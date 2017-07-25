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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 29, 25 июля / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№29, 25 июля 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Песок не защищён, полы прогнили и крыша протекает

В Туве прокуратурой района при проверке жалобы гражданки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в детских образовательных организациях.

Прокуратурой Сут-Хольского района Республики Тыва проверено обращение матери воспитанника о нарушении санитарно-эпидемиологических требований в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях «Детский сад «Сайзанак» и «Детско-юношеская спортивная школа села Суг-Аксы».

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

При прокурорской проверке, в которой участвовал специалист Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, в детском саду и спортивной школе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Например, в детском саду «Сайзанак» выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На территории площадок для детей старшей и средней групп установлены теневые навесы, не оборудованные деревянным полом. Песочницы на игровых площадках не закрываются, защитные приспособления, во избежание загрязнения песка при отсутствии детей, не предусмотрены. В помещениях пищеблока, в кабинете медицинского работника, в прачечной нет холодной и горячей воды.

В учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа села Суг-Аксы» нарушены «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14). Нет раздельных комнат для переодевания мальчиков и девочек в спортивном зале и зале для спортивной борьбы. Полы в спортивном зале, коридоре имеют щели до двух сантиметров, а пол в центре зала спортивной борьбы прогнил и проломился, образовав крупную впадину и щели до 30 сантиметров. Потолок в коридоре, где находится самодельный теннисный стол, при дождливой погоде протекает. На момент проверки в учреждении было темно, перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в подсобном помещении, договор на их утилизацию не представлен. Во дворе на площадке с твердым покрытием установлен мусоросборник без крышки.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителей МБДОУ «Детский сад «Сайзанак» и Детско-юношеской спортивной школы села Суг-Аксы прокуратурой внесено два представления об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Буян-Бады Нурзат, прокурор Сут-Хольского района.

В мэрии Кызыла работают сотрудники без соответствующего образования

В Туве прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе в Российской Федерации.

Прокуратурой г. Кызыла проверено соблюдение мэрией столицы Республики Тыва законодательства при поступлении граждан на муниципальную службу, при ее прохождении и прекращении.

Согласно требованиям Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также п. 1 Типовых квалификационных требований к уровню профессионального образования, к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, для замещения должностей муниципальной службы предъявляются определенные типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования для высших, главных, ведущих, старших должностей муниципальной службы – наличие высшего профессионального образования.

Проверкой установлено, что начальник Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла не имеет высшего профессионального образования, то есть, не соответствует квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством.

Мэрией города Кызыла не принимаются меры по назначению на муниципальную службу работника, имеющегося соответствующее образование, тем самым нарушаются права граждан на равный доступ к муниципальной службе.

По выявленным нарушениям прокуратурой города председателю администрации города Кызыла внесено представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого с муниципальным служащим расторгнут трудовой договор. Работник кадровой службы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Азияна Ооржак, помощник прокурора г. Кызыла.

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 http://risk-inform.ru/article_6800.html
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Аноним (гость) 29-07-2017 17:14:58   #2 [ru]
Да в самом минобразе пришли люди без соответствующего образования, министр без опыта работы и все ее замы. Зашел недавно по поводу поступления выяснять, никто не мог дать ответ, все футболили, а министра нет, ремонтом кабинета занимается, мебель белоснежную затаскивали ей. Первый зам где-то на совещании, остальных нет. А нее 6 замов! Секретарьша милая сидит, звонила всем, но так никто и не ответил.
 
0
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Аноним (гость) 26-07-2017 16:59:06   #1 [ru]
А где соблюдается "равный доступ" к государственной и гражданской службе? В МВД республики начальник цгсн Троцан по образованию вообще не соответствует своей должности по действующим приказам. И это в правоохранительных органах.
 
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