одеждой из кашемира монгольского производства... Так вот очень хорошие там продавались вещи, хорошего качества, красивые, правда, цена тоже соответствующая... Только непонятно, почему в Тыве такие вещи не производят, сырья же полно!!! Да и страна у нас с холодным климатом, можно было бы всю Россию в такую шерстяную одежду одеть! Почему не производят??? Дайте кто-нибудь вразумительный ответ?

Аноним, 10-05-2018 #3[ru]

У меня тоже вопрос. Почему в Туве, где прекрасное лето, жаркое, солнечное в огородах не выращивают овощи. ПОЧЕМУ??? А кто выращивает их так мало, что погоду они не делают.

Аноним, 11-05-2018 #4[com]

Дело тут не в стратегии. Салчак правильно приводит примеры – специалист он действительно очень грамотный, с большим опытом работы. Но главное всё же в том, что никакая стратегия не приведёт к успеху, если её реализуют жуликоватые, не приспособленные к труду дураки. А Кара-оол и его команда – именно такие балбесы. Посмотрите – птицефабрику «Енисейская» взял Оюн – и там сразу всё зашевелилось. Он же взял себе Балгазын – и там прогресс. Да и производство молока растёт в республике тоже благодаря ему. А где Кара-оол – там разруха.

Аноним, 11-05-2018 #6[com]

Салчак всё пишет правильно. У него не голова – а Дом Советов. Только при Кара-ооле всё это не работает. Там работает только воровство из бюджета.

Аноним, 11-05-2018 #7[ru]

А я думаю, что всё равно обсудить стратегию Салчака нужно. Но не вечен же Кара-оол! Уберут когда-нибудь, и можно будет заняться делом.

Аноним, 12-05-2018 #9[ru]

Про какую стратегию рассуждаете – забудьте лет на шесть. Шойгу не зря Тена корейца к себе взял, Карлики на подхвате. Дай бог сохранить, что еще осталось...

Аноним, 10-05-2018 #1[ru]

Только акции протеста способны хоть как-то вывести из равновесия этих тупых и некомпетентных... Даже если уберут Ананьина с Енданом – следующих поставят очередных проходимцев по образу и подобию карликов.

Аноним, 11-05-2018 #2[com]

В Тес-Хеме тоже беда. Председатель– алкоголик, обещает все за полбутылки (про тендеры мелкие, честному не победить). А сына зама незаменимой уже несколько лет по соцполитике Каржал будут судить за применение насилия в отношении представителя власти. Вот такие кадры. Мать бьет своих подчиненных, а сын правоохранителей – вот семейка. И оба дела под алкоголь, и арака течет рекой, в районе очень многие преступления просто не регистрируют...

Аноним, 11-05-2018 #3[com]

Да, это так: бардак в Туве во многом благодаря Шойгу. Если бы не он, Кара-оол давно бы уже загремел на нары.

Аноним, 11-05-2018 #5[ru]

У нас Тес-Хем стал отсталый кожуун из-за таких неграмотных, нечестных руководителей. Неужели не стыдно им за это?

Аноним, 11-05-2018 #6[ru]

Кара-оол специально подбирает себе такие вороватые кадры, чтобы удобно было тырить бюджетные деньги.

Аноним, 13-05-2018 #8[com]

Даа. Тес-Хемские даргалары больше пиарятся, чем работают. В районе очень много случаев сбора денег добровольно-принудительно. Выборы тоже сфальсифицировали. Об этом написала в Москву. Звонили, уточняли. Я всех перечислила, кто как бумаги сфабриковала и отправила 2 видеозаписи. Обещали разобраться. Эту Главу вообще гнать надо...

Националист, 09-05-2018 #1[ru]

Смотрите, что придумал этот очковтиратель каратышка. «Власти Тывы организовали конкурс по поиску экстремистов в сети». https://www.svoboda.org/a/29215161.html Почитайте комменты к статье, там же. Не будет секретом, против кого это было направлено. В первую очередь это удар по газете «РИСК», которая публикует мои комментарии потом уже против моего псевдонима «Националист». Возбудились они из-за моего поста насчет «тувинского списка» и люстрации... Задел за ЖИВОЕ этих бесноватых жуликов и воров. Их боязнь, не за реальные посадки в тюрьму, а за КОНФИСКАЦИЮ всего уворованного имущества... Что сказать про эту затею?! Закончится все так же, как с Телеграм – большим пуком. Одним словом – дебилоиды конченые. Ну, отправят эти стукачи мои скрины??? И что дальше?! Вряд ли они могут вычислить меня и других, кто пишет о тотальной лжи, которыми пичкают уже зомбированных баранов в пропагандистских СМИ. Люди, хорошо подкованы...

Аноним, 09-05-2018 #4[ru]

Каратышка зассал уже всерьёз, раз насчёт экстремизма заблажил. Свои пакостные делишки прикрыть решил таким образом. Ребята, 37-ой год корячится.

Аноним, 11-05-2018 #7[ru]

В Шагонаре зверски расправились с семьей Кортозия... Успешно реализовали себя как предприниматели. После двойного жестокого убийства не удивлюсь, что кто-то будет скупать дешево готовый успешный бизнес. Лихие 90-е не закончились...

Аноним, 09-05-2018 #2[ru]

Ну хрена Карлик переговаривал насчет моста? Для кого строили-то? Очевидно же, что не для населения Кара-Хаака и Черби – если их выгонять собираются. Пустослов, лизоблюд – одним словом настоящий ПИАРас. Люди, забудьте о хорошей жизни, жирных 2000 больше не будет...

Аноним, 10-05-2018 #3[ru]

На хрена вообще строить военный городок в центре столицы??? Неужели в Туве больше нет места? А потом плачут, что нет земли в городе для нуждающихся. Лучше бы зону, которая напротив Центра Азии, перенесли за город! Тогда и мост второй не пришлось бы строить рядом с первым...

Эрмак, 11-05-2018 #4[ru]

аноним номер 3... тот ФАКТ, что УРОДЫ на своем Опыте начинают понимать, что СТРОИТЬ мосты в Туве, сложней чем на Кавказе с его Горными Реками. На просторах, хотя и Морозных, но спокойных реках России. Сибири. уже РАДУЕТ...