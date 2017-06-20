    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Попытка захвата имущества компании провалилась

В Туве 47 летний житель г.Кызыла признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года Евгений Кудрявцев, с целью незаконного захвата управления и установления полного единоличного контроля за деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «Тувинская судоходная компания», представил в налоговую службу сфальсифицированный протокол внеочередного собрания учредителей. В незаконном изготовленном протоколе Кудрявцев лично отразил ложные сведения о количестве голосовавших и результатов голосования, указав, что за его кандидатуру проголосовало 54 процента учредителей с итоговым решением о назначении его на должность директора ООО «Тувинская судоходная компания».

В дальнейшем, с целью незаконного захвата и последующего распоряжения имуществом компании Кудрявцев обратился в Управление Росреестра, однако рассмотрение заявления приостановлено в связи с исполнением решения Арбитражного суда Республики Тыва о переходе имущества судоходной компании кредиторам в счет погашения задолженности.

Приговором суда по ч.1 ст.170 УК РФ Кудрявцеву назначено наказание в виде 250 тыс. рублей штрафа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением в коммерческих организациях управленческих функций на 3 года.

Сайлык Ямбиль, старший помощник прокурора города Кызыла.

Чиновники мэрии игнорируют обращения граждан

В Туве за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан наказаны должностные лица муниципальных учреждений.

Прокуратурой города Кызыла Республики Тыва проверено обращение гражданки о неполучении ответа на ее заявления, направленные в Муниципальное унитарное предприятие «Енисей» и Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского хозяйства мэрии города Кызыла».

Проверкой установлено, что в нарушение установленного Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 30-дневного срока заявителю руководством Муниципального унитарного предприятия «Енисей» не даны ответы на обращения от 8 августа 2016 года, 6 сентября 2016 года и 8 февраля 2017 года.

Руководством Муниципального казенного учреждения «Департамент городского хозяйства мэрии города Кызыла» письменный ответ на обращение от 15 февраля 2017 года заявительнице дан несвоевременно.

По итогам проверки прокуратурой города Кызыла внесено представление директору Муниципального унитарного предприятия «Енисей» Мергену Мынын-оолу, по результатам которого к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Прокуратурой города Кызыла возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, в отношении начальника Муниципального казенного учреждения «Департамент городского хозяйства мэрии города Кызыла» Николая Алдачи. По результатам его рассмотрения мировым судом города Кызыла он признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено 5 тыс. рублей административного штрафа. Штраф оплачен.

Таисья Севен-оол, помощник прокурора города Кызыла.

Директоры школ плохо контролируют интернет

В Туве по предоставлению прокурора района приняты меры к устранению нарушений законодательства о противодействии экстремизму.

Прокуратурой Тоджинского района Республики Тыва проверено соблюдение федерального законодательства о противодействии экстремизму на предмет доступа учащихся образовательных учреждений к Интернет-ресурсам, не соответствующим задачам воспитания и образования.

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определены правовые основы противодействия экстремистской деятельности.

Образовательное учреждение должно принимать меры по защите учащегося от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию.

В нарушение указанных требований федерального законодательства в Ырбанской и Сыстыг-Хемской средних общеобразовательных школах при использовании компьютерного оборудования для просмотра ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет содержание запрашиваемой обучающимися информации контролируется не на должном уровне.

Так, в ходе проверки кабинетов информатики со школьных компьютеров произведена загрузка различных интернет-браузеров и при запросе через строку поиска в поисковых системах свободно загружался и читался текст песни, который решением Ртищевского районного суда Саратовской области признан экстремистским материалом. Он внесен в федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

По фактам нарушений оба директора учебных заведений по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.6.17 КоАП РФ. Им назначены наказания в виде 5 тыс. рублей штрафа каждому. Кроме того, по предоставлению прокурора приняты меры к устранению нарушений.

Наталья Грек, прокурор Тоджинского района.