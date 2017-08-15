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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 32, 15 августа / Власть с голым торсом. В чем смысл рыбалок Путина в Туве?
   
 
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№32, 15 августа 2017 года.


Власть с голым торсом. В чем смысл рыбалок Путина в Туве?

Власть с голым торсом. В чем смысл рыбалок Путина в Туве?

Поездки президента Владимира Путина на отдых в Туву давно значат больше, чем они есть на самом деле. Пресс-служба главы государства тщательно запечатлевает летние вылазки в далекий край, оформляя их в памятный фотоальбом или даже, как в этот раз, представив 40-минутный видеофильм. Затем снимки пышущего физическим здоровьем президента с каким-то особым пристрастием тиражируются российской и зарубежной прессой. Так было в 2007 и 2009 годах, а затем и в 2013-м. В 2017 году они снова становятся главной новостью скудного на события августа.

Голый король

С аппаратной точки зрения политологи объясняют любовь Путина к Туве его близостью с Сергеем Шойгу, ныне министром обороны, который происходит родом из небольшой республики на границе с Монголией, вошедшей в состав России при СССР в 1944 году и довольно плохо интегрированной в пространство остальной страны. Настолько, что одна из ее ключевых проблем – плохое владение русским языком среди местного населения, преимущественно тувинцами. Моноэтническим регион оказался после того, как в начале 90-х на волне национализма республику покинули представители других народов, главным образом русские.

Но президент в сопровождении Шойгу едет не к людям, он забирается в глухой таежный угол, чтобы сбросить рубашку и явить «голого короля». Бульварные издания сразу приписывают президентскому эксгибиционизму мотив: «Ну как можно не проголосовать за такой торс?» – спрашивает «Московский комсомолец». Он же добавляет, что Путин примеряет на себя образ Индианы Джонса – одержимого сакральными артефактами искателя приключений. И действительно, не будет ошибкой приписать последнюю тувинскую поездку к развернутой предвыборной кампании, о которой, впрочем, официально пока не объявлено. Как не будет преувеличением за представленными фактами разглядеть знаки и символы, которые сегодня наполнены важным смыслом для власти.

«По щучьему велению»

Итак, на новостном безрыбье хозяин Кремля появляется с итальянским подводным ружьем в итальянском же гидрокостюме и маске, чтобы предстать «Путиным, изгоняющим дьявола». В 2013 году президент поймал 21-килограмовую щуку и целовал ее на камеру – он боялся порвать ей губу крючком и пространно рассказывал, как ему удалось ее выловить. За это он получил порцию критики от знатоков, выставивших его дилетантом. На сей раз, учтя прошлые недочеты, президент с видеокамерой Go Pro и гарпуном два часа напролет гонялся за щукой под водой. И хотя те же знатоки пояснили, что лучше рыбу все же выжидать с удочкой на поверхности, он смог акцентировать несколько очевидных и не очень моментов.

Во-первых, здесь нужно обратить внимание на то, что щука обыкновенная по-латыни называется Esox lucius. В предложенном контексте не случайно у нас имеется намек на однокоренное слово Люцифер – «несущий свет». На дне озера президент выловил увертливого дьявола, пронзив нечестивого стрелой. Безусловно, перед нами пример коммуникации на символическом уровне: у скользких гадов нет шансов ускользнуть от первого лица.

Во-вторых, рыбалка – это не столько знание, умение и усердие, как думают диванные критики президента, сколько удача. Именно поэтому сцену со щукой пресс-служба расписывала столь подробно: она в очередной раз подтверждает – ключевое качество Путина удачливость (или на блатной манер «фартовость»). Щука, рыба хищная, тоже подчеркивает удачу своего ловца. Более того, в русской традиции она предстает исполнительницей желаний: «по щучьему велению» Емеля на печи получает и дочь, и царство в придачу. На таком глубинном, архетипическом уровне и работают сообщения о президентском улове.

