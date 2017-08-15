    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Мероприятие против туберкулеза прошло не по закону

Прокуратурой Бай-Тайгинского района Республики Тыва проверена законность проведения медицинскими работниками государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бай-Тайгинская центральная районная больница» демонстрации и шествия «Нет туберкулезу!»

Демонстрация организована главным врачом больницы Долааной Хертек совместно с администрацией Бай-Тайгинского района. При этом организаторы мероприятия не поставили в известность представителей районной полиции, которые должны были организовать безопасность участников демонстрации и шествия.

Участники мероприятия перекрыли половину проезжей части дороги на улице Комсомольская, со стороны здания администрации района, чем нарушали правила безопасности дорожного движения, препятствовали свободному перемещению проезжавших транспортных средств, вынуждая их объезжать людей, что создавало угрозу личной безопасности участникам организованной группы медицинских работников.

Для проведения шествия администрацией района вынесено постановление «О проведении в Бай-Тайгинском районе месячника, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом» Был утверждён план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулёзом.

Главным врачом районной больницы был утверждён план проведения мероприятий, с проведением акции «1000 шагов здоровья» от лечебной здравницы до здания администрации района.

Проверкой установлено, что благие действия организаторов мероприятия не были согласованы с органами внутренних дел района, чем нарушены требования пунктов 3 и 5 ч.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Администрация Бай-Тайгинского района распоряжение о назначении уполномоченного представителя публично-массового мероприятия «Стоп туберкулез!», в нарушение требований федерального законодательства, в пункт полиции №1 Межмуниципального отдела МВД РФ «Барун-Хемчикский» для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению общественной безопасности участников публичного мероприятия и иных лиц, не направила.

По данному факту прокуратурой района на имя председателя администрации Бай-Тайгинского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

За безопасные перевозки

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства о социальном обслуживании населения.

Установлено, что в государственном бюджетном учреждении Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского района» создано отделение срочной социальной помощи с мобильной службой «Социальный автобус». Отделение оказывает помощь гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, направленной на поддержание их жизнедеятельности, вне зависимости от возраста. Кроме того, отделение осуществляет проведение рейдовых и других мероприятий по предупреждению семейного неблагополучия.

Мобильной службой «Социальный автобус» предоставляются услуги по организации перевозки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пенсионеров, инвалидов, детей, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в проведении диспансеризации, для прохождения курсов лечения и устройства в дома-интернаты.

На момент прокурорской проверки мобильная служба возложенные на нее обязанности фактически не выполняла. Транспортные средства Центра («Fiat DUCATO» и «УАЗ-220695») были неисправными.

По результатам проверки прокуратурой Каа-Хемского района в суд подано исковое заявление о возложении на учредителя Центра, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, обязанности: выделить необходимое финансирование на покупку запасных частей. А «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского района» обязать привести транспортные средства в пригодное для эксплуатации техническое состояние. Судом заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.

Главный врач трудоустроил «мёртвые души»

Прокуратурой города Кызыла утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», который обвиняется в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

Прокуратурой г. Кызыла по данному уголовному делу вносились требования о выполнении конкретных следственных действий. В результате установлено, что главный врач «Республиканского центра медицинской профилактики», используя свое служебное положение, путем фиктивного трудоустройства двоих граждан, с мая 2011 года по декабрь 2014 года организовал выдачу им заработной платы, которую использовал по своему усмотрению. Таким образом он похитил 1 млн. 726 тыс. рублей.

Данное уголовное дело направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.