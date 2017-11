Что такое Тувинский СПЧ?

Аноним (гость) 29-11-2017 22:04:13 #16 [ru] ШОЛБАН Валерьевич,вы выкладываете в инстраграме заседания правительство часто, ну очень часто. Просто к Вам вопрос почему у вас всегда злое лицо, ну и министры сидят с испуганными лицами... Такое смотришь, и кажется разборки мафиози..а не рабочие моменты... Судьи скинтесь на центр развитие детей. Грехи снимете с себя.. 0 Аноним (гость) 29-11-2017 19:26:12 #15 [ru] Дай то Бог, может перемены и будут после выборов нормального и порядочного президента! 0 Аноним (гость) 29-11-2017 18:22:02 #14 [ru] Ужас, вот как ломают судьбы простых людей, это им вернется на 1000 кратном размере. Время их придет расплатиться за все, наполнится чаша переполнится и выльет, тогда никто им не поможет, даже Боги, а сами будут локти кусать, Божья кара настигнут этих чмо-судей. 0 Аноним (гость) 29-11-2017 18:12:24 #13 [ru] Отук-оол Елена Халырбаевна имели 1 группу инвалидности, но чудным образом работала, паралич лицевого нерва не давал ей возможности говорить, но возглавляла квалификационную коллегию судей! Ее зять Тонгул Володя был следователем в Сарыг-Сепе, собирал на всех досье и сливал той же Абрамовой А. и другим органам, дочери Тонгул В. работают судьями Аяна и Айлана, судят чудесно - Аяна дала три года наркобарону Доржу Шолбану, на самом деле он вообще не сидел! Тонгул В. в письменном виде огласил постановление о возбуждении уголовного дела а отношении Данзы-Белека Э.С. ныне министра сельского хозяйства, а ранее имевшего статус наркобарона и вышибалу у Долгара. 0 Аноним (гость) 29-11-2017 15:16:43 #12 [com] Одна пожилая судья с ВС ох как любит игровые автоматы,очень азартная женщина. 0 Аноним (гость) 29-11-2017 14:09:49 #11 [com] Судам нашим нужна чистка. И вообще нужно апелляционную и кассационную инстанции вынести из республики, а то они пляшут под дудку Карлика. А вот районные суды у нас нормальные. Только им не дают работать по закону такие, как Кужугет, Тюлюш, Кандан и Канзай. 0 Аноним (гость) 29-11-2017 13:40:24 #10 [ru] А че про Арбитражный суд не написали? Там родня на родне и родней погоняет... 0 Аноним (гость) 29-11-2017 13:35:41 #9 [com] Во всём виновата Кужугет. Её нужно гнать в три шеи из суда! 0 Аноним (гость) 29-11-2017 13:02:07 #8 [com] В судьи набирают своих - родственников, друзей, соседей. А потом мы удивляемся: откуда берётся столько бестолочей? 0 Аноним (гость) 29-11-2017 12:34:24 #7 [com] Это ещё мало! На самом деле в судах грязи ещё больше! 0