Они укрепляют миф о вечном везении политика, избранного даже не народом, но историей, который сопутствует Путину как преодолевшему медленный распад государства 90-х годов. Президенту везло всегда и почти во всем – от мировых цен на нефть и победы над ельцинскими олигархами до решенных в пользу России региональных конфликтов, в том числе в Абхазии и Южной Осетии. Поэтому в момент аннексии Крыма перепугавшаяся элита уповала лишь на то, что он «тот самый» и страна вместе с ним не потонет в пучине катастрофы, но проскочит через еще один этап международной напряженности.

Этим можно объяснить самоубийственный фатализм российских политиков и держателей крупных капиталов, всего Федерального собрания – они, как и народонаселение в целом, ожидающее, куда кривая выведет, полагаются на исключительность судьбы президента, в которой, как предполагается, «не записан» оглушительный крах, но лишь серия побед.

Сильный или мудрый?

Тем не менее, для Путина недостаточно быть удачливым представителем света, он чувствует потребность в том, чтобы быть сильным. Иногда он пропадает на недели, как это было после убийства Бориса Немцова, и тогда по телевизору показывают «консервы» – заготовленные видео с его встреч, а свободная пресса пишет и говорит о серьезных проблемах со здоровьем, в частности со спиной, которую Путин повредил во время тренировок. Еще со времен Бориса Ельцина и под очевидным влиянием «гонки на лафетах» первой половины 80-х здоровье лидера государства становится предметом пристального интереса общественности. И чем сильнее авторитаризм власти, тем градус интереса выше.

Путин, по всей видимости, находится в заложниках у не отпускающей темы: его поездки в Туву стали для него не столько традицией, сколько личной Янцзы. Продолжая ритуал династии Сун, великий кормчий Мао Цзэдун переправлялся через реку Янцзы 42 раза. Причем впервые в возрасте 63 года в 1956 году, а в последний раз в 73 года. Последняя историческая переправа заняла без малого два часа и стала проверкой физической выносливости вождя. Путин тоже старается привести доказательства своего физического благополучия.

Однако, как заметил писатель Эдуард Лимонов, Путину пора сменить образ физически сильного вождя на облик – мудрого. «Мудрость ценится выше физической силы», – отметил Лимонов, напомнив, что президенту уже 65 лет. Пока же власть выбирает маскулинность и подвергается влиянию культа молодости, интеллектуальных акцентов в имидже Путина публика не видит. Хотя к мудрости обязывает и довольно продолжительный срок правления – 18 лет.

И все же, несмотря на то, что Кремль обставил отдых президента скрытыми и явными смыслами, серьезно его воспринимать не получается. Кажется, извращенная ирония уже заложена и в официальных сообщениях, и в фотографиях и президент на самом деле не рассчитывает, что его подвиги, совершенные на досуге, расширяют его народную поддержку или поправят сложившееся мнение о нем на мировой арене. В Туве Путин словно вспоминает слова Александра III: «Пока Русский Император удит рыбу, Европа может подождать» и отстраняется от всего.

Возможно, на излете третьего президентского срока, неудачного и слабого во всех отношениях, обернувшегося «потерянным десятилетием» в экономике, геополитической катастрофой на Украине и нарастающей изоляцией страны, только рыбалка и может внушить национальному лидеру уверенность в себе. В тувинской воде он по-прежнему и удачливый, и сильный, и все еще может. А, возможно, что Путин относится к поездкам в Туву как к своеобразному паломничеству, ритуалу, который исключает худшее развитие событий тогда, когда он долго медлил и откладывал, но все-таки принял судьбоносное для себя решение.

Александр Мельников
«Капитал страны»

Он и она

СМИ: Путин два часа гонялся за щукой

ОН: У нас проблемы.

ОНА: Тс-с! Ни звука. Мне скучно слушать, что у вас. Я говорила...

ОН: Слушай, щука! Прошу тебя в последний раз.

