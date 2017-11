A- | A | A+ 12pt №47, 28 ноября 2017 года.

Судебная система Тувы: коррупция милее всего! Помнится, ещё покойный Д.Тинмей писал во все инстанции о том, что тувинское правосудие при председателе Верховного суда Тувы Н.Кужугет стало гораздо хуже басманного. Но его уже нет, а судейство в Туве лучше не стало. Газета раньше писала о том, как наша тувинская Фемида служит исполнительной власти. Приводила пример, когда все судебные инстанции Тувы в угоду коррупционерам из правительства и Верховного Хурала понапринимали судебных актов, прикрывающих абсолютно незаконное увольнение руководителя Счётной палаты РТ, уважаемого честнейшего человека, профессионального экономиста В.Б.Салчака, объявившего войну коррупции. Одни принимали заведомо незаконные решения, другие подписывали судейские отписки типа «оснований для отмены судебного акта не имеется». В этом деле какие только судьи не замарались – от судьи Кызылского городского суда Сватиковой Л.Т. до судей ВС РТ Дамдын Л.Д., Доржу М.Н., Файзуллина Х.Г. и председателя Верховного суда РТ Кужугет Н.Ч. Даже Конституционный суд РТ под председательством Саая А.П. умудрился влезть в это дело. Но дело закончилось тем, что Верховный суд России признал все эти решения незаконными. И только интеллигентность В.Салчака, пострадавшего от судейского произвола, позволила им избежать уголовного преследования. Однако безнаказанность, судя по всему, стала поощрением для местного тувинского судейского беспредела, творимого под руководством Н.Кужугет. Тому пример – судейские решения по заявлению ветеранов, лишённых Ш.Кара-оолом заслуженных надбавок к трудовым пенсиям. Сначала суды удовлетворяли судебные иски и взыскивали надбавки с Минтруда. А затем, после одной тайной вечери Кужугет с Кара-оолом судебная практика вдруг повернулась чудесным образом на 180 градусов, и дотационность бюджета республики стала основанием для отказов. Дело дошло до того, что суды перестали признавать незаконным отказ от исполнения вступивших в законную силу решений судов... Любому понятно, что, скорее всего, такое было бы невозможным без личного участия Надежды Чычан-ооловны... Мне неизвестно, что могла выторговать председатель Верховного суда у Главы правительства под обещание поддержки, но что-то же случилось! Другой вопиющий случай пособничества тувинского правосудия и исполнительной власти – дело Васильевой. С точки зрения юриспруденции, оно не стоит и выеденного яйца. Почившая в бозе компания «Туванефтепродукт» продала предпринимателю АЗС в Кызыле на улице Калинина 1 «А» вместе с земельным участком. А когда он взялся её реконструировать, мэрия г.Кызыла вдруг подала заявление в суд о сносе уже реконструированной АЗС в связи с тем, что она не выдавала Разрешение на строительство по этому объекту. Дело было передано для рассмотрения уже выше упомянутой судье Кызылского городского суда Л.Т. Сватиковой. Поначалу всё шло как бы по закону – как известно, Л.Т. Сватикова – очень опытный юрист, старейшая судья Кызылского городского суда и дело своё знает. Но тут случился казус: мэрия в рамках гражданского дела заявила ходатайство о приостановлении строительства на объекте в связи с тем, что под землёй на этом участке проходит труба высокого давления, по которой тепло поступает в город. Любому понятно, что мэрия вообще не вправе выступать в роли защитника юридического лица – её законные интересы не нарушены. А если ТЭЦ АЗС мешает, она должна сама обращаться в суды и отстаивать свои интересы. Правда, есть другая сторона дела – в прессе появились сообщения, что предприниматель, реконструирующий АЗС, отказался давать взятку Главе города, которая за ней удосужилась приехать на служебном авто. Вот и истоки конфликта... Однако судья Сватикова Л.Т. не обратила внимания на высокое покровительство, как известно, когда-то в молодости Д.