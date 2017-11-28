Что такое Тувинский СПЧ?

Безродных судей не бывает. И точка! В Туве – точно. Таких туда просто не пускают. А с другой стороны, нас так мало, мы все друг друга знаем. Если не по именам, то в лицо наверняка. Ну вот, например, пришлось мне лично познакомиться на судебном процессе с мадам Хоз-оол Айланой Владимировной. Что о ней можно сказать – судья мировая! Не в смысле, что классная, и всё такое отличительно-замечательное в умственном или профессиональном смысле. А в смысле, что она судья мирового участка. Кажется, №6 города Кызыла. Вот сидела, смотрела на неё, а в голове всё время вертелся вопрос – где же я её видела раньше, почему лицо её мне знакомо? Думала-думала, и додумалась. Оказалось, что её родная сестра Аяна Владимировна – тоже судья. Только в районном суде.

Вот вы, уважаемые читатели, скажете мне, мол, ну и что тут такого – две родные сестры работают судьями? Скажете, дескать, это своего рода династия. Судейская типа сталеварской или комбайнёрской. Ну, есть же такие, да ещё артистические или музыкальные. Есть династии адвокатские или полицейские. Да, не спорю, есть. Но от артистов и музыкантов, от рабочих или, особенно от адвокатов, народу от них конкретная польза. Но чтобы была польза от судейских династий – такого я не знаю. Думаю, что подобные династии – позор всей судебно-правовой российской системе. Династии, конечно, династиями, но не до такой же степени – не до степени Тувинского СПЧ!

Секрета тут никакого нет. Аббревиатура ТСПЧ расшифровывается так: Тувинский Суд Племянников Чычан-ооловны.

Справедливости ради скажу, что сёстры-судьи Айлана и Аяна Владимировны этой самой Чычан-ооловне племянницами не приходятся. И строго по букве закона как бы всё в порядке, но по духу – они все родственницы.

Чычан-ооловна, если кто не знает, то это Кужугет Надежда – председатель Верховного суда Республики Тыва. Председатель она давно, трудно вспомнить, с каких времён. На судейскую карьеру она ещё, как говорится, при царе Горохе пошла, ещё в прошлом веке начинала – в стародавние советские времена, а потому знает в нашей республике всё и всех до седьмого колена.

Вот эти сёстры – Аяна и Айлана – приходятся племянницами Елене Халарбаевне Оттук-оол, которая совсем ещё недавно была судьёй Верховного суда. Понимаю, вы снова и опять, уважаемые читатели, возразите мне и скажете, мол, ну что тут такого страшного – тётя была судьёй, вот и они пошли по тётиным стопам. А я вам обратно аргументом об стол – это очень плохо, потому что тётя, всяко разно, была в подружайках у Чычан-ооловны, а иначе как бы Аяна с Айланой стали бы судьями?

Ладно, допустим, я говорю, допустим, что Айлане пришлось квартиру продать, чтобы, как говорят, купить должность судьи мирового участка. Допустим, что и у Аяны свекровь Галина Кенденовна Донгак – тоже судья Верховного суда и даже соглашусь с вами, что в этом тоже как бы ничего незаконного нет. Ну, а если вы узнаете, что ещё одна племянница бывшей судьи ВС РТ Елены Оттук-оол работает в должности помощника судьи Кужугет Надежды Чычан-ооловны, то вам должно быть понятно, что такое Тувинский СПЧ и в каких отношениях состоят Кужугет и Оттук-оол.

Минуточку внимания, ведь это я только очертила родственный круг мирового судьи Айланы Хоз-оол. И если о профессиональных качествах и юридической грамотности всех её родственниц судить по ней, то это ж разве не позор? Господи, ты видел, как она ведёт процессы, защищая мифические честь и выдуманные достоинства Шолбана Кара-оола, наплевав разом на определение апелляционной инстанции по данному делу, всё российское законодательство и на права человека, прописанные Европейским судом!

Это только на первый взгляд кажется, что хитроумные родственные сплетения Тувинского СПЧ могут запутать кого угодно. На самом деле вы попробуйте начертить эти сплетения в схему – и всё станет яснее ясного.

Возьмём, к примеру, ту же Донгак Галину Кенденовну, которая свекровь судьи Аяны Владимировны Ак-Кыс, которая в свою очередь племянница бывшей судьи Верховного суда Оттук-оол Елены Халарбаевны, которая уже в свою очередь, говорят, близкая подружка Чычан-ооловны. Так вот, у Галины Кенденовны Донгак – судьи Верховного суда, председателя 3-го апелляционного состава по уголовным делам есть сын Артыш и он помощник судьи председателя Кызылского городского суда. Артыш Александрович Донгак был женат на Аржаане Анатольевне – дочери судьи Верховного суда РТ Дамдын Любови Дамбыл-ооловны. Аржаана хоть и бывшая жена Артыша, но тоже работает в Кызылском городском суде.

Ой, да вы опять хотите сказать, мол, ну и что тут такого – люди встречаются, люди влюбляются, женятся... и разводятся. Не спорю, ничего тут такого незаконного нет. Просто многие из вас, уважаемые читатели, получив дипломы с отличиями по юридической части, ни за что не сможете проскочить на работу в судебную систему, потому что туда вход строго по пропускам Тувинского СПЧ. Правда, есть сведения, что не только родственники родственников могут за приличную сумму попасть в судьи или в помощники судей, но даже родственники друзей Чычан-ооловны.

Я считаю, что тема Тувинского СПЧ – очень актуальная и достойна детального журналистского расследования. Можно поднять документы из паспортного стола, опросить старожилов и они скажут, что судья Кызылского городского суда Сат Айлана – дочь бывшей соседки Чычан-ооловны по улице Титова в доме 35-ом в городе Кызыле. И судья Анчи Наталья Михайловна тоже входит в этот реестр «соседей».

Знаю-знаю, сейчас все судьи взбеленятся и начнут кричать: да кто такая эта вредная тувинка, да что она себе позволяет? Ай, да я себе могу и не такое позволить. Позволю себе предположить и сказать во всеуслышание, что значительное большинство судей в Туве аморальны по своей сути и марают свои мантии развратом, изменяют своим мужьям и жёнам направо и налево, доводят их до самоубийств. И фамилий я их пока не называю только потому, что от этих беспорядочных половых судейских связей уже есть дети, а это отдельные человеческие судьбы. Хотя сами члены Тувинского СПЧ, половина которых набрана по блату, по родственным, дружеским, семейным, гендерно-половым и соседским связям, половина которых вообще безграмотна, ломают человеческие судьбы, не задумываясь.

Вот, к примеру, была судьёй Верховного суда Марина Васильевна Доржу. Ну, говорят, не просто судья, а женщина ухо с глазом! То есть, если что захочет, то так и будет. Захотела стать тёщей симпатичного молодого человека – стала! Захотела его в судьи провести – провела! Теперь судья В.Т. Кызыл-оол вершит человеческие судьбы в Кызылском городском суде. Знаете, уважаемые читатели, вы не смотрите, что они важно и с надутыми физиономиями ходят по судам в длинных чёрных мантиях, гордые, как индюки. Просто, кроме чванства, почти за каждым из них числятся преступления. Кто-то кого-то довёл до самоубийства, чтобы удачно жениться на дочке судьи, кто-то продал квартиру и дал взятку, чтобы получить статус судьи, кто-то увёл табун лошадей, кто-то получил стадо баранов и вынес правильный приговор, кто-то работал с фальшивым дипломом, кто-то...

Тема Тувинского СПЧ у меня под неусыпным контролем.

Почему? Подумайте сами.

(продолжение следует)

Очень вредная тувинка