ОНА: Не стану слушать этих бредней. Иди с людьми поговори, а здесь про этот раз последний не верят даже пескари. Я все давала: и «Единство», и нефтецены на убой... Ты этим так распорядился, что все на дне, как мы с тобой. Ты отпустил меня однажды, я помогала, ты следил – но для твоей, Володя, жажды нужна не я, а крокодил. Вся эта ложь, все эти кражи, все эти ближние друзья...

ОН (страстно): Ну все! Клянусь, что больше даже по Конституции нельзя!

ОНА: Про Конституцию, Вованыч, втирай опять же пескарю, а мне нельзя смеяться на ночь – стара я стала, говорю...

ОН: Пойми ты, старая хабалка, я не за выгоду борюсь! Пускай меня тебе не жалко, но без меня погибнет Русь. Кто их удержит от развала от Петербурга до Курил?!

ОНА: Ты ж говорил, что их немало. Поменьше б надо, говорил... Конечно, трудная работа – рулить всем этим, не любя; но как-нибудь найдется кто-то. Ведь находились до тебя? Вот тоже мне, какое чудо – рулить послушными людьми...

ОН: Сними хоть санкции, паскуда! Ты слышишь? Санкции сними!

ОНА: Ты сам просил поставить Трампа – теперь расхлебывай, чудак. Ты ждал по ходу Форест-Гампа, а оказался Дональд Дак. А то скандалы, твиттер, бабы, избыток грязного бабла... Не лез бы в выборы – тогда бы я б что-нибудь еще могла... Теперь, увы, что зад, что перед – ты весь замазан искони.

ОН: Но я не лез!

ОНА (со вздохом): Они не верят. И я не верю, извини. Теперь проблемы на подходе. Ты никогда не верил мне, а между тем ты жил, Володя, в прекрасной, сказочной стране! Ее уклад красив и древен, а нрав чудесен и толков. Полно лягушек и царевен, грибов, царевичей, волков – а ты все жестче, все тощее, все молчаливее и злей, ты роль бессмертного Кощея избрал себе из всех ролей! Тут были куры непростые, несли вам яйца много лет – всё непростые, золотые... Про гребешки-то помнишь, нет? Была тут репка-Украина, ты захотел ее в Москву, и дернул – рраз! И все едино заполучил одну ботву. Уже не катит этот метод. Прогноз, по сути, никаков.

ОН: Я два часа с тобой, как этот! Уже волнуется Песков!

ОНА: Ну что ж теперь...

ОН: А ты не нукай! Вся пресса примется молоть: «Он два часа возился с щукой»...

ОНА: А что еще писать, Володь? Ни свежих тем, ни свежих ликов, все погружается во тьму... Уже извелся даже Быков – писать, мол, не о чем ему.

Последний год напрасно прожит под сенью пламенных харит; Донбассу оды петь не может – позорно, стыдно, говорит... Одна осталась тема – щука. Все остальное ложь и хмарь...

ОН (грозно): Ты что-то разболталась, сука.

ОНА (подбоченясь): А что ты ждал, озерный царь?! Другие выпалить могли бы весь этот пламенный заряд... Но если все молчат как рыбы – тогда уж рыбы говорят!

ОН (обращаясь к охране, плавающей вокруг): Эй, вы! Не слушайте, не верьте! Все это дно, все это грязь...

ОНА (презрительно): Учи мальков!

ОН: Готовься к смерти!

(Стреляет)

ОНА: Уф, слава богу, заждалась.

(Всплывает кверху брюхом)

Дмитрий Быков
«Новая газета»

(прочитано 59 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6834.html
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Путин отдыхает в Туве.
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Случай из жизни

Находимся во Владивостоке. Часто возникает недопонимание на счёт часовых поясов с москвичами. Коллега во время очередного срача с головным офисом в Москве:
– Да, я понимаю, что вы себя считаете мозгом, а нас жопой мира. Но если в организме жопа начинает работать, пока мозг ещё спит, то это обычно приводит к печальным последствиям.

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