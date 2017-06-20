Туве не нужна Авиалесоохрана?

Наша организация, ГАУ РТ «Авиалесоохрана», подчиняется Госкомлесу, которой руководит Бааран Альберт Толуяевич. Складывается мнение, что он очень хочет нашу Авиалесоохрану обанкротить и уничтожить, т.к. наша организация для него балласт. Мы не приносим прибыли, все деньги у нас уходят на тушение пожаров, да еще должны остаемся «Туваавиа», ФБУ «Авиалесоохрана», Пенсионному, Налоговой миллионы (50 млн.). А Баарану, видимо, нужно, чтобы мы деньги получали и ему отдавали процент, как лесозаготовители, которых он обложил данью.

Главный бухгалтер Госкомлеса Л.Головкина, не стесняясь, открыто говорит, что Авиалесоохрана Госкомлесу не нужна, и ее нужно банкротить. А если начнутся пожары, то для тушения можно пригласить резерв ФБУ «Авиалесоохраны». Один час работы работника (десантника-пожарного) на пожаре стоит 380-400 рублей, а в сутках 24 часа. Вот и считайте, сколько стоит один человек в сутки, а их 100 человек. С недовольными решили поступить просто: тех, кто писал заявления в прокуратуру и следственный комитет, со временем сказали, будут увольнять, чтобы неповадно было другим.

А на дворе пожароопасный сезон, а у нас до сих пор не закуплены инвентарь (лопаты, топоры, бензопилы), палатки, спальные мешки, рабочая одежда (энцефалитки), сапоги, ГСМ, масло, пайки. От старых поставщиков, которые могли дать в долг продукты, отказались, а новых до сих пор не ищут. Работники в своей одежде тушат пожары. За свои деньги покупаем продукты и едем тушить. Даже за это деньги задерживают.

В декабре уволили прежнего руководителя Лескова Валерия Васильевича и главного бухгалтера. Поставили нового руководителя – Кол Дмитрия Олеговича. Он тут же в бухгалтерию набрал своих родственников, которые никогда по этой части не работали и не знают, что делать. Кол тоже никогда не работал на руководящих должностях, 25 лет назад окончил лесной институт в Санкт-Петербурге, и его поставили руководить коллективом. Советы старых работников, кто проработал в Авиалесоохране 30 лет, не слушает, а делает, что ему скажут в Госкомлесе Бааран А.Т., Попеляев А.С. и Головкина.

Местные власти финансировать Авиалесоохрану тоже не хотят. Бааран А.Т., зная наши проблемы, главе Кара-оолу Ш.В. не хочет говорить, т.к. боится его. Когда был Кызыл-оол Вадим Сарыгоолович руководителем Госкомлеса, то он все наши проблемы доносил до начальства, а Бааран А.Т. боится, его трясет всего, когда он к нему идет на доклад, или отправляет Попеляева А.С.

Недавно из Москвы приезжала комиссия, заставила долги выдать за отпуск, и все. На этом все затихло. Уже два месяца зарплату не платят. Хотя ее всем работникам сократили. Экономия, говорят. Руководителю и гл. бухгалтеру зарплату повысили и премию в 70% каждый месяц решили выдавать. Видимо, чтобы они поскорее организацию до ручки довели.

В прокуратуру, в следственный комитет писали – толку мало. Приходят отписки – мол, факты не подтвердились, причин для реагирования нет...

К пожароопасному сезону ГАУ РТ «Авиалесоохрана» не была готова, а комитет через телевидение отчитался, что мы готовы и до сих пор ждем финансирования из Москвы.

До конца сезона денег на тушение лесных пожаров не хватит, а дополнительного финансирования нет как от федерального, так и от местного бюджета. Деньги кончатся – тушить не будем. Так Госкомлес Бааран А.Т., Попеляев А.С. и гл.бухгалтер Головкина говорят в открытую. И им за леса не страшно. А мы переживаем и за свою работу, и за леса.

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