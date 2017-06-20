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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 24, 20 июня / Туве не нужна Авиалесоохрана?
   
 
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№24, 20 июня 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Туве не нужна Авиалесоохрана?

Наша организация, ГАУ РТ «Авиалесоохрана», подчиняется Госкомлесу, которой руководит Бааран Альберт Толуяевич. Складывается мнение, что он очень хочет нашу Авиалесоохрану обанкротить и уничтожить, т.к. наша организация для него балласт. Мы не приносим прибыли, все деньги у нас уходят на тушение пожаров, да еще должны остаемся «Туваавиа», ФБУ «Авиалесоохрана», Пенсионному, Налоговой миллионы (50 млн.). А Баарану, видимо, нужно, чтобы мы деньги получали и ему отдавали процент, как лесозаготовители, которых он обложил данью.

Главный бухгалтер Госкомлеса Л.Головкина, не стесняясь, открыто говорит, что Авиалесоохрана Госкомлесу не нужна, и ее нужно банкротить. А если начнутся пожары, то для тушения можно пригласить резерв ФБУ «Авиалесоохраны». Один час работы работника (десантника-пожарного) на пожаре стоит 380-400 рублей, а в сутках 24 часа. Вот и считайте, сколько стоит один человек в сутки, а их 100 человек. С недовольными решили поступить просто: тех, кто писал заявления в прокуратуру и следственный комитет, со временем сказали, будут увольнять, чтобы неповадно было другим.

А на дворе пожароопасный сезон, а у нас до сих пор не закуплены инвентарь (лопаты, топоры, бензопилы), палатки, спальные мешки, рабочая одежда (энцефалитки), сапоги, ГСМ, масло, пайки. От старых поставщиков, которые могли дать в долг продукты, отказались, а новых до сих пор не ищут. Работники в своей одежде тушат пожары. За свои деньги покупаем продукты и едем тушить. Даже за это деньги задерживают.

В декабре уволили прежнего руководителя Лескова Валерия Васильевича и главного бухгалтера. Поставили нового руководителя – Кол Дмитрия Олеговича. Он тут же в бухгалтерию набрал своих родственников, которые никогда по этой части не работали и не знают, что делать. Кол тоже никогда не работал на руководящих должностях, 25 лет назад окончил лесной институт в Санкт-Петербурге, и его поставили руководить коллективом. Советы старых работников, кто проработал в Авиалесоохране 30 лет, не слушает, а делает, что ему скажут в Госкомлесе Бааран А.Т., Попеляев А.С. и Головкина.

Местные власти финансировать Авиалесоохрану тоже не хотят. Бааран А.Т., зная наши проблемы, главе Кара-оолу Ш.В. не хочет говорить, т.к. боится его. Когда был Кызыл-оол Вадим Сарыгоолович руководителем Госкомлеса, то он все наши проблемы доносил до начальства, а Бааран А.Т. боится, его трясет всего, когда он к нему идет на доклад, или отправляет Попеляева А.С.

Недавно из Москвы приезжала комиссия, заставила долги выдать за отпуск, и все. На этом все затихло. Уже два месяца зарплату не платят. Хотя ее всем работникам сократили. Экономия, говорят. Руководителю и гл. бухгалтеру зарплату повысили и премию в 70% каждый месяц решили выдавать. Видимо, чтобы они поскорее организацию до ручки довели.

В прокуратуру, в следственный комитет писали – толку мало. Приходят отписки – мол, факты не подтвердились, причин для реагирования нет...

К пожароопасному сезону ГАУ РТ «Авиалесоохрана» не была готова, а комитет через телевидение отчитался, что мы готовы и до сих пор ждем финансирования из Москвы.

До конца сезона денег на тушение лесных пожаров не хватит, а дополнительного финансирования нет как от федерального, так и от местного бюджета. Деньги кончатся – тушить не будем. Так Госкомлес Бааран А.Т., Попеляев А.С. и гл.бухгалтер Головкина говорят в открытую. И им за леса не страшно. А мы переживаем и за свою работу, и за леса.

Уважаемая редакция! Опубликуйте наше письмо. Может, хоть после этого что-то изменится.

8 подписей.

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 http://risk-inform.ru/article_6732.html
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Аноним (гость) 22-06-2017 07:50:18   #5 [ru]
Юра карликоол не вечен и не бессмертен.Гореть ему и его роду в аду!Псих и живодер не должен оставлять потомство.
 
+2
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Аноним (гость) 22-06-2017 07:46:10   #4 [ru]
Туве нужны только жирные,жадные карлики.
 
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Аноним (гость) 21-06-2017 11:41:06   #3 [ru]
Вадим Сарыг-оолович Кызыл-оол, подписал себе смертный приговор! Зря ты пишешь сюда.Надо было обратиться в Народный Фронт. Юра Караол, бульдог семьи, возьмется за тобой. Надо было тихо отсидеть этот период. Им пожары, наводнения, полнолуния...похрен. Деньги, деньги и еще раз деньги! Вот что их интересует вечно.
 
0
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Аноним (гость) 21-06-2017 10:47:45   #2 [ru]
Сегодня стоит жара и дует сильный ветер - площадь пожаров будет расти со страшной силой. Пока опять не случится какая-нибудь трагедия, как в Хакасии, никто не пошевелится. Да и потом ничего не изменится. Пустыня - лучшая среда обитания, по мнению наших чиновников. Ничего не сгорит, ничего не утонет, не надо ничего садить и строить - главное чтоб дотации поступали.
 
+2
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Аноним (гость) 21-06-2017 08:25:17   #1 [ru]
Туве не только Авиалесоохрана не нужна: не нужны строители, не нужны врачи, не нужны учителя. Туве не нужна развитая промышленность (она видите ли все портит вокруг, а оказывается нельзя зарабатывать и при этом ничего не делать)!! Не нужно сельское хозяйство - там работать надо, а работать у нас блин некому, все работяги либо умерли, либо разбежались. Остались либо лентяи либо воры (ну т.е чиновники). Ничего на хер не надо.
Нужны только дотации- вечные, огромные, безлимитные, безотчетные !!!
А если их мало, то пожары - это то, что нам на руку: пусть горят леса и деревни, ведь на последствия этих пожаров можно столько ДЕНЕГ из ФБ получить!!!!!
Эх, думает КШВ, жаль, что уже не трясет как раньше, что не морозит ничего - ведь тогда на каждый вопрос почему не сделал, почему не сдал, не построил, куда деньги дел, уже не ответишь, что все силы были брошены на ликвидацию ЧП!!!
 
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