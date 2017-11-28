Встретим конец света на военных рельсах

На уходящей неделе два начальника России, духовный и светский, сделали важные заявления, которые показывают, каким они видят ближайшее будущее страны и человечества в целом.

Сначала глава РПЦ Гундяев в своей проповеди, прочитанной 20.11.2017 в ХСС, сообщил о приближении конца света, которое не видят только слепые. Затем президент Путин, выступая уже перед своей паствой, а именно на совещании с руководителями Минобороны и ВПК, посвященном итогам учений «Запад – 2017», заявил о необходимости перевода экономики на военные рельсы.

Сложенные вместе эти два заявления можно рассматривать как единый проект, в котором заявление Гундяева содержит описание цели, а заявление Путина – средство ее достижения. Поскольку лучшего способа устроения Апокалипсиса, чем большая война, в современных условиях придумать невозможно. Хотя, скорее всего, Гундяев и Путин, делая свои заявления каждый в рамках своего собственного проекта, не имели в виду, что проект у них может оказаться общим.

Проект Гундяева состоит в том, чтобы внутри канонической территории РПЦ не стало интеллигенции, поскольку именно она, по мнению Гундяева, приближает конец света. «Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», – сообщает в своей проповеди Гундяев. И далее конкретно указывает на тех, кто толкает мир к апокалипсису. Это творческая интеллигенция, которая «демонстрирует грех через кинематограф и театр».

Поскольку интеллигенция всем своим историческим бытием доказала, что не демонстрировать грех, в том числе через кинематограф и театр, а также через литературу, живопись и музыку, она не может, стало быть, для спасения света надо, чтобы куда-то делась интеллигенция. Лучший способ для этого война и интенсивная подготовка к ней.

И тут очень кстати Путин со своим проектом. «Все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности » должны быть готовы «быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время». Комментируя эти слова президента, блогосфера вспомнила и о совпадении диаметра сигарет и патронов в советское время, и о грядущем дефиците на соль и спички, и о многом другом.

Весьма точно характеризует сегодняшнее состояние страны тот факт, что ни один руководитель многочисленных объединений российского бизнеса не поинтересовался, с какого перепоя президент дает указания частным предприятиям, какую продукцию им выпускать, в какое время и с какой скоростью. Куда-то попрятались все эти Торгово-промышленные палаты, РСПП, «Опоры». В какую-то щель забился омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов.

В стране сегодня нет силы, способной остановить Путина, который уже, похоже, полностью потерял связь с реальностью и готов начать войну, в том числе и глобальную. Население, которое путинские информационные войска успешно погрузили в сумерки ненависти и маниакальной уверенности в том, что Россия находится в кольце врагов, готово поддержать Путина в любом его безумии. Так что пророчество Гундяева о конце света имеет некоторые шансы на реализацию. Правда, творческая интеллигенция к этому не будет иметь никакого отношения. Неизбежный конец света страна готовится встретить, прочно встав на ржавые военные рельсы.

Игорь Яковенко

«Ежедневный журнал»