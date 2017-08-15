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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 32, 15 августа / На грани выживания: Кризис заставил половину пенсионеров отказываться от еды
   
 
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№32, 15 августа 2017 года.


На грани выживания: Кризис заставил половину пенсионеров отказываться от еды

На грани выживания: Кризис заставил половину пенсионеров отказываться от еды

Прокормиться пожилым людям помогают огороды и подработка

В России 25 миллионам пожилых людей не хватает денег на еду. Больше половины пенсионеров (54%) вынуждены экономить на питании и самом необходимом: вместо мяса и рыбы есть дешевые крупы, а вместо дорогих лекарств выбирать бюджетные аналоги. В результате рацион большинства семей пенсионеров не соответствует нормам Минздрава. Таковы неутешительные выводы исследования ВШЭ и РАН «Российские пенсионеры в условиях кризиса». Дальше – хуже: чтобы как-то выжить, старики все чаще устраиваются на подработку и тратят последние силы на огородах, чтобы себя прокормить или даже продать часть урожая.

При этом пенсионеры – одна из немногих групп российского населения, которая воспринимала кризис сравнительно оптимистично, особенно в первые два года. Еще бы, пожилых людей – современников больших перемен на виражах советской и российской истории – вряд ли испугаешь очередным кризисом. Однако трудные времена затянулись, и в 2016 году уже 64% пенсионеров сомневались, что смогут в ближайшее время обеспечить себя всем необходимым.

Старики вынуждены экономить практически на всем, говорится в исследовании. Сильнее всего по ним ударил рост цен на продукты: за последние два года они подорожали очень ощутимо – на 32%. Адаптируясь к новой экономической реальности, пожилые люди сократили потребление дорогих продуктов и заменили их дешевыми товарами: крупой, макаронами, картошкой. А об обновлении гардероба или крупных покупках многие забыли вовсе.

Как отмечают специалисты ВШЭ, положение осложнилось сокращением пенсии в реальном выражении, которое произошло в стране впервые с 1999 года. За время кризиса пенсии сократились на 2%, они в полтора раза меньше средних зарплат, а внушительная их часть уходит на оплату коммунальных услуг. К слову, траты на содержание жилья превратились в серьезную нагрузку для пенсионеров в последние годы: в 2015 году ЖКУ подорожали на 10% в среднем, плюс к ним еще прибавилась плата за капремонт, в итоге общая сумма платежей выросла на 25%. При этом пенсионеры очень дисциплинированны в оплате этих услуг: в семьях с пожилыми людьми задолженностей по коммуналке в 3,5 раза меньше, чем в прочих домохозяйствах.

Обострение экономического кризиса застало пенсионеров врасплох: многие из них стали не только сокращать расходы, но и искать источники дополнительных финансов «на стороне», поэтому около 25% женщин и 19% мужчин после ухода на пенсию продолжили работать. Другие же нашли подработку: 1,5% пенсионеров ушли в сектор услуг, например занялись частным извозом или ремонтом изделий. Ну а кто-то решил заработать на огороде: около 5% пенсионеров выращивают на продажу овощи, цветы, ягоды, еще 2,4% разводят с той же целью птицу, рыбу и другую живность.

Пожилые люди острее всего ощущают на себе экономические беды государства, отмечается в исследовании: зачастую вместо оптимальной адаптации у них включаются механизмы социального приспособления, которые помогают выжить, но не улучшить или сохранить привычный уровень жизни. Да и выживать, судя по всему, все сложнее: в последние полгода в России смертность населения превысила рождаемость в 1,2 раза.

Между тем формально пенсии в стране растут. Данные Росстата говорят о том, что в 2017 году выплаты пенсионерам увеличились на 5,9%, в основном за счет единоразовой выплаты в 5 тыс. рублей в январе. А вот трехлетний проект бюджета Пенсионного фонда не радует: согласно документу, к 2019 году средний размер страховой пенсии вырастет на 11,3%, до 14 081 рубля, при инфляции за этот же период в 14,7%. Не в пользу России, которая по Конституции является государством социальным, говорит и международная статистика: пенсии у нас соответствуют уровню стран третьего мира, а по степени комфортности для проживания пенсионеров Россия входит в тройку аутсайдеров среди 43 развитых стран.

«Пенсионеров спасает то, что выплаты им не могут быть ниже прожиточного минимума в отличие от других категорий граждан. Так что в нашей стране есть и те, кто живет хуже пенсионеров, например семьи с детьми, – сказал в беседе с «МК» доктор экономических наук из ВШЭ Сергей Смирнов. – Государство даже находит средства на индексацию на уровень инфляции, только вот пока не может выплатить пенсионные «долги» за отмену положенной пенсионерам надбавки в январе 2016 года».

Инна Деготькова
«Московский комсомолец»

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 http://risk-inform.ru/article_6833.html
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Случай из жизни

Находимся во Владивостоке. Часто возникает недопонимание на счёт часовых поясов с москвичами. Коллега во время очередного срача с головным офисом в Москве:
– Да, я понимаю, что вы себя считаете мозгом, а нас жопой мира. Но если в организме жопа начинает работать, пока мозг ещё спит, то это обычно приводит к печальным последствиям.

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