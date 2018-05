Криминальная революция в Туве свершилась!

Аноним (гость) 18-05-2018 18:31:03 #18 [com] Да почему власть придержащие не пиоконтролировали бурята ведь он привез скульптуры тощие до такой степени что смотреть на них страшно а у себя в бурятии он делает нормальные сытые скульптуры 0 Аноним (гость) 18-05-2018 14:12:40 #17 [com] Слава Богу, хоть Кужугет отправили на свалку. Наконец-то. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 13:43:28 #16 [ru] Это не мужики со спущеными штанами, а братья кара-карлики. они заказали монумент центр Азии бурятскому худежонику Намдакову и молятся на Центр Азии. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 11:55:40 #15 [com] Вор – почётный гражданин? Вы там что, с ума посходили? Бичелдею место на зоне, а вы его на доску почёта? 0 Аноним (гость) 18-05-2018 04:01:29 #14 [ru] Председатель Совета судей РФ В.Момотов потребовал от региональных Советов усилить контроль за соблюдением судьями антикоррупционных и этических норм. Тыва молчит в тряпочку, здесь можно каждого судью привлекать к ответственности за родственников, за сокрытие доходов родственников, за махинации родственников, за конфликт интересов и т.д. 0 Аноним (гость) 17-05-2018 12:53:32 #13 [ru] Почему на картинки мужики со спущенными штанами , это КТО ??.....Что за троица ?? ... 0 Аноним (гость) 17-05-2018 12:37:36 #12 [ru] каким образом дело судьи Саая рассматривают тувинские судьи, должны отправить в другой регион, а тех судей из квалификационной коллегии привлечь к уголовной ответственноти 0 Аноним (гость) 17-05-2018 11:45:11 #11 [ru] 10, Национальным музеем руководит. Следит, чтобы сокровища скифов не украли =) 0 Аноним (гость) 17-05-2018 06:56:10 #10 [ru] бичелдей та в итоге осужден? И где он сейчас пригрелся?! К редакции вопрос. 0 Аноним (гость) 17-05-2018 06:53:55 #9 [ru] А что Чычан-ооловну убрали с председателей? На официальном сайте ВС РТ она числится как председатель!!! 0