Оюн была очень близка к телу нынешнего Главы республики и, собственно, благодаря этому, скорее всего, и получила высокую должность. Судья отказала мэрии в требовании запрета производства строительных работ. Но мэрия пошла дальше и обжаловала это определение в Верховный суд Тувы. С этого момента и начался новый отсчёт времени и новый подход к, казалось бы, простому гражданскому делу. Коллегия в составе судей Болат-оол, Кандан и Бады-Сагана, недолго думая, отменила Определение судьи Сватиковой и вынесла новое решение – о запрете строительных работ. При этом, вообще никак не обосновав свой вердикт. Правда, смысла в этом решении уже не было никакого, поскольку строительные работы на объекте уже давно были завершены. Но сигнал об особом отношении Верховного суда по данному делу был дан. И, похоже, услышан. Тем временем в Кызылском городском суде было продолжено рассмотрение дела. И судью Сватикову как подменили. Недолго думая, она без видимых оснований назначает повторную судебно-строительную экспертизу и приостанавливает рассмотрение дела. А следом судья Жибинов абсолютно незаконно и необоснованно, также без причины, приостанавливает рассмотрение другого гражданского дела, связанного с этой АЗС. Видимо, так расценили в Кызылском городском суде решение коллегии в составе Болат-оол, Кандана и Бады-Сагана о запрете строительных работ на АЗС. Не нужно быть большим знатоком юриспруденции, чтобы понять, что усилия Верховного суда Тувы по замораживанию стройки в итоге всё равно окажутся бессмысленными и безрезультатными. Но в результате этой сомнительной деятельности судей у предпринимателя затягивается ввод АЗС, в связи с чем он терпит убытки. Наверное, это на руку Главе правительства Ш.Кара-оолу, чья семья имеет в городе две АЗС и строит третью. Не исключено, что Д.Оюн в данном деле выступает в качестве радетеля интересов Ш. Кара-оола. Как известно, это люди, похоже, без чести и совести. Для них деньги – главное. Но зачем было лезть в это дерьмо коллегии в составе Болат-оол, Кандана и Бады-Сагана? Просто хотели выслужиться? Но ещё более ужасные случаи происходят, когда рассматриваются уголовные дела. В связи с этим вспоминается уголовное дело Даржаа. Его отец возглавлял судебный департамент Тувы. Сынок попался на стрельбе по гостям из Монголии. Первая инстанция его осудила, а когда пришло время рассматривать уголовное дело в Верховном суде, выяснилось, что пока дело лежало у заместителя председателя Верховного суда РТ А.А.Абрамовой, из дела были похищены вещественные доказательства. Сынка Даржаа оправдали, а Абрамовой всё же из-за скандала пришлось уволиться и даже уехать из республики. Председатель суда Кужугет таинственным образом отделалась лёгким испугом. Абрамова отсиделась за Саянами и вернулась в Туву, где Ш.Кара-оол, невзирая на её тёмное прошлое, назначил министром юстиции... Или другой случай. В Кызылском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении чиновников-налоговиков. Уголовное дело идёт на всероссийский рекорд – рассматривается с 2010 года – более семи лет! Чтобы журналисты не лезли в это дело, его даже засекретили. Так что мы толком не знаем, что там происходит. Известно лишь, что в этом деле тоже таинственным образом исчезли вещественные доказательства. Но я сейчас не о том. Один из фигурантов уголовного дела – назовём его Ивановым – провёл под следствием в СИЗО более года и трёх месяцев. В связи с этим он постоянно обращался в суд, пытаясь доказать незаконность его содержания под арестом. Но неизменно получал отказы. Хронология его борьбы такова. 21 февраля 2010 года постановлением судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Сватиковой Л.Т. в отношении него было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Доводы следователя строились только на предположениях, не подкрепленных доказательствами, что он «может скрыться, совершить новое преступление, оказать воздействие на свидетелей, воспрепятствовать производству по делу». Впоследствии все решения содержали эту дежурную фразу. В решении суда также отсутствовали какие-либо обоснования необходимости содержания в СИЗО. Апелляционную жалобу арестанта рассмотрела тройка судей Верховного суда РТ в составе судей Тулуш Х.И., Дажымба Т.Д. и Орешкова Э.В. Суду оказались достаточными доводы следователя, основанные на предположениях. Никаких нарушений она, конечно, не нашла. Когда закончился срок ареста, следствие выступило с новым ходатайством о его продлении, была предоставлена справка оперативно-розыскной части МВД Республики Тыва, в которой содержалась оперативная информация, достоверность которой сразу вызвала сомнения. При этом суду не были предоставлены доказательства о том, что в отношении Иванова А.В. существуют какие-либо обстоятельства, которые препятствуют изменению меры пресечения в виде содержания под стражей на иную, не связанную с лишением свободы. Дело рассматривала судья Некрасова Ю.Г., которая вынесла решение о продлении ареста на три месяца. И так – до 13 мая 2011 года. Арестанта в СИЗО без перекура держали судьи Кызылского городского суда и их коллеги из Верховного суда судьи Тулуш Х.И., Прокопьева Л.М., Орешков Э.В. (10 мая 2010 года), судьи Ондар А.А.-Х., Дажимба Т.Д., Аракчаа О.М. (6 августа 2010 года), судьи Ондар А.А.-Х., Дажимба Т.