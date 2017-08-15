Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Застывшие во времени. Кызыл-2012. Раздел: Родной край
Комментариев: 3
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 150
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 25
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 32, 15 августа / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№32, 15 августа 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Мероприятие против туберкулеза прошло не по закону

Прокуратурой Бай-Тайгинского района Республики Тыва проверена законность проведения медицинскими работниками государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бай-Тайгинская центральная районная больница» демонстрации и шествия «Нет туберкулезу!»

Демонстрация организована главным врачом больницы Долааной Хертек совместно с администрацией Бай-Тайгинского района. При этом организаторы мероприятия не поставили в известность представителей районной полиции, которые должны были организовать безопасность участников демонстрации и шествия.

Участники мероприятия перекрыли половину проезжей части дороги на улице Комсомольская, со стороны здания администрации района, чем нарушали правила безопасности дорожного движения, препятствовали свободному перемещению проезжавших транспортных средств, вынуждая их объезжать людей, что создавало угрозу личной безопасности участникам организованной группы медицинских работников.

Для проведения шествия администрацией района вынесено постановление «О проведении в Бай-Тайгинском районе месячника, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом» Был утверждён план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулёзом.

Главным врачом районной больницы был утверждён план проведения мероприятий, с проведением акции «1000 шагов здоровья» от лечебной здравницы до здания администрации района.

Проверкой установлено, что благие действия организаторов мероприятия не были согласованы с органами внутренних дел района, чем нарушены требования пунктов 3 и 5 ч.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Администрация Бай-Тайгинского района распоряжение о назначении уполномоченного представителя публично-массового мероприятия «Стоп туберкулез!», в нарушение требований федерального законодательства, в пункт полиции №1 Межмуниципального отдела МВД РФ «Барун-Хемчикский» для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению общественной безопасности участников публичного мероприятия и иных лиц, не направила.

По данному факту прокуратурой района на имя председателя администрации Бай-Тайгинского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

За безопасные перевозки

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства о социальном обслуживании населения.

Установлено, что в государственном бюджетном учреждении Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского района» создано отделение срочной социальной помощи с мобильной службой «Социальный автобус». Отделение оказывает помощь гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, направленной на поддержание их жизнедеятельности, вне зависимости от возраста. Кроме того, отделение осуществляет проведение рейдовых и других мероприятий по предупреждению семейного неблагополучия.

Мобильной службой «Социальный автобус» предоставляются услуги по организации перевозки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пенсионеров, инвалидов, детей, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в проведении диспансеризации, для прохождения курсов лечения и устройства в дома-интернаты.

На момент прокурорской проверки мобильная служба возложенные на нее обязанности фактически не выполняла. Транспортные средства Центра («Fiat DUCATO» и «УАЗ-220695») были неисправными.

По результатам проверки прокуратурой Каа-Хемского района в суд подано исковое заявление о возложении на учредителя Центра, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, обязанности: выделить необходимое финансирование на покупку запасных частей. А «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского района» обязать привести транспортные средства в пригодное для эксплуатации техническое состояние. Судом заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.

Главный врач трудоустроил «мёртвые души»

Прокуратурой города Кызыла утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», который обвиняется в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

Прокуратурой г. Кызыла по данному уголовному делу вносились требования о выполнении конкретных следственных действий. В результате установлено, что главный врач «Республиканского центра медицинской профилактики», используя свое служебное положение, путем фиктивного трудоустройства двоих граждан, с мая 2011 года по декабрь 2014 года организовал выдачу им заработной платы, которую использовал по своему усмотрению. Таким образом он похитил 1 млн. 726 тыс. рублей.

Данное уголовное дело направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.

(прочитано 17 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6835.html
0

Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Остальные материалы номера 32:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№31, 8 августа)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№30, 1 августа)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№29, 25 июля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№28, 18 июля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№27, 11 июля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№26, 4 июля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№25, 27 июня)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№24, 20 июня)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№23, 13 июня)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№22, 6 июня)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№21, 30 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№20, 23 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№19, 16 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№18, 9 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№17, 2 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№16, 25 апреля)
» Обеспечение жильём детей-сирот с многочисленными нарушениями (№14, 11 апреля)
» Прокурор, «наступивший на мозоль» тувинскому главе, переведен в Вологду (№14, 11 апреля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№13, 4 апреля)
» «Госстройзаказ» продолжает нарушать закон (№12, 28 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№12, 28 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№11, 21 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№10, 14 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№9, 7 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№8, 28 февраля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№7, 21 февраля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№6, 14 февраля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№5, 7 февраля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№4, 31 января)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№3, 24 января)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№2, 17 января)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№1, 10 января)
» Липовое «новоселье»... (№52, 27 декабря)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№51, 20 декабря)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№50, 13 декабря)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№49, 6 декабря)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№48, 29 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№47, 22 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№46, 15 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№45, 8 ноября)
 
   

Случай из жизни

Находимся во Владивостоке. Часто возникает недопонимание на счёт часовых поясов с москвичами. Коллега во время очередного срача с головным офисом в Москве:
– Да, я понимаю, что вы себя считаете мозгом, а нас жопой мира. Но если в организме жопа начинает работать, пока мозг ещё спит, то это обычно приводит к печальным последствиям.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank