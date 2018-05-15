Криминальная революция в Туве свершилась!

С какого члена, вы можете спросить меня, уважаемые читатели, с какого члена я вдруг, говоря о свершившейся криминальной революции в Туве, поднимаю вопрос об уродливой конструкции под названием «Царская охота» на месте бывшего советского обелиска «Центр Азии» на берегу Енисея в городе Кызыле? Объясняю: по моему мнению, за последние 11 лет в республике, географический центр которой находится в центральной точке Азиатского материка, завершилась коренная криминализация общества.

Когда мы задаёмся риторическими вопросами и в негодовании друг друга спрашиваем, где итоги 10-летнего правления Кара-оола, как бы подразумевая, что нет никаких итогов, мы глубоко заблуждаемся. Итоги есть! И, как говорят в случаях неопровержимой очевидности, итоги налицо. Вот, например, сколько было денег «отмыто» при возведении уродливого комплекса, автором которого является бурятский как бы скульптор Даши Намдаков – ритуальных дел мастер? Мне достоверно неизвестно. Но то ли сказалась болезненная фантазия автора с неопределённой ориентацией, то ли так выразились истощённые на почве нравственной и иной импотенции вкусы заказчиков, но уродливый фаллический символ в центре скульптурной композиции теперь, по мнению знатоков искусства, выражает всю суть нынешней власти. А она, суть этой власти – налицо! Такая же уродливая, как намдаковский скульптурный символ якобы «мужской силы», нелепо торчащий на месте прежнего монумента – она криминальная и страшная. Где тут правда, а где вымысел, точно сказать не могу. Но трое братьев кара-карликов по определённым мистическим дням в году истово молятся на этот символ, поддерживаемый тремя фантасмагорическими химерами.

Да чёрт с ним, с этим Намдаковым и с его жеманно-женскими изгибами больной фантазии. Я о завершившемся первом этапе криминальной революции в Туве. Жирная точка первого этапа была поставлена 11 мая в ресторане «Аристократ» в 16 часов по местному времени. Здесь бы уместной была фраза «братва гуляла». А, собственно, почему бы и не употребить слово «братва»? Популярное русское слово, постоянно присутствующее в лексиконе всех народов бывшего СССР и обозначающее один из важнейших органов человеческого мужского организма, которое начинается с буквы «х», это слово объявлено нецензурным на всём российском пространстве и в редакции нашей газеты тоже. Но выпускающий редактор разрешил мне использовать на заменяющее его слово «член», а потому я и спрашиваю вас, уважаемые читатели, с какого это члена я не могу употребить слово «братва» по отношению к судьям? Большое число судей у нас судят, даже не как бог на душу положит, а как «братва» на лапу даст. Так что всё справедливо – как ведут себя, так и называю я их.

Короче, 11 мая в вышеуказанное время собралась братва на прощальный отходняк – основательница Тувинского СПЧ (Тувинский суд Племянников Чычан-ооловны, если кто подзабыл) устроила собственные проводины. Приехали даже самые завалященькие судьи, из самых далёких окраин Тувы, но все с подарками и с деньгами. Наверное, у них есть собственный какой-то «общак», и деньги сдавали туда. Да, конечно, где-то я домысливаю про судейский «общак» Тувы, но как по-другому? Судейское сообщество, это знаете ли, такая закрытая и глубоко законспирированная группировка, что чужаку легче в игольное ушко пролезть, чем попасть в ряды этой «братвы», в основном состоящей из женщин.

Благодаря этой «братве» в чёрных мантиях у нас теперь, когда в СМИ заявляют, что Глава – вор, это уже никого не волнует. Ну, типа того, что ну и пусть – вор. Не пойман же, а кто сейчас не ворует? У нас, мол, людей с судимостями на руководящие должности назначают. Даже Конституционный Суд Тувы двух уголовников – Ендана с Тыт-оолом – защитил, специально для них двоих какое-то Постановление изобрели, что, мол, могут уголовники занимать высокие государственные и муниципальные должности, если народные депутаты этого хотят. Господи, не буду уж я про нардепов сейчас, кто они такие – всем понятно, одним словом, нардепуки (потом как-нибудь объясню значение этого слова). Ну, что такое Конституционный Суд Тувы – известно во всём мире. Теперь стало понятно, какого члена Председатель Конституционного Суда Саая Аяс Плоткаевич защищал проходимцев-уголовников Тыт-оола и Ендана! А всё потому, что, скорее всего, Председатель КС Саая А.П. – сам как бы метящий в уголовники!