Д., Аракчаа О.М. (26 ноября 2010 года), судьи Донгак Г.К., Сендаш Р.В., Аракчаа О.М. (07 февраля 2011 года). И цепь преследования пытками была прервана только 13 мая 2011 года, когда судья Верховного суда Республики Тыва Ондар А.А. отказала в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2011 г. включительно. При этом некоторые решения о продлении ареста носят откровенно скандальный характер. Так, 12 июля 2010 года следователем СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Республике Тыва Саая К.А. было вынесено постановление о возбуждении перед судом очередного ходатайства о продлении срока содержания под стражей на три месяца. При этом в суд ходатайство поступило 10 июля 2010 года . На несовпадение дат вынесения постановления о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей и о направлении указанного ходатайства в суд защитой было обращено внимание суда в ходе судебного разбирательства. Налицо имелся факт фальсификации даты вынесения постановления о возбуждении перед судом ходатайства, что должно было быть учтено судом. Увы! Сначала судья Кызылского городского суда, а затем и коллегия Верховного суда 6 августа 2010 года (судьи Ондар А.А.-Х., Дажимба Т.Д., Аракчаа О.М.) оставили арестанта в СИЗО. А следователю Саая даже не вынесли соответствующего Определения, тем самым, продемонстрировав, что взаимодействие судебных органов Республики Тыва со следственными и надзорными органами в условиях Тувы является нормой. При этом никаких законных оснований для содержания подозреваемого под стражей, кроме тяжести инкриминируемого ему преступления, не было. И держали его в СИЗО только для того, чтобы он, не выдержав пыток, признался в преступлении, которого не совершал. Поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что все, кто принимал участие в травле этого гражданина, являются преступниками. В связи с этим вспоминается, как наш справедливый тувинский суд племянников Чычан-ооловны отправил на нары в СИЗО известного в республике правозащитника Конвиза. Суд поверил в сомнительный с точки зрения здравого смысла документ, сославшись только на то, что некий подлец, полковник МВД Степанов, сочинил на него справку, согласно которой Конвиз является учредителем секты пятидесятников в Чадане, имеет гражданство Бахрейна и потому может скрыться за границу. Наверное, кто-то может усомниться в том, что Иванова держали в тюрьме незаконно. Мол, мало ли что придумают в газете! Однако вынужден разочаровать скептиков – 14 ноября Президиум Верховного суда Российской Федерации по представлению председателя ВС РФ В.М. Лебедева признал все вышеперечисленные судебные акты незаконными и необоснованными. Примечательно, что на Президиуме выступил заместитель Генерального прокурора Л.Г. Коржинек, который также признал сложившуюся в Туве карательную практику недопустимой и предложил все обжалуемые судебные акты признать незаконными. Казалось, дело сделано, правда, хоть и с опозданием в семь лет, восторжествовала, а большой радости это не добавляет. Мало веры в то, что Н.Кужугет сделает правильные выводы и начнёт из тувинского СПЧ (Суда Племянников Чычан-ооловны) ковать нормальное правосудие. Маловероятно, чтобы в рамках судебной системы были наказаны те судьи, что выносили незаконные необоснованные решения о содержании невиновного человека в СИЗО. Окружив себя родственниками, друзьями и соседями, она безмятежно пребывает в должности, не замечая, как созданная ею чудовищная судейская система уродует судьбы людей. Похоже, она окончательно очерствела и не замечает, что происходит, как она порой ломает человеческие судьбы в угоду собственным интересам или интересам своих родственников и друзей. Тува в последние годы славится коррупцией. Но в её буйном росте велика роль и судебной системы Тувы. Три года условно главному сепаратисту республики за хищения десятков миллионов рублей – это ли не поощрение коррупции? Хочется надеяться, что это решение Президиума Верховного суда РФ как-то изменит порочную судебную практику в Туве, повернёт мозги тувинским судьям, заставит их жить и работать по закону, а не по звонку. Я ещё вернусь к этой теме. Кондрат Пчёлкин (прочитано 868 раз) http://risk-inform.ru/article_7019.html +7

Аноним (гость) 29-11-2017 18:04:21 #15 [ru] В принципе народ уже давно знает какие дела и кто из судей Верховного суда Тувы проворачивает, в Туве уже почти не осталось несудимых мужиков, разве что родственники судей и прокуроров!Всех пенсионерок надо уволить, пусть сидят на пенсии, у судей она почти с зарплату, а зарплата доходит до 600000 руб. в месяц, есть за что держаться!

