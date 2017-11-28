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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 47, 28 ноября / Встретим конец света на военных рельсах
   
 
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№47, 28 ноября 2017 года.

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Встретим конец света на военных рельсах

Встретим конец света на военных рельсах

На уходящей неделе два начальника России, духовный и светский, сделали важные заявления, которые показывают, каким они видят ближайшее будущее страны и человечества в целом.

Сначала глава РПЦ Гундяев в своей проповеди, прочитанной 20.11.2017 в ХСС, сообщил о приближении конца света, которое не видят только слепые. Затем президент Путин, выступая уже перед своей паствой, а именно на совещании с руководителями Минобороны и ВПК, посвященном итогам учений «Запад – 2017», заявил о необходимости перевода экономики на военные рельсы.

Сложенные вместе эти два заявления можно рассматривать как единый проект, в котором заявление Гундяева содержит описание цели, а заявление Путина – средство ее достижения. Поскольку лучшего способа устроения Апокалипсиса, чем большая война, в современных условиях придумать невозможно. Хотя, скорее всего, Гундяев и Путин, делая свои заявления каждый в рамках своего собственного проекта, не имели в виду, что проект у них может оказаться общим.

Проект Гундяева состоит в том, чтобы внутри канонической территории РПЦ не стало интеллигенции, поскольку именно она, по мнению Гундяева, приближает конец света. «Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», – сообщает в своей проповеди Гундяев. И далее конкретно указывает на тех, кто толкает мир к апокалипсису. Это творческая интеллигенция, которая «демонстрирует грех через кинематограф и театр».

Поскольку интеллигенция всем своим историческим бытием доказала, что не демонстрировать грех, в том числе через кинематограф и театр, а также через литературу, живопись и музыку, она не может, стало быть, для спасения света надо, чтобы куда-то делась интеллигенция. Лучший способ для этого война и интенсивная подготовка к ней.

И тут очень кстати Путин со своим проектом. «Все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности» должны быть готовы «быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время». Комментируя эти слова президента, блогосфера вспомнила и о совпадении диаметра сигарет и патронов в советское время, и о грядущем дефиците на соль и спички, и о многом другом.

Весьма точно характеризует сегодняшнее состояние страны тот факт, что ни один руководитель многочисленных объединений российского бизнеса не поинтересовался, с какого перепоя президент дает указания частным предприятиям, какую продукцию им выпускать, в какое время и с какой скоростью. Куда-то попрятались все эти Торгово-промышленные палаты, РСПП, «Опоры». В какую-то щель забился омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов.

В стране сегодня нет силы, способной остановить Путина, который уже, похоже, полностью потерял связь с реальностью и готов начать войну, в том числе и глобальную. Население, которое путинские информационные войска успешно погрузили в сумерки ненависти и маниакальной уверенности в том, что Россия находится в кольце врагов, готово поддержать Путина в любом его безумии. Так что пророчество Гундяева о конце света имеет некоторые шансы на реализацию. Правда, творческая интеллигенция к этому не будет иметь никакого отношения. Неизбежный конец света страна готовится встретить, прочно встав на ржавые военные рельсы.

Игорь Яковенко
«Ежедневный журнал»

(прочитано 278 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7028.html
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ДмитрийБыков (гость) 29-11-2017 18:54:55   #1 [com]
Когда у режима заканчиваются ресурсы, главной его проблемой становятся механизмы запугивания и сплочения подданных. Можно бы, конечно, ослабить гайки, допустить конкурентов, ввести полугласность, но этого не будет никогда. По крайней мере, при Путине. Потому что самый страшный его кошмар – перестройка, «крупнейшая геополитическая катастрофа», когда люди его склада и слоя потеряли все. Они потом, конечно, много чего приобрели, но вот главный путинский парадокс: все это, включая президентскую должность, им не компенсировало ту «геополитическую катастрофу». Перефразируя Цезаря, они предпочли бы быть средним классом в СССР, нежели правящим в России. В постсоветской России им некомфортно, они предчувствуют большой бенц – и, может быть, правильно, потому что СССР при определенном лавировании мог бы избежать катастрофы, а постсоветская Россия – уже, кажется, никак. И потому они будут делать все, чтобы не повторился 1985 год. А если для них немыслима перестройка, то способ удержать ситуацию остается один: война.
...
Есть, разумеется, риск слишком сильных человеческих затрат, но когда в России берегли частного человека? О риске проигрыша можно не говорить вообще, потому что завоевать Россию невозможно, а без этого тотальные войны не выигрываются. Лидеры России могут быть совершенно спокойны: они никогда не проиграют ни одной войны. А расплачиваться – демографической ямой, массовыми разочарованиями, отставанием – придется все равно не им, так что лучшего способа сохранить власть, чем начать военный конфликт, здесь не придумано.
...
А говорить о том, что «никто не пойдет умирать за миллиарды Сечина» (подставьте любую фамилию из путинского клана), – бессмысленно: когда Родина прикажет, пойдут все. Кто-то успеет сбежать, но таковых будет меньшинство. Остальные – в силу инерции, из страха тюрьмы, из-за самоподзавода – пойдут умирать за что угодно, потому что стимул нужен, чтобы жить и работать. А чтобы умереть – он совершенно необязателен. Именно поэтому у России могут быть проблемы с продовольствием или вооружением, но с пушечным мясом – никогда.

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