Дело Председателя Конституционного Суда Тувы Саая высветило несколько из множества граней тувинской преступности. Когда руководитель Следственного Комитета России Бастрыкин обратился в Квалификационную Коллегию судей Тувы за разрешением привлечь Саая А.П. к уголовной ответственности – они ему отказали! Бастрыкин столько лет служит закону, носит чуть ли не маршальские золотые погоны, а не знает, что в уголовном мире так – своих не сдают! Судьи Тувы не разрешили привлечь своего братана к уголовной ответственности, хоть на нём и, как минимум, пять уголовно наказуемых эпизодов! Представляете себе, да? Это не единичный какой-то случай воровства или служебной халатности, это не один и не два даже раза оступился человек. Он, скорее всего, в системе преступал закон, наплевав на него и на всё, что касается законности.

Квалификационная Коллегия судей Тувы защитила потенциального уголовника, не дала Следственному Комитету России начать уголовное преследование, значит, тувинская «братва» в чёрных мантиях считает – всё нормально, красть, грабить и насиловать можно! И за это ничего не будет, если кому следует «дать на лапу». Понятное дело, что сам Аяс Саая на лапу членам Квалификационной Коллегии не давал. За него, скорее всего, попросили люди из правительства, заинтересованные в том, чтобы его жена не заговорила. А жена у Саая Аяса руководит республиканским казначейством, а через неё идут большие денежные потоки, а эти бюджетные потоки, пока проходят через казначейство, превращаются в тоненькие ручейки и Солангы Николаевна знает, в чьих карманах эти потоки оседают. Бастрыкин, он хоть и генерал, но не знает тувинских криминальных реалий, в которых женщина решает всё. Уже можно было бы на жирные запястья Аяса защелкнуть наручники, но Солангы, говорят, ультиматум предъявила, мол, если моего мужа Бастрыкину сдадите, я на вас всех дам показания, вы у меня все вот где – и показала большую папку компромата на всех судей, членов правительства и их родственников.

И, возвращаясь к прощальному банкету, который устроила бывшая Председатель Верховного суда Кужугет Надежда Чычан-ооловна, который ознаменовал завершение первого этапа криминальной революции в Туве, не могу не написать вот ещё о чём. Даже у самого неграмотного, самого забитого и простодушного тувинца рухнула вера в закон и справедливость после того, как стало известно, что Каадыр-оолу Бичелдею, совсем недавно осужденному в связи с хищением 44 млн. рублей из бюджета, безусловному уголовнику народные депутаты Улуг-Хемского района на днях присвоили звание Почётного Гражданина.

Если судейский корпус криминализирован, то что говорить о депутатском? Те же самые улуг-хемские депутаты, безмерно гордящиеся тем, что братья кара-карлики уроженцы их района, смогли же пропустить на должность Главы района Рустама Чудан-оола, подозреваемого в многомиллионных хищениях, совершённых им в должности главного врача районной больницы!

Кстати, Аяс Чудан-оол – родной брат Рустама – работает в правительстве заместителем председателя и, возможно, если что-то у Шойгу не срастётся с Путиным, то он заменит Шолбана Кара-оола. Шило на мыло, как говорится, но Шойгу уж очень старается, чтобы Кара-оол остался. Вы, уважаемые читатели, не заметили, как снуют туда-сюда военные вертолёты от Кызыла до Тоджи в эти дни? Это Шойгу старается заманить Путина на свой день рождения 21 мая, чтобы уговорить свежеинаугурированного президента за Кара-оола. Зачем это надо Шойгу? Так ведь ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО – НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА.

Очень вредная тувинка